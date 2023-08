Plus de pertes ukrainiennes signalées après une nouvelle vague d’attaques ratées (vidéos, photos)

L’Iran prétend avoir développé un missile de croisière supersonique

Missile balistique Zolfaghar. Source : Tasnim News

Des scientifiques militaires iraniens ont acquis le savoir-faire technique pour fabriquer un missile de croisière supersonique, a rapporté l’agence de presse Tasnim le 9 août.

Le rapport de l’agence de presse officielle a ensuite révélé que l’Iran a déjà construit un tel missile de croisière supersonique et qu’il est actuellement testé.

« Ce missile, qui est une nouvelle génération de missiles de croisière de fabrication iranienne, subit actuellement ses tests et constituera un nouveau chapitre de la puissance de défense de l’Iran », a déclaré l’agence.

Le nouveau missile utilise un statoréacteur contrairement aux anciens missiles de croisière iraniens qui sont propulsés par des turboréacteurs, a ajouté l’agence.

Un statoréacteur est une forme de moteur à réaction aérobie qui utilise le mouvement vers l’avant du moteur pour aspirer de l’air pour la combustion qui produit une poussée de jet. Les statoréacteurs fonctionnent plus efficacement à des vitesses supersoniques autour de Mach 3 et peuvent fonctionner jusqu’à des vitesses de Mach 6.

Les missiles de croisière supersoniques sont parmi les cibles aériennes les plus difficiles à détecter et à intercepter en raison de leur vitesse élevée et de leur faible altitude de vol.

Tasnim a noté que l’utilisation de statoréacteurs dans les missiles de croisière anti-navires et le développement de missiles de croisière supersoniques amélioreront considérablement les capacités militaires de l’Iran.

L’annonce iranienne intervient au milieu des tensions croissantes avec les États-Unis dans le golfe Persique et à la suite d’exercices navals du Corps des gardiens de la révolution islamique qui ont vu le dévoilement de nouveaux navires équipés de missiles de croisière anti-navires d’une portée de 600 kilomètres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Plus de pertes ukrainiennes signalées après une nouvelle vague d’attaques ratées (vidéos, photos)

Le 9 août, le ministère russe de la Défense a fourni des détails sur certaines des pertes humaines et matérielles récentes de l’Ukraine dans différentes directions.

Lors d’un briefing, le ministère a déclaré que le groupe des forces russes Zapad avait mené des opérations offensives sur un large front dans la direction de Koupyansk, améliorant la situation tactique. Le groupe a également repoussé six attaques et contre-attaques des 14e, 32e, 41e et 67e brigades mécanisées ukrainiennes près de Novosyolovskoye et Mankovka.

De plus, le groupe a ciblé des rassemblements de la 67e brigade mécanisée et de la 103e brigade de défense territoriale près de Sinkovka et de Kislovka.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 75 soldats, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules à moteur, un obusier automoteur Krab de fabrication polonaise et un système radar de contre-batterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine, selon le ministère.

Pendant ce temps, en direction de Donetsk, le groupe des forces russes Yug a repoussé cinq attaques ukrainiennes près de Minkovka, Krasnoye, Avdeevka et au nord de Kleshcheevka.

Le ministère a indiqué que 370 soldats ukrainiens, deux chars, six véhicules de combat blindés, quatre véhicules à moteur, deux obusiers tractés M777 de fabrication américaine, un obusier automoteur Krab de fabrication polonaise et un obusier tracté D-20 ont été neutralisés dans cette direction.

Dans la direction de Zaporozhye, trois attaques de la 46e brigade aéromobile ukrainienne ont été repoussées près de Rabotino et Uspenovka. Les forces de Kiev ont perdu 40 soldats, trois véhicules de combat blindés, quatre véhicules à moteur, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier tracté D-30 pendant les combats, selon le ministère.

Le groupe des forces russes Tsentr a repoussé deux autres attaques des 21e et 42e brigades mécanisées des forces de Kiev près de Terny et Grigorovka dans la direction de Krasny Liman. Le ministère a indiqué que 80 soldats ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes et un obusier tracté D-20 y ont été détruits.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe des forces russes Vostok a déjoué une tentative des forces de Kiev d’effectuer une reconnaissance de combat près de Priyutnoye. Le groupe a également réprimé les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance proche d’Urozhaynoye.

Les forces de Kiev ont perdu 180 soldats, un char, trois véhicules de combat blindés, deux camionnettes, un obusier automoteur Krab de fabrication polonaise, deux canons Giatsint-B et un obusier automoteur Akatsiya dans cette direction, selon le ministère.

Dans la direction de Kherson, les forces de Kiev ont perdu 50 soldats, deux véhicules à moteur, un obusier M777 de fabrication américaine, un canon Giatsint-B, un obusier automoteur Gvozdika ainsi qu’un obusier remorqué D-30 à la suite de tirs militaires russes.

Le ministère de la Défense russe a également fourni les détails suivants : L’aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé la main-d’œuvre et le matériel militaire dans 132 zones. Les unités de défense aérienne ont abattu 9 projectiles lancés par HIMARS MLRS. En outre, 35 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus près d’Olshana (région de Kharkov), Lisichansk, Kremennaya (République populaire de Lougansk), Rovnopol, Nikolskoye et Orlinskoye (République populaire de Donetsk), Chumatskoye (région de Zaporozhye) et Alyoshki (région de Kherson ). Au total, 458 avions, 245 hélicoptères, 5 600 véhicules aériens sans pilote, 428 systèmes de missiles de défense aérienne, 11 204 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 144 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 819 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 12 155 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits lors de l’opération militaire spéciale.

En outre, des sources d’information russes ont partagé des vidéos montrant sept frappes récentes avec des munitions flottantes du Lancet contre des obusiers et d’autres équipements militaires des forces de Kiev, y compris un radar de surveillance aérienne à longue portée P-18 VHF.

D’autres vidéos et photos de l’avant montraient un certain nombre de véhicules ukrainiens détruits ou endommagés, notamment des véhicules blindés de transport de troupes VAB et Mowag-Eagle II de fabrication française, ainsi que plusieurs véhicules MaxxPro de fabrication américaine résistants aux mines et protégés contre les embuscades.

Dans un autre développement du front, des responsables de l’application des lois ont déclaré à TASS le 9 août après-midi que l’armée russe avait intercepté un drone d’attaque ukrainien près de la centrale nucléaire de Zaporozhye (NPP).

« Un drone d’attaque de militants ukrainiens a été intercepté dans la ville d’Energodar, il se dirigeait vers la centrale nucléaire de Zaporozhye dans le but de faire exploser un compartiment avec stockage de combustible nucléaire, ce qui pourrait entraîner un grand nombre de victimes civiles », a déclaré la source. dit, sans donner plus de détails.

Le ministère de la Défense russe n’a pas encore commenté l’échec de l’attaque par drone, la plus récente d’une série de tentatives des forces de Kiev visant la centrale nucléaire.

Bien qu’il ait subi de lourdes pertes et qu’il n’ait pas réalisé de gains significatifs, le régime de Kiev n’arrêtera probablement pas sa contre-offensive de sitôt. La décision du régime de poursuivre la contre-offensive à tout prix vise à apaiser ses partisans occidentaux qui ont fourni plus de 200 milliards de dollars d’aide militaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front