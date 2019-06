La Chine approfondira ses liens économiques avec la Corée du Nord

Le président chinois Xi Jinping (deuxième à gauche) et son épouse Peng Liyuan (à l’extrême gauche) avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju lors d’un dîner officiel jeudi soir. M. Xi a déclaré que l’amitié entre les deux pays était un atout commun précieux. PHOTO: KCNA

L’annonce faite par Xi lors de la visite d’Etat est le signe que les relations bilatérales restent solides, selon des analystes

Lim Yan Liang correspondant en Chine à Pékin et Chang May Choon

Pékin a indiqué son intention d’approfondir la coopération économique et la communication de haut niveau avec Pyongyang, alors que le président chinois Xi Jinping a conclu sa visite d’Etat de deux jours en Corée du Nord.

Lors de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, M. Xi a indiqué que les deux pays « approfondiraient leur coopération dans des domaines pragmatiques et spécifiques », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lu Kang lors d’un point de presse régulier hier.

Les deux parties renforceront également la communication stratégique et maintiendront des relations étroites au plus haut niveau, a-t-il ajouté.

Lors d’un banquet jeudi soir, M. Xi a déclaré que les deux dirigeants avaient « établi ensemble un plan pour un avenir prometteur de relations bilatérales » et ont qualifié l’amitié entre les deux pays de précieux atout commun.

Selon les analystes, les engagements de la Chine ont montré que les relations bilatérales restaient solides et que Pékin ferait tout son possible pour soutenir son allié proche en dépit des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la Corée du Nord en raison de son programme d’armement nucléaire.

« Ceci est important dans le contexte des sanctions en vigueur aux Nations Unies, car elles illustrent la ferme volonté de la Chine et de la Corée du Nord de ne pas céder aux sanctions économiques des Etats-Unis d’Amérique, et que la Corée du Nord ira bien parce que la Chine complétera les pertes économiques », a déclaré le Dr Chung Young. -Juin, expert en affaires coréennes à l’Université Tongji de Shanghai.

Il a indiqué que la délégation de M. Xi était composée de M. He Lifeng, président de la Commission nationale du développement et de la réforme, principal planificateur économique de la Chine.

Une source proche des dirigeants nord-coréens a déclaré au Straits Times qu’il s’agissait d’un accord tacite visant à développer les liens économiques et interpersonnels et à montrer aux États-Unis d’Amérique que les deux pays sont toujours très proches, même si ils ne ressemblent plus à des « lèvres et des dents », comme l’a dit un jour le président Mao Zedong.

« La Chine peut faire valoir que la Corée du Nord a cessé de mener des tests de missiles. Elle ne devrait donc plus être considérée comme une menace pour la sécurité », a déclaré la source.

Cependant, Lyu Chao, expert en Corée du Nord de l’Académie des sciences sociales du Liaoning, a déclaré à la chaîne de télévision d’Etat CGTN que la Chine ne ferait pas fi des sanctions de l’ONU et se concentrerait sur des domaines non couverts par ces sanctions, tels que le tourisme et les échanges culturels.

La Chine a également fait savoir qu’elle comptait jouer un rôle dans le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord, bien qu’aucune information spécifique ne permette de démontrer que la visite avait été un succès à cet égard.

Xi a déclaré jeudi que la Corée du Nord avait, sous la direction de M. Kim, « lancé une nouvelle ligne stratégique » axée sur le développement économique et l’amélioration des moyens de subsistance de la population, suggérant que la Chine souhaitait pousser son allié davantage vers des réformes économiques.

Pékin et Pyongyang ont également convenu qu’un règlement politique de la question nucléaire était « une tendance inévitable », a déclaré M. Xi, tandis que M. Kim a déclaré que les deux dirigeants étaient parvenus à un « consensus important ».

Le ministre sud-coréen de l’Unification, Kim Yeon-chul, a déclaré hier que Séoul avait exhorté le Nord à tenir le quatrième sommet intercoréen avant la visite du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump.

« Nous envoyons le message à la Corée du Nord que ce n’est pas physiquement impossible, et que c’est nécessaire et souhaitable », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec les législateurs.

Reportage supplémentaire par Chang May Choon

Traduction: MIRASTNEWS

Source: The Straits Times