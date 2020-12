Biden pourrait ne pas être installé à la Maison Blanche, suggère DNI John Ratcliffe

Apparaissant sur un segment récent de «Sunday Morning Futures» avec Maria Bartiromo, le directeur du renseignement national (DNI), John Ratcliffe, a suggéré que Joe Biden pourrait finir par perdre l’élection.

Tout en discutant des questions liées à l’influence communiste chinoise sur les élections et de l’enquête du conseiller spécial John Durham sur les origines de l’enquête sur la Russie, Ratcliffe a répondu à une question de Bartiromo sur la manière dont «l’administration Biden» traiterait les problèmes de sécurité nationale en déclarant:

« Ces questions électorales, nous verrons qui occupe quels sièges et s’il y a une administration Biden. »

En d’autres termes, Ratcliffe n’est pas si sûr qu’il y aura même une administration Biden, bien que les médias grand public l’aient couronné comme le «vainqueur» des élections.

C’est une déclaration audacieuse que Ratcliffe doit faire, et qu’il ne semble pas faire à la légère. Ratcliffe semble savoir que de très grandes choses se passent dans les coulisses qui pourraient faire dérailler les efforts des démocrates pour voler la Maison Blanche au président Donald Trump.

Jusqu’à présent, une accusation criminelle est sortie de l’enquête de Durham, et c’est très mineur

Concernant l’enquête sur Durham, Ratcliffe demande la publication immédiate d’un rapport intérimaire, d’autant plus que la gauche tente désespérément de faire dérailler l’enquête.

«Le président [de la House Intelligence] [Adam] Schiff a indiqué qu’il pensait que l’enquête de Durham devrait se terminer, c’est exactement pourquoi un rapport intérimaire serait approprié», a déclaré Ratcliffe à Bartiromo.

«Cela montrerait s’il existe ou non une base de bonne foi pour continuer. Cela protégerait le travail qui a été fait. J’encourage donc mes collègues du ministère de la Justice et du FBI et, en particulier, maintenant l’avocat spécial Durham à envisager de le faire, afin que le peuple américain puisse obtenir la comptabilité complète qu’il mérite.

Le procureur général William Barr a annoncé publiquement cette semaine que Durham avait été nommé conseiller spécial pour enquêter sur les origines de l’enquête Trump-Russie en octobre. Durham devrait poursuivre son enquête sur la prochaine administration, quelle que soit l’administration dont il s’agit.

Jusqu’à présent, une accusation criminelle est sortie de l’enquête. L’ancien avocat du FBI, Kevin Clinesmith, est accusé d’avoir modifié un e-mail lié à la surveillance d’un ancien assistant de campagne de Trump, mais cette accusation n’allègue pas une conspiration plus large au sein du FBI.

Ratcliffe dit qu’un espionnage illégal a eu lieu, il s’agit simplement de déterminer combien

Selon Ratcliffe, d’autres actes d’accusation devraient bientôt être en cours, sur la base des preuves qu’il a personnellement vues. Cependant, ce sera à Durham de décider car il est l’enquêteur.

«Écoutez, ce n’est plus une question de savoir s’il y a eu ou non de l’espionnage illégal», a déclaré Ratcliffe.

«C’est juste une question maintenant de savoir quelle était l’ampleur et la profondeur, et je sais que John Durham a enquêté là-dessus, et je suis confiant et j’ai dit que sur la base de ce que j’ai vu, je pense qu’il devrait y avoir des actes d’accusation supplémentaires.»

Au cours de son mandat en tant que DNI, Ratcliffe a déclassifié une multitude de documents que les alliés de Trump jugent importants, contenant des preuves qui montreraient qu’une enquête sur le président et sa campagne de 2016 était injustifiée.

Ratcliffe dit que le récit de collusion Trump-Russie n’était pas basé sur des faits mais sur un complot, «un récit créé par les démocrates – en particulier la campagne Clinton», affirme-t-il.

Des notes manuscrites déclassifiées appartenant à l’ancien directeur de la CIA John Brennan semblent montrer le «plan» de Clinton pour piéger le candidat de l’époque Trump comme étant censé être de connivence avec la Russie afin de distraire le public «de son utilisation d’un serveur de messagerie privé».

Les sources de cet article incluent:

Brighteon.com

FoxNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

RACKET: Sidney Powell dit que les contrats de vote conclus par les chefs d’État du GOP en Géorgie devraient faire l’objet d’une enquête

L’avocat Sidney Powell continue d’en découvrir davantage sur les opérations de fraude électorale massive qui ont eu lieu dans plusieurs États le 3 novembre et aux petites heures du 4 novembre pour voler les élections en faveur de Joe Biden et, peut-être, de certains candidats démocrates aux élections fédérales. Bureau.

Powell, un ancien procureur fédéral qui a intenté d’importantes poursuites judiciaires dans le Michigan et en Géorgie – des dépôts comprenant des affidavits, des déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve – estime que les contrats entre les responsables républicains de l’État de Peach et les systèmes de vote du Dominion doivent être examinés dans le cadre d’une enquête de corruption.

En tout, le contrat valait plus de 100 millions de dollars et elle a suggéré, avec l’avocat patriote basé en Géorgie Lin Wood, que le gouverneur Brian Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger auraient pu obtenir une forme de contrepartie.

« Il devrait y avoir une enquête, une enquête criminelle approfondie, franchement, sur toutes les personnes impliquées dans l’acquisition du système [de vote] du Dominion pour l’État de Géorgie », a déclaré Powell à Newsmax TV « The Count », animé par Tom Basile et Mark Halperin, le Samedi.

« Et franchement pour tous les autres États, étant donné à quel point le système est épouvantable et le fait qu’il a été conçu pour manipuler les votes et détruire les vrais votes des citoyens américains qui votaient légalement », a-t-elle ajouté.

«Je pense qu’il y a plusieurs personnes dans le bureau du secrétaire d’État et d’autres qui devraient faire l’objet d’une enquête en Géorgie pour savoir quels avantages ils auraient pu recevoir pour avoir donné à Dominion le contrat de 100 millions de dollars sans appel d’offres», a ajouté Powell, ajoutant que son enquête révèle des allégations criminelles potentielles, notamment «de l’argent ou des prestations versées aux membres de la famille de ceux qui ont signé le contrat pour la Géorgie».

Newsmax a noté plus loin:

L’Atlanta-Journal Constitution a rapporté en 2019, cependant, que la Géorgie a reçu trois offres pour les nouveaux systèmes de vote, Dominion ayant remporté le prix comme étant «le système le moins coûteux parmi trois entreprises ayant soumis des offres».

Ce contrat a été poursuivi par l’État après que Stacey Abrams n’ait jamais concédé au gouverneur Brian Kemp lors des élections de mi-mandat de 2018, affirmant que le secrétaire d’État et Kemp avaient illégalement «supprimé» les votes en annulant les inscriptions jugées illégitimes.

Néanmoins, 107 millions de dollars représentent beaucoup d’argent des contribuables pour un système que les responsables électoraux du Texas ont rejeté parce qu’il n’était pas sûr et, selon eux, sujet à la fraude et à la manipulation.

In Texas, Dominion Voting Systems was turned down THREE TIMES for certification in state elections. It listed numerous reasons why the system had major security issues.



Dominion is now linked to voting irregularities in both MI & GA.



TEXAS KNEW 🚨🗳️👇https://t.co/WiT3i704th pic.twitter.com/fGdw5IwGoS — Kyle Becker (@kylenabecker) November 7, 2020

De plus, si une entreprise donnée était «souhaitée» par les élus, qui peut dire qu’elle n’a pas été «coachée» dans sa candidature?

Quant à Powell, dans ses poursuites, elle a allégué qu’il y avait une implication étrangère dans les stratagèmes de fraude électorale, à savoir des acteurs au Venezuela, en Chine et en Iran – toutes les nations qui ont été ciblées par la politique de Trump «l’Amérique d’abord», à leur désavantage.

Cependant, «chaque vote d’un appareil Dominion en Géorgie est documenté sur une piste papier vérifiable et crée un bulletin de vote papier vérifiable disponible pour le comptage manuel», a déclaré Dominion le 26 novembre. «En fait, la Géorgie compte à la main, des audits indépendants, et les tests de la machine ont tous confirmé à plusieurs reprises que les comptages de la machine étaient exacts.

Bien sûr, mais les bulletins de vote étaient-ils authentiques en premier lieu? Certains observateurs de scrutin et compteurs de scrutin ont allégué en Géorgie et dans d’autres États que les signatures des bulletins de vote étaient décalées d’un kilomètre (elles n’étaient même pas proches de la correspondance) et que des dizaines de bulletins de vote semblaient avoir été fabriqués. Il est donc inutile de «recomposer» des bulletins de vote frauduleux qui ont «une trace écrite» et ne prouve rien quant à savoir si les bulletins étaient réels au départ.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, Powell a déclaré que «les patriotes américains en ont assez de la corruption du niveau local au plus haut niveau de notre gouvernement».

«Nous n’allons pas être intimidés. Nous n’allons pas reculer. Nous allons nettoyer ce gâchis maintenant. Le président Trump a gagné par un glissement de terrain », a-t-elle ajouté. «Nous allons le prouver. Et nous allons réclamer les États-Unis d’Amérique pour les gens qui votent pour la liberté.»

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

Newsmax.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La réglementation FEC interdit aux machines à voter d’être connectées à Internet

Lors d’une récente apparition sur le programme «Crossroads» de The Epoch Times, Gary Miliefsky, producteur exécutif de Cyber ​​Defense Magazine et membre fondateur du Department of Homeland Security (DHS), a révélé que les machines à voter sont strictement interdites par la loi d’avoir une connexion Internet.

En 2014, la Commission électorale fédérale (FEC) a adopté des règlements à cette fin, exigeant que toutes les machines à voter électroniques soient autonomes et déconnectées, y compris sans fil. Et pourtant, nous savons que les machines de Dominion Voting Systems étaient connectées à Internet lors des élections de 2020.

C’est évidemment un problème et quelque chose qui disqualifie les résultats des élections tels qu’ils sont actuellement. C’est un fait que les machines ont été truquées en faveur de Joe Biden, produisant dans certains cas plus de voix pour l’ancien vice-président que pour les électeurs inscrits dans certaines régions.

«Il y a une fraude généralisée», dit Miliefsky. « Il y a suffisamment de preuves que vous ne pouvez pas rejeter sommairement. »

Chaque équipement électronique qui a la capacité de se connecter à Internet soit par Ethernet soit par carte sans fil «est un équipement vulnérable qui peut être piraté à distance», ajoute-t-il.

Selon Miliefsky, les machines Dominion qui ont été testées lors de la convention de piratage DEF CON à Las Vegas étaient piratables en quelques minutes. Dans un cas, une personne a pu entrer dans une machine Dominion «en deux minutes».

Si les pirates de tous les jours ont pu pénétrer les systèmes aussi rapidement, imaginez ce que la CIA de Francfort a pu faire.

Il est intéressant de noter que les médias grand public couvraient largement les événements DEF CON jusque vers 2018, lorsqu’ils se sont «calmés», note Miliefsky. Apparemment, ils savaient ce qui allait se passer en 2020 et ne voulaient pas attirer l’attention sur cela, si possible.

L’élection de 2020 était frauduleuse; Biden n’a pas gagné

Cette tactique a clairement échoué, cependant, car tous les yeux sont maintenant rivés sur Dominion et ceux qui lui sont associés qui ont utilisé les machines et leurs vulnérabilités pour pirater l’élection et la réparer pour Biden.

«Vous pouvez retirer le disque dur et obtenir ensuite l’autorisation de l’administrateur pour modifier le vote», explique Miliefsky sur la facilité avec laquelle les machines Dominion peuvent être compromises.

« Vous pouvez changer la façon dont l’équipement » attribue les voix aux candidats, ajoute-t-il en outre, affirmant ce que d’autres ont dit dans des affidavits sous serment compilés par l’équipe Trump.

Selon la façon dont un système du Dominion est programmé, il peut produire un vote ou 200 votes pour chaque vote légitime émis pour un candidat particulier. Et détecter cette manipulation est difficile à moins que quelqu’un ait un accès direct à un disque dur afin de l’analyser de manière médico-légale.

Les algorithmes de pondération des votes peuvent également être définis pour attribuer moins de voix à un candidat, par exemple 0,8 vote Trump pour 1,2 vote Biden. Le ciel est la limite, et les machines Dominion ont été conçues pour que tout se passe facilement.

Connus sous le nom de «méthode du salami», des algorithmes de pondération des votes semblent avoir été utilisés dans certains domaines pour réduire le nombre global de Trump tout en complétant artificiellement le nombre de Biden.

«Je crois que dans cette élection, il y a eu au moins une mise à jour de correctif sur le système du Dominion dans 30 États, où le correctif doit être revu et analysé», affirme Miliefsky.

«Le ministère de la Justice doit mettre la main sur l’équipement du Dominion qui a été utilisé dans tous ces États (et) analyser pourquoi ils étaient connectés à Internet, ce qui enfreint la décision du FEC de 2014.»

Rien dans une machine à voter ne doit être complexe, en d’autres termes. Un vote devrait compter pour un vote, et il n’est pas nécessaire d’ajouter des modems ou d’autres appareils douteux dans le mélange, car ils ne font que faciliter la fraude potentielle.

«Le logiciel est extrêmement vulnérable», dit Miliefsky, ajoutant qu’il ne devrait contenir que du «code simple» et rien de plus.

Les sources de cet article incluent:

TheEpochTimes.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les républicains de la Chambre veulent que Trump continue de lutter contre la fraude électorale

Les représentants républicains Mike Johnson de Louisiane et Jim Banks de l’Indiana ont donné des mots d’encouragement au président Donald Trump, lui disant de continuer à lutter contre la fraude électorale.

«Je suis un avocat constitutionnel et j’en ai parlé avec le président au cours des deux dernières semaines, l’encourageant à épuiser tous les recours juridiques, car c’est d’une importance cruciale», a déclaré Johnson lors d’une vidéoconférence avec Banks. et Robert Doar, président de l’American Enterprise Institute.

Johnson est le président sortant du comité d’étude républicain de la Chambre. Banks devrait être son remplaçant. Le Comité d’étude républicain est le plus grand caucus de républicains conservateurs au Congrès.

« La distinction entre cette élection et toutes les précédentes est que vous n’avez pas eu ce niveau de fraude allégué dans tant d’endroits à la fois », a ajouté Johnson.

Avant et pendant sa réunion avec Banks et Doar, Johnson a déclaré avoir reçu de nombreux messages de ses électeurs le pressant de rester aux côtés du président et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer que le résultat des élections soit équitable. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des batailles juridiques de la campagne Trump, il a dit qu’il avait de l’espoir mais qu’il n’était pas sûr de l’issue de la campagne.

Banks a fait valoir que le Parti démocrate avait planifié cela depuis qu’il avait repris le contrôle de la Chambre des représentants après les élections de mi-mandat de 2018.

Lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a repris le marteau du président, les démocrates ont présenté H.R.1, une loi qui aurait nationalisé l’élection et poussé tous les États à adopter des systèmes de vote par correspondance.

Banks a en outre fait valoir qu’avec l’aide des gouvernements libéraux des États, les démocrates de la Chambre ont pu étendre le vote par correspondance, ce qui leur a donné un avantage disproportionné. Le nombre massif de votes absents a créé une grande partie de la controverse entourant l’élection.

Banks a proposé plusieurs solutions pour sortir de cette crise et préserver l’intégrité et la sécurité des élections. Le vote par correspondance peut être totalement interdit. Si cela est impossible, Banks souhaite que certaines normes de sécurité soient mises en œuvre pour s’assurer que le processus de vote par correspondance n’est pas vulnérable à la fraude. (Connexes: l’avocat Lin Wood, groupe patriote, appelle Trump à utiliser les pouvoirs exécutifs en temps de guerre comme Lincoln l’a fait et à ordonner de nouvelles élections équitables sous l’autorité militaire.)

«Il existe des textes de loi sensés que nous pouvons préconiser pour rendre l’intégrité et la sécurité électorales», a déclaré Banks, qui a déclaré qu’il souhaitait que le Comité d’étude républicain mène la lutte pour l’intégrité électorale au sein de la législature fédérale.

Parmi les choses pour lesquelles les banques veulent plaider, il y a le fait de rendre les réductions d’impôts individuelles de Trump permanentes, de responsabiliser la Chine, de maintenir de fortes dépenses de défense nationale et de protéger les emplois de la classe ouvrière.

Écoutez cet épisode spécial de la mise à jour de la situation du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique comment le président pourrait se préparer à promulguer la loi martiale comme option de dernier recours afin de défendre les États-Unis et de permettre aux militaires de superviser de nouvelles élections équitables sous leur régime.

Banks: Trump est l’avenir du Parti républicain

Banks a déclaré auparavant qu’il pensait que le Comité d’étude républicain devrait conduire la conversation sur ce à quoi ressemblera l’avenir du GOP. L’argument principal de Banks est qu’il pense que le «trumpisme» peut grandement aider le parti, et les républicains devraient l’adopter de tout cœur.

«Le grand domaine dans lequel nous devons évoluer, qui est différent pour le mouvement conservateur, est dans ce que le président Trump nous a appris en mariant les idéaux populistes de Trump avec les problèmes conservateurs traditionnels», a déclaré Banks lors de sa rencontre avec Johnson et Doar.

Banks a fait valoir que cette fusion du trumpisme avec le conservatisme républicain traditionnel est nécessaire s’ils veulent élargir davantage la base principale du parti.

«Si nous apprenons les leçons que le président Trump nous a apprises, pour faire appel à la base populaire et attirer de nouveaux électeurs dans le Parti républicain, nous devons nous attaquer à un nouveau sous-ensemble de problèmes pour le mouvement conservateur», a déclaré Banks, qui en croit certains Parmi les problèmes auxquels ils peuvent s’attaquer, citons la reconstruction de l’industrie manufacturière du pays et la priorité accordée aux emplois de la classe ouvrière américaine lors de l’introduction de nouvelles politiques commerciales et d’immigration.

«Si nous voulons gagner la majorité en 2022 et remporter la Maison Blanche en 2024, notre parti doit ressembler beaucoup plus à Donald Trump qu’à certains des candidats républicains du passé. Trump nous a appris à nous battre et à gagner avec un programme qui fait appel à la base populaire. Les conservateurs de la Chambre doivent suivre son exemple et porter le message de Trump pendant les deux prochaines années.

Plusieurs républicains, dont des banques, ont adopté l’idée que Trump se présente à nouveau à la présidence en 2024.

«Le président est très populaire au sein du Parti républicain, et il serait très difficile à battre», a déclaré Banks. «Je viens de l’Indiana et je veux voir un jour mon gars, Mike Pence, à la Maison Blanche. Et j’espère qu’en 2024, nous aurons Mike Pence sur le bulletin d’une manière ou d’une autre.»

Parmi les autres responsables républicains qui ont déclaré qu’ils pensaient que Trump gagnerait s’il décidait de se présenter en 2024, citons les sens. Josh Hawley du Missouri et Rick Scott de Floride, et les représentants Matt Gaetz de Floride et Paul Gosar de l’Arizona.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

TheHill.com

Politico.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’empire double s’écroulent: Les fondations Open Society seront désormais dirigées par Lord Malloch Brown

De la Strategic Culture Foundation

L’hubris de l’empire m’a toujours frappé de choc et de crainte.

Je veux dire qu’il faut vraiment des couilles pour se faire prendre avec une prostituée et au lieu de s’excuser auprès de votre femme et de vos enfants, acheter à la place un nouveau manteau de fourrure à la prostituée et l’emmener à un dîner en famille.

Tel a été le cas avec le copain de longue date de George Soros, Lord Mark Malloch Brown, qui après avoir été révélé comme une force dirigeante derrière le logiciel utilisé par les infâmes systèmes de vote Dominion via Smartmatic (qui a transféré ses systèmes d’exploitation à Dominion via Sequoia Inc), a maintenant été nommé président des fondations mondiales Open Society de Soros.

Quelle est la logique derrière une telle décision?

Simple: si ces personnages étaient vraiment coupables des crimes dont ils sont accusés, alors pourquoi se comporteraient-ils si sans vergogne en public? Pour être si confiants, ils doivent être innocents d’actes répréhensibles. Cela peut sembler trop simpliste, mais cette formule s’est avérée plus efficace ces dernières années.

C’est une leçon apprise il y a quelques mois à peine par Sir Kim Darroch (ancien ambassadeur britannique aux États-Unis 2016-2019). Après avoir échoué dans sa mission consistant à «inonder la zone» d’agents de renseignement britanniques pour influencer la perception de la réalité par Trump, Sir Kim s’est retrouvé honoré en tant que Seigneur et pair à vie pour les services rendus plutôt que de faire face à quoi que ce soit proche d’une réprimande pour «avoir dépassé les frontières de sa description de poste» comme on s’y attendait.

Le doublement de ces agents de l’État profond comme Comey, Brennan et Clapper qui après avoir été surpris en train de pousser artificiellement un mensonge artificiel pour délégitimer les élections de 2016 sous RussiaGate, deviendrait de plus en plus fou et bruyant dans leur plaidoyer pour l’allégeance de Trump au Kremlin.

Mais c’est une vieille formule qui n’a pas été inventée avec Trump. Pris en train de blanchir de l’argent de la drogue HSBC? Pas de soucis. Payez quelques dollars d’amende, attendez un peu, puis recommencez, mais allez plus loin. Pris en train d’orchestrer une révolution des couleurs en Géorgie? Aucun problème. Faites-en un autre en Ukraine. Que se passe-t-il lorsque votre marionnette révolutionnaire géorgienne commence une guerre avec la Russie et doit fuir sa propre nation pour éviter l’emprisonnement pour corruption? Donnez-lui la citoyenneté ukrainienne et installez-le comme gouverneur de la province infestée par les nazis d’Odessa.

Retour au Soros-Brown Lovefest

Malgré ces vérités, je dois admettre que l’annonce, le 4 décembre, de l’accession de Lord Malloch Brown à la présidence des fondations de la société ouverte de Soros m’a surpris.

Savoir que les systèmes de vote du Dominion partageaient son espace de bureau avec la Soros ’Tides Foundation à Toronto au Canada était plutôt mauvais. Le fait de savoir qu’Eric Koomer, dirigeant de Dominion, avait été surpris par Antifa, connecté à Soros, organisant des appels de zoom annonçant publiquement qu’il s’était assuré que Trump ne gagnerait pas était également mauvais. Voir l’intégration des systèmes de vote de Dominion avec une opération Soros connue sous le nom de Clinton Foundation Delian Project n’a pas semblé bonne.

En ce qui concerne les personnages de Soros / Malloch Brown actifs dans la future administration de Biden, nous constatons que Peter Neffenger, associé principal du Conseil de l’Atlantique, s’est retrouvé mêlé à l’opération de coup d’État en cours en tant que chef américain de Smartmatic. Parmi les autres agents connectés de Soros-Malloch Brown, citons le membre de l’International Crisis Group, Jake Sullivan, comme le choix de Biden pour le conseiller à la sécurité nationale, Neera Tanden (chef du Center for American Progress, financé par Soros) qui dirigera le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, et de peur nous oublions Anthony Blinken – ami de longue date du président de l’International Crisis Group, Robert Malley, et fils du confident de Soros, Donald Blinken (dont les archives de la société ouverte Donald et Vera Blinken en Hongrie devraient servir de rappel constant.)

Pourtant, malgré leurs décennies de collaboration et de dévouement à la cause de la destruction des États-nations souverains, comme je l’ai souligné dans mon précédent rapport, Soros et Malloch Brown n’ont fait aucun effort pour se séparer au milieu de la flambée actuelle des controverses sur la révolution des couleurs aux États-Unis, mais ont plutôt dramatiquement doublé.

Annonçant le transfert de pouvoir du président de l’Open Society Patrick Gaspard à Brown, le site Web de l’Open Society a proclamé:

«Patrick Gaspard a annoncé sa décision de démissionner de ses fonctions de président à la fin de l’année. Au cours de son mandat de trois ans, il a été confronté à des menaces importantes pour ouvrir les sociétés du monde entier, notamment la montée de régimes autoritaires et la propagation du virus COVID-19 dans le monde. Sous sa direction compétente, les Fondations Open Society ont émergé plus fortes que jamais.

Lui succèdera à la présidence de Mark Malloch-Brown, ancien secrétaire général adjoint de l’ONU et ministre britannique, qui siège actuellement au Conseil mondial des fondations. Malloch-Brown prendra le relais à compter du 1er janvier.»

Soros a commenté la présidence de Lord Malloch Brown en déclarant: «Mark connaît profondément le travail d’Open Society et partage ma vision d’une philanthropie politique axée et préparée pour l’avenir.»

Ce que craignent ces mondialistes

Les véritables menaces pesant sur leur vision commune d’une «société ouverte» (code de «l’ordre mondial technocratique post-nation dirigé par une classe de maître malthusienne») ont été énumérées à plusieurs reprises par Lord Malloch Brown et Soros. Étant donné que la bataille actuelle à travers le monde entre les oligarques et les patriotes de Great Reset a coïncidé avec un pic de désinformation et d’opérations psychologiques qui ont tenté de placer les États-Unis dans une posture de guerre avec la Chine, c’est un bon moment pour se rappeler quelles sont ces craintes.

Dans son discours de juin 2020 promouvant le gouvernement mondial, Lord Brown a déclaré: «Dans le monde plus large, une forme de gouvernement plus autoritaire est la nouvelle majorité. Ce n’est pas seulement la Chine. Cette «nouvelle majorité» englobe les dirigeants qui arrivent au pouvoir par les urnes et ceux qui ne l’ont pas fait, mais qui partagent tous une préférence pour une politique étrangère nationaliste, l’affaiblissement des institutions nationales et l’état de droit».

Lors d’un autre événement quelques mois plus tard, Lord Malloch Brown a averti que les Nations Unies avaient été infiltrées par des États-nations autoritaires comme la Russie et la Chine. Sa solution? Créer de nouvelles opérations transnationales qui «contournent le conseil de sécurité de l’ONU». Apparemment, seules les ONG ouvertes et favorables à la société sont suffisamment éclairées pour dicter la politique mondiale.

Décrivant sa compréhension des deux plus grandes menaces pour la «société ouverte», George Soros avait ciblé deux méchants dans son discours de Davos du 23 janvier 2020: # 1) la Chine de Xi Jinping et # 2: les États-Unis de Donald Trump.

Lors de ce discours, Soros a déclaré: «Malheureusement, le président Trump semble suivre une voie différente: faire des concessions à la Chine et déclarer la victoire tout en renouvelant ses attaques contre les alliés américains. Cela risque de saper l’objectif de la politique américaine consistant à freiner les abus et les excès de la Chine.»

Au moment où Soros a pris la parole, l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine avait entamé sa première phase qui visait à garantir l’achat par la Chine de 200 à 300 milliards de dollars de produits manufacturés américains. Au cours de ces jours pleins d’espoir de collaboration, le président Trump a bien mieux compris qu’il ne le fait maintenant que plus de 10 mois de folie COVID et de guerre psy contre la Chine ont inondé sa base de soutien, que la reprise ultime de la fabrication américaine était subordonnée à de bonnes relations avec la Chine. Les premiers mots de soutien de Trump à Xi Jinping lorsque COVID est récemment apparu sur la scène appelant le dirigeant chinois «mon ami», étaient vraiment des perspectives qui ont effrayé Soros, Malloch Brown (sans parler du sosie de droite de Soros, Steve Bannon, qui a été érigée en fausse opposition ces dernières années.)

La synergie USA-Chine est la plus grande menace pour une dictature des banquiers

Le fait est que les vastes marchés créés par l’initiative chinoise Belt and Road fournissent des zones de demande importantes pour la production américaine et une énergie vitale pour une grande réflexion à long terme, invisible aux États-Unis depuis l’époque de John F. Kennedy. Le leadership de la Chine dans l’alliance multipolaire aux côtés de la Russie a non seulement créé une base de résistance sérieuse à l’agenda unipolaire, mais a également réveillé pour la première fois depuis des décennies, les traditions de politique étrangère multipolaire qui étaient autrefois emblématiques des États-Unis que «J’ai beaucoup écrit ici et ici et ici et ici».

Cette synergie évidente entre les deux États «autoritaires» de la Chine de Xi et des États-Unis de Trump était, et continue d’être, la plus grande crainte des technocrates souhaitant castrer les États-nations sur l’autel des programmes de décarbonisation verte, du gouvernement mondial et des guerres asymétriques sans fin pour garantir que des projets de coopération intercivilisationnelle tels que la nouvelle route de la soie, soient sabotés dans le cadre de stratégies «diviser pour conquérir». Certes, ces technocrates parlent parfois en bien de la Chine, mais je vous assure que la seule chose qu’ils admirent, ce sont les contrôles centralisés et l’infrastructure de surveillance de la Chine qu’ils aimeraient bien voir appliquer pour contrôler ces nations occidentales à l’esprit démocratique qu’ils cherchent à dominer. Tout ce que la Chine fait en ce sens concerne la réduction de la pauvreté, le développement d’infrastructures à grande échelle, la promotion d’une économie à large spectre à l’étranger, la diplomatie gagnant-gagnant, les contrôles bancaires souverains, l’éducation de masse et les sauts créatifs à la frontière dans la science sont considérés comme déplorables et ne valent que d’être détruits.

C’est ce qui rend si tragique et dangereux l’effondrement de la pensée stratégique patriotique américaine sous une vision du monde «anti-Chine». Pour tout leur travail courageux pour dénoncer la fraude électorale et la tentative de coup d’État de 4 ans contre Russia Gate, des patriotes américains comme Sydney Powell, Michael Flynn et même Trump lui-même ont démontré une tendance à tomber dans des lignes de raisonnement simpliste qui tentent de détourner la main causale du renseignement britannique, et accusent plutôt un assortiment combiné d’acteurs réactifs secondaires / tertiaires comme l’Iran et la Chine comme les méchants ultimes du récit.

Peut-être que si les gens pensaient un peu plus sérieusement à la création et à la protection par la CIA de telles formations de scientologie asiatique comme le Falun Gong dont le chef basé aux États-Unis croit qu’il est un messie et qui contrôle Epoch Times, alors ils seraient un peu plus fatigués d’accepter chaque élément d’information glissant dans leur esprit comme des chevaux de Troie mentaux.

Peut-être que ces patriotes reconnaîtraient également que l’expulsion du Falun Gong de Chine en 1997 était davantage due au rôle de l’équipe dans la tentative de mener une révolution des couleurs semblable à la révolution blanche russe de 2010 et non à la peur du PCC de la propagation de la «compassion, bienveillance et gentillesse». Ils pourraient aussi se rendre compte que le soutien de Soros / CIA Freedom House au Falun Gong concorde avec la propre collaboration de Bannon avec la même organisation, amenant les deux «ennemis» apparents en synergie directe. Les appels de Bannon à «unir la droite chrétienne mondiale» sous son institut Dignitas Humanitae (connecté aux plus hauts échelons de la noblesse noire européenne) sous un front unifié pour se préparer à la guerre avec la civilisation chinoise et l’islam n’est qu’un reconditionnement du choc néo-conservateur de la doctrine des civilisations qui a joué avec la marque anti-humaine de Soros de globalisme pendant des décennies.

Quelle est la leçon à retenir de tout cela?

Aimez votre nation, et si vous êtes américain, défendez la présidence contre des monstres comme Soros, Mark Malloch Brown et Bannon. Mais gardez à l’esprit que la main causale derrière la subversion de la république (ou de n’importe quel État-nation dans lequel vous pourriez vivre) est la même main qui cherche désespérément à détruire la Chine, et cette même main ne peut être coupée qu’une fois que les Américains patriotiques et les Chinois patriotiques commencent à travailler ensemble.

Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, Senior Fellow à l’Université américaine de Moscou, BRI Expert on Tactical Talk, et est l’auteur de 3 volumes de la série de livres «Untold History of Canada». En 2019, il a cofondé la Fondation montréalaise Rising Tide. On peut le joindre à matt.ehret@tutamail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

«Jacob R» – Gouvernement mondial nécessaire pour la monnaie mondiale (Encore)

henrymakow.com – 1 septembre 2020 Republié le 12 décembre 2020

«Franchement, même si nous devions nous endetter 70 000 milliards de dollars américains, comme vous le dites, ce que nous avons constaté, c’est que les gens du monde entier, bien qu’ils se plaignent de nos prétendus abus de pouvoir, continuent d’exiger ce genre de choses.»

«C’est principalement l’indépendance économique de la plupart des gens ordinaires qui les rend si indisciplinés dans ces nations, et susceptibles de soutenir la souveraineté de leurs propres nations et le contrôle local, qui est le principal obstacle à nos plans, et précisément pourquoi les sévères restrictions économiques ont été nécessaires sous le couvert de la pandémie. Si les gens ne se conforment pas, sans aucun doute une deuxième vague se présentera à eux, et avec cette pénurie alimentaire, et une domination complète du gouvernement afin d’introduire tous nos changements proposés.

Cette lettre de « Jacob R » est apparue sur The Truthseeker.co.uk de Rixon Stewart le 1er septembre 2020 en réponse à mon article, « Y a-t-il une limite à la dette américaine? »

Il est peu probable que cela ait été écrit par Jacob Rothschild car il a été retracé à une adresse IP à Surrey en Colombie-Britannique. Cependant, l’OMI, c’est une explication crédible, voire brillante, de la situation difficile dans laquelle se trouve l’humanité. JR n’a probablement pas écrit cela, mais il aurait facilement pu. C’est plus que crédible.

The Truth Seeker

Henry,

Vous allez vraiment trop loin quand vous dites des choses comme: «La cabale criminelle en charge a produit cet «argent» et bourré ses poches et celles de ses amis. Y a-t-il une limite à la quantité qu’ils produiront? Si la «dette» doublait pour atteindre 70 000 milliards de dollars, cela ferait-il une différence?»

Vous ne pouvez pas dire que notre cartel ou notre cabale est «criminel». Ne voyez-vous pas que nous possédons en fait tous les législateurs, et d’ailleurs tout ce que nous faisons est bien au-dessus de toutes les lois qui s’appliquent aux gens ordinaires?

Quant à nous bourrer les poches, les familles qui composent notre réseau de banques centrales à travers le monde sont en fait les principaux courtiers du pouvoir dans le monde. C’est notre droit. Vos gouvernements exigent chaque année plus qu’ils ne peuvent se le permettre avec un budget déficitaire après l’autre, en disant toujours que ceci ou cela est nécessaire. En leur faisant plaisir, nous acquérons simplement plus de pouvoir et de contrôle. Cela s’appelle la «propriété».

Que devons-nous faire, leur donner notre propre or ou nos propres actifs dans leur processus d’emprunt et ne plus jamais le revoir?

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons de la monnaie fiduciaire. Il ne peut être fait de rien et nous pouvons gagner autant que vos gouvernements le souhaitent, à condition qu’ils ne le dépensent pas pour des choses contraires à nos intérêts ou pour des efforts trop indépendants de notre volonté.

En outre, nous ne leur «donnons» pas simplement ou il y aurait une hyperinflation tout le temps et aucune confiance dans une monnaie fiduciaire. Nous leur «prêtons» plutôt de telle sorte que si jamais nous réclamions tous les prêts, cela mettrait en faillite tous les gouvernements qui empruntent depuis des années à nos banques.

De plus, nous sommes en mesure de facturer des intérêts sur ce que nous prêtons, ce qui maintient généralement la valeur de nos propres avoirs en compensation du fait que les masses obtiennent toutes leurs affaires gratuites, pendant tant de générations et ne pas nous rembourser pour l’exercice de nos pouvoirs divins en étant capables de créer quelque chose à partir de rien.

ÉLIMINATION DE L’USD

Continue …

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Royal Dutch Shell surpris en train d’orchestrer des fuites de pétrole à des fins lucratives

Royal Dutch Shell surpris en train d’orchestrer des fuites de pétrole à des fins lucratives

Les employés de la joint-venture nigériane de Royal Dutch Shell ont orchestré les dommages causés aux oléoducs pour profiter de l’argent dépensé pour les opérations de nettoyage, a révélé une enquête de l’émission télévisée d’investigation néerlandaise Zembla.

Les employés de Shell au Nigéria ont ordonné la vandalisation d’oléoducs pour leur propre profit personnel. S’adressant à Zembla et à l’organisation environnementaliste néerlandaise Milieudefensie, plusieurs témoins ont déclaré que SPDC, une filiale de Shell, était à l’origine des fuites de pétrole.

Selon des sources, les employés de Shell profitent de ces fuites de pétrole intentionnelles en empochant l’argent des budgets de nettoyage. Il ressort de l’enquête menée par Milieudefensie et vérifiée par Zembla que la filiale de Shell, SPDC, est au courant de ces accusations mais n’a rien fait à leur sujet.

L’ambassade des Pays-Bas avait également eu connaissance de ces accusations à l’époque, mais n’avait pas contacté la société à ce sujet.

La plus grande catastrophe pétrolière au monde se déroule dans le delta du Niger. Des millions de litres de pétrole se sont infiltrés dans l’environnement local depuis que Shell a commencé à y extraire du pétrole en 1958.

De vastes zones ont été transformées en un paysage lunaire désolé où la culture des terres et la pêche ne sont plus possibles. Les résidents locaux ne savent pas comment ils continueront à subvenir à leurs besoins. La pollution par les hydrocarbures a également des conséquences néfastes sur leur santé.

Selon Shell, 95% des fuites sont le résultat d’un sabotage. La compagnie pétrolière décline toute responsabilité à cet égard. Les auteurs de ces fuites seraient des criminels locaux et des gangs organisés.

Désormais, les employés de Shell sont eux-mêmes accusés de faire partie d’une industrie perverse de fuites délibérées. Zembla a vérifié tout cela et a interviewé les sources devant la caméra.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Ancien officier du renseignement russe: le programme de dépopulation est réel

Inessa S. – YouTube.com April 2020

<iframe width= »300″ height= »150″ src= »https://www.youtube.com/embed/t2vqjBtnltI » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

The Truth Seeker

Source : Tap News Wire