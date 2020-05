« La Chine est le nouveau souverain colonial de l’Afrique » – Le double standard mensonger de l’Europe et des Etats-Unis d’Amérique

Source: Reuters © Thomas Mukoya

La Chine est souvent diabolisée par l’Occident en tant que nouveau dirigeant colonial de l’Afrique: c’est principalement pour distraire de sa propre culpabilité historique sur le continent. Une incursion dans la politique de développement néocolonial de l’Occident autoproclamé des valeurs.

Par Timo Al-Farooq

Dans son autobiographie, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du pays ouest-africain du Libéria, première femme chef d’État d’Afrique et lauréate du prix Nobel de la paix en 2011:

Certains, en Afrique, ont le sentiment que l’Occident ne veut pas vraiment que le continent devienne vraiment indépendant. Une Afrique forte, unie, indépendante et productive poserait un défi aux structures économiques dominantes du monde.

Si vous regardez les relations entre l’Occident et le continent africain au cours des 60 dernières années et au-delà depuis la décolonisation, le reproche de Johnson Sirleaf ne semble pas sans fondement: malgré le changement de paradigme de développement du paternalisme eurocentrique dans la tradition colonialiste raciste du proverbial « White Man’s Burden », qui perçoit les peuples asiatiques et africains comme un fardeau et leur colonisation comme un acte humanitaire vers un partenariat – au moins exprimé de façon perfomatique – sur un pied d’égalité, le respect de l’Afrique subsaharienne ne semble toujours pas guider la politique étrangère et économique occidentale.

Il n’est pas étonnant de la réorientation des relations économiques traditionnelles de nombreux pays africains avec la Chine, qui est devenue un partenaire commercial plus privilégié.

La « coopération au développement » occidentale continue d’être guidée par un double standard structurel: prêcher la mondialisation et les marchés libres et pratiquer le protectionnisme des marchés; l’exploitation de la richesse naturelle des ressources minérales africaines au maximum, mais avec les coûts de main-d’œuvre les plus bas, de sorte que pratiquement aucun des bénéfices gigantesques des multinationales occidentales et de leurs élites locales ne s’infiltre à ceux qui, dans des conditions socio-économiques précaires réelles, effectuent le travail physique sur lequel se fonde notre mode de vie privilégié.

Comme si tout cela ne suffisait pas, l’Occident pousse à l’extrême sa relation mensongère avec l’Afrique si, après avoir pillé les ressources africaines et transformé un grand nombre d’Africains en suppliants sur leur propre continent, ils ont encore l’audace, pour fermer ses frontières et refuser à ces personnes une vie meilleure. Et cela, même si c’est précisément l’Occident qui maintient fanatiquement le système économique mondial néolibéral générateur d’inégalités – la mondialisation comme colonialisme 2.0 – qui chasse massivement les réfugiés économiques aux portes de l’Europe.

Colonialisme et construction d’un «continent sinistré»

Cela ne veut pas dire que la politique occidentale est la seule raison du « développement » inhibé de nombreux États et sociétés africains. Après tout, un demi-siècle est long à se ressaisir, comme les critiques occidentaux ne se lassent pas de le souligner.

Oui, les problèmes structurels d’une Érythrée délabrée par Isayas Afewerki ne sont pas uniquement liés à l’héritage colonial. Et le Somaliland séparatiste mais politiquement et économiquement stable n’est-il pas un excellent exemple de «construction de la nation» postcoloniale, même si des décennies après la décolonisation, malgré son voisin «un État défaillant», la Somalie? À ce jour, il n’y a qu’un gouvernement de transition là-bas, dont l’influence ne s’étend pas au-delà de la capitale Mogadiscio et du nord, tandis que le sud du pays est encore largement sous le contrôle de la milice al-Shabaab.

Les raisons des « déficits de développement » de l’Afrique (qui définit réellement ce qu’est le développement?) sont aussi multi-causales que le continent est ethnoculturellement divers: si l’on prend en compte les conditions historiques indiciblement défavorables qui ont été données à l’Afrique, il n’est pas surprenant que l’État soit plus spécifique. Les États et les sociétés africains sont tels qu’ils sont: le péché originel de la traite transatlantique des esclaves, par exemple, qui, comme l’écrit Johnson Sirleaf dans son autobiographie, « a volé des millions de personnes, jeunes, saines, mentalement, physiquement et mentalement saines », et que La puissance économique du continent est durablement entravée.

En outre, le colonialisme européen, qui a détruit la structure sociale et politique traditionnelle séculaire en Afrique d’un jour à l’autre – peut être lu de manière très vivante dans le roman « Things Fall Apart » [dans la traduction allemande « Das Alte tumbles » de l’écrivain nigérian Chinua Achebe – et avec son idéologie raciste de suprématie blanche et d’infériorité noire, l’estime de soi des peuples colonisés, déjà rongée par l’esclavage, s’est encore érodée.

Dernier point mais non des moindres: la guerre froide, au cours de laquelle l’Afrique est devenue la boule sanglante des deux puissances mondiales, les États-Unis d’Amérique et l’URSS. L’Europe aurait-elle été mieux lotie dans de telles conditions que certaines parties du continent africain aujourd’hui? Peut-être pire encore, après tout, nous n’avons pratiquement pas de ressources minérales exploitables.

Allégement de la dette ou pas? Un groupe néocolonial

Les pays industrialisés du système de Bretton Woods, qui a été récemment créé dans l’après-guerre (du nom du lieu de la conférence dans l’État états-unien du New Hampshire) et le Bretton Woods II d’aujourd’hui, profitent principalement aux pays industrialisés occidentaux à ce jour. Il n’est donc pas surprenant que les institutions dominées par le Nord mondial, comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (toutes deux toujours basées aux États-Unis d’Amérique à ce jour), sont les gardiens les plus agressifs de ce système. Les fruits aigres du Nord mondial l’ont également transfiguré en tant que mondialisation, tandis que le Sud mondial le considère encore plus comme un néocolonialisme: celui qui empêche toujours le continent africain d’atteindre la parité économique avec l’Occident.

A ce jour, divers instruments sont à la disposition de l’Occident pour cette oppression économique: l’un d’eux est le refus d’un allégement radical de la dette. Il n’est pas nécessaire d’être économiste pour savoir que les relations de dette sont des relations de dépendance: mais dans le cas de l’Afrique, la dépendance créée par un Occident octroyant des crédits a un caractère presque féodal: les sommes exorbitantes ont été assouplies pour les pays africains, surtout depuis les années 1980, et à des taux d’intérêt aussi exorbitants que l’argent dû à un moment donné dépassait de loin les sommes d’origine.

Thomas Sankara, connu sous le nom de « Che africain Guevara » – le président Burkina Fasos de 1983 à 1987 jusqu’à ce qu’il soit assassiné par ses opposants lors d’un coup d’État soutenu par la France et les États-Unis d’Amérique [pays prédateurs par excellence – MIRASTNEWS] – a déclaré un jour:

La dette ne peut être remboursée. Si nous ne les remboursons pas, les créanciers ne mourront pas. Mais si nous payons, cela signifie notre mort. Qui ne veut pas que la dette soit annulée ici? Si vous ne le souhaitez pas, vous devez prendre le prochain avion et vous rendre à la Banque mondiale pour pouvoir payer.

Le différend concernant l’allégement de la dette entre les donateurs occidentaux et les gouvernements africains bénéficiaires est le suivant: l’Occident fait valoir que les prêts ont été approuvés afin que les pays africains puissent réorganiser leurs économies et leurs sociétés, et cet allégement de la dette crée un précédent anti-marché, car dans une société où personne ne rembourse ses dettes, personne n’accorderait de prêts.

D’un point de vue africain, cependant, le discours de la «libération de la dette» peut être expliqué moralement: l’allégement de la dette est considéré comme une mesure punitive par laquelle l’Europe et les États-Unis d’Amérique peuvent symboliquement se repentir du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves.

Si vous regardez les modalités et les motivations qui ont soutenu la culture du crédit occidental en Afrique après la décolonisation, ce n’est souvent pas un signe de prudence, mais un calcul géopolitique difficile: un grand nombre de prêts ont été sciemment accordés à des gouvernements africains corrompus pour assurer leur fidélité à acheter pendant la guerre froide.

En outre, des prêts ont été accordés dans les années 1970 à partir d’une situation d’excédents de liquidité du gouvernement, qui a moins à voir avec l’altruisme qu’avec un moyen pratique de se débarrasser de la conscience coupable pour les crimes coloniaux commis et en même temps augmentant le risque de demandes de réparation élevées éliminer.

L’écrivain et ex-ministre malien Aminata Traoré l’a écrit dans le documentaire « Le point de vue du lion » du musicien et activiste sénégalais Didier Awadi de 2011 comme suit:

Les créanciers sont passés d’un État africain à un autre et ont emprunté de l’argent. Un double standard, car des taux d’intérêt plus élevés étaient justifiés par le risque élevé du débiteur, bien que les pays qui connaissent des guerres civiles doivent encore payer les taux d’intérêt élevés, même si le risque est devenu une réalité.

Ce double standard était coûteux pour les pays bénéficiaires comme pour les pays donateurs: la montagne de la dette s’est rétrécie à un rythme d’escargot en raison des remboursements de taux d’intérêt élevés (la Grèce, harcelée par la politique d’austérité de l’UE, connaît trop bien cette mainmise permanente); Les États riches occidentaux perdaient de l’argent à grande échelle qui aurait pu être mieux dépensé.

Le FMI et la Banque mondiale ont appelé à ne plus se présenter comme un croque-mitaine, peut-être aussi pour réparer les retombées des « programmes d’ajustement structurel » désastreux des années 1970, ou à cause de la pression concurrentielle de la Chine qui donne aux pays africains un allègement complet de leur dette pour accéder à leurs marchés en 1996, l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés) et en 2005 la soi-disant Initiative d’allégement de la dette multilatérale MDRI (Initiative d’allégement de la dette multilatérale) et ont renoncé à leur position inébranlable sur la question de l’allégement de la dette. Selon la devise: mieux vaut tard que jamais.

Du point de vue africain, cependant, cette perspicacité tardive était un cas classique de «trop peu, trop tard»: les dommages que le néolibéralisme a imposés par l’Occident sous la forme de ces «programmes d’ajustement structurel» (PAS) des années 1970 ont été ressentis jusqu’à ce jour. Et l’Occident n’est pas encore tout à fait clair à ce jour: l’allégement actuel de la dette est également lié à des ajustements structurels tels que l’austérité et la réduction des subventions; Des mesures qui, selon l’économiste vedette Joseph Stiglitz, sont non seulement non productives pour le développement des « pays en développement », mais presque destructrices.

Contre le paternalisme historique et pour une Afrique autodéterminée

Nous, dans le Nord global, devons enfin intérioriser la vérité dérangeante selon laquelle notre niveau de vie élevé est largement basé sur l’exploitation des autres dans le Sud global – favorisé par les structures politiques et économiques, dont les fondations ont été jetées pendant l’ère coloniale.

Se détourner de ce statu quo injuste nécessite un changement de mentalité attendu depuis longtemps: tant du côté exploiteur que du côté exploité ainsi que dans de grandes parties du continent africain, qui devrait relever ses défis avec une plus grande confiance en soi.

Une première étape consiste à se détacher de la dépendance occidentale et à se tourner vers de nouveaux partenaires stratégiques qui se rencontrent au niveau des yeux plutôt que d’en haut dans la tradition du colonialisme européen.

Du point de vue africain, « l’engagement » de la Chine en Afrique, qui a été largement critiqué par l’Occident, est un changement bienvenu par rapport au néocolonialisme occidental traditionnel. Ni lui ni les Chinois ne devraient décider s’il s’agit d’un nouveau colonialisme, car l’Occident ne s’en lasse jamais, mais les Africains eux-mêmes. [Les africains en ont assez de l’exploitation et de la prédation perpétuelle internes et externes, c’est l’overdose – MIRASTNEWS].

