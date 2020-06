La reprise en forme de V des marchés financiers est un mythe: ils seront détruits par un tsunami de défaillance de crédit

© Mitch Feierstein

Les marchés de l’immobilier commercial et résidentiel sont au bord de l’effondrement. Et la promesse des banques centrales d’imprimer des quantités illimitées d’argent ne résoudra pas le problème, mais déclenchera une crise financière majeure.

À New York, le mardi 23 juin, vers 13 h 45, l’indice composé NASDAQ s’échangeait à un nouveau record de 10 221,85. Alors que les données économiques des Etats-Unis d’Amérique (EUA) indiquent que la nation est dans la dépression la plus grave de son histoire, le NASDAQ a bondi de 39% sans précédent depuis le mercredi 1er avril.

Est-ce que les actions de prix actuelles de «récupération en forme de V» et les évaluations stratosphériques du NASDAQ sont justifiées ou la monnaie imprudente de la Réserve fédérale a-t-elle gonflé en permanence des bulles d’actifs sauvages sur les marchés boursiers, obligataires, immobiliers et de crédit?

Ces prix, manipulés par les interventions extraordinaires des banques centrales mondiales, créeront-ils la crise financière mondiale la plus importante de l’histoire?

Les bulles boursières n’ont rien à voir avec la prospérité de la rue Main.

L’histoire est nécessaire. Il nous donne une perspective sur les points de données qui seraient nécessaires pour réaliser la récupération en forme de V dont nous avons été témoins au NASDAQ d’avril à mardi dernier.

Les dépenses de consommation sont un moteur essentiel qui stimule la croissance économique dans chaque économie. En conséquence, pour avoir une reprise économique substantielle et durable, l’économie doit être proche du plein emploi. Est-ce à ce niveau que se trouvent les États-Unis d’Amérique maintenant? Pas même près. Environ 50 millions d’Américains sont au chômage et au premier trimestre 2020, le produit intérieur brut des Etats-Unis d’Amérique s’est contracté de 5%. Le pourcentage d’employés à temps plein par rapport à la population en âge de travailler est inférieur à 45%, le plus bas de l’histoire.

Cette boucle de rétroaction négative actuelle entre l’emploi et la consommation n’est pas durable. Les banques centrales ont fourni une liquidité sans fin aux marchés, qui ont connu d’énormes rachats d’actions, permettant aux chasseurs de momentum d’acheter chaque creux et aux PDG de profiter largement – cannibalisant les bilans de leur entreprise aux frais des contribuables, tout comme le PDG d’American Airlines, Doug Parker. Les actions ont ignoré la gravité, alias la réalité économique. Pour reprendre les termes de la communauté du day trading, « les actions ne peuvent qu’augmenter, non? »

Apple est un excellent exemple de manipulation de la banque centrale. Ses actions se sont échangées à un nouveau record la semaine dernière de 372,78 $, en voyant la capitalisation boursière du géant de la technologie atteindre 2 000 milliards de dollars. Les acheteurs d’actions Apple doivent penser que les 50 millions d’Américains au chômage saturés de dettes sont désespérés d’acheter un nouvel iPhone de 1 700 $ ou un MacBook Pro de 4 500 $.

Nan. Les banques centrales, en particulier la Banque nationale suisse et la Réserve fédérale, ont acheté des actions et des obligations d’entreprise d’Apple, gonflant ainsi la «bulle d’Apple» et finançant d’énormes rachats d’actions. Comment cela aide-t-il Main Street? Cela ne l’est pas. Il crée une illusion de rentabilité, creusant l’écart de richesse et enrichissant l’oligarchie technologique.

Au cours de sa carrière chez Apple, la rémunération totale du PDG Tim Cook a dépassé le milliard de dollars. En 2018, il était de 136 millions de dollars et en 2019, il est tombé à 125 millions de dollars. Il est fort à parier que la rémunération totale de Cook pour 2020 atteindra un nouveau record, supérieur à 150 millions de dollars par an.

Un exemple encore plus ridicule d’exubérance irrationnelle est le cours de l’action de Tesla d’Elon Musk. Vous savez, l’entreprise qui a trois ou quatre communiqués de presse par jour et qui ne respecte pas ses objectifs ou ne fait pas de bénéfices. Les actions de Tesla ont également atteint un nouveau record la semaine dernière de 1 027,48 $, voyant sa capitalisation boursière atteindre 190 milliards de dollars.

L’entreprise sans but lucratif de Musk lui a versé un bonus d’un milliard de dollars ce trimestre. Néanmoins, je garantis que ceux qui ont acheté des actions Tesla le regretteront. Peut-être même dès la prochaine augmentation de capital de l’entreprise, car les sociétés sans but lucratif, comme Tesla, qui brûlent de l’argent plus rapidement qu’une fusée SpaceX brûle du carburant, ont toujours besoin de plus de financement. C’est similaire aux drogués à l’héroïne qui ont toujours besoin de la «prochaine solution rapide». Je peux dire qu’Elon Musk est un enfer de vendeur – il a probablement mis le «s» dans l’huile de serpent.

Pendant ce temps, les banques centrales ont promis d’imprimer des quantités illimitées d’argent, mais elles ne pourront jamais imprimer la demande et ne reconnaîtront pas la différence entre la fourniture de liquidités et la résolution des problèmes fondamentaux de solvabilité.

Covid-19 a vu l’effectif à travers le monde s’effondrer, et les Américains qui se retrouvent parmi les 45% employés ont de la chance. Ils sont autorisés à travailler depuis la «sécurité» de leur domicile. Covid-19 a écrasé les bénéfices des entreprises et fait comprendre à la direction qu’il peut être plus rentable que les employés travaillent à domicile plutôt que de se présenter au bureau tous les jours. Pensez aux économies: les entreprises peuvent réduire leurs employés et leurs loyers.

Le gorille de 1000 livres dans la pièce que personne ne voit ou ne reconnaîtra est le marché immobilier commercial et résidentiel. Je connais de nombreux promoteurs immobiliers commerciaux très endettés avec des prêts massifs proches ou déjà en défaut, sans perspective de locataires nulle part en vue.

Cela comprend les magasins sur chaque rue principale ainsi que l’énorme quantité de centres commerciaux et de rues piétonnes déserts et vacants à travers l’Amérique. De même, avec des millions d’Américains au chômage, le nombre de défauts de paiement hypothécaire résidentiel monte en flèche ainsi.

Non seulement cela, mais de nombreuses parties de Manhattan ressemblent à des zones de guerre évidées, avec des entreprises mortes, sombres et fermées avec des panneaux de contreplaqué recouverts d’autocollants Black Lives Matter.

Il est méconnaissable il y a seulement quelques mois. Dans de nombreux immeubles en copropriété et coopératives, les locataires commerciaux sont embarqués et ont fermé définitivement. La perte de revenus générés par ces locataires commerciaux augmentera massivement les frais d’entretien mensuels du propriétaire et dévaluera instantanément la valeur de la propriété d’au moins 30%.

Les spéculateurs à effet de levier qui ont acheté ces propriétés à retourner ou à laisser ont encore plus de problèmes. Premièrement, il n’y a ni acheteurs ni locataires. Deuxièmement, l’offre est bien trop importante à des prix astronomiques. De plus, les lois ont été modifiées, donc si l’on achète et loue une propriété de deux chambres pour 9 000 $ par mois et que le locataire ne peut pas payer le loyer, New York interdit au spéculateur d’expulser le locataire. Bonne chance au service de la dette hypothécaire sur les propriétés à revenu nul.

Jusqu’où les prix de l’immobilier à Manhattan peuvent-ils chuter? Tout comme les prix de l’immobilier se sont effondrés de 90% au Japon, les prix mondiaux de l’immobilier peuvent faire de même à partir des niveaux de prix d’avant la criminalité / Covid-19. Les marchés de l’immobilier commercial et résidentiel sont une épave de train au ralenti, et la bulle gonflée par la politique imprudente de la Fed a éclaté.

La Réserve fédérale peut-elle augmenter l’aléa moral vers de nouveaux sommets en proclamant: «Nous achetons tous les biens commerciaux et résidentiels et les hypothèques en défaut»? Hautement improbable. Il l’a déjà fait en 2008. Alors que la Réserve fédérale, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre excellent dans l’impression quasi illimitée de l’argent et le renflouement des banquiers tout en foutant les contribuables, elles semblent maintes et maintes fois incapables de comprendre cette disposition du capital des sociétés insolvables mal gérées ne fait plus que lancer la boîte.

L’aléa moral – des têtes que je gagne, des queues que vous perdez – revient à fournir de l’héroïne illimitée à un toxicomane, sauf que c’est pire. Cette débauche fiscale détruira les marchés financiers mondiaux avec un tsunami de défauts de crédit tout en créant l’inégalité de richesse la plus large et la plus dangereuse de l’histoire, ce qui entraînera des troubles civils et une instabilité politique pour les prochaines générations.

Les schémas Bubbles et Ponzi se terminent tous les deux de la même manière – mal. Et celui-ci ne sera pas différent.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de RT. Par contre ils correspondent en tous points à ceux de la Théorie générale Relativité économique et sociétale.

Mitchell Feierstein Mitchell Feierstein est le PDG de Glacier Environmental Fund et auteur de «Planet Ponzi: How the World Got into this Mess, What Happens Next, and How to Protect Yourself». Il passe son temps entre Londres et Manhattan. Rejoignez Mitch sur Twitter, Instagram et Facebook – @Planetponzi

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : RT