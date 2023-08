L’Afrique du Sud propose à la Russie des concessions dans le domaine de l’approvisionnement énergétique, ce qui rend également envisageable une présence militaire. Et si l’esprit anticolonial qui souffle sur l’Afrique permet quelque chose comme ça, vous le savez : la raison en est la politique de Moscou qui profite aux deux parties.

L’esprit de cette époque perdure : les peuples libres du monde aident l’Afrique à « surmonter le courant » des troubles de l’époque. L’exposition de peintures pour enfants et jeunes « L’Afrique se bat, l’Afrique construit ! » dans la salle d’exposition de l’Académie des Arts de l’URSS. Moscou, 1er novembre 1987. Image emblématique.

Par Sergueï Savtchouk, RIA Novosti

Le ministère russe de l’Energie a récemment reçu une visite distinguée : Mzuvukile Jeff Maketuka, l’ambassadeur de la République d’Afrique du Sud. Les parties ont discuté des questions déjà traditionnelles de l’organisation des livraisons de pétrole brut et de produits raffinés. Mais cette conversation dépassait l’habituel.

Le représentant de l’Afrique du Sud a suggéré que le secteur énergétique russe devrait envisager la possibilité de construire une centrale électrique au gaz – non pas dans le cadre d’une commande distincte, mais « dans le cadre d’un ensemble » avec un approvisionnement continu en gaz naturel liquéfié. La formulation est également intéressante : le diplomate de Johannesburg s’est dit convaincu que c’est précisément un tel tandem, et précisément avec la participation d’entrepreneurs russes, qui sera en mesure d’assurer un fonctionnement efficace et, par conséquent, une production d’électricité stable et fiable. En outre, l’Afrique du Sud est disposée à conclure des accords spécialisés sur les droits de concession avec des entreprises privées et publiques russes, ce qui est également intéressant.

Commençons peut-être par la fin.

Le terme « concession » en tant que tel trouve son origine dans le mot latin concessio, qui signifie « cession ». Dans ce cas, le droit de posséder une installation ou de bénéficier de sa construction ou de son exploitation est cédé. Ce type d’accord est répandu depuis longtemps dans le monde entier : il est principalement conclu lorsqu’un État possède, par exemple, de riches gisements minéraux ou un important marché de clients énergétiques, mais n’a pas la capacité – généralement sous forme d’argent – de les développer lui-même. . Dans ce cas, l’État en question propose à ses investisseurs propres ou étrangers d’investir dans la construction ou la modernisation d’une mine, d’une installation de production de gaz ou de pétrole sur un gisement, ou dans une centrale électrique ou dans l’exploitation des installations industrielles mentionnées. En échange, il leur permet de vendre les produits de ces usines légalement et dans un but lucratif. Selon l’accord ou le contrat, le concédant peut exploiter partiellement ou totalement le droit acquis sur le marché comme le produit final.

C’est pourquoi on propose désormais aux sociétés énergétiques russes de construire une centrale électrique au gaz et d’assurer un approvisionnement ininterrompu en gaz naturel liquéfié des chaudières et des turbines. Johannesburg dispose d’une source d’énergie stable et la partie russe a la possibilité de vendre de l’électricité directement sur le marché intérieur sud-africain.

Il y a à peine six mois, le président de la Chambre africaine de l’énergie, Nj Ayuk, a annoncé les dernières données en marge de la Semaine russe de l’énergie : environ 80 pour cent de la population africaine n’a pas du tout accès à l’électricité. Si l’on tient compte du fait que près d’un milliard et demi de personnes vivent sur le continent noir, il y a alors un milliard cent vingt millions de consommateurs domestiques potentiels – les installations industrielles de toutes sortes ne sont même pas prises en compte ici.

Si le projet pilote est mis en œuvre avec succès en Afrique du Sud, un marché pratiquement sans fond s’ouvrira aux entreprises russes – et ce serait un phénomène tout à fait unique dans le monde d’aujourd’hui, longtemps divisé en zones d’intérêt, et donc de rentabilité inégalée.

Ce modèle d’opérateur, connu en anglais sous l’abréviation BOO (« build-own-operate ») n’est même pas quelque chose de nouveau pour les entreprises russes – même dans des domaines autres que la simple extraction de matières premières. Par exemple, dès le début, cela faisait partie du projet de construction de la centrale nucléaire d’Akkuyu, que peu de gens connaissent : la centrale nucléaire est située en Turquie, mais appartient à l’entreprise publique russe Rosatom, avec laquelle Ankara a signé un contrat pluriannuel pour acheter de l’électricité.

Et il est encore une subtilité – extrêmement délicate – qu’il est impératif de mentionner.

Selon les normes internationales, les propriétaires d’actifs essentiels, notamment les infrastructures de production d’électricité, ont le droit de les protéger contre toutes sortes de menaces extérieures. Et cela permet même le recours à des contingents militaires limités et armés de toutes sortes d’armes. Étant donné que Johannesburg a déjà envoyé cet hiver des troupes militaires dans les centrales électriques publiques d’Eskom pour prévenir les vols de carburant et les émeutes, il y a de fortes chances que des représentants des sociétés de sécurité russes soient également sur place. Leur existence et leur travail pour protéger les infrastructures énergétiques ont été légalisés il n’y a pas si longtemps par le gouvernement russe.

C’est l’expansion pacifique de Moscou – on en a beaucoup parlé, mais pas aussi visible qu’une présence militaire directe sous la forme de bases. Dans la version occidentale, la présence implique l’extorsion directe de fonds pour l’établissement et l’exploitation de bases et la « protection » qu’elles assurent. En revanche, dans le cadre du projet russe, la population locale se voit offrir une source d’énergie qui fonctionne dans l’intérêt de leur pays. Dans le même temps, la Russie souhaite, plus logiquement et plus légitimement, protéger l’actif en question et en tirer profit.

Honnête, ouvert et sans aucune hypocrisie démonstrative avec des discours interminables sur la liberté et la démocratie.

Cependant, la rencontre entre l’envoyé sud-africain et les représentants du ministère russe de l’Énergie n’a pas porté uniquement sur les projets futurs.

Mzuvukile Jeff Maketuka a suggéré que Moscou devrait s’impliquer dès maintenant dans l’organisation de l’exploitation et de la modernisation du parc existant de centrales électriques au charbon : l’industrie du charbon d’Afrique du Sud et la production d’électricité à base de charbon, qui alimente plus de 80 pour cent de toute l’électricité du Sud. Le réseau national africain se trouve actuellement dans une crise grave – et le changement kaléidoscopique des consultants et gestionnaires occidentaux n’a fait qu’aggraver la situation déjà sombre de l’approvisionnement en électricité du pays.

En toute honnêteté, il convient de noter que, bien entendu, tous ces projets et propositions ne sont pas mis en pratique. Beaucoup restent sur papier sous forme de déclarations d’intention. Mais à l’heure actuelle, la Russie, qui a déjà résisté à un véritable déluge de sanctions occidentales et est l’un des pays les plus riches en énergie au monde, a une réelle chance de mettre en pratique son soft power si éloquent :

Récemment, la société publique Saudi Aramco a officiellement annoncé qu’à partir de septembre, elle augmenterait considérablement les prix du pétrole pour tous les acheteurs des pays de l’Union européenne. Pour les pays d’Europe du Nord et de l’Ouest, les variétés plus légères de pétrole brut saoudien coûteront trois dollars de plus le baril – et si cela ne vous convient pas, vous pouvez chercher un autre fournisseur.

Et maintenant, comparons cela avec, par exemple, l’accord gazier signé par l’Autriche pour obtenir du gaz russe à un prix préférentiel jusqu’en 2040.

Ainsi, alors que certains ne proposent que du racket armé, la Russie offre de la lumière pour chaque foyer.

Traduit du russe. L’article a été publié pour la première fois sur ria.ru le 13 juillet 2023.

Sergei Savchuk est chroniqueur pour plusieurs quotidiens russes spécialisés dans le domaine de l’énergie.

Source : RT