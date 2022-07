Que se passe-t-il lorsque la majorité des citoyens d’une nation décide de ne pas se conformer aux édits tyranniques ? La Tanzanie peut fournir une réponse

L’ancien président tanzanien John Pombe Magufuli.

Commentaire de Brian Shilhavy :

Un lecteur m’a envoyé ce prétendu récit de première main de ce qui s’est passé en Tanzanie après la mort de l’ancien président John Magufuli dans des circonstances suspectes après s’être opposé aux vaccins COVID-19 et à d’autres mesures COVID.

RAPPORT DE TANZANIE – PLUS DE BONNES NOUVELLES D’AFRIQUE !

Par Bushiri

NOTE DE L’AUTEUR : lors de la lecture de ce qui suit, il incombe au lecteur de garder à l’esprit que le président John Magufuli était l’un des dirigeants africains les plus populaires de l’histoire récente. Sa base de soutien parmi les gens ordinaires était réelle et énorme, en raison de sa chaleur authentique, de sa détermination à faire passer le peuple en premier et à débarrasser son pays de la corruption, des gros chats et de l’oisiveté du gouvernement.

Demandez-vous simplement : quel autre dirigeant, où que ce soit dans le monde, a déjà volontairement DIVISÉ DE MOITIÉ son propre salaire et donné l’autre moitié à des causes valables ? Magufuli l’a fait, et bien plus encore, tout au long de ses cinq ans et demi de présidence.

Et tel était son succès à tirer son pays par les bottes qu’il était connu localement, et affectueusement, comme « le bulldozer ».

Cela fait presque un an maintenant depuis l’assassinat du seul et unique dirigeant souverain au monde qui a mené une guerre ouverte contre la cabale COVID-19.

Il s’agit d’un compte rendu de première main de la situation sur le terrain en Tanzanie depuis que l’équipe de frappe a été envoyée pour éliminer le seul chef qui a combattu la Cabale et leurs « vaccins » de front, à découvert, dès le premier jour…

Quelques semaines après le meurtre du président Magufuli, sa remplaçante, Samia Suluhu Hassan, une participante au Forum économique mondial, s’est mise à mettre en place le programme COVID de la Cabale. C’était une expérience complètement déprimante. Je sais. J’étais là pour le voir.

Le sourire sans masque et la chaleur palpable de Magufuli ont disparu pour toujours, remplacés maintenant par des images quotidiennes d’une présidente froide et insensible et de tout son entourage tous muselés, selon les ordres de la Cabale.

Dans une succession rapide, en vint ce qui suit:

une campagne de peur lancée par les médias

images de « patients COVID » dans les hôpitaux

contrôles COVID stricts dans les aéroports et les frontières du pays

directives pour obliger le public à porter des masques faciaux

masques faciaux dans tous les bâtiments gouvernementaux

une police masquée

masques dans les hôpitaux

distanciation antisociale

masques dans les écoles

masques dans les rues

pas de poignée de main

les transports en commun obligés de fonctionner à moitié

messages du gouvernement sur nos téléphones portables, nous avertissant de la COVID et faisant la promotion du « vaccin »

peur palpable entre vieux amis et familles

importation de «vaccins» COVID interdits sous Magufuli

« Elle est un poison », étaient des mots souvent entendus dans la rue lorsque les Tanzaniens comparaient le nouveau président nommé par le FEM (WEF) à Magufuli.

Mais ensuite, après seulement une semaine, quelque chose s’est passé. Quelque chose de vraiment remarquable…

Après seulement une semaine de peur et de folie, le peuple tanzanien en avait assez.

Appelez cela l’héritage de Magufuli, appelez cela une intervention divine, ou peut-être tout simplement du bon sens, mais c’est un fait qu’en seulement sept jours, de grandes fissures ont commencé à apparaître dans le récit COVID en Tanzanie.

Ce fut d’abord la police. Travaillant sous la chaleur tropicale, ils se sont vite rendu compte qu’ils étouffaient derrière leurs masques, alors ils les ont jetés là où ils appartenaient – dans la poubelle.

Alors, quand vous voyez que la police elle-même remet en question le récit et prend ses distances avec le non-sens, que se passe-t-il ?

Tous les autres suivent.

Et ainsi, alors que la nouvelle présidente et ses acolytes apparaissaient quotidiennement à la télévision, tous masqués, pompant la peur et faisant la promotion des «vaccins» COVID, dans les rues, le peuple tanzanien n’en avait rien et, croyez-moi, la masse non -la conformité était un spectacle à voir.

Je ne sais pas combien d’entre vous qui lisez ceci ont témoigné d’une nation entière engagée dans une désobéissance pacifique, silencieuse et civile, mais je peux témoigner de première main que c’est l’un des phénomènes les plus émouvants que vous puissiez vivre : comme une chaude, courant silencieux et doux passant d’une personne à l’autre, laissant tout le monde avec le sourire.

Tranquillement, TOUTE LA TANZANIE A CESSÉ DE SE CONFORMER.

C’EST 50 MILLIONS DE PERSONNES sur un territoire presque cinq fois plus grand que la Grande-Bretagne.

Et donc aujourd’hui, à l’exception des aéroports du pays (dans lesquels 90% des Tanzaniens n’entreront jamais), la vie continue comme elle l’a toujours fait.

Les enfants vont à l’école sans masque, les gens travaillent librement sans masque, la police n’applique absolument aucune règle COVID, les bus publics sont pleins à craquer. Les pêcheurs naviguent sur l’océan, les agriculteurs cultivent la terre, les touristes viennent d’Europe pour goûter à la liberté qu’ils avaient autrefois. Les marchés regorgent de millions de personnes souriantes qui achètent et vendent, s’étreignent et se serrent la main, et les clubs et les bars battent de la musique tandis que les hommes et les femmes sont autorisés à faire ce que les hommes et les femmes ont toujours fait – se rencontrer, danser et romance, aucun laissez-passer requis, aucun poison requis, exactement comme Dieu le voulait.

C’est une bénédiction de Dieu d’être ici.

Je termine avec cette dernière anecdote pour vous faire sourire :

Lors d’une récente conversation avec le personnel hospitalier en Tanzanie, ils m’ont informé que le gouvernement leur avait ordonné de lancer des « programmes de sensibilisation » pour informer le public sur le danger de la COVID. Je cite cette conversation :

« … Nous avons donc rempli les véhicules de l’hôpital avec du matériel et du personnel et nous sommes partis dans les villages ruraux au plus profond de la brousse pour les informer sur la COVID. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé les gens qui travaillaient dans les champs et nous les avons convoqués.

« Nous leur avons demandé s’ils avaient entendu parler du coronavirus, ou de la COVID. Ils ont tous juste froncé les sourcils et se sont regardés. « Quoi ? » ont-ils demandé. Ils n’avaient aucune idée de ce dont nous parlions. Nous avons donc réessayé. Et encore une fois, ils ont simplement secoué la tête.

Ils étaient complètement abasourdis. Alors nous avons arrêté ce que nous étions en train de faire et avons pensé à tout sur place. Puis j’ai regardé ces villageois. Ils étaient en forme et en bonne santé. Ils sont nés sous le soleil brûlant. Ils travaillaient leurs champs jour après jour, et on voyait leurs muscles taillés par le travail physique, leur peau luisante, leurs dents blanches. Ils étaient en parfaite santé. »

À ce stade de la conversation, le médecin s’arrêta et secoua la tête. Il avait l’air gêné avant de conclure : « Ensuite, je nous ai regardés, les gens de l’hôpital. Vous savez quoi, c’est nous qui avions l’air malade par rapport à ces villageois ! C’est nous qui avions besoin d’un cours sur la santé. Alors j’ai dit au personnel de monter dans les véhicules et nous sommes partis. Nous n’y retournerons pas. Ces villageois devraient être laissés tels quels. Ils n’ont pas besoin de tout ça.

