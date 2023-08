© Sputnik / Ilya Naymushin

Des experts ont déclaré à Sputnik que la frénésie de la Chine sur les réserves de devises autres que le dollar, y compris des quantités record de lingots d’or, est motivée par l’instabilité du dollar américain. Des pays comme la Russie, qui détiennent peu de réserves en dollars, présentent un pari plus sûr pour les investisseurs et les commerçants.

La Chine a poursuivi sa marche régulière vers la dédollarisation de son économie, révélant lundi que juillet avait été le neuvième mois consécutif d’achats d’or et que ses réserves de devises étrangères étaient encore plus élevées que ne l’avaient prédit les experts occidentaux.

La Banque populaire de Chine, la banque centrale de l’État socialiste, a déclaré avoir acheté le mois dernier quelque 23 tonnes, soit 740 000 onces troy, de lingots d’or. Cela porte son stock total à son poids le plus élevé de 2 137 tonnes. Environ 188 tonnes ont été ajoutées au milieu de la frénésie de magasinage qui a commencé en novembre dernier.

En outre, la PBOC a déclaré que les réserves de devises étrangères de la Chine avaient augmenté de 11,3 milliards de dollars en juillet, atteignant 3 020 milliards de dollars, soit plus que ce que les experts occidentaux auraient cru.

Chris Devonshire-Ellis, président de Dezan Shira & Associates, qui a une carrière de trente ans dans les investissements et les affaires en Chine, en Russie et en Asie, a déclaré mercredi à Sputnik que la Chine était principalement motivée par la stabilité économique, que la politisation de la dette nationale américaine a menacé.

« Il est clair que la Chine diversifie son portefeuille et ajoute plus de « solidité » à ses réserves. Les réserves d’or ont toujours été une couverture fiable en période de turbulences », a-t-il déclaré.

«Il y a quelques problèmes avec cela: ils ne peuvent pas réduire leurs avoirs de dette américaine de manière significative à tout moment car cela déprimerait les valeurs restantes et bouleverserait la balance commerciale mondiale en dollars américains – mais ils peuvent le faire progressivement. Cela semble être une stratégie à long terme et pourrait prendre quelques décennies pour convertir leur dette américaine en d’autres matières premières dans des conditions normales.»

«Cela suppose que les choses restent normales – mais ce sont des temps turbulents. Les États-Unis atteindront à nouveau leur plafond d’endettement l’année prochaine, ils pourraient faire défaut. Ils ont déjà récemment vu leur cote de crédit déclassée par Moody’s, ce qui augmente le coût des emprunts américains », a souligné Devonshire-Ellis.

Il a noté que la Russie, en comparaison, a très peu de dette extérieure, pratiquement pas de réserves en dollars américains, et que le rouble s’est «installé dans une évaluation commerciale raisonnable et durable qui aide sa productivité interne et ses exportations», cette dernière accumulant des devises étrangères autres que le dollar ou l’euro.

« Donc, la Chine adopte une stratégie » espérer le meilleur « en espérant que les États-Unis ne feront pas défaut bientôt parce que je pense qu’ils ne sont pas prêts à absorber un tel coup, mais en même temps une stratégie » se préparer au pire « en continuant une conversion de la dette et des devises des États-Unis, et dans une certaine mesure de l’UE, en devises alternatives – y compris les réserves de nombreuses autres devises (y compris leur propre yuan RMB en plus de la roupie indienne, du yen japonais, du dirham des Émirats arabes unis et du rouble russe) ainsi que des devises de des monnaies moins échangées comme le rial brésilien, le peso mexicain, certaines devises africaines ainsi que des monnaies d’Asie centrale », a expliqué l’expert.

« L’or agit comme une couverture contre, et pour les soutenir – si nécessaire. Les Chinois peuvent stabiliser ces petites monnaies avec leurs réserves d’or. La Russie aussi. »

« Les Chinois ne sont pas tellement préoccupés par ce qui se passe dans l’économie américaine, ils ne sont pas tellement investis. Mais ils sont préoccupés par les économies plus proches de la Chine et par celles qui possèdent d’importantes relations de chaîne d’approvisionnement (comme le Brésil, l’Asie centrale, la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique) à la fois maintenant et à l’avenir. Je pense que les réserves d’or sont acquises pour protéger celles-ci plutôt que la relation avec l’USD. »

Paul Goncharoff, consultant en gestion chez Dezan Shira & Associates, basé à Moscou, a déclaré à Sputnik que la confiance internationale dans le dollar américain s’était « évaporée », envoyant pratiquement toutes les nations en dehors du Groupe des Sept se précipiter pour trouver de meilleurs endroits pour sécuriser leurs actifs.

Goncharoff a rappelé l’observation du dirigeant communiste russe Vladimir Lénine avant la Révolution de 1917 : Il y a des décennies où rien ne se passe ; et il y a des semaines où des décennies se produisent.

«Nous sommes en train de traverser des semaines et des mois aussi agités. La Chine était l’un des principaux détenteurs d’obligations du Trésor américain libellées en dollars. Au cours des 12 derniers mois seulement, ils ont réussi à décharger 100 milliards de dollars. Une somme importante a été dépensée pour acheter de l’or afin de se sortir de la menace potentielle mais réaliste du dollar américain militarisé. Leurs achats d’or ont été en petits lots ici et là, mais au cours de l’année, ils ont augmenté de manière significative. Notez que cela dure depuis plusieurs années et semble s’accélérer maintenant.»

« Le plus grand risque auquel la Chine est confrontée est le gel de ses avoirs en dollars, ce qui reflète le sentiment de risque de la plupart, sinon de tous, des pays non alignés sur le G7 de la planète », a-t-il expliqué. « La Chine n’a pas d’autre choix que de continuer à vendre ses avoirs en dollars américains et de passer à l’or physique réel détenu en Chine ou à d’autres produits commercialisables similaires tout en gardant un œil sur le moment ou si les États-Unis imposeront des sanctions primaires comme ils l’ont fait avec la Russie et SWIFT. La Chine a certes des avoirs en devises en roubles, roupies, riyals, etc., mais ils sont volatils et toujours influencés par les aléas de la Fed américaine, donc pour préserver la valeur (notez que l’USD a perdu 97% de sa valeur ces 100 dernières années), l’or reste un moyen sûr et viable de préserver la valeur, en particulier en « période intéressante ».

« L’inconvénient du yuan par rapport à l’USD est que, tout simplement, ce n’est pas la monnaie de réserve par défaut du monde. Cela étant dit, le « privilège exorbitant » dont l’USD en tant que réserve primaire a bénéficié au cours des 70 dernières années a été gravement abusé et a battu tous les records connus en matière de dette et de dépenses déficitaires. Si les choses se bousculent et qu’un point d’inflexion se produit lorsqu’il y a une ruée mondiale pour se débarrasser des bons du Trésor américain, tous en souffriront sans exception. Ce serait une véritable crise systémique existentielle. »

« Néanmoins, la Chine est dans une position relativement forte pour soutenir le yuan si l’on considère que le tissu du système économique chinois est à peu près entièrement basé sur la production et non sur une économie de services. C’est le fondement de la longévité et de la durabilité, lié à une ceinture et une route, indépendamment de ce qui peut ou non se produire avec les devises à l’avenir. »

Goncharoff a noté que la tendance est si large qu’elle inclut même des alliés européens des États-Unis comme la Pologne, qui a augmenté ses réserves d’or de 14,8 tonnes au printemps dernier.

« La tendance à la dédollarisation est imparable car la confiance s’est évaporée. On estime également que, par nature, toute monnaie fiduciaire restant apolitique étant donné les graves dommages politiques causés à l’échelle mondiale par des sanctions, des gels et des mesures similaires est peu probable. La triste réalité demeure que cela ne va pas changer dans un avenir prévisible, d’où le retour à l’or éprouvé depuis des siècles. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News