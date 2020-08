Le président Trump déclare la guerre à Big Pharma pour sauver l’Amérique des cartels pharmaceutiques criminels

Vous vous souviendrez peut-être qu’il y a quelques mois, après que le président Trump a annoncé «l’opération Warp Speed», je me suis inquiété du fait qu’il allait all-in avec Big Pharma sur le vaccin contre le coronavirus. Après avoir exprimé mes inquiétudes, j’ai été contacté par une personne très proche du président qui m’a assuré que Trump ne sautait absolument PAS au lit avec Big Pharma et qu’il prendrait, en fait, des mesures stratégiques très bientôt pour protéger les Américains des pratiques prédatrices de Big Pharma.

Nous avons maintenant vu les résultats de cette action. Trump a signé des ordres exécutifs pour «éliminer les intermédiaires» qui engrangent des centaines de milliards de dollars en bénéfices de Big Pharma. Ce sont ces intermédiaires qui maintiennent les prix des médicaments extrêmement élevés aux États-Unis d’Amérique alors que les mêmes médicaments ne représentent qu’une fraction du prix au Canada ou au Mexique (sans parler de l’Inde, où les prix des médicaments sont encore plus bas).

Il y a deux jours, le président Trump a parlé directement des «riches ennemis» de Big Pharma qui tentent de l’empêcher de mettre en œuvre ses efforts pour faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance en Amérique en supprimant toutes les abus de prix et la fixation des prix monopolistiques par les distributeurs pharmaceutiques.

Regardez cette vidéo pour voir par vous-même:

De la vidéo:

J’ai donc beaucoup d’ennemis là-bas. C’est peut-être la dernière fois que vous me verrez pendant un certain temps. Beaucoup d’ennemis très, très riches, mais ils ne sont pas satisfaits de ce que je fais…

Mais je pense que nous avons une chance de le faire, et aucun autre président ne fera ce que je fais. Aucun autre président ne ferait une nation favorisée, un rabais, un achat auprès d’autres nations à un coût bien moindre. Personne. Et il y a beaucoup de gens malheureux, et ce sont des gens très riches, et ils sont très malheureux…

Ils sont si riches. Ils sont si riches… Personne n’a la moindre idée de qui ils sont ou de ce qu’ils font. Ils gagnent plus que les compagnies pharmaceutiques. Vous savez, en toute honnêteté, au moins les sociétés pharmaceutiques doivent fabriquer un produit, et ce doit être un bon produit.

Analyse: Trump entre en guerre contre les pratiques abusives de fixation des prix de Big Pharma, et des personnes très puissantes risquent de perdre des milliards de dollars en bénéfices faciles

Comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo ci-dessus, le président Trump s’en prend directement au modèle de profit exploiteur de Big Pharma en contournant les ventes nationales de médicaments et en organisant à la place des programmes gouvernementaux pour acheter des médicaments à des prix à l’étranger qui sont beaucoup plus abordables.

D’autres efforts sont en cours pour réduire considérablement le prix des médicaments dans vos pharmacies locales.

Si vous avez déjà eu le moindre doute sur le fait que Trump était de notre côté, sachez que Donald J.Trump est le seul homme à Washington D.C. qui tient tête à Big Pharma et que sa vie est menacée en conséquence. C’est pourquoi il passe un moment en mode « verrouillage ».

C’est aussi pourquoi Trump mérite votre vote en novembre. Il n’y a personne d’autre qui s’attaquera aux Big Pharma comme le fait maintenant le président Trump, et même si son administration injecte des milliards de dollars en contrats de vaccins pendant la pandémie actuelle, son objectif à long terme est de détrôner Big Pharma de sa position de domination économique et de fraude scientifique.

Trump a besoin de notre soutien pour avoir même une chance de démanteler les cartels de la drogue Big Pharma. Trump sait également qu’une très grande contre-attaque contre le secteur pharmaceutique consiste à publier un décret ordonnant à la FDA d’interdire la publicité directe aux consommateurs sur les médicaments, qui fournit actuellement jusqu’à 70% des revenus de CNN et d’autres propagandistes des médias d’entreprise. Interdire les publicités DTC couperait simultanément les produits pharmaceutiques aux genoux et priverait les faux médias d’information de la plupart de leurs revenus d’exploitation.

Si les États-Unis d’Amérique ne déclarent pas la guerre aux cartels criminels de la drogue des Big Pharma, ces sociétés perverses domineront tous les secteurs de la société et feront de nous tous les esclaves de leur endoctrinement chimique. En fait, ils l’ont déjà fait. Big Pharma contrôle désormais les médias, les revues scientifiques, les écoles de médecine, les universités et même de grands secteurs de la culture pop comme les films. C’est pourquoi les «anti-vaxxers» sont toujours décrits comme des fous dans les scripts hollywoodiens: les écrivains sont payés par le CDC et l’industrie du vaccin pour générer des scripts qui promeuvent la propagande vaccinale.

C’est pourquoi nous devons également encourager le président Trump à mettre fin à l’immunité juridique des fabricants de vaccins qui sont devenus des «terroristes vaccinaux» dangereux et frauduleux dans leur déploiement de fausse science, de peur et de fraude financière.

