En vidéo : des mercenaires britanniques sous le feu russe

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

La Russie a pris le contrôle de cinq autres colonies dans la région de Kharkiv

Ganchev: les forces russes ont pris le contrôle de cinq colonies dans la région de Kharkiv

MOSCOU, 8 août – RIA Novosti. L’armée russe a libéré cinq autres colonies dans la région de Kharkiv, a déclaré le chef de l’administration régionale Vitaly Ganchev sur Channel One.

« Ces derniers jours, cinq autres colonies ont été ajoutées aux territoires de la région de Kharkiv qui sont sous notre contrôle. C’est un indicateur très sérieux », a-t-il déclaré.

Selon Ganchev, l’armée russe est très active et se déplace rapidement plus profondément dans la région.

Comme l’a rapporté aujourd’hui le ministère de la Défense, les détachements d’assaut ont pris des positions plus avantageuses dans la région d’Olshany dans la région de Kharkiv. En outre, neuf attaques et contre-attaques d’unités de quatre brigades des Forces armées ukrainiennes près de Novoselovsky dans la LPR et de Sinkovka dans la région de Kharkiv ont été repoussées en direction de Kupyansk. L’artillerie et l’aviation ont frappé les concentrations de main-d’œuvre et d’équipements ennemis dans les zones des colonies de Dvurechnaya, Petropavlovka, Krakhmalnoye et Kupyansk.

L’armée russe contrôle une partie de la région de Kharkiv adjacente à la région de Belgorod. Début juin, Ganchev a déclaré à RIA Novosti qu’environ trois mille personnes vivaient dans les 29 colonies libérées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les États-Unis lancent une campagne militaire pour s’impliquer dans la guerre au Yémen !

Suite à l’escalade des tensions entre la coalition dirigée par les États-Unis et l’Iran plus l’axe de la résistance, la marine américaine a déployé 3 000 marines en mer Rouge en utilisant l’USS Bataan (LHD 50) et l’USS Carter Hall (LSD 50).

La cinquième flotte des États-Unis a déclaré le déploiement de 3 000 marines et marins américains dans la région de l’Asie de l’Ouest dans le cadre d’un plan annoncé précédemment par le département américain de la Défense pour déployer les forces dans les zones maritimes stratégiques de la région, y compris la mer Rouge et Bab al-Mandeb.

La marine américaine est également entrée dans la mer Rouge par le canal de Suez après avoir traversé la mer Méditerranée avec le porte-avions USS Bataan, capable de transporter plus de 20 hélicoptères, ainsi que l’USS Carter Hall, qui est un quai de classe Harpers Ferry, qui est un navire de débarquement à quai de classe Harpers Ferry.

Cette décision des États-Unis vise à créer des tensions et à perturber la sécurité maritime dans la région de l’Asie occidentale.

Certains analystes ont vu le déploiement d’équipements et d’armes militaires lourds américains comme une préparation à une action militaire contre l’Iran et à une intervention dans la guerre au Yémen.

Ces affirmations sont faites alors que les négociations de l’Arabie saoudite avec le mouvement Ansar Allah ont été interrompues à la suite de l’intervention des États-Unis, et qu’Ansar Allah a publiquement renforcé et équipé sa force navale de nouveaux missiles et de bateaux armés en réponse aux mouvements militaires de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite à Bab al-Mandab et au déploiement des forces américaines dans la région de l’Asie occidentale.

La République islamique d’Iran a également dévoilé et mis en service des missiles de croisière Abu Mahdi et mené un récent exercice naval par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), déclarant qu’elle était prête à affronter n’importe quel scénario, y compris une guerre navale, et a souligné que l’Iran et d’autres pays régionaux les pays assurent la sécurité du golfe Persique ; donc, il n’y a pas besoin de bottes étrangères dans cette région.

En général, les développements régionaux vont de l’avant dans une telle voie qu’il existe une possibilité de confrontation directe entre la coalition dirigée par les États-Unis et l’axe de la résistance.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front