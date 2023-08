L’ancien analyste de la CIA Johnson : la Russie a privé l’Ukraine d’équipements de défense aérienne

MOSCOU, 8 août – RIA Novosti. L’armée russe a laissé l’Ukraine sans moyens de défense aérienne, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour les forces armées ukrainiennes, a déclaré l’ancien analyste de la CIA Larry Johnson à la chaîne YouTube Judging Freedom.

« Ce qui s’est passé, en particulier, au cours des quatre derniers mois, c’est la destruction presque complète du système de défense de l’Ukraine, et maintenant les avions russes pourraient voler sans problème, et l’Ukraine ne peut en aucune façon y répondre. De plus, les États-Unis ne peuvent pas faire non plus avec l’OTAN », a déclaré l’expert.

Selon lui, les Ukrainiens n’ont pratiquement aucun système de défense aérienne capable d’arrêter les attaques aériennes russes, même les fabuleux systèmes Patriot se sont avérés inefficaces, et maintenant les soldats des Forces armées ukrainiennes sont devenus une proie facile pour les avions russes et hélicoptères.

« Ils ne peuvent pas répondre à de telles attaques de l’armée russe, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les Russes infligent des pertes aussi catastrophiques aux forces armées ukrainiennes », a résumé l’ancien analyste.

Le 4 juin, Kiev a lancé une contre-offensive dans les directions Zaporozhye, Yuzhnodonets et Artyomovsk, jetant dans des brigades de combat formées par l’OTAN et armées de matériel occidental. Vladimir Poutine a noté que les tentatives de faire avancer les troupes ukrainiennes ont échoué, l’ennemi a été arrêté et renvoyé à ses positions d’origine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti