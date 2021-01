Irlande: 81 cas d’effets secondaires mineurs des vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna + 10 morts avec 51 effets secondaires graves chez les personnes âgées allemandes après des injections expérimentales de Pfizer COVID

Et dans le moyen et/ ou long termes que peut-il se passer et à quoi doit-on s’attendre : stérilité, maladies graves et/ou la mort ? – MIRASTNEWS

Source: http://www.globallookpress.com © Anne-Sophie Wittwer / Jusqu’à présent, il y a eu 81 cas d’effets secondaires en Irlande après des vaccinations contre le coronavirus.

En Irlande, 81 cas d’effets secondaires tels que nausées, douleurs articulaires, maux de tête et vertiges ont été signalés depuis le début de la vaccination. Cependant, des complications plus graves, telles qu’un choc allergique, devraient également survenir à mesure que davantage de personnes sont vaccinées.

Avec le début de la vaccination de masse en Irlande, les autorités sanitaires irlandaises ont été informées de 81 cas d’effets secondaires relativement mineurs qui seraient liés à la vaccination avec les vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna. Dans tous les cas, des effets secondaires ont été observés fréquemment lors des tests précédents, tels que douleurs abdominales, nausées, fatigue, douleurs articulaires, douleurs au bras, étourdissements, maux de tête, démangeaisons et éruptions cutanées, a déclaré le chef de l’autorité de surveillance des produits de santé (HPRA). Lorraine Nolan au Irish Times.

Nolan a poursuivi en expliquant que si les effets étaient désagréables, ces effets «relativement légers» ne nécessiteraient dans la plupart des cas pas de traitement médical. Cependant, à partir de jeudi, la HPRA publiera des rapports réguliers sur les effets secondaires.

Les effets secondaires connus des vaccinations comprennent également des cas de chocs allergiques, appelés anaphylaxie, qui sont dus à une réaction excessive du système immunitaire. Jusqu’à présent, les autorités irlandaises n’ont reçu aucun rapport faisant état de tels cas avec l’utilisation des vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna. Cependant, Nolan estime que ce sera le cas si le nombre de personnes vaccinées continue d’augmenter.

Hier, les autorités ont pris connaissance de huit autres décès liés au pathogène SRAS-CoV-2. Le nombre total de personnes décédées en Irlande ou atteintes de la (maladie) COVID-19 s’élève désormais à 2616, a annoncé l’équipe nationale d’urgence de santé publique (NPHET). Selon les autorités, il y a également 2 121 cas confirmés de nouvelles infections suspectées, ce qui porte à 174 843 le nombre total de cas de pandémie. L’âge moyen des patients décédés avec ou à cause du [virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 est de 85 ans.

L’incidence sur 14 jours en Irlande est actuellement de 1 404 cas de personnes testées positives pour le SRAS-CoV-2 pour 100 000 habitants. Le docteur Tony Holohan a déclaré qu’il y a actuellement « très peu de chances de contenir la propagation de la variante SARS-CoV-2 qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni ». Le chef du service de santé pour les hôpitaux aigus, Vida Hamilton, a déclaré que la situation avec 312 patients COVID et non COVID dans l’unité de soins intensifs était « tendue, mais gérable ».

La réaction sévère d’une femme au vaccin Pfizer COVID déclenche une enquête

Des craintes quant à la sécurité du vaccin ont été suscitées par une vidéo d’une femme souffrant de convulsions après avoir reçu une injection de coronavirus de Pfizer en Louisiane. Dans une interview exclusive avec RT, Brant Griner, fils de la personne touchée, dit qu’elle n’avait pas eu de problèmes de santé avant de prendre le vaccin, ajoutant que la réponse qu’il a reçue à sa vidéo à ce sujet suggère que le cas de sa mère n’est pas une exception.

Annonce que l’efficacité immunologique du vaccin russe contre le coronavirus EpiVacCorona est de 100%

Basé sur des antigènes peptidiques, le vaccin EpiVacCorona a été enregistré en Russie le 13 octobre.

Image d’illustration Shamil Zhumatov / Reuters

Selon les résultats des essais cliniques, l’efficacité du vaccin contre le coronavirus EpiVacCorona, développé par le centre scientifique russe de virologie et biotechnologie Véktor, est de 100%, comme annoncé par le service de presse de l’agence de santé russe, Rospotrebnadzor .

« L’efficacité du vaccin réside dans son efficacité immunologique et préventive. Selon les résultats de la première et de la deuxième phase des essais cliniques, l’efficacité immunologique du vaccin EpiVacCorona est de 100% », indique le communiqué.

Le deuxième vaccin russe

Basé sur des antigènes peptidiques, EpiVacCorona a été enregistré à la mi-octobre et, en novembre, le ministère russe de la Santé a autorisé le centre Véktor à mener des essais cliniques sur jusqu’à 3000 volontaires et personnes de plus de 60 ans.

Début décembre, les autorités sanitaires russes ont remis des documents sur EpiVacCorona à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour examen.

Fin novembre, le centre Véktor a annoncé que son vaccin garantissait une immunité contre le coronavirus un mois après la première injection. «Le niveau de protection peut être atteint dans un délai différent pour chaque personne, mais il se forme en moyenne en un mois», a expliqué Alexánder Rýzhikov, directeur du département des zoonoses et de la grippe.

De même, il a souligné que l’inoculation d’EpiVacCorona à des patients souffrant de formes asymptomatiques de Covid-19 ne comporte pas de risques pour la santé. L’institution assure que l’injection pourrait être bénéfique pour certains de ce type de patient, ainsi qu’inutile pour d’autres, mais en aucun cas nuisible.

Le premier vaccin russe contre le Covid-19, nommé Sputnik V en l’honneur du premier satellite artificiel, lancé par l’URSS en 1957, a été développé par le Centre national de recherche Gamaleya pour l’épidémiologie et la microbiologie à Moscou et a été enregistré le 11 août. .

Le troisième vaccin russe ChuVac, développé par le centre de Chumakov, a déjà passé ses deux premières étapes de tests sur des volontaires et pourra être produit en série à partir de février prochain.

Le célèbre immunologiste et biologiste moléculaire Prof. Dolores Cahill d’Irlande explique dans cette vidéo pourquoi le mécanisme d’action de la vaccination à l’ARNm contre la corona est dangereux – et pas immédiatement, mais peut-être des semaines ou des mois plus tard.

Lien vers l’étude mentionnée: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/

Vidéo originale: https://www.bitchute.com/video/bbCHDHRA3Bxs/

10 morts avec 51 effets secondaires graves chez les personnes âgées allemandes après des injections expérimentales de Pfizer COVID

Des spécialistes allemands enquêtent sur 10 décès de personnes vaccinées contre [le SRAS-CoV-2 de la MIRASTNEWS] Covid-19

Des spécialistes de l’Institut allemand Paul Ehrlich enquêtent sur le décès de 10 personnes décédées peu de temps après avoir été vaccinées contre le nouveau coronavirus, a déclaré Brigitte Keller-Stanislawski, chef du département de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux de l’institut, sur Jeudi.

Selon l’expert médical, les défunts étaient âgés de 79 à 93 ans, tous atteints de maladies antérieures. Le délai entre la vaccination et le décès variait de plusieurs heures à quatre jours.

«Jusqu’à hier, nous avons eu neuf cas; il faut attendre les données de Basse-Saxe [sur un autre cas présumé], puis il y en aura 10.

Nous parlons de patients dans un état extrêmement grave, avec de multiples maladies, qui recevaient un traitement palliatif.

Fin décembre, l’Allemagne a lancé une campagne de vaccination contre la COVID-19, en utilisant le vaccin développé par les sociétés Pfizer et BioNTech. À ce jour, 842 000 personnes ont reçu le vaccin. Les premiers à se faire vacciner sont les plus de 80 ans, les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers ainsi que le personnel médical.

L’institut a également signalé six cas d’anaphylaxie. Jusqu’à présent, il y a eu 325 cas d’effets secondaires prétendument liés au vaccin, dont 51 graves. Keller-Stanislawski a déclaré que ces résultats sont conformes aux attentes et correspondent aux statistiques de vaccination américaines.

Lisez l’article complet sur ANI News.

Les craintes concernant la sécurité du vaccin ont été suscitées par une vidéo d’une femme souffrant de convulsions après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus Pfizer en Louisiane. Dans une interview exclusive avec RT, Brant Griner, fils de la personne touchée, a déclaré qu’elle n’avait rencontré aucun problème de santé avant de prendre la photo, et a ajouté que la réponse qu’il avait reçue à sa vidéo à ce sujet suggère que le cas de sa mère n’est pas Ce n’est pas un cas unique.

La Californie arrête les injections du lot de vaccin Moderna Covid en raison d’un «nombre d’événements indésirables plus élevé que d’habitude»

Par RT News

Les responsables de la santé californiens demandent aux fournisseurs de vaccins de cesser d’administrer un lot de vaccin Covid-19 de Moderna, après qu’un nombre inhabituellement élevé de réactions indésirables ait été lié au médicament.

Les doses de Moderna Lot 041L20A sont soupçonnées de provoquer un «nombre d’événements indésirables plus élevé que d’habitude» et devraient être mises de côté jusqu’à ce qu’une enquête appropriée puisse être menée, a déclaré dimanche le département de la Santé publique de Californie.

L’épidémiologiste d’État Dr Erica S. Pan a déclaré dans un communiqué que «moins de 10 personnes» souffraient d’une «possible réaction allergique grave» et nécessitaient des soins médicaux au cours des 24 dernières heures après avoir reçu l’injection du lot spécifique de vaccin.

Tous les incidents semblent s’être produits dans une seule clinique communautaire qui administrait le lot. Le site aurait fermé pendant plusieurs heures après la série de réactions indésirables, avant de passer à un autre lot du médicament.

Lisez l’article complet sur RT News.

