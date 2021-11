Des adolescents d’une école catholique décèdent après une campagne de vaccination + Des documents de la FDA montrent que le vaccin Covid-19 produit une arme biologique !

Par Jules Gomes • ChurchMilitant.com •

Les décès d’adolescents montent en flèche de 125 % par rapport à la moyenne de 5 ans après les vaccins

NEWCASTLE-UNDER-LYME, Angleterre (ChurchMilitant.com). Une école catholique de l’archidiocèse de Birmingham refuse de révéler si la mort de deux de ses élèves est liée au vaccin COVID-19 administré dans le cadre d’une campagne de vaccination de masse visant les adolescents.

La Grande-Bretagne oblige les adolescents à prendre le vaccin

Garrett Murray, directeur par intérim du St. John Fisher Catholic College de Newcastle-under-Lyme, exhorte les gens « à ne pas spéculer, en particulier sur les réseaux sociaux », sur la mort subite de Mohammed Habib (10e année) et Harry Towers (11 e année).

Habib est décédé le 24 octobre, suivi une semaine plus tard de Towers, décédé le 30 octobre à Stoke-on-Trent, une ville du centre de l’Angleterre historiquement connue pour ses poteries et ses céramiques. En Angleterre, les élèves de 10e année ont entre 14 et 15 ans et les élèves de 11e année ont entre 15 et 16 ans.

Une source proche de l’école a déclaré que le militant de l’église Habib était décédé d’une crise cardiaque tandis que Towers souffrait d’une tumeur cérébrale mortelle. Les deux conditions ont été liées aux vaccins, avec une myocardite – ou une inflammation cardiaque – survenant dans environ 1 cas sur 5 000 de garçons vaccinés âgés de 12 à 15 ans.

Le directeur de funérailles sonne l’alarme

« Des enfants meurent à travers le pays comme je l’avais prédit », a déclaré le directeur de funérailles John O’Looney de Milton Keynes à Church Militant. « J’ai envoyé plusieurs e-mails à mon député, j’ai également envoyé un e-mail à Boris Johnson et même au coroner en chef d’Angleterre. »

O’Looney a déploré :

Ils ne répondent pas parce qu’ils sont complices. C’est le dépeuplement à l’échelle mondiale. J’ai dit que la thérapie génique expérimentale entraînerait des décès – des décès qui surviendraient chez les enfants et les adultes. Ces décès se produisent maintenant. Je vois les mensonges et les schémas de mort de première main. Maintenant, d’autres dans ma profession s’expriment également. Ils ont tous très peur. Pendant de nombreux mois, j’ai mis en garde contre les mensonges autour de COVID et les grands efforts déployés pour forcer, faire chanter, mentir et effrayer les gens pour qu’ils se fassent injecter. Ces gens [nos dirigeants] sont totalement conscients.

O’Looney ajoute que son seul réconfort « est que Dieu les jugera pour ce mal qu’ils font aux autres. Je prie quotidiennement pour qu’il le fasse très bientôt.

Augmentation des décès d’enfants ignorée, refusée

Habib et Towers sont décédés pendant les vacances à mi-parcours après une campagne de vaccination de masse au Shelton Primary Care Center le 26 août dirigée par le National Health Service (NHS) britannique.

Des dizaines de jeunes ont fait la queue pour recevoir le vaccin Pfizer, dont Sayen, 17 ans, élève du St. John Fisher Catholic College. La mère de Sayen, Amanda Masterson, a déclaré aux médias qu’elle répondait à « un SMS de Grab-a-Jab » annonçant « une clinique sans rendez-vous aujourd’hui ».

Stew Peters enquête sur le conflit d’intérêts entre les membres de la FDA et Pfizer approuvant le vaccin pour les enfants

Au cours de la première semaine d’août, le NHS a commencé à persuader les jeunes de 16 et 17 ans de toute l’Angleterre de se faire piquer. Quelques jours plus tard, le prestataire de santé géré par l’État a ouvert des sites sans rendez-vous dans toute l’Angleterre, mettant les vaccins contre le virus chinois à la disposition des enfants de plus de 12 ans.

Depuis lors, l’Office of National Statistics (ONS) a enregistré « une augmentation significative du nombre de décès chez les adolescents par rapport à la moyenne quinquennale, certaines semaines ayant enregistré une augmentation pouvant atteindre 125% ».

L’essai précipité du vaccin Pfizer a révélé que les enfants vaccinés avaient près de six fois plus de risques de subir un événement indésirable grave au cours de la période d’observation de deux mois que les enfants qui n’avaient pas reçu le vaccin.

Par conséquent, le Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) conseillant le gouvernement britannique a recommandé de ne pas vacciner les enfants de plus de 12 ans, notant « des preuves de plus en plus solides d’une association entre la vaccination avec les vaccins COVID-19 à ARNm et la myocardite ».

Le directeur par intérim Garrett Murray

Sous la pression du gouvernement, les quatre médecins-chefs du Royaume-Uni ont annulé l’avis du JCVI, insistant sur le fait que « la [décision de recommander la vaccination] la plus importante dans ce groupe d’âge était l’impact sur l’éducation ».

Les médias locaux britanniques ont signalé plusieurs décès « soudains » survenus en Angleterre au mois d’octobre, dont une fillette de 11 ans qui a subi une crise cardiaque mortelle au Moat Community College de Leicester.

Une élève de 10e année à Springwood High School, Kings Lynn, Norfolk, serait « morte dans son sommeil » et une fille de 12e année de l’école King John dans l’Essex serait décédée « de manière inattendue dans son sommeil à la maison ».

Le Dr Michael Head, chercheur principal à l’Université de Southampton, a affirmé: « Il n’y a pas de décès chez les adolescents britanniques connus pour être causés par les vaccins COVID-19. »

Les essais sur les enfants sont défectueux, selon la recherche

Cependant, une étude évaluée par des pairs publiée dans Toxicology Reports a conclu que « les décès post-inoculation sont faibles, mais non négligeables, chez les enfants ».

« Les essais cliniques pour ces inoculations étaient à très court terme (quelques mois), avaient des échantillons non représentatifs de la population totale, et pour les adolescents/enfants, avaient un faible pouvoir prédictif en raison de leur petite taille », ont averti les chercheurs.

La vaccination a été faible chez les moins de 18 ans, comme l’a révélé une enquête menée en septembre auprès de 28 000 étudiants âgés de 9 à 18 ans en Angleterre. Les chercheurs ont découvert que seulement 51 % des jeunes de 13 ans étaient prêts à recevoir le vaccin, contre 78 % des jeunes de 17 ans.

Church Militant a contacté le directeur par intérim Garrett Murray, l’archevêque de Birmingham Bernard Longley, le directeur diocésain de l’éducation Adam Hardy et les responsables de la pastorale et du comportement pour les années 10 et 11, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.

https://www.churchmilitant.com/news/article/catholic-school-silent-as-pupils-die-post-jab

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Avez-vous du sang sur les mains ? Des dizaines de milliers d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu des injections de thérapie génique

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Des dizaines de milliers d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une injection de thérapie génique par arme biologique Pfizer au cours des deux derniers jours.

C’est vraiment l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre nation.

Les médias institutionnels appartenant à l’industrie pharmaceutique ont salué cette journée comme une grande réussite.

Voici notre rapport, où nous avons supprimé l’audio des journalistes principaux parlants et des responsables de la santé, et avons modifié la musique pour représenter plus précisément cette journée.

C’est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Avez-vous du sang sur les mains ?

Vous avez du sang sur les mains ? La plupart de ces parents ont été trompés et ne connaissent pas la vérité.

Pour ceux d’entre nous qui connaissent la vérité, nous avons la responsabilité d’avertir les autres. S’ils rejettent la vérité après l’avoir partagée avec eux, alors le sang de leurs enfants est uniquement sur leurs mains, et sur les mains de ceux qui font la promotion des injections.

Lorsque la FDA a autorisé l’utilisation d’urgence de ces injections à des enfants aussi jeunes, elle a fourni une fiche d’information sur les vaccins qui répertorie les risques potentiels des injections et doit être remise aux parents avant que leur enfant ne reçoive une injection.

Mais la plupart des parents ne voient jamais cela. Il se trouve ici sur le site Web de la FDA. Vous pouvez également télécharger et imprimer la version étendue remise aux prestataires de soins ici.

Ce que nous voyons dans certains des reportages des médias d’entreprise, c’est que ces prises de vue sont programmées à l’avance dans des tranches de 5 minutes seulement.

5 minutes suffisent à peine pour lire tout ce que la FDA dit être tenu de savoir avant de prendre la décision de recevoir cette injection. La plupart des endroits ne le donneront même pas aux parents, à moins qu’ils ne le demandent.

Vous pouvez également partager des articles publiés ici sur Health Impact News qui rapportent des informations précises du système de surveillance de la sécurité de la FDA et des CDC appelé VAERS, le Vaccine Adverse Event Reporting System.

Cette information n’est pas rapportée dans les médias d’entreprise appartenant à des sociétés pharmaceutiques, car ils savent que cela découragera les gens de vouloir se faire vacciner, mais elle est accessible au public. Voici le rapport le plus récent que j’ai écrit plus tôt cette semaine :

LIRE LA SUITE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

2 433 bébés morts dans le VAERS alors qu’une autre étude montre que les injections d’ARNm ne sont pas sans danger pour les femmes enceintes

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Il y a maintenant 2 433 décès fœtaux enregistrés dans le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de femmes enceintes qui ont reçu une injection de l’un des vaccins COVID-19. (Source.)

La grande majorité d’entre eux provenaient de l’injection Pfizer (1862 décès) et de l’injection Moderna (656 décès.)

Il y a eu plus de morts fœtales au cours des 11 derniers mois après les injections COVID-19 qu’il n’y en a eu au cours des 30 dernières années et plus après TOUS les vaccins (2 198 – Source.)

Le mois dernier (octobre 2021), le New England Journal of Medicine a admis que l’étude originale utilisée pour justifier le CDC et la FDA en recommandant les injections aux femmes enceintes était erronée. (Source.)

Depuis lors, des chercheurs néo-zélandais ont mené une nouvelle étude sur les données originales et ont conclu :

Une nouvelle analyse de ces chiffres indique une incidence cumulée d’avortements spontanés allant de 82 % (104/127) à 91 % (104/114), 7 à 8 fois plus élevée que les résultats des auteurs originaux. (Source.)

Et pourtant, le CDC et la FDA continuent de recommander les injections pour les femmes enceintes, même si une analyse correcte des données d’origine montre que 82% à 91% des femmes enceintes subiront des fausses couches si leur enfant à naître a moins de 20 semaines. (Source.)

Le VAERS est un système passif qui est gravement sous-déclaré. Le CDC et la FDA n’ont jamais mené d’étude pour déterminer ce qu’est ce facteur sous-déclaré, mais des scientifiques indépendants l’ont fait, et nous avons déjà publié l’analyse menée par le Dr Jessica Rose, qui a déterminé qu’un facteur sous-déclaré conservateur serait X41. Voir:

Cela signifie qu’il y a probablement eu au moins 99 753 décès fœtaux à la suite d’injections COVID-19 jusqu’à présent.

Voici un reportage vidéo que nous avons fait le mois dernier avec quelques exemples horribles très malheureux de ce que ces tirs font aux bébés à naître.

En rapport:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Professeur Dr. David Healy : « Si vous regardez sous le bonnet Pfizer, ce n’est pas de la science, c’est du business

Groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures liées aux vaccins, Washington D.C., 3 novembre 2021 – Témoignage Prof. David Healy (5 min)

Le Dr David Healy, professeur de psychiatrie au Département de médecine familiale de l’Université McMaster Canada, a témoigné lors d’une table ronde de trois heures animée par le sénateur américain Ron Johnson le 3 novembre à Washington DC. Le groupe d’experts comprenait des médecins et des chercheurs en médecine qui traitent les blessures par injection Covid et ils ont été rejoints par des patients qui ont subi des événements indésirables aux injections Covid.

Les principaux domaines de recherche du professeur Healy sont les essais cliniques en psychopharmacologie, l’histoire de la psychopharmacologie et l’impact des essais et des médicaments psychotropes sur notre culture. Il a été impliqué en tant que témoin expert dans des procès pour homicides et suicides impliquant des médicaments psychotropes, et en attirant l’attention des régulateurs américains et européens sur les problèmes liés à ces médicaments, ainsi qu’en sensibilisant à la façon dont les sociétés pharmaceutiques vendent des médicaments en commercialisant des maladies et en cooptant les leaders d’opinion académiques, les fantômes écrivant leurs articles..

Le professeur Healy a passé en revue les cas de nombreux patients blessés par injection Covid qui ont témoigné devant le groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures par injection Covid. Le témoignage du Dr Healy est en deux parties. En guise d’introduction à son témoignage, il vaut la peine d’entendre ce que Brianne Dressen, qui a été blessée après avoir participé à un essai d’injection d’AstraZeneca Covid, a à dire.

Groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures liées aux vaccins, Washington D.C., 3 novembre 2021 – Témoignage Brianne Dressen (7 min)

En utilisant l’exemple du Zoloft, un antidépresseur de Pfizer, le professeur Healy explique comment les effets indésirables ou les effets des médicaments peuvent facilement être dissimulés sous un autre aspect.

Les sociétés pharmaceutiques, les universitaires, les médias et les régulateurs « peuvent être assez bons pour trouver des explications fantaisistes pour lesquelles nous semblons avoir des problèmes avec un médicament », a déclaré le professeur Healy, « le travail d’un médecin et d’un journaliste, et les personnes en cette salle, est de déterminer quelle est l’histoire la plus plausible. Est-ce celui que vous entendrez de la personne juste en face de vous – comme vous l’entendez et l’avez entendu aujourd’hui ? Ou bien, s’agit-il des explications fantaisistes que Pfizer, la FDA et d’autres personnes sont tout à fait capables de proposer ? C’est la mission scientifique clé que nous avons tous. »

Groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures liées aux vaccins, Washington D.C., 3 novembre 2021 – Témoignage Prof. David Healy (3 min)

Suite aux témoignages de personnes blessées par les injections Covid, le Pr Healy explique ensuite comment Pfizer contrôle les informations entourant les médicaments.

« Il y a quatre semaines, Francis Haugen nous a dit que Facebook plaçait ses profits avant notre affaire et la santé du système politique américain », a déclaré le professeur Healy, « d’une manière ou d’une autre, Facebook a transformé [Internet] en quelque chose qui nous a forcés à vivre la vie qui d’autres veulent que nous vivions. Des décennies avant que Facebook ne soit une lueur dans les yeux de son père, Pfizer et d’autres sociétés pharmaceutiques ont adopté un algorithme – que nous appelons essais contrôlés randomisés (ECR) – et en séquestrant les données d’essais cliniques et en écrivant des articles fantômes sur ces essais, l’ont transformé en celui algorithme pour nous gouverner tous… Si vous regardez sous le capot de Pfizer, ce n’est pas de la science, c’est du business. Et c’est le problème que nous avons », a déclaré le professeur Healy.

Regardez le panel d’experts complet sur les mandats médicaux et les blessures causées par les vaccins (3 heures) sur The Highwire ICI. Le témoignage de Dressen commence à 00:12:31 min et le témoignage du professeur Healy commence à 01:24:16 et 02:21:16.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les scientifiques du CDC admettent avoir manipulé les données de l’étude pour montrer que les vaccins Covid-19 sont sans danger pour les femmes enceintes

En juillet 2021, The Exposé a révélé en exclusivité comment les données avaient été manipulées par des scientifiques effectuant une étude dans le monde réel pour le CDC afin de montrer que les vaccins Covid-19 pouvaient être utilisés sans danger pendant la grossesse.

Les auteurs ont affirmé que le nombre de personnes ayant subi un avortement spontané (fausse couche) au cours de l’étude était de 104 sur 827 grossesses terminées, ce qui équivaut à un risque de fausse couche de 12,6 % ; 7 à 12 % inférieur au risque de fausse couche dans la population générale.

Cependant, notre analyse a prouvé que ces chiffres étaient extrêmement trompeurs en raison du fait que sur les 827 grossesses terminées, 700 / 86% des femmes avaient reçu une dose du vaccin Covid-19 Pfizer ou Moderna au cours du troisième trimestre de la grossesse, ce qui signifie qu’il leur était impossible de faire une fausse couche car elles ne peuvent survenir qu’avant la 20e semaine de grossesse.

Cela signifie que seulement 127 femmes ont reçu le vaccin Covid-19 Pfizer ou Moderna au cours du premier / deuxième trimestre, 104 d’entre elles ayant malheureusement perdu leur bébé.

Par conséquent, le taux d’incidence des fausses couches était de 82 %, et non de 12,6 % tel que présenté dans les résultats de l’étude, et les auteurs de l’étude ont depuis admis avoir commis une erreur en publiant une correction six mois trop tard, car l’étude a été utilisé pour justifier la vaccination Covid-19 des femmes enceintes et des nouvelles mères dans le monde.

Mais maintenant, deux chercheurs néo-zélandais ont réanalysé l’étude et ont appelé les pays à arrêter immédiatement l’administration des vaccins Covid-19 aux femmes enceintes et allaitantes en raison de résultats extrêmement préoccupants.

La correction a résolu certains des problèmes, mais il y en a encore d’autres, selon le Dr Simon Thornley, maître de conférences à la Section d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université d’Auckland, et le Dr Aleisha Brock, une autre chercheuse en Nouvelle-Zélande.

Selon le Dr Thronley, « les conclusions de l’article n’ont pas considérablement changé, comme nous le pensons, ce qui est justifié par notre réanalyse de l’association liée à l’exposition précoce au vaccin pendant la grossesse, ce qui indique un risque considérablement accru par rapport au contexte. »

Thornley et Brock ont ​​réanalysé les données et calculé que l’incidence des fausses couches au premier trimestre était en fait de 82 % (comme conclu précédemment par The Exposé) à 91 % dans un article (voir ici) publié dans Science, Public Health Policy, and the Loi.

Sur les 827 grossesses signalées via le registre V-Safe, géré par le CDC, 712 ont abouti à une naissance vivante. La quasi-totalité d’entre eux étaient parmi les femmes qui ont été vaccinées au troisième trimestre. Parmi les autres grossesses, 104 ont abouti à une fausse couche. La plupart d’entre elles sont survenues avant 13 semaines de gestation.

À l’aide des données de l’étude et de plusieurs estimations, les chercheurs néo-zélandais ont calculé que des avortements spontanés se produisaient chez 81,9% à 91,2% des femmes vaccinées avant 20 semaines de gestation.

Thornley et Brock concluent dans leur analyse qu’ils « remettent en question les conclusions de Shimabukuro et al. étude pour soutenir l’utilisation du vaccin à ARNm en début de grossesse, qui a maintenant été incorporée à la hâte dans de nombreuses directives internationales pour l’utilisation du vaccin, y compris en Nouvelle-Zélande.

« L’hypothèse selon laquelle l’exposition dans la cohorte du troisième trimestre est représentative de l’effet de l’exposition tout au long de la grossesse est discutable et ignore l’expérience passée avec des médicaments tels que la thalidomide. Les preuves de l’innocuité du produit lorsqu’il est utilisé au cours des premier et deuxième trimestres ne peuvent être établies tant que ces cohortes n’ont pas été suivies au moins jusqu’à la période périnatale ou l’innocuité à long terme déterminée pour l’un des bébés nés de mères inoculées pendant la grossesse », ont-ils ajouté. .

Pfizer, a-t-il été noté, indique sur l’étiquette de son vaccin que les données disponibles sur le vaccin « administré aux femmes enceintes sont insuffisantes pour informer les risques associés au vaccin pendant la grossesse ».

Les chercheurs du CDC ont conclu que leurs résultats ne montraient aucun signal de sécurité évident chez les femmes enceintes ayant reçu les vaccins Pfizer ou Moderna. Ils ont déclaré que leurs conclusions ne représentaient pas nécessairement la position du CDC, mais que l’agence renvoie à l’étude sur son site Web et l’a utilisée pour promouvoir la vaccination chez les femmes enceintes.

Le Dr Brock et le Dr Thornley sont fortement en désaccord et déclarent que, compte tenu des preuves présentées dans leur analyse, ils suggèrent le « retrait immédiat de l’utilisation du vaccin à ARNm pendant la grossesse (Catégorie X) [41] et celles qui allaitent, parallèlement au retrait des vaccins à ARNm pour les enfants ou ceux en âge de procréer dans la population générale, jusqu’à ce que des données plus convaincantes concernant la sécurité et les impacts à long terme sur la fertilité, la grossesse et la reproduction soient établies dans ces groupes.’

Selon les dernières données de la carte jaune de la MHRA qui incluent les rapports d’effets indésirables aux vaccins Covid-19 (estimés entre 1 et 10 % des effets indésirables sont effectivement signalés) soumis jusqu’au 28 octobre 2021, un total de 623 femmes ont signalé avoir souffert d’un fausse couche comme réaction indésirable à une injection Covid-19.

Cela comprend 369 rapports contre l’injection d’ARNm de Pfizer.

Deux cent quinze rapports contre l’injection de vecteur viral AstraZeneca.

Trente-sept contre l’injection d’ARNm Moderna.

Et 2 où la marque du vaccin Covid-19 n’était pas précisée dans le rapport.

La question est de savoir combien de ces avortements spontanés ont été subis suite à l’utilisation d’une étude dans laquelle les scientifiques du CDC ont manipulé les données pour justifier la sécurité de l’administration d’un vaccin Covid-19 pendant la grossesse ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Des documents de la FDA montrent que le vaccin Covid-19 produit une arme biologique !

Par USAWatchdog.com de Greg Hunter

Karen Kingston est une ancienne employée de Pfizer et analyste en biotechnologie de premier plan qui a effectué des recherches et écrit sur de nombreux problèmes pharmaceutiques de pointe. Kingston soutient que les soi-disant vaccins sont en fait des armes biologiques et elle peut le prouver avec les propres données de la FDA. Kingston dit également que les propres recherches de la FDA montrent qu’ils savent que ce sont les armes biologiques vaccinales qui ont causé tous les décès et les blessures. Kingston explique: «Plus de personnes ont reçu Covid 19 (du vaccin) qu’elles n’en ont reçu des placebos, mais ils ont retiré 409 personnes du groupe vaccin parce qu’ils disent maintenant que c’était un effet secondaire. L’effet secondaire est la maladie. Le document de la FDA est une preuve incriminante. Si Janet Woodcock (Janet Woodcock est la directrice du Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA) lisait ceci devant le Sénat, elle devrait être menottée pour complot en vue de commettre des voies de fait graves et le meurtre d’enfants américains et les adultes par le poison…. Ils les appellent effets secondaires. Lorsque vous avez une réunion deux mois avant d’approuver et que vous énumérez un tas de maladies chroniques graves qui induisent une morbidité et une mortalité chez les enfants et les adultes, et que vous dites que vous savez que cela va arriver, ce n’est pas un effet secondaire. C’est une conséquence voulue. C’est l’effet des vaccins. L’effet des vaccins est de causer des ravages dans votre système immunitaire. Ce déséquilibre immunitaire entraîne des crises cardiaques, une inflammation cardiaque; il en résulte des troubles neurologiques allant de la fatigue à la paralysie en passant par le brouillard cérébral, l’apparition rapide de troubles, la narcolepsie, la mort, les mort-nés de grossesse, les malformations congénitales et les fausses couches. Ils savaient que cela allait arriver. Dans les données de la FDA pour Pfizer, ils disent, regardez, plus de gens ont reçu Covid-19 qui ont été vaccinés. Ils ont dit que c’était un effet secondaire. Ce n’est pas un effet secondaire, c’est l’effet…. La majorité des gens s’accordent à dire que la protéine de pointe du laboratoire de Wuhan qui a été mise sur le Web du génome le 10 janvier de l’année dernière est une arme biologique. Si vous lisez la lettre d’approbation de la FDA, quels sont les ingrédients des vaccins ? C’est le code d’ARNm synthétique, le code généré par l’intelligence artificielle généré par ordinateur, qui a été injecté dans votre corps qui produit, et je vous le dis mot pour mot, il dit qu’il produit la protéine de pointe de séquence complète « Wuhan-Hu-1 à partir du génome du Web.» Il est dit dans la lettre d’approbation (FDA) que le vaccin produit l’arme biologique. Il est indiqué dans les données que plus de personnes reçoivent Covid19 du vaccin que de ne pas être traitées. Les gens disent que je devrais être un témoin expert. Je n’ai pas besoin d’être un témoin expert. Nous avons juste besoin que la FDA lise ses propres documents.

En conclusion, Kingston dit : « Je pense que nous pouvons travailler avec la science au niveau moléculaire pour guérir cela, mais si les gens ne savent pas qu’ils sont malades, alors des millions d’Américains vont mourir et nos enfants vont faire partie de ce sacrifice. Je suis rempli d’un profond, profond chagrin.

Après l’entretien :

Si vous voulez voir les documents auxquels Kingston faisait référence dans l’interview, cliquez ici.

Karen Kingston est en train de créer un nouveau site Web afin que les gens puissent obtenir et donner des informations sur le vaccin COVID-19 et tout ce qui s’y rapporte. Il s’appelle miFight.com, et il est encore en construction. Je vous ferai savoir quand il sera opérationnel.

Kingston a beaucoup sacrifié pour vous apporter la vérité et l’analyse que peu de gens peuvent donner sur l’industrie complexe de la biotechnologie. Kingston est punie et rejetée par Big Pharma qui l’empêche de travailler pour avoir dénoncé. S’il vous plaît, soutenez ceux qui disent la vérité, afin que la vérité continue d’être dite.

https://beforeitsnews.com/health/2021/11/greg-hunter-fda-documents-show-covid19-vax-produces-a-bioweapon-karen-kingston-must-video-3042806.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Un nouveau brevet propose une surveillance numérique pour vacciner les personnes en fonction des scores de style de crédit social

Par Tom Parker

Les conseils en brevets et en marques Dr. Gal Ehrlich et Maier Fenster d’Ehrlich & Fenster ont récemment fait approuver un brevet américain pour une technologie qui vise à surveiller les personnes via leur activité numérique, leur attribuent un score qui définit « le niveau potentiel d’activité de super-diffusion de chaque individu », puis vacciner les personnes en fonction de ce score.

Le brevet propose de collecter un large éventail d’informations personnelles à partir de sources telles que les appareils mobiles, les applications, les médias sociaux, les enregistrements de navigation sur le Web, les enregistrements de paiement, les dossiers médicaux, les dossiers d’emploi, le gouvernement et les caméras de surveillance.

Il suggère également de collecter des informations personnelles très spécifiques via ces sources telles que :

Données de localisation précises

Le temps que les gens passent dans les lieux qu’ils visitent

Le taux de ventilation des lieux visités

Images de personnes regardant l’écran de leur téléphone portable

Sons des microphones des appareils personnels

Données de reconnaissance faciale

Le brevet propose de nombreuses applications potentielles de surveillance de ces données, notamment la détection du moment où les personnes utilisent les transports en commun en utilisant « la géolocalisation et/ou un mouvement start-stop régulier qui correspond à un profil de transport en commun », la surveillance du moment où les personnes se lavent les mains en « analysant les sons de l’eau qui coule ou du mouvement d’une montre intelligente », et vérifier si les gens portent un masque en « analysant les images prises lors d’appels ou d’autres personnes regardant l’écran d’un téléphone portable ».

Une fois les données recueillies, la technologie décrite dans le brevet analyse les données et attribue un « score » à leur appareil électronique. Il suggère d’utiliser ce score pour prédire le « niveau potentiel d’activité de super-propagation de chaque individu » et recommande de « vacciner en fonction du score ».

Non seulement le brevet suggère une surveillance électronique de masse des personnes pour créer un score de style de crédit social qui détermine quand elles doivent être vaccinées, mais il propose également que la technologie puisse être déployée dans le cadre d’une « application obligatoire dédiée » où « le gouvernement peut ordonner aux citoyens d’installer une application dédiée sur leurs smartphones (ou d’autres appareils intelligents comme les tablettes, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, etc.) pour aider le gouvernement dans la logistique des procédures de vaccination.

Le brevet ajoute que « dans certains modes de réalisation » de ce système obligatoire, « l’application et/ou l’appareil intelligent est configuré pour informer à tout moment de la localisation de l’utilisateur et pour communiquer avec les appareils intelligents adjacents (via Bluetooth par exemple) pour évaluer les interactions entre utilisateurs, par exemple proximité entre utilisateurs, déplacement des utilisateurs, etc.).

En ce qui concerne les facteurs qui déterminent le score d’un individu, le brevet suggère que la profession d’une personne, les données médicales, la nature et le type de lieux qu’ils visitent, les lieux fréquemment visités et la durée de leur séjour dans les lieux devraient être utilisés dans le cadre du calcul.

« Dans certains modes de réalisation, les sujets sont sujets à de fréquents événements religieux ou laïques, comme dans une synagogue, une église ou une mosquée ou une salle de danse, où les gens sont à proximité les uns des autres, et parlent, prient, chantent et/ ou respirer profondément et/ou se mêler davantage, recevront un score plus élevé (par exemple, pour un tel événement de contact) que ceux qui ne fréquentent pas les événements religieux », ajoute le brevet.

Le brevet a été approuvé le 31 août et suit les gouvernements du monde entier mettant en œuvre des mesures de surveillance de plus en plus étendues au milieu du coronavirus, telles que les passeports vaccinaux qui visent à exclure les personnes des activités économiques et sociales et des applications qui utilisent la géolocalisation et la reconnaissance faciale pour la quarantaine policière.

Source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le CDC a manipulé la définition des «vaccins» pour inaugurer les vaccins Covid

Des e-mails internes récemment publiés montrent que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont délibérément modifié la définition de ce qu’est un «vaccin» en vue des injections de coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19] car ils savaient qu’ils ne seraient pas admissibles.

Le 1er septembre, la société privée se faisant passer pour un organisme fédéral a modifié la définition du vaccin de :

« Un produit qui stimule le système immunitaire d’une personne pour produire une immunité contre une maladie spécifique, protégeant la personne de cette maladie. »

À:

« Une préparation qui est utilisée pour stimuler la réponse immunitaire du corps contre les maladies. »

Le changement est quelque peu subtil, mais vous remarquerez que les «vaccins», du moins en ce qui concerne le gouvernement fédéral, n’ont plus à produire une véritable immunité. Tout ce qu’ils ont à faire est de « stimuler » le système immunitaire d’une manière ou d’une autre.

Juste avant le changement, un employé du CDC a admis que l’ancienne définition était utilisée par « les négationnistes de droite de la pandémie de la COVID-19… pour faire valoir que les vaccins à ARNm ne sont pas des vaccins ».

Étonnamment, ces e-mails internes du CDC mis au jour contiennent un langage suggérant que la définition de « vaccin » depuis que le concept a vu le jour pour la première fois était erronée car les négateurs de Covid « l’ont tordu » « pour prétendre que les vaccins COVID-19 existants n’étaient pas des vaccins parce qu’ils ne faisaient qu’empêcher maladie grave. »

Lorsqu’une politique est élaborée en utilisant des émotions plutôt que des faits, c’est le résultat

Le 19 août, Alycia Downs, la principale spécialiste de la communication sur la santé pour le CDC, a envoyé un message à l’un de ses collègues pour lui dire que la définition de « vaccin » devait être mise à jour « car ces définitions sont obsolètes et utilisées par certains pour dire les vaccins COVID-19 ne sont pas des vaccins selon la propre définition du CDC.

Downs n’a pas reçu de réponse à cet e-mail particulier, elle a donc réessayé la semaine suivante en déclarant que l’ancienne définition de « vaccin » est « problématique » car « les gens l’utilisent pour prétendre que le vaccin COVID-19 n’est pas un vaccin sur la base de notre propre définition.

Il a fallu attendre le 1er septembre pour que Valerie Morelli, une autre responsable du CDC motivée par des émotions plutôt que par des faits, approuve les affirmations de Downs.

« Si c’est pour le grand public, je suis d’accord avec le changement », a écrit Morelli. n

L’avocat Travis Miller a obtenu ces e-mails secrets grâce à une demande de la Freedom of Information Act (FOIA). Le CDC n’a pas contesté leur authenticité.

La fausse agence fédérale a répondu à une demande d’Epoch Times, mais elle contenait le même langage qu’une réponse précédente qui avait été renvoyée au début de 2021.

Le CDC insiste sur le fait que ces changements majeurs ne sont que de « légers changements de formulation » qui « n’ont pas eu d’impact sur la définition globale » de ce qu’est un vaccin.

La définition précédente, a ajouté l’agence, a dû être modifiée car elle « pourrait être interprétée comme signifiant que les vaccins étaient efficaces à 100%, ce qui n’a jamais été le cas pour aucun vaccin, donc la définition actuelle est plus transparente et décrit également les moyens dans lequel les vaccins peuvent être administrés.

Étant donné que les changements ont été apportés émotionnellement et à la volée, certaines sections du site Web du CDC contiennent toujours l’ancienne définition. Le CDC est un gâchis politique géant, en d’autres termes.

« Ils ont supprimé la partie qui reconnaît que l’on gagne une protection » contre un vaccin, a écrit un commentateur à The Epoch Times. « Pure manipulation, pure et simple. »

«Alors maintenant, la règle dit effectivement que même si vous avez pris un vaccin, il ne vous protège pas nécessairement. Énorme différence! »

Un autre a encouragé les gens à lire le livre Plandemic de Mikki Willis, car il décrit une grande partie du travail de préparation des politiques qui devait avoir lieu afin de préparer le terrain pour tout ce qui nous a amenés à ce point.

Les dernières nouvelles sur le CDC peuvent être trouvées sur Corruption.news.

Les sources de cet article incluent :

TheEpochTimes.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News