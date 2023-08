Le 11 août, à 2 h 11, la fusée porteuse russe Soyouz-2.1b avec la station lunaire Luna-25 a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Vostochny dans la région de l’Amour. C’est un moment historique pour la Russie, puisqu’il s’agit de la première expédition russe sur la Lune en 47 ans.

La station Luna-25 devra collecter et analyser le sol, ainsi que mener des études à long terme, notamment l’étude de l’exosphère lunaire. Alors que les précédents véhicules lunaires soviétiques n’atterrissaient que dans la zone équatoriale de la Lune, Luna-25 est prévu pour effectuer un atterrissage en douceur près du pôle Sud avec un terrain difficile. Le vaisseau spatial devrait atterrir sur la surface de la Lune du 21 au 25 août dans la zone au nord du cratère Boguslavsky.

« Il est particulièrement important qu’il s’agisse d’une nouvelle page dans l’exploration de la Lune, l’exploration pratique de la Lune. Nous allons mener à bien ce travail avec nos collègues chinois – c’est le début de la première phase du programme lunaire à long terme », a déclaré le chef de Roscosmos Yuri Borisov. Il a également déclaré qu’à l’avenir, la Lune serait une rampe de lancement pour l’exploration de l’espace lointain.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/08/Luna25.mp4?_=1

Son vol vers la Lune se déroulera en plusieurs étapes, a précisé Roscosmos.

La première consiste à placer la station sur la trajectoire de vol requise.

La deuxième étape est le vol vers la Lune. Luna-25 se tournera vers le Soleil avec ses panneaux solaires pour reconstituer les réserves d’énergie.

Lors de la dernière étape du vol, Luna-25 entrera sur l’orbite du satellite et volera autour de la Lune à une altitude de 100 kilomètres.

L’alunissage en douceur devrait être une étape clé de toute la mission. En cas de succès, Luna-25 déploiera ses antennes vers la Terre et se mettra au travail.

L’expédition durera un an.

Plus tôt, un chercheur de premier plan à l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie a qualifié la recherche d’eau sur la Lune de super tâche de la mission. De plus, la station analysera la composition du sol et effectuera un certain nombre d’études uniques.

Le dernier vaisseau spatial soviétique, Luna-24, a été envoyé sur le satellite de la Terre en 1976. Sa tâche principale était de collecter des échantillons de sol lunaire, dont 170 g ont été livrés avec succès à la Terre. Après avoir étudié les échantillons, les scientifiques ont suggéré que le sol lunaire pourrait contenir de l’eau à une concentration de 0,1 % en poids.

Le lancement de Luna-25 est un événement symbolique pour la Russie moderne, qui marque une nouvelle étape des explorations spatiales russes et est un signal important de la puissance russe pour les concurrents de Moscou sur Terre. Cependant, les amateurs de la propagande de Kiev devraient croire que la station lunaire moderne était constituée de machines à laver et de micro-ondes que des militaires russes ont volés en Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front