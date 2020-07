Communication expresse n°3 aux Africains

Le Coronavirus SRAS-CoV-2 qui transmet la maladie COVID-19 serait créée en Laboratoire, selon de nombreux scientifiques. Les Etats-Unis d’Amérique et d’autres pays sont soupçonnés d’être parmi les possibles créateurs de cette maladie mondialisée.

La COVID-19 est susceptible d’évoluer sous d’autres formes COVID-XZ dans l’espace et le temps. Le virus peut être rendu plus virulent dans les laboratoires de biotechnologie en utilisant divers méthodes et procédés avérés en génie génétique tel le «gain de fonction». Il est possible de façonner en laboratoire des caractéristiques qui permettent le contournement ou l’inactivité des effets curatifs des thérapies précédentes, ce qui rend impossible sinon difficile l’action défensive définitive d’un vaccin protecteur.

Des ‘bruits’ venant de certains experts circulent disant que certains tests seraient soit inefficaces et trompeurs, soit contaminés. Cette situation rendue difficile montre que les thérapies naturelles ne sont pas à négliger, au contraire elles doivent être améliorées tout le temps en laboratoire par des chercheurs en associant dans la démarche les praticiens traditionnels qui connaissent déjà certaines plantes médicinales.

Il faudrait pour en sortir et avoir des éléments probants que soit mise en place une enquête internationale autonome menée par des enquêteurs pluridisciplinaires indépendants dans des pays comme la Chine, européens dont la France, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie pour déterminer les responsabilités si elles existent. Il existe d’autres types de virus comme Ebola, le VIH, Zika, ou la Dingue dont des spécialistes disent qu’ils sont également manipulés en laboratoire.

Cette pandémie artificielle donne l’occasion de vérifier si ce qui est qualifié par les partisans de la pensée unique de théories du complot sont vraies ou fausses, car il est possible d’étouffer une vérité en ayant plus de moyens et d’espace pour faire le maximum de bruit et créé un brouhaha rendant inaudible d’autres versions. Il s’agit là d’un dictat qui passe par des subterfuges qui permettent aux auteurs de poursuivre leurs objectifs macabres.

Dans le domaine agricole au sens large, les OGM (organismes génétiquement modifiés) par exemple sortis de la manipulation en laboratoires selon des spécialistes, occasionnent plusieurs types de maladies, dont le cancer. Ceux-ci contaminent, stérilisent et dénaturent les sols tout en les rendant infertiles à moyen ou long terme. Les Africains doivent donc faire très attention à ne pas s’engager dans une voie dont ils ne maîtrisent pas la totalité des tenants et aboutissants et dont les effets impacteraient très négativement leur avenir à court, moyen ou long terme.

Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées étudiée dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

MIRASTNEWS

Economie: La dette mondiale a explosé à des niveaux records, l’Afrique n’y est pour rien

La dette mondiale a explosé pour atteindre 269 000 milliards $. Les économies matures sont celles qui ont le plus tiré cette progression. L’Afrique critiquée pour sa dette n’y contribue pourtant que très faiblement.

La dette mondiale a explosé à un niveau record pour atteindre 269 000 milliards $. Au premier trimestre 2020, elle a connu une modeste hausse de 1200 milliards $ et se situait à fin mars à 258 000 milliards $.

Avec le coronavirus, les gouvernements et les entreprises ont massivement emprunté pour un montant que l’Institute of International Finance (IIF), a estimé à 11 000 milliards $. Dans les circuits des divers marchés de la dette, il y a un stock de 5000 milliards $ en cours de finalisation.

Déjà à la fin du mois de mars 2020, la dette mondiale a atteint les 331% du produit intérieur brut global. C’est le niveau d’endettement sur PIB le plus élevé qu’on n’a jamais eu dans le monde.

Si les gouvernements du monde ont le plus contribué à la hausse de la dette au second trimestre 2020, les entreprises ne sont pas en reste. La dette des sociétés non financières a en effet atteint 75 500 milliards $ et celle des sociétés financières se rapproche des 64 000 milliards $.

Les économies dites matures sont celles qui ont le plus aggravé le passif mondial. Le stock de la dette était de 185 000 milliards $ à la fin du premier trimestre 2020 et représentait près de 400% de leur PIB. Ce chiffre est dépassé aujourd’hui.

L’Afrique est pourtant encore présentée comme le mouton noir du marché international de la dette. Cela lui vaut et à ses entreprises et organisations des taux d’emprunts élevés, or elles présentent les ratios moyens de dette les plus faibles.

Dans les économies phares de la région (à l’exclusion de l’Afrique du Sud), le poids de la dette des ménages sur le PIB est relativement faible avec 2,8% au Ghana, et 6,8% au Kenya, même lorsqu’on prend en compte le fait que le gouvernement est l’acteur économique qui s’endette le plus dans cette région du monde.

Seule l’Egypte affiche un ratio de dette publique sur PIB de 85,4%. Les autres pays ont des ratios situés en dessous de 60% et la moyenne en Afrique subsaharienne n’est que de 42%, selon le Fonds monétaire international.

A l’analyse, si l’économie mondiale envisage de se relancer comme par le passé avec le crédit, l’Afrique subsaharienne a le profil pour devenir le prochain relais de croissance de la dette internationale. Avec des croissances en berne, une reprise économique lente, les marchés matures risquent de connaître des taux bas pour très longtemps.

Pour l’instant, les investisseurs peuvent jouir d’une certaine stabilité. Les dettes soutenables représentent 88% du total de la dette mondiale. Mais la part spéculative pourrait grossir très rapidement, selon plusieurs analystes.

(Agence Ecofin)

Via beafricainfo

LE SAVIEZ-VOUS? ° Superficie de l’Afrique = 30.37 million km2 ° Superficie de la Chine = 9.6 million km2 ° Superficie des USA = 9.8 million km2 ° Superficie de l’Europe = 10.18 million km2 ● L’Afrique est plus grande que L’Europe toute entière, la Chine et les États-Unis d’Amérique réunis. ● Mais sur la plupart des cartes du monde dans les livres, l’Afrique est représentée en dimension réduite, et cela, pour créer l’effet visuel d’une petite Afrique. Manipulation, lavage de cerveau. – L’Afrique, c’est 60% de terre arable; – L’Afrique, c’est 90% de réserve de matière première; – L’Afrique, c’est 40% de réserve d’Or; – L’Afrique, 33% de réserve de Diamant; – L’Afrique, c’est du manganèse, c’est du fer, c’est du bois. – L’Afrique, c’est trois fois la superficie de la chine, trois fois la superficie de l’Europe, trois fois la superficie des États unis d’Amérique. – L’Afrique, c’est trente million et demi de Km² (30 415 875 km²); – L’Afrique, c’est 1,3 milliard d’habitants (la Chine c’est 1,4 milliard d’habitants sur 9,6 million de Km²). Et on nous chante à la longueur de la journée que l’Afrique est surpeuplée, il faut réduire sa population! En passant, une population très jeune d’ailleurs avec une moyenne d’âge de 19 ans, si je ne m’abuse. – L’ Afrique, c’est la diversité culturelle, (danse, musique, architecture, sculpture, etc.). – L’ Afrique c’est 30 000 recettes médicinales. ● L’ AFRIQUE REPRÉSENTE L’ AVENIR DE L’HUMANITÉ (D’ici 2050, l’Afrique seule sera capable de nourrir 9 milliards de bouches). Avec des dirigeants qui ne sont pas au service des multinationales, L’ESPOIR EST CERTAIN POUR TOUT LE MONDE AVEC L’ AFRIQUE, sinon on va tous nous noyer. OR LA RAISON TRIOMPHE TOUJOURS SUR TOUTE FOLIE HUMAINE! BONNE MÉDITATION! Source : Facebook