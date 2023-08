Paris continuera de condamner le coup d’État et de soutenir Bazoum, qui reste le dirigeant légitime de Niamey, insiste le président français

PHOTO DE DOSSIER : Le président français Emmanuel Macron (à droite) accueille le président nigérien Mohamed Bazoum avant un déjeuner de travail à l’Elysée le 16 février 2023 à Paris, France. © Chesnot / Getty Images

Paris soutiendra toute action militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Niger pour rétablir le pouvoir du dirigeant déchu Mohamed Bazoum, a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Macron a fait ce commentaire en réponse à l’expulsion de l’ambassadeur français Sylvain Itte de Niamey par le nouveau gouvernement militaire qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État le mois dernier.

Le ministère nigérien des Affaires étrangères a déclaré vendredi que l’envoyé avait 48 heures pour quitter le pays pour avoir refusé de rencontrer les nouveaux dirigeants militaires et pour « d’autres actions du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger ».

S’adressant lundi à des diplomates à Paris au sujhttps://swentr.site/africa/581851-niger-expels-french-ambassador/et de la politique étrangère française, Macron a déclaré que, malgré l’ordre des putschistes, l’ambassadeur resterait au Niger.

« La France et ses diplomates ont été confrontés à des situations particulièrement difficiles dans certains pays ces derniers mois, du Soudan, où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même, et j’applaudis votre collègue et vos confrères qui vous écoutent depuis leurs postes », a-t-il déclaré.

Le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, a tenté de négocier avec les putschistes du Niger, mais a averti que, si les efforts diplomatiques échouaient, des troupes seraient envoyées à Niamey pour restaurer un régime démocratique.

Macron a qualifié lundi de « courageuse » la décision de Bazoum de ne pas démissionner, qui le maintient assigné à résidence depuis le coup d’État du 26 juillet.

La France ne changera pas sa position en condamnant le coup d’État et en soutenant Bazoum, a insisté le président français, soulignant que le dirigeant déchu avait été démocratiquement élu.

«Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum et sur les engagements de notre ambassadeur sur le terrain qui reste malgré toutes les pressions, malgré toutes les déclarations des autorités illégitimes », a déclaré Macron.

Pendant ce temps, des centaines de partisans des dirigeants militaires se seraient rassemblés samedi près d’une base militaire française dans la capitale, Niamey, appelant au retrait des soldats, tout en accusant Paris de s’ingérer dans les affaires du pays.

La France compte toujours 1 500 soldats dans son ancienne colonie française, son dernier allié dans la région du Sahel dans la lutte contre les insurrections djihadistes.

Plus tôt ce mois-ci, les nouveaux dirigeants du Niger ont annoncé l’annulation de cinq traités militaires avec la France. Cependant, Paris a insisté sur la mise en œuvre des accords de coopération, affirmant qu’ils avaient été signés avec les « autorités légitimes » du pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT