En remplacement de Mark Esper, le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, active les forces d’opérations spéciales pour lui rendre compte directement

Les ressources des forces spéciales sont maintenant déployées pour vaincre les ennemis et les traîtres nationaux des États-Unis! – Mike Adams + Vidéos

Par: Mike Adams / Natural News

Pour ceux qui sont réticents à reconnaître les actions menées pour défendre l’Amérique contre des ennemis étrangers et nationaux, un changement massif vient d’être mis en place au ministère de la Défense, ce qui prouve quelques indices supplémentaires sur ce qui se passe.

Les forces d’opérations spéciales ont maintenant été restructurées pour rendre compte directement au secrétaire à la Défense Chris Miller, qui a remplacé la créature des marais Mark Esper, récemment renvoyé par Trump. Le terme «forces d’opérations spéciales» comprend généralement les forces spéciales de l’armée (Rangers, Delta, etc.) et de la marine (SEAL) et englobe probablement plusieurs dizaines de milliers de troupes d’élite hautement entraînées. (Le décompte exact n’est pas une information publique.)

Chris Miller, qui était auparavant directeur du National Counterterrorism Center, a décrit les changements comme «tectoniques» et comme étant poursuivis pour «combattre les menaces transnationales».

Mais il a également dit quelque chose d’encore plus intéressant:

À 6 h 29, Miller dit: (italiques ajoutés)

Dans le même temps, si des acteurs décriés sous-estiment notre détermination ou tentent de saper nos efforts, nous n’hésiterons pas à rétablir les éléments de dissuasion et à vaincre toutes les menaces.

Alors que nous mettons en œuvre les ordres du président, nous reconnaissons également que les transitions et les campagnes comportent des risques et des défis et opportunités inattendus. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour annoncer que j’ai demandé aux dirigeants civils des opérations spéciales de relever directement de moi plutôt que par les voies bureaucratiques actuelles. Cette étape historique finalise ce que le Congrès a autorisé et dirigé et mettra pour la première fois le Commandement des opérations spéciales à égalité avec les services militaires.

Il a spécifiquement invoqué «les transitions et les campagnes», et bien que le mot «campagne» se réfère généralement à une campagne militaire, associée au terme «transitions», cela fait apparemment référence aux transitions présidentielles et aux campagnes politiques.

Cela semble être un sifflet de chien pour d’autres patriotes à travers le DoD, diffusant le fait que les patriotes sont désormais en charge au DoD, et qu’ils commandent désormais directement les ressources des forces spéciales américaines. En d’autres termes, ces actifs viennent d’être retirés du contrôle des bureaucrates des marais de l’État profond qui hantent les couloirs du Pentagone, frottant les coudes avec John Bolton et d’autres limaces des marais dans l’espoir de déclencher davantage de guerres.

Les ressources des forces spéciales sont actuellement déployées pour abattre les ennemis et les traîtres nationaux des États-Unis

Maintenant, de nombreux points commencent à être connectés ici, avec des rumeurs non confirmées circulant ces derniers jours selon lesquelles des équipes des forces spéciales américaines ont déjà arrêté certains traîtres démocrates de haut niveau et de l’État profond qui sont à l’origine de la récente ingérence électorale étrangère dans les élections américaines via les systèmes de vote Dominion et Scytl, qui ont tous deux été truqués pour produire une «victoire» de Joe Biden.

Je couvre plus de détails à ce sujet dans mon podcast Daily News Update du 16 novembre.

Selon des rumeurs récentes, les forces américaines ont attaqué une ferme de serveurs à Francfort, en Allemagne, prenant possession de données de serveur qui prouvent la fraude électorale massive qui a été commise. Cela signifie que des efforts sont déjà en cours pour rassembler toutes les preuves nécessaires pour prouver la trahison de la part de ceux qui ont tenté de voler les élections et de renverser le gouvernement des États-Unis.

L’avocat Sidney Powell explique une partie de ce qui s’est passé le 3 novembre lors du vol électoral de gauche en Amérique:

Comme nous l’avons documenté dans des articles précédents, l’élection de 2020 s’est déroulée dans le cadre d’une urgence nationale déclarée par Trump et déclarée le 12 septembre 2018 dans un décret.

Cet ordre, disponible sur Whitehouse.gov, est intitulé «Décret exécutif sur l’imposition de certaines sanctions en cas d’ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis».

Comme je l’ai expliqué précédemment:

Dans l’OE, le président déclare également que les personnes et les organisations situées, en partie, en dehors des États-Unis sont connues pour être en mesure «d’interférer ou de saper la confiance du public dans les élections aux États-Unis, notamment par l’accès non autorisé aux infrastructures électorales et électorales. ou la diffusion secrète de propagande et de désinformation.»

L’OE déclare en outre que cette ingérence étrangère dans les élections américaines «constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis».

L’OE donne au gouvernement américain le pouvoir de saisir tous les actifs de toute société ou organisation engagée dans le truquage d’une élection nationale. Cela signifie que Trump peut désormais saisir Twitter, Facebook, CNN, le New York Times et tous les actifs de chaque démocrate impliqué dans le trucage électoral.

Le trucage électoral est également un crime criminel en vertu de la loi américaine actuelle.

Mais comment les milliers de démocrates, de profonds états et d’acteurs traîtres qui ont participé à tous ces vols électoraux seront-ils réellement arrêtés et interrogés?

Réponse: Forces spéciales américaines, répondant directement à Chris Miller.

Trump a déjà le pouvoir total d’arrêter secrètement les ennemis nationaux dans le cadre de la NDAA, promulguée par Obama

Trump invoquera probablement l’Insurrection Act, qui autorise le déploiement de forces militaires aux États-Unis pour réprimer des actes de rébellion ouverte ou d’insurrection contre le gouvernement américain. Même sans la loi sur l’insurrection, Trump a déjà la NDAA, la loi sur l’autorisation de la défense nationale, qui permet spécifiquement au président d’utiliser les forces militaires américaines pour arrêter et détenir des combattants ennemis même s’ils sont citoyens américains.

Le trucage coordonné des élections qui a eu lieu – en utilisant la technologie du Venezuela, des serveurs d’Allemagne et de l’argent de la Chine communiste – est bien sûr un acte de guerre internationale contre le gouvernement des États-Unis. Tous ceux qui se livrent à ces actes sont en fait des combattants ennemis, même s’ils sont citoyens américains ou législateurs. Ils peuvent être arrêtés par le personnel militaire américain, transférés sur des sites noirs comme GITMO et interrogés ou poursuivis en vertu du droit militaire du temps de guerre.

Certains observateurs disent que ce processus a déjà commencé. C’est ce que nous pensons que Sidney Powell voulait dire lorsqu’elle a déclaré: «Le Kraken était déjà sorti il ​​y a plusieurs jours.»

Dans cette mise à jour de podcast d’urgence d’il y a 24 heures, j’explique en détail pourquoi il est crédible que les forces militaires américaines aient été activées pour défendre les États-Unis d’Amérique contre une tentative de truquage électoral à l’initiative de l’étranger qui tentait d’installer illégalement Joe Biden à la présidence.

C’est peut-être pourquoi Lin Wood dit que Joe Biden «et des gens comme lui» vont en prison.

Des aveux enregistrés sur vidéo sont probablement enregistrés à cette minute.

Trump n’a pas besoin de l’ensemble du DoD pour y parvenir, voyez-vous, et il n’a pas besoin du DOJ. Il n’a pas non plus besoin de la police ou de la garde nationale. Il a le commandement des dizaines de milliers d’opérateurs des forces spéciales et de patriotes qui ont prêté serment de défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. Le président Trump donne enfin à ces garçons patriotes une chance de tenir ce serment.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

RUPTURE: ÉNORME SECOURS AU MICHIGAN – ILS VIENT D’ANNULER LA CERTIFICATION DE VOTE

John Solomon de Just the News rapporte, Dans un revirement extraordinaire qui laisse présager une éventuelle action en justice, les deux membres du GOP du conseil électoral du comté de Wayne ont signé des affidavits mercredi soir, alléguant qu’ils avaient été intimidés et induits en erreur en approuvant les résultats des élections dans la plus grande métropole du Michigan et ne croient pas que le les votes doivent être certifiés jusqu’à ce que de graves irrégularités dans les votes de Detroit soient résolues.

Comment Big Tech et Big Pharma combinent leurs forces pour asservir le monde

#WarRoomShow HR2: L’équipe juridique de Trump révèle une fraude électorale massive des démocrates qui est sur le point d’être exposée

De plus, le monde se réveille à la grande réinitialisation et à la guerre mondialiste contre les États-nations et le capitalisme de libre marché. – 05

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les globalistes. Ne les gardez pas sur des plates-formes sûres, car la plupart des gens sur ces plates-formes sont déjà réveillés par les mensonges du programme du Nouvel Ordre Mondial!

