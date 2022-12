Les drones Lancet russes détruisent les radars ukrainiens, le système de défense aérienne et l’obusier (Vidéos)

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

Le 15 décembre, RIA Novosti et d’autres sources d’information ont partagé des vidéos documentant quatre frappes russes récentes avec le Lancet flânant des munitions sur du matériel militaire ukrainien dans la zone d’opération militaire spéciale.

Les frappes visaient le radar de surveillance et de contrôle de missiles à longue portée 36D6 de fabrication soviétique, le radar de détection de hauteur PRV-16ML et le lanceur érecteur de transporteur 5P85D d’un système de défense aérienne à longue portée S-300PS ainsi qu’un M777 fourni par les États-Unis remorqué 155 obusier mm.

Le groupe ZALA Aero, filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern, produit deux versions du Lancet, l’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52.

L’Izdeliye-52 est la version de base du Lancet avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes, tandis que le plus grand Izdeliye-51 a une autonomie d’une heure et est armé d’une ogive pesant cinq kilogrammes. Les deux versions sont équipées d’un système optique d’électeur et d’une liaison de données bidirectionnelle. Cela leur permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Au cours des derniers mois, l’armée russe a étendu l’utilisation du Lancet et d’autres munitions vagabondes dans la zone d’opération spéciale en Ukraine. La petite section radar et la signature infrarouge minimale de ces systèmes les rendent presque impossibles à intercepter.

Bien qu’elle ait récemment reçu plusieurs systèmes modernes de guerre électronique et de défense aérienne de ses alliés occidentaux, l’Ukraine a encore du mal à contrer la menace des munitions russes.

Chronique de l’opération militaire spéciale du 16 décembre 2022, une nouvelle carte à jour des opérations militaires en Ukraine aujourd’hui, résumé opérationnel

Direction Ugledar

Les forces armées ukrainiennes ont lancé plusieurs attaques dans la région de Pavlovka, Novomayorsky et Neskuchny, mais toutes les contre-attaques ennemies ont été repoussées et l’ennemi a été repoussé vers ses positions d’origine. De plus, dans la région de Novoselka et Prechistovka, un convoi avec des réserves nazies a été détruit.

Bombardements dans toute l’Ukraine

Le matin du 15 décembre, le centre de Donetsk a été soumis au bombardement le plus puissant depuis 2014, a déclaré le chef de l’administration de la ville. Le quartier Vorochilov de la ville a été bombardé par environ 40 missiles Grad.

À la suite de l’attaque, la cathédrale locale, l’école et les bâtiments résidentiels ont été bombardés massivement dans la capitale de la RPD. Des civils ont été blessés.

La veille, l’armée ukrainienne a tiré 225 cartouches sur dix colonies de la République de Donetsk. Cinq civils ont été tués dans la journée et cinq autres ont été blessés.

Le représentant de la milice populaire de la RPL a déclaré que le bombardement de la ville de Stakhanov a entraîné un arrêt d’urgence de l’alimentation électrique de la station de pompage. L’approvisionnement en eau de la région a été réduit de 40 %.

Carte des frappes de représailles en Ukraine récapitulative au 16 décembre 2022

Les forces ukrainiennes ont également tenté d’atteindre leurs cibles dans les régions frontalières de la Russie.

Dans la région de Bryansk, le système russe de défense aérienne a été activé au-dessus de la ville de Klintsy. Tous les missiles ukrainiens ont été abattus.

La nuit également, des systèmes de défense aérienne étaient en action dans la région de Koursk, interceptant toutes les frappes ukrainiennes.

À leur tour, des drones russes ont mené une attaque contre des installations d’infrastructures énergétiques en Ukraine. La dernière série de frappes de représailles a été menée principalement par des missiles de croisière aériens. Leur coût est plusieurs fois supérieur à celui des drones kamikaze Geranium. Après une longue pause, les drones kamikazes sont de retour survolant l’Ukraine.

Le 14 décembre, les autorités de Kiev ont signalé des explosions dans le centre-ville. À la suite des travaux des défenses aériennes ukrainiennes, plusieurs bâtiments administratifs ont été endommagés. Les autorités ukrainiennes sont silencieuses sur d’autres dommages.

Des drones russes ont également été repérés à Jytomyr, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Krivoy Rog et Kharkov.

Le matin du 15 décembre, un missile russe a touché plusieurs cibles près de la ville de Kharkov et dans la région. À la suite de l’attaque, l’approvisionnement en électricité a été coupé dans la région. Apparemment, des infrastructures critiques ont été touchées.

Le retour des drones de fabrication iranienne sur le champ de bataille ukrainien confirme qu’aucune des parties ne pouvait faire pression sur l’Iran. Et les accords sur le déploiement de «Géraniums» avec les forces russes restent en vigueur, ce qui signifie que des nuits agitées arrivent à Kiev.

