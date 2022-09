Trudeau abandonne le mandat de vaccination COVID parce que 9 décès sur 10 de Covid-19 ont été parmi les triples / quadruples vaccinés au cours des 3 derniers mois

En juin, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a été testé positif à la Covid-19 pour la deuxième fois alors qu’il aurait été triplement vacciné. Mais malgré cette preuve personnelle et claire que les injections Covid-19 sont inutiles, Trudeau a refusé de supprimer les mandats de vaccin Covid qu’il avait appliqués à travers le Canada.

Cependant, quatre mois plus tard, Trudeau a finalement cédé et a décidé d‘abandonner les mandats de vaccination Covid-19 à travers le Canada.

Qu’est-ce qui lui a fait changer d’avis ? Trudeau insistera très probablement sur le fait que c’est à cause de l’énorme succès du déploiement du vaccin Covid-19. Mais il mentira.

Nous savons qu’il mentira parce que les rapports officiels du gouvernement du Canada confirment qu’au cours des trois derniers mois, les Canadiens quadruples et triples vaccinés ont représenté 9 décès sur 10 par Covid-19.

Ceci et le fait qu’il ait été testé positif à plusieurs reprises pour Covid-19 malgré de nombreux vaccins sont très probablement les deux principales raisons pour lesquelles Justin Trudeau a finalement décidé de mettre fin à sa dictature de deux ans et demi au nom de Covid-19 à travers le Canada.

Le gouvernement du Canada produit une mise à jour quotidienne sur l’épidémiologie de la Covid-19, dans laquelle il fournit sporadiquement de nouvelles données sur les cas, les hospitalisations et les décès de Covid-19 au fur et à mesure qu’ils en ont envie.

Le tableau suivant est tiré de leur mise à jour du 26 septembre, disponible ici, et montre le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès par statut vaccinal jusqu’au 2https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/09/image-287.png?resize=768%2C253&ssl=18 août 2022 –

Malheureusement, le gouvernement du Canada tente de tromper le public en fournissant un décompte des cas, des hospitalisations et des décès qui remontent jusqu’au 14 décembre 2020. Ce faisant, ils sont en mesure d’inclure une énorme vague qui s’est produite en janvier 2021, alors que seulement 0,3 % de la population du Canada était considérée comme complètement vaccinée.

Mais grâce à la «Wayback Machine», nous sommes en mesure de consulter les rapports publiés précédemment par le gouvernement du Canada et de faire nous-mêmes les calculs simples pour déterminer la situation actuelle entourant Covid-19 par statut vaccinal.

Le tableau suivant est tiré d’un rapport publié début juillet 2022, et il montre le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès par statut vaccinal entre le 14 décembre 2020 et le 12 juin 2022 –

Maintenant, tout ce que nous avons à faire est d’effectuer une simple soustraction pour déduire qui représente la plus récente vague de cas, d’hospitalisations et de décès de Covid-19 au Canada, et voici les résultats…

Cas de covid-19

Le tableau suivant montre le nombre de cas de Covid-19 dans l’ensemble du Canada par statut vaccinal entre le 13 juin et le 28 août 2022 –

Les chiffres les plus récents montrent qu’il y a eu 143 732 cas de Covid-19 entre le 13 juin et le 28 août 2022, et la population vaccinée comptait 119 974 d’entre eux, avec 88 427 cas parmi les triples vaccinés et 24 767 cas parmi la population quadruple vaccinée.

Cela signifie que la population non vaccinée représentait 17% des cas de Covid-19, tandis que la population vaccinée représentait 83%, dont 94% parmi les triples et quadruples piqûres.

Hospitalisations Covid-19

Le graphique suivant montre le nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 dans l’ensemble du Canada par statut vaccinal entre le 13 juin et le 28 août 2022 –

Les chiffres les plus récents montrent qu’il y a eu 11 777 hospitalisations liées à la Covid-19 entre le 13 juin et le 28 août 2022, et la population vaccinée comptait 9 914 d’entre eux, avec 6 256 hospitalisations parmi les triples vaccinés et 1 750 hospitalisations parmi la population quadruple vaccinée.

Cela signifie que la population non vaccinée ne représentait que 16% des hospitalisations Covid-19, tandis que la population vaccinée représentait 84%, dont 81%% parmi les triples et quadruples piqûres.

Morts du covid-19

Le tableau suivant montre le nombre de décès de Covid-19 dans l’ensemble du Canada par statut vaccinal entre le 13 juin et le 28 août 2022 –

Les chiffres les plus récents montrent qu’il y a eu 2 145 décès dus au Covid-19 entre le 13 juin et le 28 août 2022, et que la population vaccinée comptait 1 841 d’entre eux, avec un chiffre choquant de 1 123 décès parmi les triples vaccinés et 548 décès parmi les quadruples vaccinés.

Cela signifie que la population non vaccinée ne représentait que 14% des décès de Covid-19, tandis que la population vaccinée représentait 86%, dont 90% parmi les triples et quadruples piqués.

Malgré une campagne de rappel de masse, et le gouvernement du Canada essayant désespérément de la dissimuler, un peu de temps, d’efforts et de calculs simples ont révélé que 9 cas sur 10 de Covid-19, des hospitalisations et des décès ont été enregistrés parmi les populations triples/quadruples vaccinés entre le 13 juin et le 28 août 2022.

Doit-on vraiment voir cela si les injections de Covid-19 sont efficaces ?

Absolument pas. Ces chiffres suggèrent que plus vous avez de piqûres, plus vous êtes susceptible d’être hospitalisé ou de perdre la vie en cas d’exposition au prétendu virus Covid-19.

C’est pourquoi Justin Trudeau a finalement décidé de supprimer les mandats de vaccination Covid-19 et de mettre fin à sa dictature au nom de la Covid-19 à travers le Canada.

Mais cela ne peut signifier qu’une chose. Il est temps pour une nouvelle dictature Trudeau au nom du «changement climatique».

