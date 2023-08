Les incendies incandescents de Maui alimentés par des aérosols de chemtrails et du nitrate d’ammonium, préviennent un analyste

Les vents violents à eux seuls n’ont pas suffi à déclencher les incendies de Maui, qui ont détruit quelque 2 200 structures et tué des centaines, voire des milliers de personnes. Il fallait également du carburant, et en grande quantité, sous forme d’aérosols de chemtrails et de nitrate d’ammonium.

Même les arbres peu présents dans cette partie de l’île n’auraient pas constitué suffisamment de carburant pour provoquer les enfers incinérant les voitures et créant de la poussière blanche qui ont laissé Lahaina complètement dévastée et pratiquement inexistante.

« Si ce n’est pas un incendie de forêt, alors quel a été le combustible qui a allumé les incendies pour qu’ils brûlent sur différents supports et matériaux ? » » demande James Grundvig, écrivant pour American Media Periscope.

« Qu’est-ce qui a déclenché les incendies qui ont brûlé des métaux et des plastiques, surchauffé des blocs et des briques de CMU, fondu des pare-brise et des alliages métalliques de jantes et des bateaux en fibre de verre retirés du port ? »

La première réponse est toute cette géo-ingénierie qui a eu lieu à Maui depuis au moins une décennie, transformant le ciel de l’île d’un bleu cristallin avec peut-être quelques nuages ​​gonflés et de la pluie de temps en temps en une brume blanche persistante.

Cette brume, nous le savons désormais, est composée de trois substances chimiques principales : le baryum (Ba), l’aluminium (Al) et le strontium-90 (90Sr), ce dernier étant un isotope radioactif.

« Pour ceux qui s’éveillent maintenant aux pulvérisations au-dessus de leur tête, notez que le baryum et l’aluminium combinés font de « Ba’al », l’un des dieux démoniaques que les humains vénèrent à basse fréquence », note Grundvig en guise d’encadré à cette sinistre équation.

En utilisant du nitrate d’ammonium comme accélérateur oxygénant, les incendies de Maui ont pu brûler des voitures et de l’acier tout en laissant les arbres tranquilles

L’autre ingrédient apparent des incendies de Maui est le nitrate d’ammonium, dont plusieurs tonnes ont mystérieusement et commodément disparu d’un train de marchandises en Californie le 30 mai dernier.

Le nitrate d’ammonium est la même substance qui avait déjà été utilisée lors de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 1995, ainsi que lors de l’explosion de 2011 à Oslo, en Norvège. Le nitrate d’ammonium est également utilisé pour fabriquer des voitures piégées.

Connu scientifiquement sous le nom de NH4NO3, le nitrate d’ammonium n’est pas inflammable et ne peut pas non plus s’enflammer tout seul. Cependant, il brûle et se décompose en présence d’autres catalyseurs, créant une fumée blanche ou de couleur claire comme celle observée à Lahaina lors des incendies.

Ce qui rend un feu alimenté au NH4NO3 unique, c’est qu’au lieu de briller en rouge ou dans une autre couleur typique associée à un incendie de forêt, il brûle de manière claire et blanche.

« Le nitrate d’ammonium est un oxydant ; il favorise la combustion d’autres matériaux », explique Grundvig.

« Lorsqu’une réaction violente se produit, comme l’explosion d’une bombe ou une explosion, le nuage qui en résulte est principalement constitué d’oxyde d’azote et de vapeur d’eau. Essentiellement, le nitrate d’ammonium libère de l’oxygène. L’oxygène est le combustible dont un incendie a besoin pour éclater et se propager. »

En d’autres termes, le NH4NO3 agit comme un oxygénateur pour vraiment attiser un incendie et le rendre plus chaud et plus mortel que la normale. Cela semble être la raison pour laquelle les incendies de Maui ont pu faire fondre l’acier des voitures et des structures de bâtiments dotées de renforts en acier.

« Maintenant, ajoutez les revêtements de nanopoussières métalliques issus d’années de chemtrails avec une nouvelle couche de nitrate d’ammonium et tout ce dont la tempête de feu de Maui avait besoin était une étincelle », affirme Grundvig.

« Oui, le dispositif DEW (arme à énergie dirigée), qu’il s’agisse d’un laser provenant d’un avion qui passe, d’un satellite ou d’un ballon espion chinois. Il n’en faudrait pas beaucoup pour exploser l’enfer la nuit. »

« L’État Profond a créé le carburant parfait, qui a expliqué comment les bateaux, les véhicules et les structures ont tous brûlé en même temps, et pourquoi les arbres ont survécu pour la plupart, y compris le banian vieux de 150 ans qui centre Lahaina. »

