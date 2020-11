Robert F. Kennedy Jr: «Le nouveau vaccin COVID doit être évité à tout prix»

Robert F. Kennedy Jr

Je voudrais attirer votre attention de toute urgence sur des questions importantes liées à la prochaine vaccination contre Covid-19. Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, les vaccins dits ARNm de dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient et altèrent donc le matériel génétique individuel, qui représente la manipulation génétique, ce qui était déjà interdit et jusque-là envisagé comme criminel.

Cette intervention peut être comparée à des aliments génétiquement modifiés, ce qui est également très controversé. Même si les médias et les politiques banalisent actuellement le problème et appellent même bêtement à un nouveau type de vaccin pour revenir à la normalité, cette vaccination est problématique en termes de santé, de moralité et d’éthique, mais aussi en termes de dommages génétiques qui, contrairement aux dommages causée par les vaccins antérieurs, sera irréversible et irréparable.

Chers patients, après un vaccin ARNm sans précédent, vous ne pourrez plus traiter les symptômes du vaccin de manière complémentaire. Ils devront vivre avec les conséquences, car ils ne peuvent plus être guéris simplement en éliminant les toxines du corps humain, tout comme une personne avec un défaut génétique comme le syndrome de Down, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner, l’arrêt cardiaque génétique, l’hémophilie, la kystique fibrose, syndrome de Rett, etc.), car le défaut génétique est éternel!

Cela signifie clairement: si un symptôme de vaccination se développe après une vaccination par ARNm, ni moi ni aucun autre thérapeute ne puisse vous aider, car les dommages causés par la vaccination seront génétiquement irréversibles. À mon avis, ces nouveaux vaccins représentent un crime contre l’humanité qui n’a jamais été commis de manière aussi importante dans l’histoire. Comme l’a dit le Dr Wolfgang Wodarg, un médecin expérimenté: En fait, ce «vaccin prometteur» pour la grande majorité des gens devrait être INTERDIT, car il s’agit d’une manipulation génétique!.»

Le vaccin, développé et approuvé par Anthony Fauci et financé par Bill Gates, utilise la technologie expérimentale de l’ARNm. Trois des 15 cobayes humains (20%) ont subi un «événement indésirable grave».

Remarque: l’ARN messager ou l’ARNm est l’acide ribonucléique qui transfère le code génétique de l’ADN du noyau cellulaire à un ribosome dans le cytoplasme, c’est-à-dire celui qui détermine l’ordre dans lequel les acides aminés d’une protéine se lient et agissent comme un moule ou un modèle pour la synthèse de cette protéine.

Robert F. Kennedy, Jr.

Vaccin COVID = LÉSION GÉNÉTIQUE IRRÉVERSIBLE – UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ.

LE CORONAVIRUS EXISTE-T-IL OU NON?

CLARIFICATION:

1. LE VIRUS EXISTE-T-IL?

Oui, comme beaucoup d’autres virus.

2. A-T-IL UNE CURE?

Oui, si vous utilisez les médicaments appropriés et ne laissez pas votre santé entre les mains de systèmes de santé corrompus et mercantiles.

3. Y A-T-IL DE BONS MÉDECINS?

Oui et beaucoup, certains agissent discrètement en donnant des traitements appropriés, d’autres ont été plus audacieux et il y a beaucoup de vidéos dans les réseaux parlant de ces traitements, et beaucoup ont été menacés, disqualifiés ou réduits au silence.

4. LES SCIENTIFIQUES ENQUÊTENT-ILS?

Oui, et il y a un syndicat mondial appelant à plus de médecins et de scientifiques appelés Doctors and Scientists for Truth, pour dénoncer la fausseté du traitement qu’ils ont donné à la question des insectes.

5. EST-CE UNE PANDÉMIE?

Non. L’OMS a changé le terme qui faisait référence à la pandémie, avant que le virus ne soit lancé afin de mettre fin à la pandémie.

6. EST-CE CONTAGIEUX?

Oui, comme toute grippe.

7. SI J’ATTRAPE LE VIRUS, EST-CE QUE JE VAIS MOURIR?

Si vous présentez des symptômes, prenez simplement le médicament approprié dès le premier jour (renforcez le système immunitaire, prenez des anti-inflammatoires et anti-grippaux) et soignez-vous à la maison.

8. PEUT-IL ÊTRE ÉVITÉ?

Oui, être aussi propre que vous devriez l’être et maintenir un système immunitaire élevé. Et vous avez aussi: Thérapie à l’ozone, dioxyde de chlore avec le protocole préventif.

9. LE NOMBRE D’INFECTÉS ET DE MORT PAR LE VIRUS EST-IL CERTAIN?

Non. Aux États-Unis, on a découvert que toutes les données représenteraient en fait 10% de ce nombre, car les causes des décès étaient d’autres maladies, et les tests ne sont pas fiables, ils donnent des faux positifs.

10. LES CAS RÉELS ASYMPTOMATIQUES DE POSITIFS?

L’être humain a de nombreux micro-organismes et virus dans le corps et cela ne signifie pas que vous êtes une personne malade ou infectée, ou que vous avez le virus, cependant, les virus qui sont censés être «si agressifs» présentent certains symptômes chez les patients parce que le corps déclenche les alarmes d’un intrus (fièvre, maux de tête, vomissements, etc.) et selon la théorie de Koch, la réponse est NON.

11. LE VIRUS A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ?

Oui, dans un laboratoire.

13. DANS QUEL BUT?

Être l’excuse pour restreindre les libertés, pour changer le système économique actuel en une obéissance du troupeau plus oppressive / asservissante, effrayante et aveugle.

14. BEAUCOUP DE PAYS PARTICIPENT-ILS À CE PLAN MALVEILLANT?

Oui.

15. ALLONS-NOUS EN SORTIR?

Oui. Et tous ceux qui ont contribué à la mort et au plan tomberont, et ils paieront ce qu’ils ont fait.

16. DOIS-JE AVOIR PEUR?

Non. La peur diminue votre système immunitaire et vous rend mentalement contrôlable.

17. LES MÉDIAS FONT-ILS PARTIE DU PLAN?

Oui. Les propriétaires des médias sont des complices. C’est ce qu’on appelle le contrôle mental.

18. QUE DOIS-JE FAIRE?

Vous vous protégez, et si vous tombez malade, vous savez déjà comment vous soigner à la maison, ou avec votre médecin de confiance qui ne s’engagera pas dans le protocole d’abandon.

19. DOIS-JE ÊTRE VACCINÉ?

Non. Si vous restez en bonne santé, les vaccins apportent des produits chimiques, des métaux lourds et une série de «bogues» qui n’affecteront que davantage votre santé à moyen et long terme, à la fois physiquement et mentalement. C’est votre corps, et c’est votre droit de décider de votre santé physique et mentale. Feriez-vous confiance à un vaccin après qu’un virus a été créé pour exterminer l’humanité?

20. EST-CE UNE GUERRE?

Oui! Et nous serons victorieux! Nous devons rester ensemble et réveiller les autres, en leur donnant beaucoup d’informations.

« Obligé de porter un masque, mais pas de se taire. »

À propos de l’auteur: Robert F. Kennedy Jr est le fils de l’ancien procureur général des États-Unis sous son frère le président John F. Kennedy. Dans le cadre de son travail en tant qu’avocat spécialisé dans les blessures dues aux vaccins, Robert Jr. a produit le documentaire sur les vaccins supprimés, «VAXXED» et le réseau d’action de consentement éclairé (ICAN). Il est également le fondateur et l’avocat de Childrens Health Defence.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

«Nous allons y arriver» – Comment résister aux campagnes de vaccination COVID des gouvernements

Dans le dernier épisode de This Week avec Mary & Polly, Mary Holland, vice-présidente et avocate générale de Children’s Health Defense, et Polly Tommey, coproductrice de «Vaxxed», expliquent pourquoi nous devons repousser les vaccinations de masse contre le COVID… et plus encore.

Par Équipe de Children’s Health Defense

Les dernières nouvelles de Pfizer et Moderna sur la façon dont «l’analyse préliminaire» montre que leurs vaccins sont efficaces à plus de 90% ne sont pas de la science, ce sont des relations publiques.

Les médias rapportent que les personnes ayant une déficience intellectuelle seront parmi les premières à recevoir ces vaccins expérimentaux contre la COVID. «Vous ne ciblez pas les personnes les plus vulnérables, y compris celles qui ne peuvent pas exercer un consentement éclairé, avec des produits médicaux expérimentaux. Cela va sans doute après les plus faibles du troupeau. «

Le vaccin COVID d’AstraZeneca (toujours en phase d’essai) contient des ingrédients dont nous savons qu’ils sont corrélés à des lésions cérébrales.

Les gouvernements ont signé des accords avec les fabricants de vaccins pour acheter des milliards de dollars de vaccins COVID, ils voudront donc les utiliser – ils nous programment donc avec des messages sur la peur, l’altruisme et le patriotisme.

Au Danemark, les gens sont descendus dans la rue pour se battre contre les mandats de vaccination – et ont gagné.

Mises à jour sur les poursuites judiciaires de la défense de la santé des enfants contre Facebook, l’Université de Californie et les mandats de New York

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Incrédulité du programme de dépeuplement

La virologue «femme chauve-souris» de Chine déclare que de nouveaux tests prouvent que le coronavirus n’est pas originaire du laboratoire de Wuhan

© AP Photo / HECTOR RETAMAL

L’Institut de virologie de Wuhan est devenu le sujet de théories du complot largement répandues à la suite de l’épidémie du coronavirus en mars. Cependant, de nouveaux tests du laboratoire discréditeraient les allégations non fondées.

La « femme chauve-souris » de Chine a affirmé samedi qu’une nouvelle série de tests démontrait que le coronavirus ne provenait pas de son laboratoire de virologie à Wuhan

Shi Zhengli, qui est la directrice adjointe de l’Institut de virologie de Wuhan et célèbre pour son travail sur le virus, a déclaré que des tests sur des travailleurs infectés du sud-ouest de la Chine montrent qu’aucun des sujets n’avait été infecté par COVID-19, The South China Morning Publiez des rapports samedi.

Les tests mis à jour ont été effectués à partir d’échantillons de sang prélevés il y a huit ans sur des mineurs qui étaient tombés malades après avoir travaillé dans des grottes de chauves-souris.

Ses résultats ont été publiés cette semaine en complément d’un article qu’elle a publié en février dans la revue scientifique Nature, selon le journal de Hong Kong.

Connue comme la «femme chauve-souris» de la Chine pour ses recherches sur les coronavirus chez les animaux, Shi a identifié que les propriétés génétiques des virus sur lesquels elle a travaillé n’imitaient pas la propagation du coronavirus dans le monde.

Le centre de virologie est devenu le sujet de théories infondées, notamment des affirmations selon lesquelles le coronavirus a été produit dans son laboratoire sur une arme biologique qui a fui.

En mai, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a contredit ses propres agences de renseignement en suggérant que le coronavirus provenait d’un laboratoire chinois.

Un journaliste de la Maison Blanche a demandé à M. Trump s’il avait vu quelque chose indiquant que l’Institut de virologie de Wuhan était à l’origine du virus.

« Oui, je l’ai. Oui, je l’ai », a déclaré le président. « Et je pense que l’Organisation mondiale de la santé [OMS] devrait avoir honte d’elle-même parce qu’elle est comme l’agence de relations publiques pour la Chine ».

Malgré les normes internationales entourant la dénomination des virus interdisant les titres relatifs à la géographie, Donald Trump a à plusieurs reprises qualifié Covid-19 de «virus chinois» pour tenter d’associer la pandémie à son rival géopolitique.

Pas plus tard qu’en novembre, Trump a utilisé le faux nom en saluant les résultats du vaccin Pfizer.

“As a result of Operation Warp Speed, Pfizer announced on Monday that its China virus vaccine is more than 90% effective. This far exceeds any and all expectations.” – @realDonaldTrump pic.twitter.com/BfAwTVGhv5 — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 14, 2020

Jusqu’à présent, le coronavirus a infecté près de 58 millions de personnes dans le monde et entraîné la mort de 1,37 million de personnes, révèlent les données de l’Université Johns Hopkins.

Notre commentaire :

D’autres analystes et scientifiques incriminent l’Institut Pasteur en France, d’autres disent une collaboration scientifique internationale entre différents laboratoires dont ceux des Etats-Unis d’Amérique et alliés. Seule une équipe d’experts internationaux réellement indépendants pluridisciplinaires peuvent lever l’équivoque avec certitude lors d’une enquête pointue, ce qu’apparemment les incriminés semblent vouloir absolument éviter. – JDDM

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Un long chemin de la paillasse de laboratoire au chevet du patient: les experts en virus demandent la prudence au vaccin COVID-19

Dans cette photo d’archive du 25 mai 2020, un technicien de laboratoire extrait une partie d’un candidat vaccin COVID-19 lors de tests au Centre de recherche sur les vaccins Chula, géré par l’Université Chulalongkorn à Bangkok, en Thaïlande. LA PRESSE CANADIENNE / AP-Sakchai Lalit

Malgré l’optimisme récent sur les résultats rapportés des essais de vaccin COVID-19, les virologues disent qu’il y a encore un long chemin entre la paillasse de laboratoire et le chevet du patient.

«On pourrait penser qu’à ce stade de la pandémie, nous serions méfiants et sceptiques à l’égard de la science par communiqué de presse», a déclaré Ross Upshur de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

« Les données qui ont été publiées étaient des données provisoires », a déclaré Alyson Kelvin de l’Université Dalhousie. « Les procès sont toujours en cours. »

Deux sociétés, Pfizer et Moderna, ont récemment annoncé avoir développé des vaccins COVID-19 efficaces à 95%. La nouvelle a agité les marchés boursiers, incité les politiciens à appeler à une utilisation accélérée et a soufflé une bouffée d’optimisme dans un monde las des masques et de l’isolement.

Mais attendez une minute, disent les experts.

Un vaccin efficace à 95% ne signifie pas qu’il protège complètement 95% des receveurs. Cela signifie que les bénéficiaires ont une probabilité inférieure de 95% de contracter la maladie que quelqu’un qui ne l’a pas reçu.

« C’est une comparaison relative », a déclaré Upshur.

De plus, il y a une tonne de données qui doivent être examinées indépendamment, dont aucune n’a encore été publiée. Les chercheurs doivent confirmer s’il y a quelque chose qui aurait pu fausser les résultats.

« Il est important de voir quels étaient les chiffres réels, pour voir si (par exemple) les personnes qui ont été vaccinées avec le placebo étaient plus à risque de contracter la maladie », a déclaré Kelvin.

« Nous voulons séparer ces paramètres. »

Elle dit que les essais de phase 3, qui impliquent de grandes cohortes allant jusqu’à 40 000 personnes, durent généralement de deux à trois ans. C’est parce que les effets indésirables mettent parfois un certain temps à apparaître – surtout s’ils impliquent des groupes plus petits au sein de la société.

Upshur souligne que 95 pour cent est un taux de réussite exceptionnellement élevé.

« C’est une nouvelle technologie. C’est un nouveau vaccin. Nous n’avons jamais eu une efficacité de 95% auparavant et nous avons un très mauvais bilan avec les vaccins contre les virus respiratoires. »

Pfizer et Moderna ont tous deux demandé aux États-Unis une autorisation d’urgence pour utiliser le vaccin. Cela signifierait que tout le monde dans l’essai en reçoit une dose, mettant ainsi fin à tout moyen de surveiller ses effets en cours.

Erreur, dit Upshur. Un effet secondaire qui ne nuit qu’à une personne sur 15 000 s’ajoute encore lorsque vous inoculez des milliards.

« Nous devrions laisser ces essais se terminer. »

Il souligne que chaque essai clinique est supervisé par un comité d’éthique, qui a le pouvoir de mettre fin à l’essai et d’accepter le vaccin si les résultats sont sans équivoque. Aucune décision de ce type n’a été prise pour aucune des deux sociétés.

Les agences de santé publique n’ont plus besoin de plus de scepticisme sur la sécurité des vaccins, a déclaré Upshur.

« L’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’hésitation à la vaccination comme l’une des 10 principales menaces pour la santé mondiale. »

Les deux scientifiques affirment que le travail effectué pour préparer un éventuel vaccin contre un virus inconnu en moins d’un an est un travail impressionnant. Kelvin a déclaré que les sociétés pharmaceutiques avaient bénéficié de travaux antérieurs du monde entier sur les virus Zika et MERS.

« Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui sans cette expérience antérieure. »

Upshur a déclaré que les virologues comprenaient le besoin pressant de trouver une réponse au [coronavirus 2019 (COVI-19) de la (Coronavirus 2019 Desease ou maladie du coronavirus 2019) – MIRASTNEWS] COVID-19. Mais il a dit que plus de travail était nécessaire pour s’assurer que le remède n’est pas, littéralement, pire que la maladie.

« Tout le monde veut ça hier », dit-il.

« Mais vous ne pouvez pas dissiper une pandémie et il serait insensé et imprudent de passer outre nos façons habituelles de penser la sécurité et la qualité des vaccins. »

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 novembre 2020.

Bob Weber

MIRASTNEWS

Source : CTV News