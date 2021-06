Un député finlandais avertit le gouvernement qu’il est coupable de génocide pour avoir induit le public en erreur sur les injections COVID-19

Par Rapsodia.fi

Ano Turtiainen, membre du Parlement finlandais, a prononcé un discours franc le 9 juin 2021 sur un possible génocide du vaccin COVID en cours en Finlande.

Il a mis en garde tous les membres du Parlement finlandais et les médias en leur faisant savoir s’ils continueraient à tromper nos citoyens en leur racontant des contes de fées sur des vaccins sûrs, s’ils sont intentionnellement impliqués dans plusieurs crimes différents, le plus grave d’entre eux peut être même un génocide.

Dieu merci pour cet homme Ano Turtiainen, qui ose dire la vérité !

Voici son discours complet comme on le voit sur cette vidéo :

« Honorable Président, le rapport de la commission mentionne un large éventail de véritables défis pour la sécurité de la Finlande. Ce rapport manque cependant d’un défi très sérieux à la sécurité de la Finlande et des Finlandais dans notre vie quotidienne actuelle. Je fais référence à ces soi-disant vaccins COVID qui ont également divisé notre peuple en deux ; éveillé et égaré.

Chers membres du Parlement (MP´s), je vais maintenant vous donner les informations suivantes afin que vous ne puissiez plus jamais plaider l’ignorance après avoir entendu ces informations sur le risque auquel les citoyens finlandais ont été exposés. La Finlande injecte actuellement à ses citoyens des toxines déguisées en vaccins COVID.

Écoute attentivement. Aucun de ces poisons injectés déguisés en vaccins COVID n’a d’autorisation de mise sur le marché en Finlande, mais seulement une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Les termes d’une licence conditionnelle stipulent que l’autorisation est conditionnelle, je cite : « Les informations disponibles doivent démontrer que les avantages du produit médical l’emportent sur ses risques. »

Deuxièmement, chers collègues, malgré la répétition des médias, nous n’avons jusqu’à présent officiellement aucun décès par COVID en Finlande. Selon THL (équivalent au CDC), les causes officielles de décès à partir de l’année 2020 ne seront publiées qu’en 2022.

Cependant, selon Fimea (équivalent au VAERS), 78 personnes sont décédées des vaccins COVID en Finlande et il y a 1 306 rapports d’effets indésirables graves et 3 630 rapports non traités. On estime qu’environ 57 % des déclarations traitées ont des effets indésirables graves. La source est Fimea (www.fimea.fi).

Troisièmement, l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour ces toxiques qui sont déguisés en vaccins COVID dit également, citant : « Le demandeur doit être en mesure de fournir des informations cliniques complètes à l’avenir. »

Chers collègues, ce texte est tiré directement du site Web de l’Agence européenne des médicaments (EMA). J’ai dit ici plusieurs fois qu’il s’agissait d’une expérience humaine. En violation du Code de Nuremberg, les Finlandais n’ont pas été informés qu’il s’agissait d’une expérience humaine.

Maintenant, avec ce discours, je vous ai tous fait prendre conscience, ainsi qu’aux médias, qu’il s’agit d’une expérience humaine et que ses résultats sont terribles. En comparaison, l’expérience de vaccin Pandemrix qui avait échoué auparavant a été arrêtée avec 32 fois moins d’effets secondaires que ce que nous avons actuellement. Alors, maintenant je vous demande à tous : combien de personnes de plus devraient mourir ou être blessées avant que nous n’interrompions ce massacre ?

Chers collègues, vous êtes maintenant conscients de cette menace sécuritaire extrêmement grave à laquelle notre nation est confrontée et que les inconvénients des injections l’emportent sur les avantages. Vous n’avez plus de raison de ne pas agir pour sauver notre nation.

Enfin, si vous continuez à tromper nos concitoyens en leur racontant par exemple des contes de fées selon lesquels les vaccins sont sûrs et ont une licence de commercialisation, vous êtes intentionnellement impliqué dans plusieurs crimes, le plus grave d’entre eux peut être même un génocide. Encore une fois, je vous rappelle à tous ici : un crime devient intentionnel lorsqu’il est commis en connaissance de cause. Maintenant, vous êtes tous au courant. Merci. »

-Le député finlandais, Ano Turtiainen

Voir la vidéo ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Un étudiant de 19 ans MEURT après une transplantation cardiaque, un athlète professionnel s’écroule après un vaccin mortel

Un jeune de 19 ans a besoin d’une transplantation cardiaque et meurt de toute façon après le vaccin fatal. Je me demande si cela signifie que le vaccin tueur va attaquer les greffes d’organes et les rendre inutiles à l’avenir ou quoi ?

Source : Stew Peters.

Royaume-Uni : effet indésirable 20 minutes après l’injection de Pfizer TROISIÈME PERSONNE LE MÊME JOUR !

Alors quel est le problème? Il est en dehors des 15 min. fenêtre non? Tout va bien non ? Je me demande comment ils savent « surveiller » les gens pendant seulement 15 minutes ?

Une femme britannique décède à Chypre d’un caillot de sang et d’une hémorragie cérébrale après le vaccin tueur d’AstraZeneca

Source: Adverse Reactions To The New Normal

NANOTECHNOLOGIE BREVETÉE MICROSOFT ACTIVÉE PAR LA 5G ET LE VIH DANS LE VACCIN COVID [2021-06-08]

NANOTECHNOLOGIE BREVETÉE MICROSOFT ACTIVÉE PAR LA 5G ET LE VIH DANS LE COVID VAXX [2021-06-08] – DIVERS MÉDECINS FRANÇAIS (VIDÉO)