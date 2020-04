Pire que la Grande Dépression de 1929?: Économiste sur la crise de Corona

Image d’archives

Après le Tsunami financier, le Tsunami économique? «Toutes choses inégales par ailleurs», le capitalisme a-t-il en son sein les germes de sa destruction?



Von Bolle Selke

En raison de la pandémie corona, le monde est en train de se déglobaliser: les frontières sont fermées, les canaux de livraison et de production sont interrompus. Cela a de graves répercussions sur l’économie mondiale. Le dernier livre de l’expert en investissement Marc Friedrich s’intitule « Le plus grand crash de tous les temps ». Dans l’interview, il révèle: est-il temps maintenant?

– Monsieur Friedrich, grâce à Corona, l’économie mondiale est au point mort. L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, s’attend à « la pire récession depuis la Grande Dépression », « bien pire que la crise financière mondiale de 2008 à 2009 ». Est-ce le gros crash qu’ils prédisent dans leurs livres?

Ce pourrait être le déclencheur, bien sûr. On avait vu auparavant que l’économie mondiale était en récession et que les économies étaient en déclin. Je pense que le virus corona n’était que la goutte qui a débordé du baril, qui a fait éclater les bulles financières et immobilières. Si cela dure encore quelques semaines, ce sera en fait le plus gros crash de tous les temps, car mon livre est intitulé, et cela nous gardera très occupés et fera vieillir la Grande Dépression de 1929.

– Les économistes parlent actuellement d’un cours «V» ou «U». « V » signifie que l’économie s’effondre et augmente à nouveau fortement, un cours « U » signifie que l’économie s’effondre, puis reste à un niveau bas, puis remonte. Quelle lettre jettent-ils dans le ring maintenant?

Un « L ». Cela diminue beaucoup, puis nous stagnons, puis nous redescendons. C’est moins une lettre qu’un escalier vers le sous-sol. Une reprise en forme de «V» est très peu probable à mon avis. Plus comme un « W », mais je pense que c’est un « L » qui est complété par un autre « L », qui est au sud. Les économies ne se rétabliront pas aussi rapidement, même si les banques centrales tirent effectivement tous leurs tuyaux et injectent plus d’argent que jamais.

– Vous auriez pu dire oui, alors rien ne vient après le crash.

Non, la vie continuera, ce sera juste différent. C’est déjà ce tournant que j’ai décrit dans le livre. Nous nous réveillerons dans un nouveau monde. À l’avenir, nous consommerons différemment, produirons différemment, voyagerons différemment, vivrons différemment et paierons différemment. Ce changement de paradigme qui se produit actuellement, non seulement sur le plan monétaire, mais aussi social et politique, ne peut être stoppé. Le Coronavirus n’est que le déclencheur, mais pas la cause fondamentale, car les déséquilibres du système ont été constatés beaucoup plus tôt – par le biais des politiques des banques centrales, des politiques en général qui ne mènent pas dans la bonne direction.

– En 2001, vous avez connu une faillite nationale en Argentine et ses conséquences. Aurons-nous des scénarios similaires en Europe? Que signifie la récession pour l’UE et l’euro?

Cela scellera la fin de l’euro et de l’UE. L’UE et l’euro ne peuvent plus gérer cela. Les faillites sont tout à fait possibles en Italie, mais aussi en Espagne. L’Europe du Sud est en fait déjà en faillite et il ne faut pas oublier: l’Italie avait déjà d’énormes problèmes avant la crise de Corona, avait déjà une dette nationale record de 137% du PIB, était déjà en récession, avait des taux de chômage record et maintenant arrive la prochaine crise en plus: le virus corona et l’isolement de l’économie par des couvre-feux. Bien sûr, cela a des effets dévastateurs – également de nature politique. Bien sûr, la faillite de l’État n’est pas exclue et peut survenir à tout moment. Les Italiens seront probablement les premiers à dire non seulement «Ciao EU», mais aussi «Ciao Euro». Parce que dans le corset de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), ils ne peuvent pas emprunter. Vous ne pouvez pas réduire les taux d’intérêt. Vous ne pouvez pas devenir compétitif. Vous ne pouvez pas imprimer d’argent. Ils ne seront donc jamais satisfaits du corset des taux d’intérêt de la BCE. Malheureusement, il y a lieu de craindre que l’UE et l’euro ne volent autour de nos oreilles.

– Votre livre de 2015 s’appelle: Le crash est la solution. Quelles opportunités offre la crise actuelle?

On peut aussi vivre sans de telles constructions supranationales comme l’UE, qui sont imposées aux citoyens. Regardez vers le Japon, le Brésil ou la Norvège. La communauté mondiale continuera de tourner même sans Union européenne. C’est aussi une opportunité pour l’humanité. Chaque crise est une opportunité et l’UE n’est pas la fin de l’évolution, mais à un moment donné, nous regarderons également en arrière et dirons: «Mec, c’était une bonne idée, mais cela n’a pas fonctionné. Trouvons d’autres voies.» Parce que le monde veut faire du commerce. Elle veut avoir un échange économique. Nous sommes une espèce et nous voulons juste que tout le monde se porte bien. Je crois que cette crise est une énorme opportunité pour nous d’être catapultés à un nouveau niveau de conscience pour voir ce qui n’allait pas et ce qui était bien. Les choses seront du mauvais côté, comme un système financier, un système monétaire qui a fait son temps, mais bien sûr l’UE et l’euro. Vous pouvez en tirer des enseignements, car les gens apprennent par l’échec et ces crises sont nécessaires comme catalyseur, comme catharsis pour se développer davantage.

– Alors, comment pouvez-vous, en tant que consommateur normal, amortir au mieux les effets négatifs de la crise imminente?

Nous sommes confrontés au plus grand transfert de richesse de l’histoire de l’humanité. Dans de telles situations de crise, historiquement, soit une fortune est faite, soit une fortune est détruite. Ceux qui disposent désormais de peu de ressources peuvent désormais fixer le cap de manière à pouvoir en bénéficier de manière disproportionnée et peut-être se positionner financièrement positivement pour les générations à venir. Cela signifie que vous devez maintenant créer des contrepoids, dans des valeurs limitées par la nature ou les mathématiques. Cela peut bien sûr être de l’or ou de l’argent, mais bien sûr aussi des diamants, des terres, une propriété payante ou du Bitcoin. Il existe donc de nombreuses options pour le grand et le petit portefeuille. C’est ainsi que vous pouvez construire un contrepoids, contre l’impression d’argent, contre la folie de la politique et de l’UE, pour protéger vos actifs et votre pouvoir d’achat. Tant que les banques centrales impriment de l’argent, tout ce qui est limité par nature augmentera bien sûr en valeur. Nous connaîtrons alors une inflation incroyable. Ensuite, vous pouvez être heureux si vous avez légalement retiré de l’argent du cycle bancaire et que vous l’avez stocké dans un magasin de valeur tel qu’une pièce d’or.

– Le plus gros crash de tous les temps, c’est son gros best-seller. Mais s’il arrive maintenant, alors peut-être qu’ils n’ont plus rien à écrire, que prévoient-ils pour l’année prochaine?

Il y a toujours quelque chose à écrire. Je veux vraiment écrire un livre sur Bitcoin l’année prochaine. Je pense que c’est aussi une grande révolution qui nous attend: la numérisation du système monétaire. Je pense que trop peu de gens comprennent Bitcoin, mais ils devraient le comprendre parce que pour moi, c’est la plus grande révolution monétaire que nous ayons jamais vue. Tout le monde pourrait avoir la possibilité de se sécuriser financièrement si vous comprenez le Bitcoin et pouvez y investir. Le bitcoin est limité, illimité, ne peut pas être manipulé, n’est pas confié aux États ou aux banques centrales, et présente bien sûr de nombreux avantages par rapport au système monétaire défaillant actuel.

L’interview complète avec Marc Friedrich pour l’écoute:

Traduction et Titre 2 : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Source : Sputnik News

Trump va pousser à la réouverture des États-Unis d’Amérique étant donné que 20 millions de personnes demandent des allocations de chômage

Un record de plus de 20 millions d’Américains ont demandé des allocations de chômage dans les magasins et restaurants fermés au cours de la pandémie de coronavirus aux États-Unis d’Amérique, selon un rapport.

Pendant ce temps, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump poussait jeudi à rouvrir l’économie après un arrêt d’un mois, malgré les inquiétudes des experts de la santé, des gouverneurs et des chefs d’entreprise selon lesquelles la levée de la fermeture pourrait aggraver la situation.

Le coronavirus a tué environ 31 000 personnes et infecté 640 000 personnes aux États-Unis d’Amérique.

Mercredi, un nombre record de 2 371 personnes sont mortes, le bilan quotidien le plus lourd de tous les pays.

Le pays a enregistré son premier décès COVID-19 le 29 février, et il a fallu 38 jours pour atteindre 10 000 décès et seulement neuf jours de plus pour passer de 10 000 décès à 30 000. Mardi, le bilan précédent était de 2 364 morts, selon Reuters.

Mais Trump a suggéré que les États-Unis d’Amérique avaient dépassé le sommet des cas de coronavirus et qu’il annoncerait les premiers plans pour lever les verrouillages du virus.

Trump prévoyait de demander aux États de lever le séjour à domicile et les autres restrictions imposées le mois dernier pour arrêter la propagation de la maladie très contagieuse.

La pandémie a écrasé l’économie des Etats-Unis d’Amérique à des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression des années 1930, alors que plus de 20 millions de personnes ont demandé des allocations de chômage, dont 5,2 millions de plus qui ont demandé de l’aide la semaine dernière, ce qui a poussé le taux de chômage des Etats-Unis d’Amérique à 8,2%.

Un groupe de surveillance basé à Washington a déclaré lundi qu’un ralentissement économique brutal et des dépenses massives de sauvetage dûe au coronavirus vont presque quadrupler le déficit budgétaire de l’exercice 2020 aux États-Unis d’Amérique pour atteindre un record de 3 800 milliards de dollars.

Le Comité pour un budget fédéral responsable (CRFB) a également prévu que le déficit budgétaire de 2021 atteindrait 2 100 milliards de dollars en 2021, et une moyenne de 1 300 milliards de dollars jusqu’en 2025 alors que l’économie se remet des dommages causés par les fermetures.

