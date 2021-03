Des gens meurent maintenant après les injections expérimentales COVID de Johnson et Johnson

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Des rapports font maintenant surface sur des personnes mourant à la suite de l’injections expérimentales COVID de Johnson et Johnson récemment autorisés ici aux États-Unis.

Le «vaccin» expérimental COVID de Johnson and Johnson n’est pas un «vaccin» à ARNm, c’est un vaccin «adénovirus», mais comme les vaccins à ARNm, il n’existe actuellement aucun vaccin contre l’adénovirus approuvé sur le marché, bien que l’armée ait utilisé des vaccins expérimentaux contre l’adénovirus qui ne sont pas approuvés par la FDA.

Ainsi, en obligeant la FDA à émettre un aux USA, ce qu’ils ont fait le 27 février, Johnson et Johnson peuvent désormais tester leur vaccin expérimental sur le public dans le cadre de leurs essais de phase 3.

Le vaccin est produit en Belgique, par la même société qui a produit dans le passé le vaccin contre l’anthrax qui a détruit la vie de tant de militaires.

Voir:

La FDA délivre une autorisation d’utilisation d’urgence pour un autre vaccin COVID-19 expérimental

Le blog COVID a publié aujourd’hui deux histoires parmi les premiers décès à la suite des injections expérimentales COVID de Johnson et Johnson: Benjamin Goodman, 32 ans, new-yorkais, et éducatrice du Connecticut, 25 ans, Desirée Penrod.

Benjamin Goodman: un machiniste new-yorkais de 32 ans décédé 24 heures après l’injection du vecteur viral de Johnson & Johnson

La Food and Drug Administration a autorisé le vaccin vecteur viral Janssen Pharmaceuticals / Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence le 27 février. Il a maintenant coûté la vie à un jeune professionnel prometteur.

M. Benjamin Goodman s’est rendu dans une clinique de «vaccin» COVID-19 pop-up Walgreens à Chelsea, New York le samedi 13 mars. J’ai reçu le vaccin expérimental de vecteur viral Johnson & Johnson, selon sa belle-mère Pamela Goodman. Benjamin a envoyé un texto à son père, Jeff Goodman, et lui a dit qu’il avait reçu l’injection. La famille n’était pas contente d’apprendre la nouvelle. Peu de temps après, Benjamin a eu un mal de tête sévère et a commencé à se sentir malade. Il s’est endormi, espérant que les symptômes disparaîtraient après un peu de repos.

M. Goodman s’est réveillé à 1 h du matin avec une forte fièvre et des frissons. Sa fiancée, Lindsay Janisse, a été réveillée par M. Goodman qui avait des convulsions à 4 heures du matin. Mme Janisse a appelé le 911 alors que M. Goodman faisait un arrêt cardiaque. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté, en vain, de le faire revivre sur les lieux. M. Goodman a été transporté d’urgence dans un hôpital du mont Sinaï voisin. Mais il a été déclaré mort à 6 h 05. Dimanche matin, 14 mars.

Sa mère n’a pas mâché ses mots sur ce qui est arrivé à son fils.

M. Goodman était membre de la Local One International Alliance of Theatrical Stage Employees. Il a travaillé dans les coulisses de plusieurs émissions NBC et CBS.

M. Goodman a récemment été accepté au programme de MBA de la Michigan State University et prévoyait de s’inscrire cet automne. Lui et Lindsay prévoyaient de se marier le 25 juin 2022. Une page GoFundMe recueille des dons pour les funérailles et autres frais.

Les gens intelligents vs le conditionnement psychologique puissant

M. Goodman n’était pas un mannequin. C’était un jeune homme intelligent avec un avenir radieux. Beaucoup d’Américains et d’autres dans le monde sont comme M. Goodman. Mais ils sont constamment bombardés de messages coordonnés et bien structurés de la part des médias mainstream et des grandes entreprises technologiques.

M. Goodman a même demandé à des membres de sa famille de le mettre en garde contre ces injections expérimentales, en vain. Qu’ils écoutent ou non, il est de votre responsabilité d’informer au moins vos proches de la vraie nature de ces clichés et de leur agenda. Ces plans sont des outils de génocide. Point final. Restez vigilant.

Source: Le blog COVID.

Desirée Penrod: une éducatrice du Connecticut âgée de 25 ans est décédée une semaine après l’injection du vecteur viral de Johnson & Johnson

L’injection de vecteur viral expérimental de Johnson & Johnson a fait une autre jeune victime avec un avenir prometteur.

Mme Desirée Penrod a déclaré sur Facebook qu’elle avait reçu la «dose de Janssen» le 9 mars ou vers cette date. Janssen Pharmaceuticals est la division pharmaceutique de Johnson & Johnson et a développé le vaccin vecteur viral JNJ-78436735.

Il est commercialisé en tant que vaccin à dose unique. L’éducatrice de 25 ans a déclaré qu’elle n’avait ressenti aucun effet indésirable le premier jour du tir. Mais elle a dit que « le vaccin me tue aujourd’hui » le 10 mars.

Elle s’est engagée avec plusieurs personnes qui ont commenté son message ce jour-là. Mme Penrod a déclaré que les injections lui avaient été offerts par le biais du district scolaire de Killingly à Danielson, Connecticut.

Elle travaillait à la Killingly Memorial School, qui dessert les élèves de la 2e à la 4e année. Mme Penrod a remercié plusieurs personnes pour leur inquiétude et a dit aux autres, considérant l’injection, «pas besoin d’être nerveuse».

Une autre personne a commenté: « [les symptômes] ont duré deux jours pour moi, puis voilà, ils ont disparu. » Mme Penrod a répondu qu’elle avait croisé les doigts que le 10 mars serait le dernier jour de ses symptômes et que cela «disparaît».

Le lendemain, elle a dit qu’elle se sentait mieux «pour la plupart». C’était le dernier commentaire qu’elle a fait sur Facebook. Mme Penrod est décédée le mercredi 17 mars, devenant la plus jeune victime de ce blog pour tous les clichés expérimentaux.

Son sillage est ce mercredi 24 mars à partir de 17 h. à 19 h à la Maison funéraire Gagnon et Costello à Danielson.

Morts et manipulations insensés

Nous ne sommes qu’humains ici. Pour une raison quelconque, celui-ci a provoqué une émotion lors de l’écriture. C’est peut-être parce que Desirée était si jeune. Peut-être est-ce parce qu’elle croyait vraiment à tout ce programme surréaliste et crépusculaire qui est si bien coordonné. Gardez à l’esprit que personne ne connaît les effets à long terme de ces injections de modification génétique. Toutes sont encore en essais cliniques.

Quoi qu’il en soit, les machines de propagande continuent leurs récits. La BBC a rapporté comment les Américains choisissent littéralement leur poison entre les trois injections expérimentales autorisées pour une utilisation d’urgence uniquement. Ils continuent le récit selon lequel vous devriez vous attendre à tomber malade parce que c’est ainsi que vous savez que «le vaccin fonctionne». L’immunité commence des semaines après les injections, mais vous devez quand même porter un masque par la suite. Cela n’a même pas de sens commun et rationnel.

Les médias, les grandes technologies et le gouvernement travaillent tous ensemble pour faciliter ce programme. Veuillez rester vigilant et répandre la vérité au plus grand nombre de personnes possible.

Source: Le blog COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Le vaccin J&J prend ses premières victimes, jeunes et en bonne santé!

Le vaccin J&J a été vanté pour être le vaccin à une seule injection. Cela montre déjà son efficacité car il a tué 2 personnes très jeunes et en bonne santé! Nous suivrons de près le déploiement de celui-ci!

Source : BIT CHUTE

Source : Health Impact News

LE VACCIN MORTEL DE COVID DEVIENDRA OBLIGATOIRE D’ICI JUILLET 2021

Si vous pensez que Biden est le bon gars, il est temps de repenser cela.

Le vaccin Covid-19 deviendra obligatoire pour l’armée d’ici juillet et ne pensez pas seulement qu’il s’arrêtera là.

Il est temps de charger les munitions.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

LA MAFIA DE LA SANTÉ PUBLIQUE ÉLIMINE L’OPPOSITION? MAGUFULI N’EST PAS LE PREMIER! (Miroir)

«Amazing Polly» – lui donne un aperçu de ce qui s’est passé en Tanzanie.

Vidéo originale: http://bit.ly/394dPrw

Bitchute: http://bit.ly/2N9VSQ8

LE VACCIN COVID MET UNE FEMME EN USI – «NE PRENEZ AUCUNE CHANCE»

Jane Langston avertit les gens « de ne prendre aucun risque » dans une unité de soins intensifs après avoir reçu un vaccin Covid.

Source : BIT CHUTE

«Dieu doit détruire les vaccins COVID-19 Mark of the Beast» – Avertissement du juge en chef Mogoeng – 22/03/2021

«Dieu doit détruire les vaccins COVID-19 Mark of the Beast» – Prière 666 du juge en chef Mogoeng – 22/03/2021

Rapporté pour la première fois par News24 en décembre 2020, le juge en chef Mogogeng d’Afrique du Sud est à la fois un chrétien né de nouveau et un magistrat. Il est actuellement critiqué parce qu’il est chrétien, et les médias pervers tentent de salir sa réputation.

Mogogeng dit la vérité sur les vaccins contre les bêtes COV-i.d.-19 666 qui livrent la marque de la bête dans les points quantiques, la nanotechnologie et la luciférase qui corrompt l’ADN de l’hôte et le «marque» génétiquement pour toujours. Écoutez ses commentaires et priez pour sa protection, car le président de la Tanzanie vient d’être assassiné parce qu’il a résisté au mensonge du COVID 666 et que son meurtre a été qualifié de «crise cardiaque».

Rejetez les vaccins COVID 666 Mark Of The Beast «pour le témoignage de Jésus et pour la Parole de Dieu» (Apocalypse 20: 4). Rappelez-vous, 1 Corinthiens 3: 16-17 – « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu’un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, quel temple vous êtes. » Luciférase n’a pas sa place dans le Temple de Dieu, qui est votre corps (1 Corinthiens 3: 16-17).

COVID 666 Beast Vaccins = « Car par ta pharmakeia = φαρμακεία (Strongs G5331) (COVID-19 Beast Vaccins) toutes les nations ont été trompées. » – Révélation 18:23

Que Dieu vous bénisse tous au NOM Tout-Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen et Amen.

– Tom

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE