Science? Les vaccins Pfizer et Moderna contre le coronavirus n’en ont aucun

Le président Trump, les médias mainstream et tous ceux qui croient que le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease (COVID-19) – MIRASTNEWS] ne peut être «guéri» qu’avec un vaccin célèbrent la nouvelle que les injections expérimentales de Pfizer et Moderna se sont soi-disant révélées comme des solutions plandémiques sûres et efficaces. Mais les titres élogieux correspondent-ils vraiment à la science?

La réponse est non, et la raison en est que Pfizer et Moderna se livrent à peine plus que des cascades de relations publiques conçues pour enrichir les dirigeants d’entreprise en utilisant un battage médiatique et un hopium dénués de sens.

Jusqu’à présent, pas même un seul résumé de la science réelle n’a été publié pour suggérer qu’un vaccin COVID-19 est sûr ou efficace. Et pourtant, les médias et la Maison Blanche affirment fondamentalement que la science est réglée.

«Ce sont des communiqués de presse», a déclaré l’avocate de la défense de la santé des enfants (CHD) Mary Holland lors d’une récente interview en direct avec la productrice de VAXXED Polly Tomney.

«La science n’a pas été publiée. Ce sont des «aperçus» des sciences en cours. Et ce que nous savons, d’après ce qui s’est déjà passé avec ces dirigeants de Pfizer et Moderna, c’est que lorsque le stock augmente, ils vendent une grande partie ou la totalité de leurs actions. «

En d’autres termes, nous assistons à une escroquerie massive des stocks par pompage et vidage se faisant passer pour une initiative de santé publique, et des dizaines de millions d’Américains ne sont pas plus avisés de ce qui se passe au nom de la «science».

Aucune des «sciences» de Pfizer ou de Moderna n’a fait l’objet d’un examen par les pairs, et ce ne sera probablement pas

Holland révèle comment les participants aux essais Pfizer et Moderna ont reçu soit un «placebo», dont le contenu reste inconnu, soit le vaccin expérimental. Plus tard, ceux qui ont développé ne serait-ce qu’un seul symptôme potentiellement associé à la COVID-19 ont été testés.

Une fois que tous les résultats des tests sont revenus, les responsables des essais ont examiné les données en double aveugle et sont parvenus à la conclusion que les vaccins expérimentaux étaient un succès fulgurant, ce que les médias ont rapporté.

Mais encore une fois, personne n’a examiné le communiqué de presse de l’une ou l’autre des sociétés, de sorte que les résultats présumés ne sont que des ouï-dire.

«Nous savons que c’est du battage médiatique», soutient Holland, notant que ces communiqués de presse seront désormais utilisés par Pfizer et Moderna pour demander une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA), ce qui signifie qu’aucune entreprise ne pourra être tenue pour responsable des blessures ou décès survenant après la vaccination.

«Ils n’ont pas publié de science. Cela n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs. Ils n’ont pas soumis cela à un véritable examen.»

Les vaccins COVID-19 sont une arnaque et le seront toujours

À vrai dire, le tout est une imposture géante, que la plupart de nos lecteurs connaissent probablement bien. Le problème est que des millions d’autres ne le savent pas et ont pourtant besoin de savoir s’il y a une chance de s’arrêter là où tout cela va.

« La réalité est que ce sont des vaccins expérimentaux, en particulier Pfizer et Moderna, car ils utilisent les technologies de l’ARN messager (ARNm) », prévient Holland.

«Aucun vaccin n’a jamais été homologué ou largement utilisé avec cette technologie, qui est plus rapide et moins chère, mais ils insèrent des instructions dans votre cellule pour produire des anticorps s’il entre en contact avec ce virus particulier.»

Veuillez prendre le temps de lire cet article car il explique comment la technologie de l’ARNm fonctionne et pourquoi elle constitue une menace pour le génome humain.

Pendant ce temps, Trump est tellement concentré sur le fait d’essayer de s’attribuer le mérite du «succès» de ces vaccins expérimentaux qu’il manque la forêt pour les arbres – ou peut-être est-il dans l’arnaque?

Les médias indépendants rendent également un mauvais service en omettant d’enquêter sur les affirmations de Pfizer et Moderna, reprenant au contraire l’affirmation non fondée selon laquelle les vaccins fonctionnent et sont une «bonne nouvelle» pour l’héritage de Trump.

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur COVID-19, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

HealthImpactNews.com

NaturalNews.com

Science.news

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Tout est truqué: numéros de cas, certificats de décès, efficacité des vaccins et présidence Biden

L’élection présidentielle de 2020 est tout aussi truquée que le nombre de cas de coronavirus de Wuhan (COVID-19), les certificats de décès frauduleux et les études d’efficacité des vaccins de Big Pharma, et ces RÉALITÉS FRAUDULEUSES sont sur le point de fusionner et de devenir une arme de privation et de tyrannie médicale, imposé au peuple américain et au reste du monde. Une nouvelle vague de verrouillages et de restrictions économiques est en cours de mise en place, et des points d’étranglement plus ciblés sont prévus pour la distribution des vaccins, afin de forcer les populations à se soumettre aux nouvelles expériences d’altération cellulaire d’ARNm de Moderna et Pfizer. L’équipe de transition de Biden fait équipe avec les fabricants de vaccins pour s’assurer que leur distribution supprime également la vie de tous.

Fraude médicale et fraude électorale vont de pair

Tout comme les critères de diagnostic ont été élargis pour dénombrer plus de cas de COVID-19, les exigences en matière d’identité ont été réduites à la baisse pour envoyer frauduleusement plus de bulletins de vote par correspondance pour Joe Biden. Tout comme les kits de test PCR sont rendus plus sensibles pour dénombrer plus de cas de COVID-19 faussement positifs, le logiciel des élections fédérales a également été utilisé pour basculer les votes Trump en votes Biden. Si les mondialistes peuvent convaincre les personnes en bonne santé de les mettre en quarantaine, parce qu’elles propagent en quelque sorte des infections qu’elles n’ont pas, alors les mondialistes peuvent facilement manipuler l’ensemble du processus électoral en utilisant un logiciel électoral d’inspiration communiste.

En 2020, les kits de test COVID-19 approuvés par la FDA ont présenté des écarts majeurs, entraînant des anomalies dans le nombre de cas, tout comme les bulletins de vote par la poste et les logiciels électoraux ont montré des écarts majeurs, entraînant des anomalies statistiques pour les totaux de votes et des gains de pourcentage de vote en hausse tardive pour Biden. Les études d’efficacité des vaccins sont également un processus truqué. Ces études n’exposent pas les vaccins et les receveurs de placebo de la même manière au virus présumé pour tester l’efficacité réelle du vaccin. Une grande partie des informations diffusées par Associated Press et Big Tech est une fausse réalité, utilisée pour forcer la soumission, pas la pensée critique et l’indépendance.

Le nombre de cas COVID-19 et le total des votes de Joe Biden ont une chose en commun

Les tests approuvés par la FDA ont eu du mal à différencier diverses souches de virus à ARN, conduisant à des statistiques qui ne représentent que le pourcentage moyen de maladies respiratoires qui surviennent dans la population, peu importe. Dans de nombreux cas, les tests sont hypersensibles et incapables de différencier les débris viraux bénins des virus excréteurs vivants, produisant finalement des faux positifs chez les personnes qui ne sont même pas malades, ce qui entraîne davantage de panique et les médias déclarent des «épidémies». Les numéros de cas ne représentent pas des données fiables. De nombreux gouverneurs d’État pensent qu’ils peuvent verrouiller la vie des gens si le taux de positivité des kits de test atteint un certain seuil (c’est-à-dire 7%).

Et si les psychopathes qui détiennent le brevet sur les séquences d’ADN viral détiennent également le brevet sur la méthodologie de test et peuvent contrôler la sensibilité de sa détection? Et si le virus et les kits de test exclusifs étaient utilisés comme arme biologique pour semer la panique, vendre des épidémies qui ne sont pas réelles et finalement permettre à un pathogène viral sérieux d’échapper à la détection? Et si cela était fait pour finalement asservir les systèmes économiques à une réinitialisation globale du communisme et pour asservir les êtres humains à la technologie expérimentale d’ARNm fournie via les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna?

Les tests ont utilisé des réactifs défectueux, conduisant à de faux positifs, et certains tests ont été contaminés, entraînant de réelles infections respiratoires et leur propagation. Il y avait même des positifs au COVID-19 attribués de manière frauduleuse ont même été observés en Floride, où les résultats des tests ont été calculés pour des personnes qui n’avaient jamais été testées au départ. Cela s’apparente à des personnes décédées votant pour Joe Biden ou à des personnes ayant un changement d’adresse votant dans leur nouvel État, car leur bulletin de vote par correspondance a été illégalement récolté dans leur État d’origine pour accumuler plus de votes pour Biden. La fraude médicale est conforme à la fraude électorale. Il y a des cas de cas de COVID-19 déclarés simplement parce qu’une personne est un membre de la famille d’une personne qui a été testée positive. Il y a des cas de fraude d’identité utilisée pour canaliser des bulletins de vote anticipés fictifs vers les partisans de Biden. C’est une seule et même chose: fraude et terreur.

Personne ne doit être un patient médical, l’esprit retenu par la peur de l’expérience de manipulation de Big Pharma. Personne n’a à se soumettre à ces restrictions communistes insidieuses de nos moyens de subsistance, et personne n’a à se prosterner devant l’autel de l’orthodoxie scientifique de Biden. Personne ne doit souffrir de visites multiples chez le médecin, d’affections auto-immunes, de fièvre, de maux de tête, de fatigue et de menace de myélite transverse, de syndrome de Guillain-Barré et de réactions mortelles causées par ces vaccins. Comme l’a dit le Dr Scott Atlas, membre du groupe de travail sur le coronavirus de Trump, la seule façon dont cela se termine, c’est si les gens se lèvent!

Les sources comprennent:

Zerohedge.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

WashingtonPost.com

ABCActionNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les médias disent que les effets secondaires du vaccin Covid-19 sont la «preuve» qu’il fonctionne

Le géant pharmaceutique Pfizer demande à l’administration Trump l’autorisation de libérer son vaccin contre le coronavirus de Wuhan ((de la) COVID-19) avant la fin du mois de novembre, malgré le fait qu’il s’accompagne d’une série d’effets secondaires désagréables. Les Américains ne devraient pas s’inquiéter, cependant: les médias traditionnels disent que ces effets secondaires sont la preuve que le vaccin fonctionne.

Yahoo! Les informations et autres organes d’information font circuler un article de propagande de Kaiser Health News qui insiste sur le fait que les «effets secondaires grippaux» qui résultent de la piqûre de Pfizer sont parfaitement normaux, même s’ils semblent pires que les symptômes que la plupart des gens éprouvent – s’ils en ressentent même aucun symptôme – après un test de coronavirus positif.

Selon le récit officiel, se faire piquer avec le vaccin COVID-19 de Pfizer pourrait entraîner des douleurs dans les bras, des muscles endoloris et une fièvre – au minimum. De tels symptômes pourraient durer des jours, admettent les revendeurs de vaccins, mais c’est le prix que les gens doivent payer pour rester protégés contre le développement éventuel des mêmes symptômes à partir du virus lui-même.

L’affirmation de Pfizer et de son partenaire BioNTech est que neuf personnes sur 10 vaccinées contre la COVID-19 obtiennent une protection contre l’infection, bien qu’aucune des deux sociétés n’ait publié de données sous-jacentes à l’appui. On s’attend à ce que les gens croient simplement que ces sociétés pharmaceutiques disent la vérité et «font ce qu’on vous dit», pour citer Anthony Fauci.

Cette confiance et ne pas vérifier le mantra venant de Big Pharma et des médias grand public est un départ ironique du rejet par l’establishment des allégations du président Trump de fraude électorale généralisée. Il n’y a «aucune preuve» que la «victoire» de Joe Biden est frauduleuse, et pourtant le manque total de preuves provenant de Pfizer concernant l’innocuité et l’efficacité de son vaccin COVID-19 doit simplement être ignoré car une «science» non divulguée a déclaré que le jab fonctionne.

Les médias n’exigent jamais la preuve que les vaccins fonctionnent, même s’ils rejettent les preuves prouvant la fraude électorale

Les médias dits «indépendants» sont également complices du simulacre du vaccin COVID-19 car il perroquet chaque dernier mot sur les avantages présumés des coups tout en fermant les yeux sur le manque de preuves.

Il vaut la peine de répéter une deuxième fois qu’aucune preuve n’existe pour montrer que l’un des vaccins expérimentaux COVID-19 actuellement en développement «fonctionne» comme on le prétend. En fait, la plupart d’entre eux semblent ne pas fonctionner et ont le potentiel de vous tuer, vous et votre famille.

«Nous demandons aux gens de prendre un vaccin qui va faire mal», a admis le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et de politique de santé au Vanderbilt University Medical Center.

« Il y a beaucoup de bras endoloris et un grand nombre de personnes qui se sentent minables, avec des maux de tête et des douleurs musculaires, pendant un jour ou deux. »

Étant donné que le vaccin COVID-19 de Pfizer est disponible en deux doses séparées d’environ un mois d’intervalle, convaincre les personnes qui présentent de tels symptômes de revenir pour un deuxième tour est certes une vente difficile. Le conseil de Schaffner est de leur mentir en affirmant que les effets secondaires prouvent l’efficacité.

« Il existe des preuves qui suggèrent que si vous définissez la douleur comme un indicateur de l’efficacité, c’est utile », a déclaré Schaffner. « Si ça fait un peu mal, ça marche. »

Paul Offit, qui siège au conseil consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) sur les vaccins COVID-19 est d’accord avec cette approche. Ce fanatique pro-vaccin soutient qu’une fois que les données sur l’innocuité et l’efficacité seront publiées, elles devront être massées de manière à communiquer efficacement aux gens que peu importe ce qu’ils souffrent après avoir été piqué, le processus «fonctionne».

Les dernières nouvelles sur COVID-19 peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

Yahoo.com

NaturalNews.com

NYPost.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

FAILLITE DE LA SCIENCE: la justice portugaise déclare que les tests PCR sont des «preuves» non fiables et illégales d’infections présumées à Covid-19

Mettre en quarantaine des personnes uniquement sur la base d’un test PCR «positif» n’est plus légal au Portugal, grâce à une décision de justice qui a jugé le test intrinsèquement peu fiable, et donc frauduleux à des fins d’élaboration des politiques.

Citant Jaafar et al. 2020, le tribunal a déterminé que le test PCR produisait des résultats variables en fonction de la charge virale d’un individu, ainsi que du nombre de cycles utilisés. Dans sa conclusion, le tribunal a écrit que:

«… Si une personne est testée par PCR comme positive lorsqu’un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c’est la règle dans la plupart des laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que cette personne soit infectée est inférieure à 3%, et le la probabilité que ledit résultat soit un faux positif est de 97%. »

En d’autres termes, les personnes qui se font tester avec un test PCR recevront plus que probablement un résultat inexact, généralement un faux positif. Cela suggérerait que les chiffres officiels du coronavirus de Wuhan ((de la) Covid-19) sont largement biaisés, ce qui fait que la plandémie semble pire qu’elle ne l’est en réalité.

Étonnamment, personne ne semble savoir quel seuil de cycle pour le test PCR était utilisé au Portugal jusqu’à présent. Par conséquent, il n’y a aucun moyen de savoir combien de personnes qui ont été testées «positives» avaient réellement le coronavirus de Wuhan ((de la) Covid-19).

En Inde, où le seuil de cycle standard est compris entre 37 et 40, la fiabilité du test PCR y est également inférieure à 3%, avec un taux de faux positifs pouvant atteindre 97%.

Vous trouverez plus des dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan ((de la) Covid-19) sur Pandemic.news.

Le test PCR n’a jamais été conçu pour détecter des virus entiers

Le cas au Portugal est survenu après que quatre personnes ont été mises en quarantaine de force par l’Autorité régionale de la santé (RHA). L’une de ces personnes a subi un test PCR, tandis que les trois autres ont été jugées avoir subi «un risque élevé d’exposition».

L’ORS a décidé que tous étaient «contagieux» en fonction des circonstances, les obligeant à aller en isolement forcé pendant la période prescrite de deux semaines que la plupart des gouvernements semblent utiliser.

Ces personnes ont poursuivi pour science frauduleuse et ont gagné, créant un précédent pour que le test PCR soit, espérons-le, rejeté comme un charlatanisme pseudo-scientifique, ce qui est exactement ce qu’il est.

Même le New York Times a dit la vérité en révélant que la plupart des gens dont le test est «positif» à l’aide d’un test PCR sont en fait négatifs et en bonne santé.

Les données de test recueillies au Massachusetts, à New York, au Nevada et ailleurs montrent que plus de 90 pour cent des personnes testées «positives» avec un test PCR sont parfaitement normales et sans maladie.

«Compte tenu du doute scientifique – exprimé par les experts, c’est-à-dire ceux qui comptent – sur la fiabilité des tests PCR, compte tenu du manque d’information sur les paramètres analytiques des tests, et en l’absence de diagnostic médical justifiant l’existence d’infection ou de risque, il n’y a aucun moyen pour ce tribunal de déterminer si c’était effectivement porteur du virus SRAS-CoV-2 ou si A, B et D couraient un risque élevé d’y être exposés,» Le tribunal portugais a corroboré le caractère défectueux du test PCR.

Il est important de garder à l’esprit que la PCR n’a jamais été destinée à être utilisée comme méthode pour essayer de copier du matériel génétique, c’est ainsi qu’elle est utilisée dans les tests de coronavirus de Wuhan ((de la) Covid-19).

«Il n’a jamais été conçu pour être un outil de diagnostic», rapporte Great Game India.

En substance, si un test PCR est effectué sur une personne immunitaire et s’avère «positif», ce qu’il tire réellement est peut-être une «partie brisée du génome viral».

«Même si les virus infectieux sont morts depuis longtemps, un test corona peut revenir positif car la méthode PCR multiplie ne serait-ce qu’une infime fraction du matériel génétique viral suffisamment [pour être détecté]», note en outre Great Game India.

Les sources de cet article incluent:

GreatGameIndia.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News