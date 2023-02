La Turquie a rejeté l’expansion de l’OTAN la semaine dernière. Que s’est-il passé cette semaine ? Une coïncidence…

Si j’étais un parieur… je dirais que cela a été fait exprès à la Turquie. Aussi diabolique que soit le gouvernement des États-Unis… ferions-nous quelque chose comme ça ? Oh oui. Remarquez le visage vers 4 heures dans le nuage ? Effrayant.

Du sixième sens :

L’étrange nuage, pourrait-il être une préparation de technologie, créant une antenne dans le ciel pour le processus de transfert/ciblage d’énergie dirigé ? J’imagine que la technologie HAARP a beaucoup avancé maintenant, il y a beaucoup de technologies cachées et construites par de la poussière intelligente et des particules auto-assemblées, cela est sans aucun doute possible. Bien sûr, ils niaient et disaient que c’était un événement naturel.

Source : Sixième Sens : https://www.bitchute.com/channel/z2NPZI4v4VDN/

Plus de vidéos qui pourraient vous intéresser :

They Live – Un documentaire basé sur une histoire vraie (Regardez ceci, puis le film… c’est époustouflant)

TELLEMENT DE MENSONGES – LE VACCIN COVID 19 EST CONÇU INTENTIONNELLEMENT POUR VOUS TUER – ARME BIOLOGIQUE

Pour votre propre sécurité, restez loin de recevoir ce vaccin mortel COVID.

Il a été intentionnellement conçu pour affaiblir votre système immunitaire et éventuellement vous tuer.

Les hôpitaux et les morgues sont submergés non pas de non-vaccinés mais de vaccinés