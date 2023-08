COMME UNE HORLOGE : les studios hollywoodiens dirigés par Lionsgate réimplémentent le masquage forcé et les tests quotidiens pour le deuxième cycle de la TYRANNIE COVID

Le déjà-vu frappe la-la-land alors que le géant des studios hollywoodiens Lionsgate rétablit le masque du coronavirus de Wuhan (Covid-19) et les exigences de « test » pour tous les employés de bureau basés à Los Angeles.

Premier studio hollywoodien à le faire cette fois-ci, Lionsgate mène la charge en exigeant que tous les employés de son siège social de Santa Monica portent un masque facial à tout moment à l’intérieur du bâtiment, sauf lorsqu’ils sont seuls dans un bureau fermé ou un grand espace de travail ouvert, en vigueur immédiatement.

Ces mêmes employés devront également désormais insérer un grand coton-tige contenant on ne sait quoi dans leur cavité nasale pour « tester » les germes de la grippe Fauci qui pourraient se cacher dans le mucus à côté de leur cerveau.

Cette fois-ci, cependant, n’importe quel vieux masque facial ou bandana ne fera pas l’affaire. Lionsgate exige que ses employés portent « un couvre-visage de qualité médicale (masque chirurgical, KN95 ou N95) lorsqu’ils sont à l’intérieur, sauf lorsqu’ils sont seuls dans un bureau avec la porte fermée, qu’ils mangent activement, qu’ils boivent activement à leur bureau ou à leur poste de travail, ou s’ils sont le seul individu présent dans un grand espace de travail ouvert.

(Connexe : Le régime Biden se prépare une fois de plus à déclencher l’enfer à travers l’Amérique sous la forme d’une tyrannie covid.)

DITES JUSTE NON à TOUTES les formes de tyrannie de COVID 2.0

La tyrannie de Lionsgate arrive alors que le département de la santé publique du comté de Los Angeles affirme qu’il y a eu une récente augmentation du nombre de nouvelles « transmissions » de covid, bien que l’agence admette que « les mesures globales restent à un faible niveau de préoccupation ».

Malheureusement, mais sans surprise, Lionsgate n’est pas le seul à rétablir la tyrannie de Covid. Le Morris Brown College, un collège anonyme « historiquement noir » d’Atlanta, oblige également tout le monde sur son campus à se masquer et à rester à l’écart des autres, avec effet immédiat, à cause de ces germes effrayants de covid qui, selon eux, flottent tout autour de nous.

C’est de la musique aux oreilles du freak show du régime Biden, comme l’a déclaré l’ancien responsable de Barack Hussein Obama et collaborateur médical de MSNBC, le Dr Kavita Patel, le mois dernier, dans l’émission « José Díaz-Balart Reports » du réseau câblé d’information peu regardée, que covid est censé être à nouveau en hausse et que tout le monde devrait porter un masque pour qu’elle et le reste des cinglés de Covid puissent se sentir « en sécurité ».

Répétition de 2020, qui a également été une année électorale, la répétition soudaine des propos alarmistes liés à Covid arrive juste à temps pour les élections de 2024, que les démocrates tentent de voler une deuxième fois en utilisant la Covid comme couverture.

« Ne venons-nous pas déjà de conclure que les masques ne fonctionnent pas ? » » a demandé un intervenant.

« Ou la distance de six pieds qu’ils ont établie sur place », a répondu un autre.

« La règle des six pieds, ainsi que les masques, ont tous deux été démystifiés dans les années 1950 avec la recherche sur la tuberculose menée par Richard L. Riley à l’hôpital de Baltimore en Virginie », a expliqué quelqu’un d’autre.

« Eh bien, des élections approchent », a écrit un autre, faisant écho au sentiment de nombreuses personnes qui ont déjà vu cela se dérouler une fois. « Sans la fraude postale… je veux dire voter, comment les démocrates vont-ils gagner ? »

« C’est peut-être un vœu pieux de ma part, mais je pense que le vent commence à tourner », a déclaré quelqu’un d’autre avec un peu plus d’optimisme.

« Les rats démoniaques (démocrates) ont été dénoncés pour les tricheurs qu’ils sont, et je ne pense pas qu’il sera aussi facile de s’en sortir cette fois-ci, même s’ils n’essaieront pas. »

« C’était aussi prévisible que Joe tombant dans un escalier à bord d’Air Force One », a plaisanté un autre à propos de ce livre de jeu fatigué de tyrannie et de vol électoral.

Les dernières nouvelles sur Covid peuvent être trouvées sur Plague.info.

Les sources de cet article incluent :

Breitbart.com

NaturalNews.com

Gazette.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News