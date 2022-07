750 000 morts aux États-Unis – La dernière enquête montre que les vaccins COVID sont un désastre

Résumé

Notre dernier sondage est dévastateur pour le récit officiel :

un taux de 6,6 % de lésions cardiaques (> 10 millions d’Américains) 2,7% sont incapables de travailler après avoir été vaccinés (>5M d’Américains), 6,3 % ont dû être hospitalisés (> 10 millions d’Américains) vous étiez plus susceptible de mourir de la COVID si vous aviez pris le vaccin. Presque autant de ménages (77,4 %) ont perdu quelqu’un à cause des vaccins que de la COVID. Si vous pensez qu’un million de personnes aux États-Unis sont mortes de la COVID, alors cette enquête indique qu’environ 750 000 personnes sont mortes du vaccin (10,18/13,15*1 million) avec une confiance de 95 % d’au moins 600 000 décès.

Le calcul de la barre d’erreur sur chaque question est ici.

Nous réexécuterons bientôt cela avec une taille d’échantillon de 5 000 qui aura des barres d’erreur plus petites. Mais le point clé est que même si nous choisissons les points de données les plus conservateurs, les résultats de l’enquête sont incompatibles avec le récit « sûr et efficace ».

Par exemple, le CDC n’a trouvé personne qui soit décédé des suites des vaccins à ARNm et notre enquête montre qu’au moins 600 000 personnes sont décédées. C’est un grand écart. Quelqu’un ne vous dit pas la vérité. Pourquoi obtenons-nous un nombre si élevé chaque fois que nous effectuons notre sondage auprès d’un public différent ?

N’importe qui peut lancer notre sondage pour 500 $ si vous ne nous croyez pas. Je prédis que personne dans les médias grand public n’y touchera parce qu’ils ne veulent pas connaître la vérité.

C’est un sondage qu’aucun pro-vaccin ne veut que vous voyiez.

Le sondage sera ignoré par les médias grand public, même si nous le republions avec 8 000 personnes et obtenons les mêmes résultats. Vous pouvez vous en occuper.

Introduction

Nous avons fait appel à un professionnel pour rédiger la plupart des questions de l’enquête et ignorer la logique de notre enquête du 25 juin.

Voici les principales conclusions de l’enquête du 25 juin. Nous utilisons des « décomptes stratifiés » partout car ils sont « normalisés » en fonction de la démographie américaine :

380 des 500 personnes qui ont participé au sondage ont été vaccinées après la normalisation [Q1] Seuls 34 % des Américains boivent du Kool-Aid et reçoivent > 2 doses [Q1] 2,63% des ménages (13,15/500) avaient une personne décédée du virus [de la] COVID [Q19] 2,03% [1,7%-2,4%] des ménages (10,18[8,6-11,8]/500) ont déclaré un décès lié au vaccin dans leur ménage [Q15]. C’est stupéfiant car cela montre que le vaccin a tué presque autant de personnes que le virus [de la] COVID. Les autorités disent que la COVID a tué plus d’un million de personnes aux États-Unis, ce qui suggère que 774 000 personnes ont été tuées par le vaccin (10,18[8,6-11,8]/13,15[12,3-14,0]=77,4 % [64,2 %-90,5 %]). Comment cela peut-il être un vaccin « sûr » ? Les intervalles de confiance à 95% indiquent que plus de 600 000 Américains ont été tués par le vaccin. Même si cela est surestimé d’un facteur 10X, c’est dévastateur pour le récit du vaccin. Il n’y a tout simplement aucun moyen de faire tourner cela. C’est pourquoi les « vérificateurs de faits » et les médias grand public éviteront cette enquête. 2,7 % des personnes qui ont pris le vaccin (10,43/380) sont tellement blessées qu’elles sont incapables de travailler [Q7A2]. C’est une catastrophe. Cela représente donc 2,7 % des 200 millions de personnes vaccinées âgées de 18 ans et plus : > 5 millions de personnes gravement blessées qui ne peuvent pas travailler. Je ne sais pas comment ils vont transformer cela en positif. 16,7% (63,7/380) des personnes qui ont pris le vaccin se considèrent blessées par le vaccin [Q2]. Donc, c’est > 30 millions de vaccins blessés. Je ne sais pas comment ils vont transformer cela en positif. L’enquête montre un taux de 6,6% de lésions cardiaques post-vaccin selon le sondage (24,97/380 [Q3]). C’est étonnant parce que ce sont des personnes qui ont répondu à l’enquête et qui ont signalé leur propre blessure. Personne ne pourrait le savoir mieux que le preneur d’enquête. C’est 1 000 fois plus élevé que ce que nous a dit le CDC. Selon Gavi, « Les chercheurs du CDC ont estimé qu’il pourrait y avoir un maximum de 70 cas de myocardite sur un million de secondes doses administrées aux garçons âgés de 12 à 17 ans. » Comment le CDC a-t-il pu sous-estimer cet événement indésirable grave de 3 ordres de grandeur ? ! ? Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ici. Notre enquête est bien dans un ordre de grandeur avec d’autres taux qui nous ont été communiqués. Cela représente 13,3 millions de personnes gravement blessées, probablement à vie. 9,2% (35/380) des personnes qui ont pris le vaccin ont dû consulter un médecin pour leur blessure. [Q4]. C’est 18 millions de visites chez le médecin. 6,3 % (23,83/380) des personnes qui ont pris le vaccin ont dû être hospitalisées pour leur blessure liée au vaccin [Q5] C’est plus de 12 millions d’hospitalisations. 3,7% (18,83/500) des ménages comptaient une personne ayant une maladie cardiaque due au vaccin [Q14]. Puisqu’il y a 123 millions de ménages, cela représente 4,5 millions de nouvelles maladies cardiaques. Il s’agit d’une estimation inférieure à la blessure directe ci-dessus, ce qui suggère que les personnes répondant à cette question y répondaient pour des personnes autres qu’elles-mêmes (car sinon le taux serait supérieur au taux direct de 6,6 % ci-dessus). Il s’agit donc d’une autre estimation du nombre de nouvelles maladies cardiaques. Si vous avez contracté une infection à la COVID, il est 17 % (36,4/30,98) [Q17] plus susceptible d’avoir été vacciné, ce qui suggère que le vaccin pourrait aggraver les choses. Si vous êtes décédé de la COVID, il y avait 72 % plus de chances que vous décédiez après avoir reçu le vaccin (6,81/3,95) [Q22]. Le gouvernement nous a dit le contraire. 46 % prévoient de se faire vacciner davantage [Q23]. Au total, 24,6% de toutes les personnes sont des moutons, c’est-à-dire que même si on leur dit que le vaccin a de bonnes chances de les désactiver à vie, ils feront ce que le gouvernement recommande. Ces pourcentages sont approximativement ce qui est prédit par la théorie de la formation de masse. La plupart des gens (65 %) pensaient que les traitements hospitaliers pour la COVID pouvaient être responsables de la mort de personnes qu’ils avaient perdues à cause de la COVID, et non de la COVID [Q20]

L’enquête et les données sous-jacentes

Sondage du 25 juin

2. Détail des réponses au sondage sur les pollfish du 24 juin

Voici la logique de saut pour l’enquête du 25 juin

Enquête précédente

Dernière enquête où nous avons éclaté les taux de myocardite

Barres d’erreur sur les chiffres

Voir ce calcul de barre d’erreur.

J’ai mis les chiffres pour le nombre de personnes qui sont mortes. C’est un désastre même si vous êtes en bas des barres d’erreur : au moins 600 000 décès dus aux vaccins.

Même si nous sommes en retard de 10 fois, les vaccins sont un désastre.

Méthodologie

Voir mon article précédent pour une description. Pas de changement. Il a été réalisé par un institut de sondage professionnel. Si vous commencez la première question, vous êtes compté. Vous ne pouvez rien dire sur l’enquête dès la première question.

Les 500 personnes sont choisies au hasard et conçues pour représenter un échantillon représentatif de l’Amérique.

La taille du sondage n’est que de 500 puisqu’il s’agit de tests.

Par conséquent, les chiffres des résultats finaux pourraient être erronés. J’ai calculé les barres d’erreur pour chaque question.

Mais même si tous les chiffres sont inférieurs d’un facteur 10, ce vaccin est toujours un désastre complet et devrait être immédiatement arrêté.

Vérificateurs de faits bienvenus

Nous serons heureux de faire une session interactive où nous vous montrerons toutes les données et les résultats du sondage afin que vous puissiez vérifier qu’ils n’ont pas été falsifiés. Vous pouvez même contacter Pollfish pour vérifier que les résultats de l’enquête sont légitimes. Nous n’avons rien à cacher.

Nous vous fournirons les fichiers de données afin que vous puissiez exécuter le sondage vous-même.

Mais personne ne vérifiera cela, car cela ne ferait qu’attirer l’attention dessus. Ils devront donc ignorer cela et prétendre que cela ne s’est pas produit. C’est ce que font les vérificateurs de faits lorsque les faits ne corroborent pas le récit pour lequel ils sont payés.

L’étape suivante

Nous ajusterons à nouveau certaines des questions et relancerons l’enquête avec 500 autres personnes.

Ensuite, nous augmenterons la taille à 5 000 personnes pour réduire les barres d’erreur d’environ 4 % à 1 %.

Nous aurons bientôt les résultats finaux, mais nous savons déjà que les résultats sont dévastateurs.

Sommaire

L’essentiel est le suivant : les médias grand public, la communauté médicale, les responsables de la santé publique, les membres du Congrès, les CDC, les « vérificateurs des faits » ou toute autre personne pro-vaccin ne mèneront jamais un sondage comme celui-ci pour découvrir la vérité.

Ils ne veulent pas connaître la vérité et, plus important encore, ils ne veulent pas non plus que vous sachiez la vérité.

Steve Kirsch est le directeur exécutif de la Vaccine Safety Research Foundation. Cet article a été initialement publié sur Substack.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia