POURQUOI NE PAS TOURNER VERS TRUMP? Bolsonaro s’appuie sur BRICS Bank pour des projets d’infrastructure

BRASILIA – Le ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, continue de négocier un prêt de 500 millions de dollars avec la nouvelle banque de développement des BRICS, la NDB.

Les fonds seront transférés aux municipalités brésiliennes pour réaliser des travaux d’assainissement, de traitement des déchets et d’énergie renouvelable. La contribution devrait avoir lieu au début de l’année prochaine, a rapporté Brazil Agency (Agence brésilienne).

«Le travail consiste maintenant à étudier le meilleur moyen de mettre en œuvre immédiatement la ressource, qu’il s’agisse du transfert à des consortiums de municipalités, d’assemblées individuelles ou d’assemblages de structures d’élimination des déchets, réalisés par le gouvernement fédéral en partenariat avec les municipalités», a déclaré Ricardo Salles.

Le ministre de l’Environnement a participé cette semaine à Sao Paulo à une réunion avec les ministres de l’environnement du bloc, composés du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, dans le cadre des préparatifs du sommet BRICS, qui aura lieu en novembre dans la capitale du pays.

Cette contribution intervient une fois que l’Allemagne a réduit les fonds qui seraient transférés au Fonds Amazon, une initiative de préservation de l’environnement reposant également sur des fonds norvégiens. Berlin affirme que la mesure a été prise compte tenu de la politique environnementale actuelle du Brésil.

Le ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, a déclaré au journal O Estado de S. Paulo que les fonds que le Brésil allait recevoir du NBD seront avec un intérêt «pratiquement nul».

Créé en 2015 lors du sommet BRICS, un groupe formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, la BND a son siège à Shanghai, en Chine, et devrait se doter d’un bureau à Sao Paulo plus tard cette année. Avec un capital souscrit de 50 milliards de dollars, la banque offre des prêts aux pays du bloc, mais peut également prêter à d’autres pays en développement.

Outre les 500 millions de dollars qui seront prêtés par la BND, le Brésil étudie combien il investira de sa poche pour compléter le projet de programme d’amélioration du traitement des déchets.

Selon les données de l’Association brésilienne des entreprises de nettoyage public et de déchets spéciaux, le Brésil compte 3 000 décharges à ciel ouvert.

Paulo Wrobel, expert des BRICS et professeur de relations internationales à la PUC-Rio, déclare que « l’Amazonie a une visibilité internationale pour des problèmes évidents », mais souligne que le Brésil est confronté à un certain nombre de problèmes environnementaux.

« Notre principale lacune concerne les infrastructures, l’assainissement urbain et l’assainissement en général, l’environnement, les énergies alternatives [ce sont des domaines qui doivent être améliorés] », a déclaré Wrobel.

Parmi les membres du groupe BRICS, le Brésil (621 millions de dollars) est le pays qui dispose de moins de ressources en prêts autorisés par la NBD. Les données datent de 2018 et ne tiennent donc pas compte du dernier investissement conçu, à savoir 500 millions de dollars. La Chine (2,75 milliards de dollars) arrive en tête de la liste avec les plus importantes réticences, suivie par l’Inde (2,55 milliards de dollars), la Russie (1,46 milliard de dollars) et l’Afrique du Sud (680 millions de dollars).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Front Russ News