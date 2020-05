Le croisé anti-vax Kennedy accuse les copains de Gates Birx et Redfield – maintenant en charge du vaccin Covid, de mentir sur le VIH

Redfield dirige désormais l’agence chargée de mandater les vaccins COVID. Birx, un protégé à vie de Redfield et Anthony Fauci, a siégé au conseil d’administration du Fonds mondial de Bill Gates. Redfield, Birx & Fauci dirigent le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

En 1992, deux enquêteurs militaires ont inculpé Redfield & Birx de s’être engagé dans «un schéma systématique de manipulation de données, d’analyses statistiques inappropriées et de présentation de données trompeuses dans une tentative apparente de promouvoir l’utilité du vaccin contre le sida GP160». Un autre tribunal de l’Air Force sur la fraude et l’inconduite scientifiques a convenu Un autre tribunal de l’Air Force sur la fraude et l’inconduite scientifiques a convenu que

Le tribunal a recommandé une enquête par un « organisme d’enquête extérieur totalement indépendant ». Le Dr Redfield a avoué au Département de la Défense (D.O.D.) interrogateurs et au tribunal, que ses analyses étaient erronées et trompeuses. Il a accepté de les corriger publiquement. Par la suite, il a continué à faire ses fausses déclarations lors de 3 conférences internationales sur le VIH subséquentes, et s’est parjuré lors d’un témoignage devant le Congrès, jurant que son vaccin avait guéri le VIH.

Leur manœuvre a fonctionné. Sur la base de son témoignage, le Congrès a affecté 20 millions de dollars aux militaires pour soutenir le projet de recherche de Redfield / Birx.

Public Citizen s’est plaint dans une lettre de 1994 à Henry Waxman du Comité du Congrès que l’argent avait amené l’Armée à tuer l’enquête et à « blanchir » les crimes de Redfield. La fraude a propulsé Birx & Redfield dans des carrières stellaires en tant que responsables de la santé.

Documents obtenus via Tom Paine. @childrenshealthdefense

Commentaire: Le post complet de M. Kennedy avec une galerie de documents corroborants:

