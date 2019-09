‘L’IA est l’avenir, les premiers adoptants seront les gagnants’

La photo a été utilisée à des fins d’illustration.

Dr. Angelika Eksteen, PDG d’AI Directions, a déclaré que l’AI générait de nouvelles approches des modèles commerciaux, des opérations et du déploiement de personnes susceptibles de changer radicalement leur mode de fonctionnement. Cependant, un nombre important d’organisations n’ont toujours pas conscience du potentiel que représente l’intelligence artificielle, que ce soit pour les opportunités commerciales ou les risques.

«Il existe de nombreuses applications de l’IA pour améliorer notre vie quotidienne. Les gens devraient comprendre ce qui se passe grâce à la sensibilisation et à la formation», a-t-elle déclaré.

Le gouvernement des EAU a pour objectif de faire du pays l’un des cinq pays les plus heureux du monde d’ici 2021.

L’indice de bonheur, qui est un indicateur composite qui mesure l’évaluation du niveau de vie et de la satisfaction d’une personne à l’aide d’une enquête, est un indicateur de performance essentiel à cet égard.

Les efforts visant à assurer le bonheur des clients peuvent être encore renforcés en mettant en œuvre la solution d’AI Direction pour l’analyse des sentiments. «Cette solution peut être appliquée dans différents cas en temps réel, par exemple pour mesurer le bonheur des clients dans un magasin ou un centre commercial, pour mesurer la satisfaction des clients dans un bureau gouvernemental ou une banque, pour surveiller l’attention des élèves dans une salle de classe», a déclaré Eksteen.

Elle a souligné que les EAU souhaitaient devenir un pionnier des technologies émergentes, telles que l’IA, tout en incitant les meilleurs talents en IA à expérimenter de nouvelles technologies et à travailler dans un écosystème sophistiqué et sécurisé pour résoudre des problèmes complexes.

Outre la solution pour Sentiment Analysis, la société a également développé un ensemble de modèles permettant aux utilisateurs de détecter efficacement les visages dans des environnements complexes, constituant la base d’autres solutions telles que la vérification des visages, la détection de la douleur et le flux de personnes.

«Ces modèles de détection et de vérification faciales fonctionnent avec des vidéos en temps réel et sont robustes dans différentes conditions d’éclairage. Ils peuvent être utilisés dans des environnements complexes où de grands groupes de personnes se déplacent de manière non réglementée», a-t-elle déclaré.