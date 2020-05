Bill Gates à deux pas de la prison : le milliardaire rattrapé par ses plans diaboliques

Le milliardaire américain Bill Gates, se disant lui-même philanthrope, est dans de beaux draps. Le peuple américain vient de signer massivement une pétition réclamant, au congrès américain et à la maison blanche, une enquête contre la fondation Bill & Melinda Gates pour faute médicale et crimes contre l’humanité. En effet, depuis le 10 avril dernier, une pétition ” we the people ” a été lancée sur le site de la maison blanche. Cette pétition dont vous pourrez vérifier la véracité via le lien que nous mettons ci-dessous, est inscrite en deuxième position dans la liste des pétitions ayant le plus gros score sur le site de la maison blanche, alors qu’elle n’a été lancée qu’il y a seulement 17 jours. Elle est donc, clairement, entrain de battre tous les records.

lien vers la liste des pétitions sur le site de la maison blanche : https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

Alors qu’il ne faut que 100.000 signatures pour qu’une pétition soit prise au sérieux par le gouvernement et déclenche sa réaction, la pétition contre la fondation Bill & Melinda Gates est déjà à plus de 443.000 signatures en 17 jours. Inutile donc de vous dire qu’elle a largement dépassé le critère pour être prise en compte. Les États-Unis se verront donc obligés de faire cette enquête sur la fondation Gates.

Rappelons que, à l’origine de cette plainte, il y a de forts soupçons de la part des américains sur plusieurs faits. Le premier est une simulation appelée “Event 21” commanditée par la fondation Gates et le John Hopkins Medical Center. Cette simulation réalisée deux mois avant le déclenchement de l’épidémie de coronavirus à Wuhan visait à observer, selon des projections mathématiques et informatiques, comment pourrait se répandre une pandémie à coronavirus faisant 65 millions de victimes dans le monde. Ce qui choque les gens c’est que juste deux mois après leur simulation, une pandémie à coronavirus, justement, a été déclarée dans le monde. Alors c’est difficile de considérer cela comme une simple coïncidence. Bill et sa fondation sont soupçonnés d’avoir les mains trempées dans cette affaire de Covid-19. Le deuxième fait que les auteurs de la pétition considèrent comme un probable évènement déclencheur du Covid-19, ce sont les jeux mondiaux militaires organisés à Wuhan seulement 2 mois avant l’épidémie à l’initiative de certaines personnalités américaines. Les auteurs considèrent que cet événement a pu être le point de départ de la pandémie. Une autre chose reprochée à Bill Gates est son implication dans des désastres humanitaires post vaccination dans plusieurs pays dont l’Inde, le Kenya et bien d’autres pays. De plus, le milliardaire avait clairement affirmé au World Economic Forum 2018 qu’il mettait le monde en garde contre un accroissement de la population dans les pays sous-développés, arguant que cela menaçait l’équilibre de la planète. Il a même prétendu que la population mondiale actuelle était déjà excessive et qu’elle devrait être de 10 à 15% inférieure à sa taille actuelle pour un équilibre. Ce sont tous ces actes et sa propension à vouloir vacciner tout le monde qui justifient cette demande d’ouverture d’enquête contre lui et sa fondation. Reste à savoir si tout cela va aboutir car Bill Gates est un milliardaire et un homme très influent dans le monde.

Par Opera News – Tous droits réservés.

Notre commentaire Si Bill GATES fait partie ou est soutenu dans l’ombre par les membres de l’Etat profond des Etats-Unis d’Amérique qui tient les manettes du pouvoir et est à la tête de tous les coups fourrés, cette équation sera difficile à résoudre. MIRASTNEWS

Source: CAGOU.COM

L’OMS essuie la honte en Afrique après avoir annoncé le pire en Afrique

Source: AFRICA ACTU