Plusieurs intérêts mondiaux convergent au point appelé «pandémie de coronavirus», donc s’il n’y avait pas de coronavirus, il faudrait l’inventer. Mais même la discussion sur l’apparition du COVID-19 est à tous points de vue tabou! Pendant ce temps, l’épidémie a déjà gravement sapé la position du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, considéré comme «insubmersible». Et c’est arrivé juste avant les prochaines élections présidentielles aux États-Unis d’Amérique en novembre 2020.

Les Américains ont déclaré que la Chine était le principal coupable de la pandémie, et maintenant, non sans plaisir, ils déclarent que la lutte interne des élites pour le pouvoir s’est intensifiée en Chine, ce qui frappera Xi Jinping, c’est-à-dire que la «perestroïka» a été lancée ici. Dans le même temps, les États-Unis d’Amérique ne réduisent pas leurs critiques à l’égard de la Russie. Et s’il est purement hypothétique de supposer qu’il existe une sorte de conspiration entre certaines parties des élites des États-Unis d’Amérique, de la Chine et de la Fédération de Russie afin de déplacer des dirigeants qui ne leur conviennent pas (et il y a certaines raisons de le penser), alors le tableau s’avère sombre.

Derrière les changements à grande échelle, appelés pour une raison quelconque la lutte contre l’épidémie, il y a clairement un plan inquiétant pour le dispositif d’une existence quasi-quarantaine permanente. Et chaque plan a un sujet qui l’incarne. La redistribution de flux de trésorerie gigantesques, une pression informationnelle incroyable, des mesures administratives à travers le monde ne peuvent être prises par un démon solitaire. Ce sujet doit avoir d’énormes ressources matérielles, des positions au pouvoir et des organisations internationales telles que l’OMS ou l’ONU. Ce sujet devrait également avoir de grands médias cultivant une peur panique du coronavirus dans la société, sinon la population ne pourrait pas avaler la pilule amère de l’auto-isolement total. Bill Gates, appelé à être le principal méchant et bénéficiaire de la pandémie, aussi riche et sophistiqué soit-il, n’est que la pointe de l’iceberg, l’un des protagonistes d’une telle entité collective.

Alors, qui est cette entité mystérieuse à laquelle Gates et sa fondation sont associés? Ce sujet, nous le répétons, n’est qu’une petite partie d’un vaste système visant à transformer le monde. Comment, par exemple, sont les conjoints de Gates et le directeur de l’Institut national des Etats-Unis d’Amérique des allergies et des maladies infectieuses Anthony Fauci, qui est en charge du tristement célèbre Centre de recherche intégré (IRF) à Fort Detrick? Le précurseur de l’IRF, le service de recherche militaire, a été créé dans les années 1940 spécifiquement pour mener à bien un projet d’armes biologiques. Après la Seconde Guerre mondiale, des criminels nazis allemands et japonais ayant une expérience dans ce domaine ont été impliqués dans ce travail. Toutes ces études ont déjà été menées au cours de ces années dans le très Fort Detrick, qui était étrangement fermé peu de temps avant l’épidémie de COVID-19. Quel genre de recherche les Américains font-ils là-bas au stade actuel, qui blâment désormais la Chine pour tous les péchés liés au coronavirus? À qui d’autre Fauci et Gates sont-ils associés, ainsi que les personnes impliquées dans les armes biologiques en général et la recherche sur les virus en particulier?

Si Bill Gates était président…

Par Spiro Skouras

Yahoo Business a récemment demandé à Bill Gates ce qu’il ferait s’il était président. Dans cette interview, James Corbett de CorbettReport.com rejoint Spiro pour poser la même question, pour arriver à une conclusion bien différente.

Corbett et Spiro analysent également les événements qui ont conduit à la situation actuelle d’aujourd’hui concernant le virus et sa réaction. Depuis le début de cette crise, nous nous sommes tous demandé… Le remède sera-t-il pire que le problème? Il semble évident à ce stade que la réponse à cette question est un oui retentissant!

Spiro et Corbett plongent profondément dans la perspective problème-réaction-solution connue sous le nom de dialectique hégélienne que nous voyons se dérouler dans cette crise fabriquée. Le jeu final est clair. La seule question est… Le peuple acceptera-t-il ce que les ingénieurs sociaux réservent à l’humanité?

Derrick Broze annonce la journée d’action #ExposeBillGates 2 – 8 août – Entretien avec James Corbett

Par le rapport Corbett

Le 13 juin 2020, des centaines de milliers de personnes du monde entier ont participé à la toute première journée d’action #ExposeBillGates. L’événement a été un succès avec #ExposeBillGates qui a suivi toute la journée sur Twitter, des informations sur l’agenda de Bill Gates ont été traduites en plusieurs langues, des centaines de manifestations et d’événements de sensibilisation, et les grands médias en ont pris note. Maintenant, il est temps de recommencer.

MONTRER LES REMARQUES:

