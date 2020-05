© БесогонTV; Reuters / Jason Lee

Le réalisateur russe Nikita Mikhalkov affirme que le milliardaire Bill Gates pourrait chercher à implanter l’humanité avec des micropuces sous le couvert de la vaccination, en cherchant à contrôler les gens et, finalement, à « résoudre » la surpopulation.

La crise actuelle des coronavirus a produit un certain nombre de théories du complot sauvage, alors que certains tentent de trouver les raisons «secrètes» de la pandémie. Une poignée d’entre eux tournent autour du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates et de ses efforts pour développer un vaccin contre Covid-19.

Covid-19: C’est une guerre contre le dépeuplement de l’humanité… LE colonel de renseignement militaire Russe donne sa vision… qu’est-ce qui se cache derrière la pandémie de coronavirus? guerre contre le dépeuplement de l’humanité?

Un brevet Microsoft qui a récemment reçu une reconnaissance internationale s’est révélé particulièrement alarmant pour de nombreux «chercheurs de vérité». Le brevet WO / 2020/060606 décrit un « système de crypto-monnaie utilisant des données d’activité corporelle » – essentiellement, un dispositif qui peut être utilisé pour « extraire » certaines pièces numériques en utilisant son corps. Ou, plutôt, «attribuez une crypto-monnaie à l’utilisateur dont les données d’activité corporelle sont vérifiées», comme le dit le brevet de manière abstraite.

Le brevet n’a pas échappé à Nikita Mikhalkov, célèbre réalisateur oscarisé, qui a poussé toute une théorie dans un nouveau numéro de «Besogon TV» (grossièrement traduit par «bannisseur de démons», surnommé «Dans la poche de qui est l’État?»). L’épisode a été diffusé vendredi par la chaîne de télévision Rossiya 24, mais a ensuite été discrètement retiré de son programme et non répété – ce que Mikhalkov a pris pour un acte de «censure».

Mikhalkov prétend que le nom même du brevet a une signification occulte, accusant Gates de chercher à implanter des humains avec des micropuces pour les contrôler, et de le lier à son programme de vaccination potentiel.

La partie 060606 est quelque peu alarmante. Vous comprenez probablement cela, non? Est-ce une coïncidence ou une sélection intentionnelle d’un tel symbole, qui dans l’Apocalypse de Jean est appelé le «nombre de la bête» – le 666.

Mikhalkov parle ensuite d’un avenir dystopique où la société numérisée (et micropuce) est divisée en deux parties inégales, à savoir l’élite et les drones humains qu’ils contrôlent. À la recherche des «co-conspirateurs» mondiaux de Gates, il pointe carrément du doigt Herman Gref, le chef de la banque publique russe Sberbank, un partisan connu de la numérisation de la société. La théorie du réalisateur n’explique cependant pas comment ce système résoudrait le problème de la surpopulation – ni pourquoi la Russie souhaiterait suivre l’exemple du magnat des affaires des Etats-Unis d’Amérique.

Comme toute autre théorie scandaleuse colportée par une célébrité, le nouveau numéro de «Besogon TV» est devenu viral en ligne, obtenant environ 700 000 vues en moins qu’en une journée.

Les conclusions de Mikhalkov pourraient être assez farfelues, et le brevet WO / 2020/060606 n’est pas directement lié à Gates, qui a techniquement démissionné du conseil d’administration de Microsoft pour se concentrer sur la gestion de la Fondation Bill & Melinda Gates de sa femme et de son épouse. Il ne mentionne pas non plus la micropuce, mais décrit plutôt des «capteurs» couplés à un «appareil» pour enregistrer l’activité corporelle. Un objectif allégué d’une telle technologie décrite est d’encourager un mode de vie sain avec des utilisateurs récompensés par la crypto-monnaie pour l’exercice.

Cela devrait-il être alors un tueur de battage médiatique? À peine, car certains seraient encore flippés par les applications potentielles de Black Mirror-esque de cette technologie, tandis que la discussion sur l’empiètement de la technologie (et diverses formes de contrôles) sur notre vie quotidienne n’a jamais été aussi pertinente. Et ceux qui craignent d’être micropucé de force par une société maléfique, devraient probablement d’abord vérifier leurs propres poches pour un petit «dispositif de suivi» appelé un smartphone, qu’ils avaient acheté et transporté volontairement.

