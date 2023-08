COUVERTURE : un opérateur agréé affirme que son drone a été immobilisé de force à l’approche du site d’origine du Feu de Maui, puis il a reçu la visite d’agents gouvernementaux.

Le gouvernement fédéral n’a pas été content lorsque l’opérateur de drones agréé Davin Phelps a tenté de filmer l’origine présumée des soi-disant « incendies de forêt » qui ont ravagé Lahaina et d’autres endroits voisins de l’île hawaïenne de Maui.

Selon Will Cain, animateur de Fox News, qui a relayé cette histoire bizarre, le drone de Phelps a été cloué au sol de force alors qu’il s’approchait du site cible. Peu de temps après, des agents fédéraux ont rendu visite à Phelps pour discuter de la question.

Au cours de cette réunion, des agents fédéraux auraient déclaré à Phelps qu’il lui était interdit de filmer la zone où l’incendie de Maui aurait commencé. Phelps était quand même capable de capturer quelques images avant cela, qu’il a partagées avec Cain.

Ces images montrent des bâtiments entiers dans des pâtés de maisons entiers réduits en cendres grises tandis que les arbres qui les entourent restent intacts. Beaucoup pensent que cela prouve que les « incendies de forêt » ne sont pas à blâmer, mais plutôt les armes à énergie dirigée (DEW).

Phelps a également partagé avec Caïn de nombreuses images fixes qu’il a capturées, qui montrent d’autres anomalies étranges qui indiquent que cette catastrophe est un autre incident sous fausse bannière potentiellement perpétré par le gouvernement lui-même.

« Je ne veux pas alimenter des conspirations ridicules, mais tout ce que je peux faire, c’est vous dire la vérité », a écrit Caïn dans une série de messages sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter – découvrez quelques-unes des photos et séquences vidéo ci-dessous.

« Je viens de parler à un vidéaste de Lahaina. Davin Phelps. Il est pilote de drone agréé. Il survole Lahaina depuis une semaine. Et il a des images époustouflantes et obsédantes de Lahaina. »

Il faut plus de transparence sur ce qui s’est réellement passé à Maui

Il s’avère que Phelps a été embauché par un avocat pour faire voler son drone au-dessus de la zone suspectée où l’incendie s’est déclaré, bien que l’espace aérien au-dessus de Lahaina soit actuellement surnommé zone d’exclusion aérienne.

« Mais comme vous pouvez le voir sur les images, cela ne l’a pas empêché d’obtenir des images de la ville de Lahaina », a noté Cain. « Mais c’était une expérience différente à l’origine des incendies. »

Lorsque les autorités fédérales se sont présentées à la porte de Phelps pour discuter, il leur a demandé de faire preuve de transparence sur les raisons pour lesquelles Lahaina est une zone d’exclusion aérienne et pourquoi le gouvernement ne veut pas que les citoyens américains apprennent la vérité sur ce qui s’y est passé.

« Apparemment, les pilotes de drones agréés volent via une application coordonnée avec la FAA », a expliqué Cain. « Cette application peut vous refuser l’autorisation de voler et d’immobiliser votre drone à distance. C’est très rare. Mais lorsque Phelps est arrivé dans la zone d’origine présumée de l’incendie, on lui a refusé le vol et on l’a cloué au sol. »

« Ensuite, il dit que deux représentants du gouvernement (il ne se souvient plus de quelle agence) lui ont rapidement rendu visite, lui ont demandé son permis et l’ont fait sortir du parking de l’école intermédiaire de Lahaina où il tentait de se lancer. »

Ce que Caïn veut maintenant savoir, c’est pourquoi y a-t-il tant de secret à Lahaina en ce moment ? Y a-t-il une sorte de responsabilité dont nous ignorons l’existence ? Qu’en est-il de la responsabilité ? Et pourquoi aucune clarté sur la véritable origine et la cause de l’incendie ? Que cherchent-ils à cacher ?

Les dernières nouvelles concernant le Maui Fire peuvent être trouvées sur FalseFlag.news.

Le ministère des Affaires étrangères du Niger a exigé que l’ambassadeur de France quitte le pays

Le ministère des Affaires étrangères du Niger a exigé que l’ambassadeur de France quitte le pays dans les 48 heures

MOSCOU, 25 août – RIA Novosti. Le ministère des Affaires étrangères du Niger a décidé de priver l’ambassadeur de France d’agrément et lui a demandé de quitter le pays, ressort du message du département.

« Les autorités nigériennes compétentes ont décidé de priver leur maître (ambassadeur de France au Niger. – NDLR) Sylvain Itte et de lui demander de quitter le territoire du Niger dans un délai de (sous) 48 heures », indique le communiqué.

Il est à noter que cette décision a été prise, entre autres, en raison des agissements des autorités françaises, contraires aux intérêts du Niger.

Fin juillet, l’armée nigérienne a annoncé à la télévision nationale la destitution du président Mohamed Bazoum. Les dirigeants de la plupart des pays occidentaux, dont la France, et de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest ont condamné le coup d’État. Début août, la CEDEAO a approuvé un plan en cas d’intervention militaire au Niger.

Le Niger – ancienne colonie française – est resté l’un des derniers alliés occidentaux au Sahel. Paris a fourni des drones et des avions de combat au pays et y a également déployé 1 500 soldats pour lutter contre les terroristes. Début août, les rebelles qui ont pris le pouvoir ont annoncé la dénonciation des accords militaires avec la France.

Par ailleurs, le Niger dispose de riches réserves d’uranium dont dépend la France. Selon les médias, ce pays africain représente 15 à 17 pour cent du combustible fossile utilisé pour produire de l’électricité dans la Ve République.

Élu en 2021 et désormais évincé par les rebelles, Bazoum était considéré comme un proche allié de la France.

