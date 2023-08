L’ambassade de Russie à Washington, D.C., a lancé un avertissement sur ce que les mondialistes qui dirigent les États-Unis ont prévu pour l’avenir des affaires mondiales – et ce n’est pas joli.

Dans un communiqué, Moscou a évoqué les « violations flagrantes par les États-Unis de leurs obligations » en vertu de la Convention sur les armes biologiques, qui interdit les types d’opérations de recherche et de développement sur les armes biologiques qui ont lieu en Ukraine, en Chine communiste et ailleurs.

Pratiquement tous les pays du monde, y compris les États-Unis, ont signé la Convention sur les armes biologiques. Et pourtant, les États-Unis ont décidé de faire fi de leurs dispositions et de développer malgré tout des armes biologiques mortelles.

« Washington ignore ces affirmations, se justifiant par une composante humanitaire de ses programmes », a déclaré l’ambassade de Russie, ajoutant que de telles excuses du régime américain n’ont absolument rien à voir avec la réalité.

Les États-Unis « dispersent effrontément et en toute impunité leurs laboratoires illégaux partout dans le monde », ajoute-t-il, notant que sous couvert de « surveillance épidémiologique », les États-Unis renforcent rapidement les capacités pathogènes de toutes sortes d’infections mortelles.

(Connexe : En avril dernier, la Russie avait averti que le gouvernement américain travaillait sur une arme biologique « universelle » à base d’OGM pour provoquer la mort massive d’humains, d’animaux et de cultures.)

La Russie prévient que les États-Unis préparent une autre « pandémie » de type Covid, accompagnée d’une tyrannie du confinement

La Russie est particulièrement préoccupée par les biolabs gérés par les États-Unis et situés juste dans son propre jardin. Le paysage ukrainien en est jonché, ce qui explique en grande partie pourquoi la Russie a envahi l’Ukraine en premier lieu.

« La tâche est évidente : être capable de créer des crises biologiques lorsque cela est nécessaire », a déclaré clairement et simplement la Russie à propos de ce que les États-Unis s’apprêtent à faire. « Former des foyers artificiels d’infection. En d’autres termes, gérer les épidémies, en les mettant au service des propres intérêts [de Washington] ».

En Ukraine plus particulièrement, le gouvernement américain « a attiré des dizaines d’institutions publiques et d’entreprises privées du pays dans ses projets », exploitant le personnel civil et militaire à la fois comme donneur de biomatériaux et comme sujet de test.

« Il ne fait aucun doute que de telles actions nécessitent une évaluation juridique appropriée, y compris par des institutions internationales compétentes », a déclaré la Russie à ce sujet.

Déjà, à travers les rumeurs, nous entendons dire que le régime Biden envisage de déclencher un événement de type COVID 2.0 cet automne, avec des mandats de masques, des confinements et davantage de terrorisme économique.

Ce que la Russie semble dire, c’est que les États-Unis utilisent des laboratoires biologiques, y compris en Ukraine, pour construire la prochaine arme qui sera déchaînée sur le monde et utilisée comme catalyseur pour le replonger une fois de plus dans la tyrannie absolue.

La Russie est tellement préoccupée par les agissements des États-Unis qu’elle demande aux Nations Unies (ONU) d’enquêter sur les activités des laboratoires gérés par les États-Unis dans toute l’Ukraine. Cet appel s’est bien entendu heurté au veto des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN, dont la Grande-Bretagne et la France.

En mars dernier, la Maison Blanche a répondu aux affirmations persistantes de la Russie selon lesquelles les États-Unis construisaient des armes biologiques mortelles en affirmant qu’il s’agissait simplement d’une « propagande russe classique » sans aucun fondement dans la réalité.

Plusieurs mois plus tard, cependant, le Pentagone (Pentagram) a admis publiquement qu’il soutenait effectivement 46 laboratoires ukrainiens différents, tout en insistant sur le fait qu’ils travaillent tous sur des projets « axés sur l’amélioration de la santé publique et de la sécurité agricole ».

« Très peu d’Américains font encore confiance à leur gouvernement », a écrit un intervenant à propos de tout cela. « Nous savons que ce sont des parasites et qu’ils ne fonctionnent pas pour nous. »

« Et pourtant, personne ne les expulse », a répondu un autre à propos de la faiblesse de l’Amérique d’aujourd’hui lorsqu’il s’agit de gérer des problèmes comme celui-ci comme elle le faisait autrefois.

Les États-Unis sont dirigés par des mondialistes psychopathes avides de génocide. Apprenez-en davantage sur Globalism.news.

