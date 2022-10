Thunder-2022 : la Russie a lancé des exercices nucléaires stratégiques

Le 26 octobre, la Russie a lancé des exercices stratégiques à grande échelle de forces nucléaires. Les exercices Thunder-2022 comprennent l’accomplissement d’une grande variété de tâches, avec l’interaction de toutes les forces stratégiques de la Fédération de Russie.

Des exercices ont été organisés sur des terrains d’entraînement militaire pour tester une frappe nucléaire en réponse à l’attaque nucléaire présumée contre la Fédération de Russie par les forces ennemies. Divers missiles intercontinentaux et de croisière ont été lancés. Des lancements à partir de sous-marins nucléaires, de systèmes de missiles mobiles et d’avions à longue portée ont été pratiqués. Le président russe Vladimir Poutine a observé la session de formation.

Le missile balistique intercontinental Yars a été lancé depuis le cosmodrome de Plesetsk situé dans l’oblast russe d’Arkhangelsk. Le missile balistique Sineva a été lancé depuis un sous-marin nucléaire dans la mer de Barents. Les missiles ont atteint la zone d’essai de missiles Kura située dans le nord du kraï du Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe. Des avions à longue portée Tu-95MS, qui ont lancé des missiles de croisière à lancement aérien, ont également participé aux exercices.

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/nuclear-1.mp4?_=1

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/nuclear-2.mp4?_=2

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/nuclear-3.mp4?_=3

Le Kremlin a confirmé que les lancements d’essai avaient réussi et que les missiles avaient atteint leur cible.

Les exercices stratégiques impliquant des forces nucléaires visent à maintenir à un haut niveau l’état de préparation au combat des forces nucléaires stratégiques et à travailler l’interaction entre les différentes unités.

De tels exercices sont menés régulièrement et Moscou en a informé les autres pays à l’avance. Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a confirmé que Washington avait reçu une notification de la Russie concernant les exercices nucléaires annuels Thunder et que les exigences de transparence avaient été respectées.

Les précédents exercices russes, qui comprenaient la triade nucléaire, ont eu lieu le 17 février 2022.

Le 17 octobre 2022, l’OTAN a également lancé un exercice Steadfast Noon de deux semaines pour former des capacités de dissuasion nucléaire impliquant des dizaines d’avions au-dessus du nord-ouest de l’Europe. À son tour, l’Alliance a précisé que l’exercice, qui se déroule jusqu’au 30 octobre, est une activité d’entraînement de routine et récurrente et qu’il n’est lié à aucun événement mondial actuel.

