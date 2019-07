Selon le FMI, le Pakistan doit mobiliser des recettes fiscales et réduire sa dette

PHOTO DE FICHIER: le logo du Fonds monétaire international (FMI) est visible devant son siège à Washington, le 4 septembre 2018. REUTERS / Yuri Gripas / File Photo

WASHINGTON – Le Pakistan doit mobiliser les recettes fiscales nationales pour financer les programmes sociaux et de développement, tout en réduisant la dette, a annoncé dimanche le directeur par intérim du Fonds monétaire international à l’issue d’une réunion avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan.

Les deux responsables ont discuté de l’évolution économique récente et de la mise en œuvre des réformes économiques appuyées par le FMI au Pakistan, qui visent à stabiliser l’économie, à renforcer les institutions et à préparer la voie à une croissance durable et équilibrée, a déclaré David Lipton dans un communiqué.

Le gouvernement de Khan subit des pressions croissantes alors que la hausse des prix et les politiques d’austérité rigoureuses imposées par le dernier plan de sauvetage du Pakistan auprès du FMI pèsent sur la classe moyenne qui l’a aidée à l’emporter.

Lipton a déclaré que le FMI et d’autres partenaires internationaux travaillaient en étroite collaboration avec le gouvernement pakistanais pour soutenir la mise en œuvre des réformes.

«J’ai souligné la nécessité de mobiliser les recettes fiscales nationales maintenant et à l’avenir afin de fournir de manière fiable les dépenses sociales et de développement nécessaires, tout en plaçant la dette sur une tendance à la baisse», a déclaré Lipton dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Khan, qui est arrivé à Washington dimanche, doit rencontrer le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump à la Maison Blanche lundi. Trump demandera probablement à Khan de l’aider pour mettre fin à la guerre en Afghanistan et combattre des militants.

L’année dernière, Trump avait coupé des centaines de millions de dollars d’assistance de sécurité au Pakistan, accusant Islamabad de n’offrir «que des mensonges et une tromperie» tout en offrant un refuge sûr aux terroristes, accusation rejetée avec colère par Islamabad.

Au cours des dernières années, la consommation tirée par les importations a stimulé la croissance au Pakistan et a permis de dissimuler les problèmes d’une économie criblée d’inefficacité et dépourvue de base d’exportation solide.

Mais le gouvernement Khan, comme beaucoup de ses prédécesseurs, a été contraint de faire appel au FMI pour éviter une crise de la balance des paiements.

Selon les estimations du FMI, la croissance économique, qui a atteint 5,5% au cours de l’exercice financier jusqu’en juin 2018, devrait ralentir pour s’établir à 2,4 % au cours de cet exercice. Elle est à peine suffisante pour suivre le rythme de croissance de la population, qui compte désormais 208 millions d’habitants.

Reportage par Andrea Shalal; Édité par Peter Cooney

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Reuters