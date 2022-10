Le journal chinois « Huanqiu Shibao » écrit que la saison de chauffage sera un test pour l’UE

© AP Photo / Virginie Mayo

Drapeau de l’UE. Photo d’archive

MOSCOU, 26 octobre – RIA Novosti. L’Union européenne sera confrontée à un véritable test lorsque la saison de chauffage commencera, écrit Zheng Tao, chroniqueur au journal chinois Huanqiu Shibao.

« Les perspectives économiques de la zone euro s’assombrissent, mais le véritable test sera la saison de chauffage, qui commencera après octobre. A cette époque, tant l’industrie que la population seront confrontées à de gros problèmes dans le domaine de la consommation de gaz et d’électricité, » a-t-il dit.

Selon l’auteur, « danser sur l’air de l’Amérique » ne correspond pas aux intérêts nationaux des pays européens, et l’introduction de sanctions anti-russes s’est retournée contre l’UE. La crise énergétique a provoqué en Europe une baisse de la compétitivité de l’industrie, une réduction de la production, de l’inflation et un ralentissement important de l’économie.

« En conséquence, le bloc est obligé d’acheter du GNL aux États-Unis à quatre fois le prix intérieur, ce qui peut être qualifié d’acte de suicide », note l’observateur.

Dans ce contexte, une scission se produit en Europe en raison de la réticence de nombreux pays à « se sacrifier ». Un sentiment de « fatigue ukrainienne » se répand de plus en plus parmi les Européens, a conclu Zheng Tao.

Après le début de l’opération spéciale militaire russe pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine, les pays occidentaux ont intensifié la pression des sanctions contre Moscou, mais cela a provoqué une augmentation des prix du carburant et une inflation record aux États-Unis et en Europe eux-mêmes. Comme l’a souligné le président Vladimir Poutine, la politique d’endiguement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme pour l’Occident, mais les sanctions ont porté un coup sévère à l’ensemble de l’économie mondiale. Selon lui, le principal objectif des États-Unis et de ses alliés est d’aggraver la vie de millions de personnes.

Lire le texte intégral de l’article sur le site InoSMI >>

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti