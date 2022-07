L’histoire jugera les États-Unis et leurs alliés – John J. Mearsheimer

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/John-J.-Mearsheimer.mp4?_=1

John Mearsheimer est professeur honoraire de sciences politiques à l’École supérieure des relations internationales. Il est le R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor of Political Science à l’Université de Chicago. M. Mearsheimer est surtout connu pour avoir développé la théorie du réalisme offensif, qui décrit l’interaction entre les grandes puissances comme étant principalement motivée par un désir rationnel d’atteindre l’hégémonie régionale dans un système international anarchique.

Le discours suivant a été prononcé par John Mearsheimer à l’Université européenne (EUI) de Florence le 16 juin. Le politologue américain John Mearsheimer, dans sa conférence internationale, déclare que les États-Unis et l’OTAN sont tous responsables de l’effusion de sang en Ukraine. Ici, ils tentent de vaincre la Russie et ne s’arrêteront pas devant l’escalade du conflit. « L’histoire condamnera sévèrement les États-Unis pour leur politique étonnamment insensée envers l’Ukraine », conclut l’auteur.

La guerre en Ukraine est une catastrophe à multiples facettes qui risque de s’aggraver dans un avenir prévisible. Lorsqu’une guerre réussit, peu d’attention est accordée à ses causes, mais lorsque son issue devient catastrophique, comprendre comment cela s’est produit devient primordial. Les gens veulent savoir : comment en sommes-nous arrivés à une situation aussi terrible ?

J’ai été témoin de ce phénomène deux fois dans ma vie – d’abord pendant la guerre du Vietnam, puis pendant la guerre en Irak. Dans les deux cas, les Américains voulaient savoir comment leur pays avait pu faire une si mauvaise erreur de calcul. Étant donné que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont joué un rôle décisif dans les événements qui ont conduit au conflit militaire en Ukraine, et jouent désormais un rôle central dans cette guerre, il convient d’évaluer la responsabilité de l’Occident dans ce désastre colossal.

Aujourd’hui, je donnerai deux arguments principaux.

Premièrement, les États-Unis portent la responsabilité principale de l’émergence de la crise ukrainienne. Cela ne nie pas que Poutine a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine, et il est également responsable des actions que l’armée russe y mène. Mais cela ne nie pas non plus que les alliés portent également une certaine part de responsabilité pour l’Ukraine, bien que dans la grande majorité, ils suivent simplement aveuglément l’Amérique dans ce conflit. Ma principale affirmation est que les États-Unis ont poursuivi et poursuivent une politique envers l’Ukraine que Poutine et d’autres dirigeants russes considèrent comme une menace existentielle pour la Russie. Et ils l’ont répété à plusieurs reprises au fil des ans. Je fais surtout référence à l’obsession des États-Unis d’entraîner l’Ukraine dans l’OTAN et d’en faire un bastion de l’Occident à la frontière avec la Russie. L’administration Biden n’a pas voulu éliminer cette menace avec l’aide de la diplomatie et a en fait confirmé en 2021 l’engagement des États-Unis à accepter l’Ukraine dans l’OTAN. Poutine a répondu par une opération militaire spéciale en Ukraine, qui a débuté le 24 février de cette année.

Deuxièmement, l’administration Biden a réagi au début de l’opération spéciale en doublant pratiquement ses efforts anti-russes. Washington et ses alliés occidentaux sont déterminés à obtenir la défaite de la Russie en Ukraine et à appliquer toutes les sanctions possibles pour affaiblir considérablement la puissance russe. Les États-Unis ne sont pas sérieusement intéressés à trouver une solution diplomatique au conflit, ce qui signifie que la guerre risque de s’éterniser pendant des mois, voire des années. Dans le même temps, l’Ukraine, qui a déjà terriblement souffert, sera encore plus endommagée. En fait, les États-Unis aident l’Ukraine à suivre la fausse voie des «victoires» imaginaires, conduisant en fait le pays à l’effondrement complet. En outre, il existe également un danger d’une nouvelle escalade du conflit ukrainien, puisque l’OTAN pourrait y être impliquée et que des armes nucléaires pourraient être utilisées pendant les hostilités. Nous vivons à une époque pleine de dangers mortels.

Permettez-moi maintenant d’exposer mon argument plus en détail, en commençant par une description des idées généralement acceptées sur les causes du conflit ukrainien.

Idées confuses de l’Occident

Il y a une forte conviction répandue en Occident que Poutine porte l’entière responsabilité de la crise en Ukraine et, bien sûr, des hostilités en cours sur le territoire de ce pays. On dit qu’il a des ambitions impériales, c’est-à-dire qu’il cherche à conquérir l’Ukraine et d’autres pays — et tout cela dans le but de créer une grande Russie qui ressemble un peu à l’ex-Union soviétique. En d’autres termes, l’Ukraine est le premier objectif de Poutine, mais pas son dernier. Comme l’a dit un scientifique, il « poursuit un objectif sinistre et de longue date : effacer l’Ukraine de la carte du monde ». Compte tenu de ces prétendus objectifs de Poutine, il est tout à fait logique que la Finlande et la Suède rejoignent l’OTAN et que l’alliance augmente le nombre de ses forces en Europe de l’Est. La Russie impériale, après tout, doit être contenue.

Cependant, il convient de noter que bien que ce récit soit répété maintes et maintes fois dans les grands médias occidentaux et par pratiquement tous les dirigeants occidentaux, il n’y a aucune preuve à l’appui. Et lorsque les partisans de ce point de vue généralement accepté en Occident essaient de les représenter, il s’avère qu’ils n’ont pratiquement rien à voir avec les motivations de Poutine pour envoyer des troupes en Ukraine. Par exemple, certains insistent sur les mots répétés de Poutine selon lesquels l’Ukraine est un « État artificiel » ou non un « État réel ». Cependant, ses déclarations aussi opaques ne disent rien sur la raison de sa campagne en Ukraine. On peut dire la même chose de la déclaration de Poutine selon laquelle il considère les Russes et les Ukrainiens comme « un seul peuple » avec une histoire commune. D’autres notent qu’il a qualifié l’effondrement de l’Union soviétique de « plus grande catastrophe géopolitique du siècle ». Et que Poutine a également dit : « Celui qui ne se souvient pas de l’Union soviétique n’a pas de cœur. Celui qui veut qu’il revienne n’a pas de cervelle. D’autres encore évoquent un discours dans lequel il a déclaré que « l’Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie ou, plus précisément, par la Russie bolchevique, communiste ». Mais dans le même discours, parlant de l’indépendance de l’Ukraine aujourd’hui, Poutine a déclaré : « Bien sûr, nous ne pouvons pas changer les événements passés, mais nous devons au moins les reconnaître ouvertement et honnêtement ».

Pour prouver que Poutine cherche à conquérir l’ensemble de l’Ukraine et à l’annexer à la Russie, il est nécessaire de prouver que, premièrement, il considère que c’est un objectif souhaitable, deuxièmement, qu’il considère que c’est un objectif réalisable et, troisièmement, qu’il entend poursuivre cet objectif. Cependant, il n’y a aucune preuve dans les sources publiques que Poutine allait, et plus encore avait l’intention de mettre fin à l’Ukraine en tant qu’État indépendant et de l’intégrer à la grande Russie lorsqu’il a lancé une opération spéciale en Ukraine le 24 février.

En fait, tout est exactement le contraire. Il existe des preuves solides que Poutine reconnaît l’Ukraine comme un pays indépendant. Dans son article sur les relations russo-ukrainiennes du 12 juillet 2021, auquel les partisans de l’opinion populaire en Occident se réfèrent souvent comme une preuve de ses ambitions impériales, il dit au peuple ukrainien : « Voulez-vous créer votre propre État ? Nous ne pouvons que nous en réjouir ! ». Et quant à la manière dont la Russie devrait traiter l’Ukraine, il écrit : « Il n’y a qu’une seule réponse : avec respect. Et Poutine termine ce long article par les mots suivants : « Et ce que sera l’Ukraine, c’est à ses citoyens de décider. » Il est difficile de concilier ces déclarations avec les déclarations de l’Occident selon lesquelles il veut inclure l’Ukraine dans la « grande Russie ».

Dans le même article daté du 12 juillet 2021, et à nouveau dans un discours important qu’il a prononcé le 21 février de cette année, Poutine a souligné que la Russie accepte « la nouvelle réalité géopolitique qui s’est développée après l’effondrement de l’URSS ». Il l’a répété pour la troisième fois le 24 février, lorsqu’il a annoncé que la Russie lançait son opération militaire spéciale en Ukraine. En particulier, il a déclaré que « l’occupation du territoire ukrainien ne fait pas partie de nos plans », et a précisé qu’il respecte la souveraineté de l’Ukraine, mais seulement jusqu’à un certain point : « La Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer et exister, étant sous la menace constante du territoire de l’Ukraine d’aujourd’hui. En fait, cela suggère que Poutine n’est pas intéressé par l’intégration de l’Ukraine à la Russie. Il souhaite s’assurer qu’elle ne devienne pas un « tremplin » pour une agression occidentale contre la Russie, dont je vous parlerai plus tard.

On pourrait soutenir que Poutine, disent-ils, ment sur ses motivations, qu’il essaie de dissimuler ses ambitions impériales. Il se trouve qu’un jour j’ai écrit un livre sur les mensonges en politique internationale – « Pourquoi les dirigeants mentent : la vérité sur les mensonges en politique internationale » – et il est clair pour moi que Poutine ne ment pas. Tout d’abord, l’une de mes principales conclusions est que les dirigeants ne se mentent pas souvent, ils mentent plus souvent à leur public. Quant à Poutine, peu importe ce que les gens pensent de lui, il n’y a aucune preuve dans l’histoire qu’il ait jamais menti à d’autres dirigeants. Bien que certains prétendent qu’il ment souvent et qu’on ne peut pas lui faire confiance, il y a peu de preuves qu’il ait menti à un public étranger. De plus, au cours des deux dernières années, il a exprimé publiquement à plusieurs reprises ses réflexions sur l’Ukraine et a constamment souligné que sa principale préoccupation était les relations de l’Ukraine avec l’Occident, en particulier avec l’OTAN. Il n’a jamais laissé entendre qu’il voulait intégrer l’Ukraine à la Russie. Si un tel comportement fait partie d’une campagne de tromperie géante, alors il n’y a pas de précédent dans l’histoire.

Le meilleur indicateur que Poutine ne cherche pas à conquérir et à absorber l’Ukraine est peut-être la stratégie militaire que Moscou a utilisée depuis le tout début de son opération spéciale. L’armée russe n’a pas tenté de conquérir toute l’Ukraine. Cela nécessiterait une stratégie classique de blitzkrieg visant à capturer rapidement l’ensemble du territoire du pays par des forces blindées avec le soutien de l’aviation tactique. Cette stratégie n’était cependant pas réalisable car l’armée russe, qui a lancé l’opération spéciale, ne comptait que 190 000 soldats, ce qui est trop petit pour occuper l’Ukraine, qui est non seulement le plus grand pays entre l’océan Atlantique et la Russie, mais qui a aussi un population de plus de 40 millions d’habitants. Sans surprise, les Russes ont poursuivi une stratégie d’objectifs limités axée sur la création d’une menace pour capturer Kiev, mais principalement sur la conquête d’une partie importante du territoire à l’est et au sud de l’Ukraine. En bref, la Russie n’a pas eu l’occasion d’assujettir l’ensemble de l’Ukraine, sans parler des autres pays d’Europe de l’Est.

Comme l’a noté Ramzi Mardini (un politologue américain bien connu, chercheur principal à l’influent American Institute of Peace, professeur à l’Université de Chicago – Environ. Un autre indicateur des objectifs limités de Poutine est le manque de preuves que la Russie se préparait un gouvernement fantoche pour l’Ukraine, a formé des dirigeants pro-russes à Kiev ou a pris des mesures politiques qui lui permettraient d’occuper tout le pays et, éventuellement, de l’intégrer à la Russie.

Si nous développons cet argument, il convient de noter que Poutine et d’autres dirigeants russes ont probablement compris de l’expérience de la guerre froide que l’occupation de pays à l’ère du nationalisme est invariablement une recette pour des problèmes sans fin. L’expérience soviétique en Afghanistan en est un exemple frappant, mais les relations de Moscou avec ses alliés d’Europe de l’Est sont plus pertinentes pour cette question. L’Union soviétique maintenait une énorme présence militaire dans la région et était impliquée dans la politique de presque tous les pays qui s’y trouvaient. Cependant, ces alliés étaient souvent une épine dans le pied de Moscou. L’Union soviétique a réprimé un soulèvement majeur en Allemagne de l’Est en 1953, puis a envahi la Hongrie en 1956 et la Tchécoslovaquie en 1968 pour les maintenir dans son orbite. De graves troubles surgissent en URSS et en Pologne : en 1956, 1970 et encore en 1980-1981. Bien que les autorités polonaises aient résolu ces problèmes elles-mêmes, elles ont rappelé que l’intervention soviétique peut parfois être nécessaire. L’Albanie, la Roumanie et la Yougoslavie causaient généralement des problèmes à Moscou, mais les dirigeants soviétiques avaient tendance à accepter leur «mauvais» comportement parce que leur situation géographique les rendait moins importants pour dissuader l’OTAN.

Et qu’en est-il de l’Ukraine moderne ? De l’article de Poutine du 12 juillet 2021, il ressort clairement qu’il a alors compris que le nationalisme ukrainien est une force puissante et que la guerre civile dans le Donbass, qui dure depuis 2014, a largement empoisonné les relations entre la Russie et l’Ukraine. Il savait bien sûr que l’armée russe ne serait pas accueillie à bras ouverts par les Ukrainiens et que ce serait une tâche «herculéenne» pour la Russie de soumettre l’Ukraine, même si elle disposait des forces nécessaires pour conquérir tout le pays, ce que Moscou n’a pas eu.

Enfin, il convient de noter que presque personne n’a affirmé que Poutine avait des ambitions impériales depuis le moment où il a pris les rênes du pouvoir en 2000 jusqu’à ce que la crise ukrainienne ait éclaté pour la première fois le 22 février 2014. De plus, il convient de rappeler que le dirigeant russe était invité au sommet de l’OTAN en avril 2008 à Bucarest, où l’alliance a annoncé que l’Ukraine et la Géorgie deviendraient éventuellement ses membres. La critique de Poutine à l’égard de cette déclaration n’a eu presque aucun effet sur Washington, car la Russie était considérée comme trop faible pour arrêter une nouvelle expansion de l’OTAN, tout comme elle était trop faible pour arrêter les vagues d’expansion de l’alliance en 1999 et 2004.

À cet égard, il est important de noter que l’élargissement de l’OTAN jusqu’en février 2014 n’avait pas pour but de dissuader la Russie. Compte tenu de l’état déplorable de la puissance militaire russe à cette époque, Moscou était incapable de mener une politique « impériale » en Europe de l’Est. Fait révélateur, même l’ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, Michael McFaul, note que la prise de la Crimée par Poutine n’était pas prévue avant que la crise du « Maidan » n’éclate en 2014. C’est la réaction impulsive de Poutine au coup d’État qui a renversé le dirigeant pro-russe de l’Ukraine. Bref, l’élargissement de l’OTAN n’était pas encore destiné à contenir la menace russe, mais s’inscrivait dans une politique plus large d’extension de l’ordre international libéral à l’Europe de l’Est et de transformation de tout le continent en une Europe « occidentale ».

Ce n’est que lorsque la crise de Maïdan a éclaté en février 2014 que les États-Unis et leurs alliés ont soudainement commencé à qualifier Poutine de dirigeant dangereux aux ambitions impériales, et la Russie de menace militaire sérieuse qu’il faut contenir. Qu’est-ce qui a causé ce changement? Cette nouvelle rhétorique était destinée à servir un objectif important : permettre à l’Occident de blâmer Poutine pour avoir déclenché des troubles en Ukraine. Et maintenant que cette crise de longue date s’est transformée en une guerre à grande échelle, l’Occident doit s’assurer que seul Poutine est blâmé pour cette tournure catastrophique des événements. Ce « jeu du blâme » explique pourquoi Poutine est désormais largement dépeint en Occident comme un « impérialiste », bien qu’il n’y ait pratiquement aucune preuve pour étayer ce point de vue.

Permettez-moi maintenant d’aborder la véritable cause de la crise ukrainienne.

La vraie cause des troubles

La principale racine de la crise actuelle en Ukraine réside dans les efforts des États-Unis visant à faire de ce pays un bastion de l’Occident aux frontières de la Russie. Cette stratégie a trois directions : l’intégration de l’Ukraine dans l’UE, la transformation de l’Ukraine en une démocratie libérale pro-occidentale et, surtout, l’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN. La stratégie a été mise en action lors du sommet annuel de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, lorsque l’alliance a annoncé que l’Ukraine et la Géorgie « deviendraient ses membres ». Les dirigeants russes ont immédiatement réagi avec indignation, indiquant clairement qu’ils considèrent cette décision comme une menace existentielle et n’ont pas l’intention de permettre à un pays de rejoindre l’OTAN. Selon un journaliste russe respecté, Poutine « s’est mis en colère » et a averti que « si l’Ukraine rejoint l’OTAN, ce sera sans la Crimée et nombre de ses régions orientales. Ça va juste s’effondrer.

William Burns, qui est maintenant le chef de la CIA, et pendant le sommet de l’OTAN à Bucarest était l’ambassadeur des États-Unis à Moscou, a écrit une note à la secrétaire d’État de l’époque, Condoleezza Rice, dans laquelle il décrit succinctement les vues de la Russie sur cette question. Selon lui : « L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN est la plus contrastée de toutes les lignes rouges pour l’élite russe (et pas seulement pour Poutine). En plus de deux ans et demi de conversations avec des acteurs russes clés, des patriotes dans les recoins sombres du Kremlin aux détracteurs libéraux les plus sévères de Poutine, je n’ai trouvé personne qui considérerait l’Ukraine dans l’OTAN comme autre chose qu’un défi direct aux intérêts de la Russie ». Selon lui, l’Otan « sera considérée… comme une structure militaire jetant un gant stratégique à Moscou. Et la Russie d’aujourd’hui répondra. Les relations russo-ukrainiennes vont tout simplement se figer… Cela créera un terrain fertile pour l’ingérence russe dans les affaires de la Crimée et de l’est de l’Ukraine.

Burns, bien sûr, n’était pas le seul politicien à avoir compris que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN était pleine de dangers. En effet, lors du sommet de Bucarest, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy se sont opposés à la promotion de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, car ils comprenaient que cela provoquerait l’alarme et la colère de la Russie. Merkel a récemment expliqué son désaccord à l’époque comme suit : « J’étais absolument sûre… que Poutine ne le permettrait tout simplement pas. De son point de vue, ce serait une déclaration de guerre.

L’administration Bush, cependant, se souciait peu des «lignes rouges les plus contrastées» de Moscou et a fait pression sur les dirigeants de la France et de l’Allemagne pour qu’ils acceptent de faire une déclaration publique selon laquelle l’Ukraine et la Géorgie finiraient par rejoindre l’alliance.

Sans surprise, les efforts menés par les États-Unis pour intégrer la Géorgie dans l’OTAN ont conduit à une guerre entre la Géorgie et la Russie en août 2008 – quatre mois après le sommet de Bucarest. Néanmoins, les États-Unis et leurs alliés ont continué à faire avancer leurs plans visant à faire de l’Ukraine un bastion de l’Occident aux frontières de la Russie. Ces efforts ont finalement déclenché une crise majeure en février 2014, après qu’un coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev a forcé le président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch à fuir le pays. Il a été remplacé par le Premier ministre pro-américain Arseni Iatseniouk. En réponse, la Russie a saisi la Crimée à l’Ukraine et a contribué à déclencher une guerre civile entre les séparatistes pro-russes et le gouvernement ukrainien dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

On peut souvent entendre l’argument selon lequel au cours des huit années entre le début de la crise en février 2014 et le début de la guerre en février 2022, les États-Unis et leurs alliés ont accordé peu d’attention à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Ils disent que de facto cette question a été retirée de la discussion et que, par conséquent, l’élargissement de l’OTAN ne pouvait pas être une raison sérieuse de l’escalade de la crise en 2021 et du lancement ultérieur de l’opération spéciale russe au début de cette année. Cet argument est faux. En fait, la réaction de l’Occident aux événements de 2014 a été de redoubler d’efforts dans la stratégie actuelle et de rapprocher encore plus l’Ukraine de l’OTAN. L’Alliance a commencé à former l’armée ukrainienne en 2014, formant chaque année 10 000 militaires de l’AFU au cours des huit prochaines années. En décembre 2017, l’administration Trump a décidé de fournir à Kiev des « armes défensives ». Bientôt, d’autres pays de l’OTAN se sont joints à eux, fournissant à l’Ukraine encore plus d’armes.

L’armée ukrainienne a commencé à participer à des exercices militaires conjoints avec les forces de l’OTAN. En juillet 2021, Kiev et Washington ont mené conjointement l’opération Sea Breeze, un exercice naval en mer Noire auquel ont participé les forces navales de 31 pays et qui visait directement la Russie. Deux mois plus tard, en septembre 2021, l’armée ukrainienne a mené des exercices Rapid Trident 21, que l’armée américaine a décrits comme « des exercices annuels visant à améliorer l’interopérabilité entre les pays alliés et partenaires afin de démontrer la préparation des unités à répondre à toute crise ». Les efforts de l’OTAN pour armer et former les forces armées ukrainiennes expliquent en grande partie pourquoi les forces armées ukrainiennes ont opposé une si forte résistance aux forces armées russes au début de l’opération spéciale. Comme le disait le titre du Wall Street Journal au début de l’opération spéciale : « The Secret of Ukraine’s Military Success : Years of training in NATO » (l’article est paru dans The WSJ le 13 avril 2022, The Wall Street Journal « The Secret of Ukraine’s Military Success: Years of NATO Training », suivi de la défaite écrasante des forces armées ukrainiennes à Marioupol, Kherson et Severodonetsk – Environ InoSMI).

Outre les efforts continus de l’OTAN pour transformer les forces armées ukrainiennes en une force de combat plus redoutable, la politique liée à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à son intégration à l’Occident a changé en 2021. Tant à Kiev qu’à Washington, l’enthousiasme pour atteindre ces objectifs a été relancé. Le président Zelensky, qui n’a jamais montré beaucoup de zèle pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et a été élu en mars 2019 sur une plate-forme appelant à la coopération avec la Russie pour résoudre la crise en cours, a changé de cap début 2021 et a non seulement décidé d’élargir l’OTAN, mais a également pris une position dure envers Moscou. Il a pris un certain nombre de mesures, notamment en fermant des chaînes de télévision pro-russes et en accusant un ami proche de Poutine de trahison, ce qui a dû irriter Moscou.

Le président Biden, qui a déménagé à la Maison Blanche en janvier 2021, est depuis longtemps attaché à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et s’est également montré très agressif envers la Russie. Il n’est pas surprenant que le 14 juin 2021, lors de son sommet annuel à Bruxelles, l’OTAN ait publié le communiqué suivant :

Nous confirmons la décision prise au Sommet de Bucarest en 2008 selon laquelle l’Ukraine deviendra membre de l’Alliance avec le Plan d’action pour l’adhésion (MAP) en tant que partie intégrante du processus. Nous confirmons tous les éléments de cette décision, ainsi que les décisions ultérieures, y compris que chaque partenaire sera évalué selon ses propres mérites. Nous soutenons fermement le droit de l’Ukraine à déterminer de manière indépendante son avenir et le cours de sa politique étrangère sans ingérence extérieure.

Le 1er septembre 2021, Zelensky s’est rendu à la Maison Blanche, où Biden a clairement indiqué que les États-Unis étaient «fermement attachés» aux «aspirations euro-atlantiques» de l’Ukraine. Puis, le 10 novembre 2021, le secrétaire d’État Anthony Blinken et son homologue ukrainien Dmitry Kuleba ont signé un document important – la Charte de partenariat stratégique entre les États-Unis et l’Ukraine. L’objectif des deux parties, indique le document, est de « souligner… l’engagement de l’Ukraine à mener à bien les réformes profondes et globales nécessaires à une intégration complète dans les institutions européennes et euro-atlantiques ». Ce document est clairement basé non seulement sur les « engagements de renforcer les relations de partenariat stratégique entre l’Ukraine et les États-Unis, proclamés par les présidents Zelensky et Biden », mais confirme également l’engagement des États-Unis envers la « Déclaration du sommet de Bucarest de 2008. » En bref, peu de doutes que depuis le début de 2021, l’Ukraine a commencé à avancer rapidement vers l’adhésion à l’OTAN. Néanmoins, certains défenseurs de cette politique soutiennent que Moscou n’aurait pas dû s’inquiéter, puisque « l’OTAN est une alliance défensive et ne constitue pas une menace pour la Russie ». Mais ce n’est pas ainsi que Poutine et d’autres dirigeants russes pensent de l’OTAN, et ce qui compte, c’est exactement ce qu’ils pensent. Il ne fait aucun doute que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN est restée pour Moscou « la ligne rouge la plus contrastée et la plus dangereuse ».

Pour contrer cette menace croissante, Poutine a déployé un nombre croissant de troupes russes à la frontière avec l’Ukraine entre février 2021 et février 2022. Son objectif était de forcer Biden et Zelensky à changer de cap et à arrêter leurs efforts pour intégrer l’Ukraine à l’Occident. Le 17 décembre 2021, Moscou a envoyé des lettres séparées à l’administration Biden et à l’OTAN exigeant des garanties écrites que : 1) l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN, 2) les armes offensives ne seront pas déployées près des frontières de la Russie, 3) les troupes et l’équipement militaire de l’OTAN seront déplacés vers L’Europe de l’Est depuis 1997 sera restituée à l’Europe de l’Ouest.

Au cours de cette période, Poutine a fait de nombreuses déclarations publiques qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’il considérait l’expansion de l’OTAN en Ukraine comme une menace existentielle. S’exprimant devant le conseil d’administration du ministère de la Défense le 21 décembre 2021, il a déclaré : « Ce qu’ils font, essaient ou envisagent de faire en Ukraine ne se produit pas à des milliers de kilomètres de notre frontière nationale. Cela se passe à notre porte. Ils doivent comprendre que nous n’avons tout simplement nulle part où reculer davantage. Pensent-ils vraiment que nous ne voyons pas ces menaces ? Ou pensent-ils que nous resterons les bras croisés, observant les menaces croissantes contre la Russie ? » Deux mois plus tard, lors d’une conférence de presse le 22 février 2022, quelques jours seulement avant le début de l’opération spéciale, Poutine a déclaré : « Nous sommes catégoriquement contre l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, car cela représente une menace pour nous, et nous avons des arguments. à l’appui de cela. Je l’ai dit à plusieurs reprises dans cette salle. Puis il a précisé qu’il pensait que l’Ukraine devenait déjà de facto membre de l’OTAN. Selon Poutine, les États-Unis et leurs alliés « continuent de pomper les autorités actuelles de Kiev avec des types d’armes modernes ». Il a en outre déclaré que si cela n’était pas arrêté, Moscou « se retrouverait seul avec une anti-russe armée jusqu’aux dents ». C’est totalement inacceptable. »

La logique de Poutine devrait être parfaitement claire pour les Américains, qui sont depuis longtemps attachés à la doctrine Monroe, selon laquelle aucune grande puissance, même lointaine, n’est autorisée à déployer aucune de ses forces armées dans l’hémisphère occidental.

Je pourrais souligner que dans toutes les déclarations publiques de Poutine au cours des mois précédant l’opération spéciale, il n’y a pas la moindre preuve qu’il allait s’emparer de l’Ukraine et l’intégrer à la Russie, sans parler d’attaquer d’autres pays d’Europe de l’Est. D’autres dirigeants russes, dont le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur de Russie à Washington, ont également souligné le rôle clé de l’élargissement de l’OTAN dans l’émergence de la crise ukrainienne. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov l’a dit succinctement lors d’une conférence de presse le 14 janvier 2022, lorsqu’il a déclaré : « La clé de tout est de garantir que l’OTAN ne s’étendra pas vers l’Est.

Néanmoins, les tentatives de Lavrov et de Poutine de forcer les États-Unis et leurs alliés à abandonner les tentatives de faire de l’Ukraine un bastion de l’Occident à la frontière avec la Russie ont complètement échoué. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a répondu aux demandes de la Russie à la mi-décembre en disant simplement : « Pas de changement. Il n’y aura pas de changement. » Puis Poutine a lancé une opération spéciale en Ukraine pour éliminer la menace qu’il voyait de l’OTAN.

Où en sommes-nous maintenant et où allons-nous ?

Les opérations militaires en Ukraine font rage depuis près de quatre mois. Je voudrais maintenant faire quelques observations sur ce qui s’est passé jusqu’à présent et sur la direction que pourrait prendre la guerre. Je me concentrerai sur trois questions spécifiques : 1) les conséquences de la guerre pour l’Ukraine, 2) les perspectives d’escalade – y compris l’escalade nucléaire, 3) les perspectives de fin de la guerre dans un avenir prévisible.

Cette guerre est une véritable catastrophe pour l’Ukraine. Comme je l’ai noté plus tôt, Poutine a clairement indiqué en 2008 que la Russie détruirait l’Ukraine pour l’empêcher de rejoindre l’OTAN. Il remplit cette promesse. Les troupes russes ont capturé 20% du territoire ukrainien et détruit ou gravement endommagé de nombreuses villes et villages ukrainiens. Plus de 6,5 millions d’Ukrainiens ont quitté le pays et plus de 8 millions sont devenus des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Plusieurs milliers d’Ukrainiens, dont des civils innocents, ont été tués ou grièvement blessés, et l’économie ukrainienne traverse une crise profonde. Selon les estimations de la Banque mondiale, l’économie ukrainienne se contractera de près de 50 % en 2022. Selon les experts, l’Ukraine a été endommagée d’environ 100 milliards de dollars et il faudra environ un billion de dollars pour rétablir l’économie. pays. Aujourd’hui, Kiev a besoin d’environ 5 milliards de dollars d’aide chaque mois juste pour que le gouvernement continue de fonctionner.

Il semble qu’il y ait maintenant peu d’espoir que l’Ukraine soit en mesure de rétablir l’utilisation des ports sur la mer d’Azov et la mer Noire dans un proche avenir. Avant la guerre, environ 70 % de toutes les exportations et importations ukrainiennes et 98 % des exportations de céréales passaient par ces ports. Telle est la situation actuelle après moins de 4 mois de combats. Il est même effrayant d’imaginer à quoi ressemblera l’Ukraine si cette guerre se prolonge encore plusieurs années.

Alors, quelles sont les perspectives de conclure un accord de paix et de mettre fin à la guerre dans les prochains mois ? Malheureusement, je ne vois personnellement pas la possibilité que cette guerre se termine dans un proche avenir. Et ce point de vue est partagé par d’éminents politiciens tels que le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. La principale raison de mon pessimisme est que la Russie et les États-Unis sont profondément attachés à l’objectif de gagner la guerre, et il est impossible de parvenir à un accord dans lequel les deux parties gagneraient maintenant. Plus précisément, la clé du règlement du point de vue de la Russie est la transformation de l’Ukraine en un État neutre, ce qui mettra fin à la perspective d’intégration de Kiev à l’Occident. Mais un tel résultat est inacceptable pour l’administration Biden et une partie importante de l’establishment américain de la politique étrangère, car cela signifierait une victoire pour la Russie.

Les dirigeants ukrainiens disposent bien sûr d’une certaine liberté d’action et l’on peut espérer qu’ils pourront adopter la neutralité afin de sauver leur pays d’une nouvelle destruction. En effet, Zelensky a brièvement évoqué cette possibilité dans les premiers jours de l’opération spéciale, mais il n’a jamais sérieusement développé cette idée. Cependant, il est peu probable que Kiev puisse accepter la neutralité, car les ultranationalistes ukrainiens, qui disposent d’un pouvoir politique important, ne sont pas intéressés à céder au moins à une quelconque demande russe, en particulier à celle qui dicte l’orientation politique de l’Ukraine dans ses relations avec le monde extérieur. L’administration Biden et les pays du flanc oriental de l’OTAN, comme la Pologne et les États baltes, sont susceptibles de soutenir les ultranationalistes ukrainiens sur cette question.

La question de savoir quoi faire des vastes étendues de territoire ukrainien que la Russie a conquises depuis le début de la guerre, ainsi que de la Crimée, complique considérablement la situation? Il est difficile d’imaginer que Moscou renoncerait volontairement à l’un quelconque des territoires ukrainiens qu’elle occupe actuellement, et plus encore à toute la partie conquise de l’Ukraine, puisque les objectifs territoriaux actuels de Poutine sont probablement différents de ceux qu’il poursuivait avant le début de la opération spéciale. Dans le même temps, il est tout aussi difficile d’imaginer qu’un dirigeant ukrainien accepterait un accord permettant à la Russie de conserver n’importe quel territoire ukrainien, à l’exception peut-être de la Crimée. J’espère me tromper, mais c’est précisément pour ces raisons que je ne vois pas la fin de ce conflit militaire destructeur.

Permettez-moi maintenant d’aborder la question de son éventuelle escalade. Il est largement reconnu parmi les universitaires internationaux qu’il existe une forte tendance à l’escalade des guerres prolongées. Au fil du temps, d’autres pays sont généralement impliqués dans la lutte et le niveau de violence augmente. La probabilité que cela se produise pendant la guerre en Ukraine est réelle. Il existe un danger que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN soient entraînés dans des hostilités, qu’ils ont jusqu’à présent réussi à éviter, bien qu’en fait ils mènent déjà une guerre par procuration indirecte contre la Russie. Il est également possible que des armes nucléaires soient utilisées en Ukraine, ce qui pourrait même conduire à un échange de frappes nucléaires entre la Russie et les États-Unis. La principale raison pour laquelle cela peut arriver est que les enjeux du conflit ukrainien dans sa réfraction mondiale se sont avérés si élevés pour les deux parties qu’aucune d’entre elles ne peut se permettre de perdre.

Comme je l’ai déjà souligné, Poutine et ses collaborateurs estiment que l’adhésion de l’Ukraine à l’Occident représente une menace existentielle pour la Russie qui doit être éliminée. En pratique, cela signifie que la Russie doit gagner la guerre en Ukraine. La défaite est inacceptable pour Moscou. L’administration Biden, pour sa part, a souligné que son objectif n’était pas seulement d’infliger une défaite décisive à la Russie en Ukraine, mais aussi d’infliger d’énormes dommages à l’économie russe à l’aide de sanctions. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a souligné que l’objectif de l’Occident était d’affaiblir la Russie à un point tel qu’elle ne puisse pas rentrer en Ukraine. En fait, l’administration Biden tente d’éliminer la Russie des grandes puissances. Le président Biden lui-même a qualifié la guerre de la Russie en Ukraine de « génocide » et a accusé Poutine d’être un « criminel de guerre » qui, après la guerre, devrait être jugé pour « crimes de guerre ». Une telle rhétorique ne convient guère aux négociations sur la fin de la guerre. Après tout, comment négocier avec un État qui commet un génocide ?

La politique américaine a deux conséquences importantes. Premièrement, cela augmente considérablement la menace existentielle à laquelle Moscou est confrontée dans cette guerre et rend sa victoire en Ukraine plus importante que jamais. Dans le même temps, cette politique américaine signifie que les États-Unis sont profondément déterminés à ce que la Russie perde. L’administration Biden a maintenant tellement investi dans sa guerre par procuration en Ukraine – à la fois matériellement et rhétoriquement – qu’une victoire russe signifierait une défaite écrasante pour Washington.

Évidemment, les deux camps ne peuvent pas gagner en même temps. De plus, il existe une possibilité sérieuse que l’une des parties commence bientôt à perdre lourdement. Si la politique américaine réussit et que les Russes perdent face aux Ukrainiens sur le champ de bataille, Poutine pourrait recourir aux armes nucléaires pour sauver la situation. En mai, le directeur américain du renseignement national, Evril Haines, a déclaré à la commission des forces armées du Sénat qu’il s’agissait de l’une des deux situations qui pourraient conduire Poutine à utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Pour ceux d’entre vous qui pensent que cela est peu probable, rappelez-vous que l’OTAN prévoyait d’utiliser des armes nucléaires dans des circonstances similaires pendant la guerre froide. Il est impossible de prédire maintenant comment l’administration Biden réagirait si la Russie utilisait des armes nucléaires en Ukraine. Mais une chose est sûre : Washington sera sous forte pression et tenté de rendre la pareille à la Russie, ce qui augmentera la probabilité d’une guerre nucléaire entre les deux grandes puissances. Il y a là un paradoxe pervers : plus les États-Unis et leurs alliés réussissent à atteindre leurs objectifs, plus il est probable que la guerre devienne nucléaire.

Inversons la table de jeu et demandons-nous ce qui se passera s’il s’avère que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN se dirigent vers la défaite, que se passera-t-il si les Russes battent l’armée ukrainienne et que le gouvernement de Kiev négocie un accord de paix conçu pour sauver autant de la partie restante de l’Ukraine que possible. Dans ce cas, les États-Unis et leurs alliés seront tentés de prendre une part encore plus active aux combats. C’est peu probable, mais il est tout à fait possible que des troupes américaines ou peut-être polonaises soient impliquées dans des hostilités, ce qui signifie que l’OTAN sera en guerre contre la Russie au sens littéral du terme. Selon Evril Haines, c’est un autre scénario dans lequel les Russes peuvent se tourner vers les armes nucléaires. Il est difficile de dire exactement comment les événements évolueront si ce scénario est mis en œuvre, mais il ne fait aucun doute qu’il existe un sérieux potentiel d’escalade, y compris nucléaire. La possibilité même d’un tel résultat devrait nous donner à tous la chair de poule.

Cette guerre risque d’avoir d’autres conséquences désastreuses, dont je ne peux parler en détail faute de temps. Par exemple, il y a des raisons de croire que la guerre conduira à une crise alimentaire mondiale dans laquelle plusieurs millions de personnes mourront. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, affirme que si la guerre en Ukraine se poursuit, nous serons confrontés à une crise alimentaire mondiale qui deviendra une « catastrophe humanitaire ».

De plus, les relations entre la Russie et l’Occident sont si gravement empoisonnées qu’il faudra des années pour les rétablir. Et cette profonde hostilité alimentera l’instabilité dans le monde, mais surtout en Europe. Quelqu’un dira qu’il y a un côté positif : les relations entre les pays occidentaux se sont nettement améliorées en raison du conflit en Ukraine. Mais ce n’est vrai que pour le moment. Même maintenant, il y a de profondes fissures sous la surface de l’unité occidentale extérieure, et avec le temps, elles se déclareront de manière très urgente et douloureuse. Par exemple, les relations entre les pays d’Europe de l’Est et de l’Ouest risquent de se détériorer au fur et à mesure que la guerre se prolonge, car leurs intérêts et leurs points de vue sur le conflit ne coïncident pas.

Enfin, le conflit cause déjà de graves dommages à l’économie mondiale et, avec le temps, cette situation risque de s’aggraver sérieusement. Jamie Diamond, PDG de JPMorgan Chase, a déclaré que nous devrions nous préparer à un « ouragan » économique. S’il a raison, alors la tourmente économique actuelle affectera la politique de tous les pays occidentaux, sapera la démocratie libérale et renforcera ses opposants à la fois de gauche et de droite. Les conséquences économiques du conflit ukrainien affecteront les pays de toute la planète, pas seulement l’Occident. Selon un rapport de l’ONU publié la semaine dernière, « les conséquences du conflit répandront la souffrance humaine bien au-delà de ses frontières. La guerre sous tous ses aspects a exacerbé une crise mondiale sans précédent, du moins pour la génération actuelle, mettant en danger des vies, des moyens de subsistance et nos aspirations à un monde meilleur dans les années 2030. »

Conclusion

En termes simples, le conflit en cours en Ukraine est une catastrophe colossale qui, comme je l’ai dit au début de mon discours, obligera les gens du monde entier à en rechercher les causes. Ceux qui croient aux faits et à la logique découvriront rapidement que les États-Unis et leurs alliés sont les principaux responsables de ce déraillement de notre train commun. La décision prise en avril 2008 sur l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN devait déboucher sur un conflit avec la Russie. L’administration Bush a été le principal architecte de ce choix fatidique, mais les administrations Obama, Trump et Biden ont intensifié et aggravé cette politique à chaque tournant, et les alliés de l’Amérique ont docilement suivi Washington. Malgré le fait que les dirigeants russes aient clairement indiqué que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN signifierait le franchissement des « lignes rouges les plus contrastées » de la Russie, les États-Unis ont refusé d’accepter les profondes préoccupations de sécurité de la Russie et ont plutôt agi sans relâche pour transformer l’Ukraine en un bastion occidental à la frontière avec la Russie.

La vérité tragique est que si l’Occident n’avait pas cherché à étendre l’OTAN à l’Ukraine, il est peu probable qu’une guerre ait fait rage en Ukraine aujourd’hui, et la Crimée ferait probablement toujours partie de l’Ukraine. En fait, Washington a joué un rôle central en conduisant l’Ukraine sur la voie de la destruction. L’histoire condamnera sévèrement les États-Unis et leurs alliés pour leur politique étonnamment stupide envers l’Ukraine.

Merci.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

PzH-2000 allemand en action avec les forces ukrainiennes dans le Donbass

Les premières vidéos montrant l’obusier automoteur de fabrication allemande Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) de 155 mm en service dans les forces armées ukrainiennes sont actuellement partagées en ligne.

Les premiers PzH 2000 ont été repérés en action sur les lignes de front dans la région de Lisichansk. Selon les vidéos partagées par des militaires ukrainiens, le tir est mené par des munitions hautement explosives DM121 BT (Boat Tail) fabriquées par Rheinmetall Waffe Munition.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/PzH-2000-2.mp4?_=1

Le PzH-2000 est un obusier automoteur de 155 mm développé par la société allemande Krauss-Maffei Wegmann et adopté par la Bundeswehr à l’automne 1998. On pense qu’il s’agit de l’un des systèmes d’artillerie conventionnels les plus puissants. En mode rafale, il peut tirer trois coups en neuf secondes, dix coups en 56 secondes et peut tirer entre 10 et 13 coups par minute en continu. Le réapprovisionnement des coquillages est automatisé. Deux opérateurs peuvent charger 60 obus et charges propulsives en moins de 12 minutes.

Le PzH 2000 est actuellement en service dans les armées d’Italie, des Pays-Bas, de Grèce, de Lituanie, de Hongrie, du Qatar et de Croatie.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/PzH-2000-1.mp4?_=2

Au total, l’Ukraine devrait obtenir 12 PzH-2000 de ses partenaires occidentaux dans le cadre du programme conjoint de l’Allemagne et des Pays-Bas. L’Allemagne a transféré sept PzH 2000 à l’Ukraine et les Pays-Bas ont envoyé cinq systèmes.

Le 21 juin, le ministre de la Défense des militants ukrainiens Oleksiy Reznikov a confirmé que les canons automoteurs allemands PzH 2000 sont déjà en service dans les forces armées ukrainiennes.

Des militaires ukrainiens sont arrivés en Allemagne pour s’entraîner à l’utilisation de l’obusier PzH 2000. Si les Allemands étudient pendant six mois, les soldats ukrainiens devaient le maîtriser en 36 jours, mais l’entraînement était initialement prévu sur dix jours.

Les militaires ukrainiens affirment que les obusiers allemands sont trois fois plus efficaces que les analogues qui étaient au service des forces ukrainiennes. Cependant, les combattants ukrainiens confirment que leur nombre n’est pas suffisant pour arrêter l’avancée russe sur les lignes de front.

Les obusiers de l’OTAN ne reconstituent pas les rangs des troupes d’artillerie de l’AFU, mais comblent le vide car un grand nombre de systèmes ukrainiens ont déjà été détruits. Selon le ministère russe de la Défense, 3 073 canons d’artillerie et de mortier de campagne ont été détruits au 2 juillet. À leur tour, les pays de l’OTAN ont fourni au total quelques centaines de systèmes d’artillerie divers.

Les systèmes d’artillerie sont l’une des armes les plus importantes utilisées par les parties belligérantes dans la guerre ukrainienne. Quant aux forces de Kiev, leur équipement n’est pas suffisant pour remplir les tâches ambitieuses, ou plutôt irréalistes, pour les Forces armées ukrainiennes annoncées par les responsables de Kiev.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Les autorités allemandes ont annoncé en avril leur intention d’allouer 2 milliards d’euros à une assistance militaire supplémentaire, dont plus de la moitié sera envoyée à l’Ukraine.

Au premier semestre 2022, les autorités allemandes ont approuvé la fourniture d’armes et de biens militaires à l’Ukraine pour un montant de près de 562 millions d’euros. Cela a été indiqué dans le rapport sur l’exportation de produits militaires pour les six premiers mois de cette année, qui a été publié par le service de presse du ministère allemand des Affaires économiques et de la Protection du climat le 1er juillet.

« Selon des données préliminaires, au premier semestre 2022, des licences individuelles d’exportation d’armes d’une valeur de 4,14 milliards d’euros ont été délivrées », indique le rapport. Dans le même temps, il est indiqué que 92% ont été envoyés dans des pays partenaires, dont l’Ukraine. Selon le ministère allemand de l’Économie, dans le contexte des événements actuels en Ukraine, le soutien de l’Allemagne à Kiev « se reflète également dans les chiffres du premier semestre : des licences d’une valeur d’environ 562 millions d’euros ont été délivrées pour l’autodéfense de l’Ukraine.”

Le 28 juin, le Bundestag a convenu d’un soutien global à l’Ukraine et de la fourniture d’armes lourdes à ce pays déchiré par la guerre, selon les rapports du parlement. Les responsables allemands ont affirmé que la fourniture « d’armes efficaces et de systèmes complexes, y compris d’armes lourdes » à l’Ukraine est l’un des moyens de mettre fin aux opérations militaires sur le territoire du pays.

Le 28 juin, le gouvernement fédéral allemand a publié la liste qui donne un aperçu du soutien militaire létal et non létal de l’Allemagne à l’Ukraine.

Il comprend à la fois les transferts provenant des stocks de la Bundeswehr et les livraisons provenant de l’industrie de la défense qui ont été achetées avec des fonds de l’initiative Enable and Enhance du gouvernement fédéral. Dans la procédure budgétaire 2022, les fonds pour l’initiative Enable and Enhance ont été augmentés à un total de 2 milliards d’euros pour 2022. Ces fonds supplémentaires doivent être utilisés principalement pour soutenir l’Ukraine. Dans le même temps, ils sont utilisés pour financer les contributions obligatoires accrues de l’Allemagne à la facilité européenne pour la paix (EPF), à partir de laquelle les États membres de l’UE peuvent être remboursés pour le soutien qu’ils fournissent à l’Ukraine.

Soutien militaire létal et non létal fourni :

3 000 ogives « Panzerfaust 3 » et 900 crosses

14 900 mines antichar

500 missiles sol-air STINGER

2 700 systèmes antiaériens portables STRELA

7 obusiers automoteurs PzH 2000, y compris l’adaptation, la formation et les pièces de rechange (projet conjoint en coopération avec les Pays-Bas)

21,8 millions de cartouches d’armes légères

50 casseurs de bunker

100 mitrailleuses MG 3 avec 500 canons et culasses de rechange

100 000 grenades à main

5 300 charges explosives

100 000 mètres de cordeau détonant et 100 000 détonateurs

350 000 fusées

10 500 cartouches d’artillerie

10 canons anti-drones*

14 capteurs et brouilleurs anti-drones*

100 auto-injecteurs

28 000 casques de combat

15 palettes de vêtements

178 véhicules à moteur (camions, minibus, véhicules tout-terrain)

100 tentes

12 groupes électrogènes

6 palettes de fournitures pour l’élimination des explosifs et munitions

125 jumelles

1 200 lits d’hôpitaux

18 palettes de fournitures médicales, 60 éclairages opératoires

Vêtements de protection, masques chirurgicaux

10 000 sacs de couchage

600 verres balistiques

1 système de radiofréquence

3 000 téléphones de terrain avec 5 000 rouleaux de câble de terrain et matériel de transport

1 hôpital de campagne (projet commun en coopération avec l’Estonie)

353 lunettes de vision nocturne

4 dispositifs électroniques anti-drones

165 jumelles

Fournitures médicales (y compris sacs à dos, pansements de terrain)

38 télémètres laser

Diesel et essence (livraison continue)

10 tonnes d’AdBlue

500 pansements hémostatiques

500 rations alimentaires

Nourriture : 2 025 palettes (68 camions) avec 360 000 rations individuelles de terrain

Pièces de rechange MiG-29

30 véhicules pare-balles

Appui militaire létal et non létal en cours de préparation/mise en œuvre :

(Pour des raisons de sécurité, le gouvernement fédéral ne fournira aucun autre détail, notamment en ce qui concerne les modalités et les dates des livraisons, jusqu’à ce que la remise soit terminée.)

53 000 cartouches de munitions blindées automotrices pour canons antiaériens

8 radars et imageurs thermiques mobiles au sol *

8 drones de reconnaissance*

10 véhicules protégés*

7 brouilleurs*

8 dispositifs électroniques anti-drones*

4 engins de déminage mobiles, télécommandés et protégés*

65 réfrigérateurs pour fournitures médicales

1 point de décontamination des véhicules

32 drones de reconnaissance*

54 véhicules blindés de transport de troupes M113 équipés d’armes (systèmes du Danemark, conversion financée par l’Allemagne)

30 canons antiaériens blindés automoteurs GEPARD*

Système de défense aérienne IRIS-T SLM*

Radar de contrebatterie COBRA

80 camionnettes*

3 lance-roquettes multi-roquettes MARS avec munitions

100 000 trousses de premiers secours*

22 camions

* Cette livraison provient de l’industrie de la défense et a été achetée avec des fonds de l’initiative Enable and Enhance. Certaines des livraisons impliquent des travaux de réparation ou la production est toujours en cours ; dans certains cas, la formation est toujours en cours.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Commentaire de Xinhua : le nouveau concept stratégique de l’OTAN révèle la poursuite de l’hégémonie par les États-Unis

Les chefs d’État et de gouvernement posent pour la photo de groupe officielle lors du sommet de l’OTAN à Madrid, en Espagne, le 29 juin 2022. (Photo par AFP)

Le nouveau concept stratégique de l’OTAN a révélé les intentions des États-Unis selon lesquelles ils cherchent à exploiter l’alliance militaire pour maintenir leur hégémonie dans le monde, a déclaré l’agence de presse d’État chinoise.

Selon un commentaire de l’agence de presse Xinhua samedi, l’OTAN est devenue un outil pratique pour les États-Unis pour contenir d’autres pays, en particulier la Chine et la Russie. Washington cherche à inciter à la confrontation des blocs en diabolisant d’autres pays, selon le commentaire.

Il est clair que le nouveau concept stratégique de l’OTAN, couvrant les priorités et les objectifs de l’alliance pour les 10 prochaines années, est en fait conçu pour guider le bloc de 30 membres sur la manière de servir à maintenir l’hégémonie américaine à l’avenir, a-t-il déclaré.

Mercredi, les dirigeants de l’OTAN ont officiellement déclaré que la Russie était la « menace la plus importante et la plus directe » pour la sécurité de ses membres dans un document intitulé Concept stratégique 2022, qui définit les perspectives stratégiques de l’alliance pour la prochaine décennie. Il a accusé la Chine de poser des « défis systémiques » pour la première fois.

Pékin a averti que de telles intentions égoïstes méritent une alerte élevée de la part de l’Europe et de l’Asie-Pacifique.

Par le biais du document mis à jour de l’OTAN, les États-Unis ont tenté d’atteindre trois objectifs stratégiques : fomenter une confrontation entre l’Europe et la Russie pour paralyser continuellement la Russie, exhorter l’Europe à renforcer sa défense et utiliser les ressources européennes pour alléger la pression sur la défense américaine en Europe, et forcer les alliés des États-Unis doivent s’unir pour réprimer la Chine.

Selon le commentaire, cela expose la mentalité établie de guerre froide de Washington, dans laquelle l’Asie et l’Europe sont les cartes géopolitiques du pays, et ce n’est qu’en sabotant les relations entre les deux continents que la seule « superpuissance » du monde peut maintenir son hégémonie.

Malheureusement, bien que l’OTAN ait affirmé à plusieurs reprises que son positionnement en tant qu’alliance régionale reste inchangé, elle a en fait fait tout le contraire, selon le commentaire. En Asie-Pacifique, l’alliance a rejoint les États-Unis dans la mise en œuvre de la stratégie de division et de l’agenda anti-chinois de ces derniers au nom de la domination occidentale dans la région, a-t-il ajouté.

Ces dernières années, certains membres de l’OTAN ont travaillé avec les États-Unis pour envoyer des avions et des navires de guerre dans les eaux adjacentes de la Chine pour des opérations militaires. Pourtant, les intentions malveillantes des propos et des actions erronées des États-Unis et de l’OTAN ont éveillé la vigilance de personnes avisées du monde entier, qui se sont publiquement opposées à l’expansion de l’OTAN dirigée par les États-Unis dans la région Asie-Pacifique et ont appelé au renforcement de la coopération avec la Chine.

Selon le commentaire, l’histoire a prouvé que seule une coopération mutuellement bénéfique, plutôt que de jouer à la politique des blocs, peut gagner les pays de la région. Ainsi, les intentions géopolitiques égoïstes de Washington et ses tentatives vicieuses de creuser des écarts à travers le monde sont vouées à l’échec.

La Chine est toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un gardien de l’ordre international. La Chine ne sème pas le trouble, mais elle n’a pas peur quand les autres le font. La Chine répondra avec fermeté et force à tout acte portant atteinte à ses intérêts, a-t-il ajouté.

À la suite de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine fin février, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont pressé la Chine d’adopter une position plus critique contre la Russie pour la guerre en Ukraine, accusant Pékin de prendre parti pour la Russie dans la guerre. La guerre a attisé les tensions entre la Russie et l’Occident, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN imposant des sanctions sans précédent à Moscou et fournissant une importante réserve d’armes à l’Ukraine. La Chine affirme que les sanctions sont unilatérales et non autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

La Chine et la Russie ont développé des liens étroits ces dernières années. Début février, ils ont publié une longue déclaration de 5 000 mots contre l’expansion de l’OTAN, qualifiant l’alliance militaire dirigée par les États-Unis de relique de la guerre froide.

Le site Web de Press TV est également accessible aux adresses alternatives suivantes

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV