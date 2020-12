Facebook et Twitter ont donné de l’argent à Biden tout en protégeant Hunter

Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et d’autres dirigeants de Big Tech ont fait un don presque exclusivement à Joe Biden à l’approche des élections de 2020, tout en supprimant activement les informations sur les opérations de trafic d’influence de la traitrise sur le Crime de la famille Biden en Chine communiste et ailleurs, selon de nouvelles données de la Commission électorale fédérale (FEC).

Les responsables de Facebook et Twitter ont fait don de dizaines de milliers de dollars à la campagne Biden au moment même où ils ont supprimé toute couverture des scandales Hunter Biden, qualifiant Huntergate de «théorie du complot» sans fondement.

Le directeur de la communication de la campagne Trump, Tim Murtaugh, a réitéré dans une déclaration récente que «la mafia de la Silicon Valley était toujours dans le réservoir pour Joe Biden et tout le monde le savait. Et maintenant, nous savons avec certitude, grâce à ces nouvelles preuves, ce que tous ceux qui y prêtaient attention savaient déjà tout ce temps.

« C’est pourquoi ils ont bloqué le partage de l’histoire de Hunter Biden, pour protéger leur garçon Joe Biden », a ajouté Murtaugh. «C’était une ingérence électorale, pure et simple, alors qu’ils ciblaient également le président Trump et d’autres républicains par la censure. Cela ne devrait donc surprendre personne qu’ils lui aient également versé de l’argent.»

Outre Zuckerberg et Dorsey, d’autres dirigeants des géants de la technologie ont également contribué le montant maximum autorisé de 2800 dollars chacun à la campagne Biden. Pendant ce temps, pas un seul dirigeant de Facebook ou de Twitter n’a fait don d’un sou à la campagne Trump.

Erin Egan, vice-président des politiques publiques de Facebook, a donné à Biden 2800 $ non seulement pendant qu’il se présentait à la présidence, mais aussi pendant les primaires, pour un total légal maximum de 5600 $. David Fischer, directeur des revenus de Facebook, a donné le maximum à Biden lors de la primaire, ajoutant 750 $ supplémentaires pendant la course à la présidence.

David Wehner, directeur financier de Facebook, a emboîté le pas en donnant également à la campagne Biden le don légal maximal, tout comme les vice-présidents de Facebook Gene Alston, Michael Verdu, Shahriar Rabii et T.S. Khurana, ainsi que de nombreux cadres sur Instagram et Twitter.

«Les dossiers de la FEC montrent que des dizaines de travailleurs de l’entreprise avec «manager» ou «directeur» dans leurs titres font un don à Biden», écrit Bob Unruh pour WND.

«Ils comprenaient le directeur de Twitter Ryan Oliver et le directeur principal de la gestion des produits James Kelm, et le directeur des politiques publiques de Facebook, Steve Satterfield, le directeur des politiques publiques Michael Matthews, le chef de produit Brett Keintz et le directeur Ibrahim Okuyucu.

Pour accéder à plus d’informations sur la corruption politique des géants de la technologie, assurez-vous de consulter Corruption.news.

Plus de 90% des dons politiques de Facebook et Twitter sont allés aux démocrates

Une analyse menée par le Media Research Center a révélé que plus de 90% de tous les dons politiques faits par les employés de Facebook et Twitter sont allés aux démocrates. Cela équivaut à des millions de dollars canalisés de la Silicon Valley dans les coffres des traîtres d’extrême gauche qui tentent de démanteler notre république.

Il est donc logique que ces mêmes médias sociaux aient gardé un couvercle sur tout ce qui concerne Hunter Biden qui a servi à impliquer son père, ce qui lui coûte potentiellement non seulement la Maison Blanche, mais aussi sa liberté.

« Les sociétés de médias sociaux ont été critiquées par les républicains de Capitol Hill et les conservateurs pour avoir supprimé la diffusion de rapports en octobre liés aux relations commerciales de Hunter Biden », a rapporté Fox News.

Alors qu’une grande partie de ce que nous avons précédemment rapporté à propos de Huntergate a été balayée sous le tapis par les médias grand public, nous voyons des signes que les tables pourraient tourner, peut-être dans le but d’évincer Joe et de le remplacer par le «président Kamala».

«C’est exactement pourquoi ils doivent être démantelés après avoir été inculpés pour interférence, manipulation et falsification d’une élection contribuant à son résultat frauduleux», a écrit un commentateur du WND à propos de Big Tech.

Les sources de cet article incluent:

WND.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La BOMBE! Joe Biden est de nouveau rattrapé par une énorme révélation de Hunter Biden! Ce n’est pas en train de disparaître.

Obama, Clinton et la Chine communiste tous liés à SolarWinds

Les nouvelles sur le piratage de SolarWinds Orion suscitent beaucoup de questions sur ce qu’est cette société et qui est derrière elle. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que ses liens commerciaux incluent des joyaux comme la Chine communiste, les Clinton et les Obama.

En 2016, selon le 10K de la société sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (SEC), SolarWinds a été acquis par les sociétés d’investissement Silver Lake Partners et Thoma Bravo. Deux ans plus tard, la société est devenue publique par le biais d’une offre publique initiale (IPO).

Plus tard dans l’année, l’introduction en bourse de SolarWinds a été réalisée et 25 millions d’actions ordinaires de la société ont été vendues à un prix d’émission de 15 dollars par action. Au cours de ce processus, la société a levé 375 millions de dollars en produit brut et environ 353 millions de dollars en produit net.

Avant que SolarWinds ne devienne public, cependant, et avant d’être acheté par Thoma Bravo et Silver Lake, il a été fondé par un milliardaire portoricain du nom d’Orlando Bravo qui a contribué 100 000 dollars à la campagne 2016 d’Hillary Clinton pour la présidence.

Bravo a également fait deux contributions de 125 000 $ chacune à l’extrême gauche démocrate PAC «Vote for Vets».

En 2009, Thoma Bravo a racheté une société appelée Entrust qui semble avoir été vendue au groupe Datacard en 2013. Entrust, semble-t-il, travaille aux côtés d’une société appelée DigitCert pour vérifier les élections dans au moins la moitié des États de notre pays.

«Entrust est également étroitement lié à une entreprise du nom de« Live Ramp »qui est située à Shanghai», note Joe Hoft, écrivant pour The Gateway Pundit. « En résumé, Thoma Bravo est l’un des propriétaires de SolarWinds et il est également connecté aux entreprises qui valident les élections pour au moins la moitié des États américains ».

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières nouvelles sur la fraude électorale, vous pouvez le faire sur Trump.news.

Pourquoi les Clinton et les Obama semblent-ils toujours liés à des activités criminelles?

Quant à Silver Lake, le co-fondateur Glenn Hutchins est membre du conseil d’administration d’AT&T. Il est également un ancien conseiller de Bill Clinton et siège actuellement au conseil d’administration de la Fondation Obama.

«Rien à voir ici», a tweeté le Dr Carroll Quigley, ajoutant que Hutchins est associé au Council on Foreign Relations (CFR), à Brookings, au Hamilton Project et à d’autres organisations douteuses. Hutchins est également un ami des Clinton et des Obama.

Le Dr Quigley a écrit dans un autre tweet qu’après le départ de Hutchins de Silver Lake en 2018, il a attribué à l’entreprise une nouvelle catégorie d’associés directeurs. L’un d’eux est le milliardaire Kenneth Hao, basé à Hong Kong, qui siège également au conseil d’administration de SolarWinds.

En d’autres termes, une porte tournante des politiciens démocrates et de leurs alliés corporatifs alimente et sort des entreprises clés et d’autres organisations qui sont toutes, d’une certaine manière, associées à la tenue d’élections dans notre pays.

C’est une source de préoccupation majeure, et quelque chose qui mérite sa journée devant les tribunaux, bien que la Cour suprême semble réticente à accepter même cette idée. Par conséquent, il nous appartient de faire passer le mot et de soulever suffisamment de puanteur pour, espérons-le, faire éventuellement des progrès dans la poursuite de la justice.

Gardez à l’esprit que pendant des années, la collusion de Clinton avec la Chine communiste était un sujet de plaisanterie dans de nombreuses émissions humoristiques de fin de soirée. Aujourd’hui, l’Amérique paie le prix de la corruption de Clinton d’une manière que la plupart des Américains n’auraient probablement jamais cru possible.

«Les propriétaires de SolarWinds sont étroitement liés à Obama et aux Clinton», conclut Hoft. «Ils sont également fortement impliqués dans les affaires électorales et entretiennent des relations avec des entreprises et des particuliers en Chine et à Hong Kong.»

Si vous souhaitez soutenir les efforts de l’avocat Sidney Powell pour préserver des élections libres et équitables, vous pouvez le faire en visitant son site Web.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

TheGatewayPundit.com

DefendingTheRepublic.org

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Fraude électorale 2020: le dénonciateur de l’USPS explique qu’il a été interrogé par le FBI, qui n’a montré aucun intérêt pour la fraude électorale elle-même

Le mardi 1er décembre, un dénonciateur du US Postal Service (USPS) nommé Jesse Morgan a révélé qu’au moins 280 000 bulletins de vote avaient «disparu» alors qu’il se rendait de New York en Pennsylvanie. Moins d’une semaine après, Morgan a affirmé avoir été «interrogé» par des agents fédéraux, mais cela ressemblait davantage à un interrogatoire.

Qu’est-il arrivé aux bulletins de vote

Le 1er décembre, Phill Kline, directeur du projet Amistad du groupe juridique Thomas More Society, a révélé qu’au moins 288 000 bulletins de vote pour les élections américaines de 2020 avaient «disparu» à Lancaster, en Pennsylvanie. Les bulletins de vote ont été livrés par camion depuis New York.

Amistad Project est une organisation à but non lucratif axée sur les questions d’intégrité électorale.

Kline, ancien procureur de district et procureur général du Kansas, a rapporté avoir reçu des preuves selon lesquelles environ «130 000 à 280 000 bulletins de vote remplis pour l’élection générale de 2020 avaient été expédiés de Bethpage, New York, avant que les bulletins de vote et la remorque dans laquelle ils étaient expédiés disparaissent.» Le 21 octobre. Il a fait référence aux déclarations d’un sous-traitant de l’USPS qu’il a appelé un dénonciateur.

Dans un communiqué, Kline a déclaré que les employés des services postaux étaient engagés dans des «efforts illégaux généralisés» pour manipuler les résultats des élections. Un dénonciateur a affirmé avoir transporté des milliers de bulletins de vote pré-remplis à travers les frontières de l’État.

Une fois prouvé, cela serait considéré comme un crime fédéral. Le groupe de Kline a également rapporté une «estimation» du nombre de bulletins de vote qui ont disparu. Kline a déclaré que le groupe partagera les informations avec les forces de l’ordre, y compris le FBI, les avocats américains dans d’autres domaines et les procureurs locaux qui connaissent les preuves dont dispose son groupe.

Lors de la conférence de presse, Morgan, chauffeur de camion pour un sous-traitant de l’USPS, a déclaré qu’il avait conduit un camion avec environ 288 000 bulletins de vote le 21 octobre. Mais le camion et les bulletins de vote avaient disparu d’un dépôt USPS à Lancaster après l’avoir laissé là-bas.

De plus, Morgan a remarqué que le personnel du service postal se comportait bizarrement et qu’il «s’écartait [d] grossièrement de la procédure et du comportement normaux» ce jour-là. Il a dit qu’il transportait des bulletins de vote remplis avec des adresses à Harrisburg.

Cependant, il devait également remettre les bulletins de vote à Lancaster, une tâche qu’il jugeait étrange.

Ethan Pease de Madison, Wisconsin, un autre dénonciateur, a expliqué qu’il travaillait en tant que sous-traitant de l’USPS. Il a mentionné que quelqu’un lui avait dit que le bureau de poste «prévoyait d’antidater des dizaines de milliers de bulletins de vote par la poste avant les élections du 3 novembre».

Pease et Kline ont dit que cela était fait pour contourner la date limite de soumission des bulletins de vote.

Interrogé, non interrogé

Lorsque Morgan est apparu dans «War Room: Pandemic», il a affirmé que le FBI l’avait «interrogé» sous le couvert d’une interview, ajoutant que des agents et des responsables de l’une des forces de l’ordre de l’agence lui avaient parlé pour revoir ses allégations plus tôt en décembre. .

Morgan a déclaré qu’il savait que les agents ne faisaient que leur travail, mais il était perplexe car après leur avoir raconté son expérience en octobre dernier, les agents voulaient plutôt savoir comment il était apparu à la télévision. (Connexes: analyste de la fraude: les comtés qui utilisaient des machines du Dominion ont transféré 2 à 3% des voix aux démocrates.)

The Epoch Times a contacté le FBI et l’USPS pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont pas immédiatement répondu. À la suite de cette demande, un porte-parole du Bureau de l’inspecteur général de l’USPS, l’un des services chargés de l’application des lois du bureau de poste, a refusé de commenter.

Morgan a également affirmé que l’un des agents n’arrêtait pas de mélanger ses mots ou «ne comprenait pas» ses réponses. Il a ajouté que s’il parlait clairement, l’agent le trouvait «difficile à comprendre».

Au lieu d’examiner les informations qu’il leur a fournies, Morgan a déclaré que les agents avaient harcelé sa famille. Les autorités l’ont également interrogé sur sa famille et comment il est arrivé en Pennsylvanie.

Selon Morgan, il semblait que les autorités n’étaient pas intéressées à enquêter sur ce qui était arrivé aux camions et aux bulletins de vote.

Le 9 décembre, Morgan a posté sur Twitter pour exprimer sa frustration face à l’expérience.

I gave the FBI information about my trailer full of ballots and then what they want to do with it is INSTEAD of investigating the information is to go and start harassing my family!@PhillDKline @Jillie_Alexis @EthanPeaseWisco https://t.co/MgurYyYXfm — Jesse Morgan (@OGJesseMorgan) December 9, 2020

Morgan s’est même disputé avec sa femme, qui craignait qu’il ne se présente pour discuter de la question. Elle craignait également que Morgan perde son emploi à cause de ce qu’il avait fait.

Morgan a fait remarquer qu’il n’avait pas voté aux élections parce qu’il se retrouvait avec «deux maux».

Dans une vidéo publiée par le projet Amistad de la Thomas More Society, Morgan a déclaré qu’il croyait en une élection honnête. Il pense également que les Américains «méritent des élections honnêtes.

Début décembre, l’affidavit de Morgan a été soumis dans le cadre d’une action en justice électorale déposée en Pennsylvanie.

Des fonds sont collectés pour Morgan et Pease via une collecte de fonds GoFundMe. L’organisateur a appelé les deux hommes au service des Américains qui «font la lumière sur la fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020, en partageant leurs expériences personnelles».

Un autre lanceur d’alerte de l’USPS s’est déjà exprimé devant Morgan

En novembre, le facteur Richard Hopkins de l’USPS, un autre dénonciateur en Pennsylvanie, a déclaré avoir entendu des superviseurs parler d’un plan visant à antidater les bulletins de vote par la poste pour le jour du scrutin. Il a également contesté les informations selon lesquelles il aurait rétracté ses allégations de fraude après un entretien avec des agents des forces de l’ordre de l’USPS.

Hopkins a également publié des enregistrements de l’entrevue avec les agents. Marc Ruskin, un vétéran de 27 ans du FBI et ancien procureur adjoint de Brooklyn, New York, pense que Hopkins a été interrogé parce que l’agence essayait de «contrôler les dégâts».

Ruskin a conclu que toute l’interview était «un comportement assez choquant».

Allez sur VoteFraud.news pour lire plus d’articles avec des mises à jour sur la fraude électorale en Amérique.

Les sources comprennent:

TheEpochtimes.com 1

TheEpochTimes.com 2

Twitter.com

GoFundMe.com

Zoey Sky

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Mitch McConnell a reçu des dons de Dominion Voting Systems et a mis fin à deux projets de loi sur l’intégrité électorale en 2020

Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), exhorte les républicains du Sénat à accepter les électeurs Biden sans objection lorsqu’ils seront présentés au Congrès le 6 janvier. Ce jour-là, un membre de la Chambre et un membre du Sénat peuvent objecter par écrit aux électeurs présentés. Cette année, chaque membre a de nombreuses raisons de s’opposer, mais ils subissent des pressions pour accepter la fraude, quoi qu’il arrive.

McConnell veut que les républicains suivent aveuglément le processus, même si les votes ont été illégalement certifiés par les États face à la fraude électorale coordonnée et croissante. L’élection de 2020 a été attaquée comme jamais auparavant et est maintenant contestée devant les législatures des États. Espérons que ces témoignages et preuves tangibles seront entendus devant la Cour suprême, y compris les cas où des démocrates ivres de pouvoir ont contourné les législatures des États et changé les règles électorales et où les démocrates ont illégalement bloqué les observateurs de scrutin républicains.

L’Amérique est-elle toujours une République constitutionnelle ou une dictature communiste, sans État de droit?

Si l’Amérique est vraiment une République constitutionnelle, telle qu’établie par les fondateurs, alors l’élection de 2020 exige que l’état de droit soit appliqué à chaque incidence de fraude électorale coordonnée. Il y a plus de preuves qu’assez pour retirer les électeurs de Biden, et les tribunaux et le Congrès devraient déjà débattre des mérites de chaque État contesté. Si les tribunaux continuent de rejeter la fraude électorale pour des motifs de procédure et refusent de se prononcer sur le fond de chaque affaire, alors il est du devoir patriotique de chaque membre du Congrès de contester l’électorat là où il s’est avéré frauduleux. Mais les Américains n’ont aucune raison de faire confiance au Congrès, car beaucoup sont achetés par ceux-là mêmes qui ont aidé à voler les élections.

Un examen plus approfondi de Mitch McConnell révèle qu’il a pris des dons de lobbyistes qui travaillent pour Dominion Voting Systems. Les lobbyistes nationaux, David Cohen et Brian Wild ont tous deux fait un don aux fonds de la campagne McConnell en mars 2020. McConnell a également reçu des milliers de dollars d’Emily Kirlin et Jen Olson, lobbyistes pour ES&S, une autre société de système de vote. Dominion et ES&S représentent environ 80 pour cent de toutes les machines à voter du pays. Les deux systèmes reposent sur un logiciel développé par Microsoft appelé «Election Guard».

Les machines du Dominion ont subi des audits médico-légaux et se sont avérées être en violation des lois électorales fédérales, permettant un arbitrage à grande échelle des votes. Les machines ont systématiquement rejeté un pourcentage astronomique de bulletins de vote, permettant aux responsables démocrates de passer les votes de Trump à Biden. C’est pourquoi Biden a sur-performé sur les machines à voter Dominion, par rapport à tous les autres systèmes parce que Dominion a été programmé pour permettre la fraude. Mitch McConnell ne veut pas de débat sur la fraude de Dominion au Congrès parce que les lobbyistes de Dominion l’ont payé. (Connexes: McConnell a des liens familiaux avec la Bank of China, la plus grande entreprise maritime chinoise.)

McConnell, payé par Dominion, a supprimé les efforts d’intégrité électorale tout au long de 2020

McConnell a également aidé à supprimer les efforts d’intégrité électorale plus tôt en 2020. En juillet, McConnell a bloqué deux projets de loi qui «renforceraient la sécurité électorale». L’un des projets de loi aurait exigé une trace papier de chaque bulletin de vote dans le pays. L’audit médico-légal de Dominion Voting Systems a révélé que les fichiers de sécurité et de journal manquaient pour l’élection de 2020 – la trace de la fraude dissimulée, effacée. Chaque bulletin de vote qui a été jugé et potentiellement inversé par les démocrates n’a pas pu être retracé de manière adéquate. McConnell a bloqué le projet de loi qui aurait nécessité une piste physique, révélant ses véritables intentions avec les élections de 2020.

Il s’est également opposé à un projet de loi sur l’intégrité électorale qui obligerait les candidats politiques, leurs membres du personnel et leurs familles à informer le FBI si un gouvernement étranger proposait de les aider. Chris Krebs, le pirate du Dominion qui a supervisé la cybersécurité et la sécurité des infrastructures pendant les élections de 2020, a affirmé qu’il n’y avait pas eu de fraude électorale, qu’il s’agissait de l’élection la plus sûre de l’histoire des États-Unis. C’est une conjecture risible, car McConnell s’est assuré qu’il n’y avait aucun mandat pour quiconque de signaler la fraude électorale aux forces de l’ordre comme cela se produisait en temps réel. Au lieu de cela, l’Amérique apprend la fraude électorale grâce aux actions courageuses d’Américains qui risquent leur vie pour dénoncer la fraude devant les législatures des États!

Afin de sauver le pays de la cyber-guerre, de la corruption et de la sédition, le président Trump doit invoquer la loi sur l’insurrection et exiger que le Congrès et les tribunaux respectent l’état de droit.

Restez informé sur Brighteon.com avec la mise à jour de la situation du Health Ranger.

Les sources comprennent:

NationalFile.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

HereistheEvidence.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Pentagone ordonne l’arrêt de tous les réseaux de communication internes classifiés exécutant le logiciel SolarWinds Orion

Après avoir découvert plus tôt dans la semaine que des pirates avaient inséré des logiciels malveillants Trojan Horse dans le logiciel de sécurité SolarWinds Orion utilisé par un grand nombre d’agences gouvernementales, le Pentagone a publié une note d’urgence appelant à l’arrêt immédiat d’un réseau de communication interne classifié connu sous le nom de Réseau de routeurs de protocole Internet secret (SIPRNET).

SIPRNET, pour ceux qui ne le connaissent pas, gère la transmission d’informations classifiées entre les agences gouvernementales. Le Pentagone lui-même l’utilise, tout comme le font le Département d’État, la National Security Agency (NSA), le Department of Justice (DOJ), la NASA, la NOAA et même le United States Postal Service (USPS).

Trois sources du ministère de la Défense auraient confirmé que SIPRNET avait été fermé, et pendant la journée, rien de moins, ce qui est apparemment sans précédent. Le département de la sécurité intérieure (DHS) a apparemment été violé par le piratage, tout comme d’autres agences fédérales clés.

Le ministère de la Défense (DOD) a informé ses employés que l’arrêt en fin de matinée se produisait en raison d’une mise à jour logicielle d’urgence. Le Pentagone, cependant, pressé par Just the News pour savoir si l’arrêt était lié à l’incident de piratage, n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

« Cela ne s’est jamais produit au milieu d’une journée de travail », aurait rapporté un responsable du Pentagone. «Les mises à jour sont généralement effectuées le week-end et après des heures tard dans la nuit. Cela a été fait en cas d’urgence.

L’arrêt a persisté pendant plusieurs heures avant que le réseau ne soit finalement restauré. Cela ne s’appliquait pas non plus à d’autres ordinateurs ou systèmes téléphoniques en dehors de ceux qui utilisent SolarWinds.

La Russie est-elle vraiment responsable du piratage, ou la Chine communiste est-elle à blâmer?

L’histoire officielle est que la Russie était censée être derrière le piratage, qui, selon le DHS, «pose un risque grave pour le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, locaux, tribaux et territoriaux, ainsi que pour les entités d’infrastructure critique et d’autres organisations du secteur privé.»

D’autres au sein de l’administration se réfèrent plus vaguement à «un gouvernement étranger» comme le coupable, ce qui semblerait plus précisément être la Chine communiste sur la base de tout ce qui a culminé cette année.

Comme nous l’avons signalé, Dominion Voting Systems, qui utilise le logiciel SolarWinds, a des liens financiers profonds avec la Chine communiste.

Silver Lake Partners, le principal actionnaire de SolarWinds, est également fortement investi dans la Chine communiste. Certains rapports suggèrent que les investissements chinois de Silver Lake dépassent actuellement 1 000 milliards de dollars.

Cela dit, il est intéressant que le récit officiel considère la Russie comme le coupable du piratage. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve réelle liant la Russie au piratage, mais pour tous ceux qui ont suivi et cru le canular de la «collusion russe» des grands médias, il s’ensuit naturellement que Vladimir Poutine serait également blâmé pour cette dernière attaque contre notre infrastructure nationale.

Peut-être que la Chine et la Russie étaient impliquées, mais pour protéger complètement la Chine tout en blâmant exclusivement la Russie pue une dissimulation de propagande. De nombreux commentateurs d’article sont d’accord, suggérant que le piratage de SolarWinds Orion n’est que la dernière manifestation de l’agression communiste chinoise contre les États-Unis.

«Il y a beaucoup d’éléments en jeu ici», a écrit un commentateur de Citizen Free Press à propos de la situation.

«Le gars de CISA a déclaré que les élections étaient les plus sûres de l’histoire et ont été virées par Trump … affirme que les chapeaux blancs ont acheminé le trafic vers Francfort … affirme que Dominion a utilisé SolarWinds … Le trésor a été piraté … FireEye a été piraté et ils l’ont réduit à SolarWinds Orion, le cerveau cette suite… FireEye surveille les applications. SolarWinds surveille le trafic réseau et peut l’enregistrer », et bien plus encore, a ajouté ce même commentateur.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les élections frauduleuses de 2020, assurez-vous de consulter Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

JustTheNews.com

NaturalNews.com

JustTheNews.com

NaturalNews.com

CitizenFreePress.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La plate-forme SolarWinds piratée a été utilisée dans les systèmes de vote du Dominion, rendant toute l’élection sujette à des cyber-interférences

Le journal indien GreatGameIndia a vérifié que les machines de Dominion Voting Systems utilisent en fait la plate-forme logicielle SolarWinds qui a été exploitée et piratée plus tôt dans la semaine.

Une capture d’écran archivée du portail de connexion du site Web de Dominion montre SolarWinds clairement écrit en bas de la page en tant que partenaire logiciel depuis 1995.

Ceci est important parce que les pirates ont réussi à cacher du code malveillant dans une récente mise à jour logicielle SolarWinds appelée «Orion», ce qui a incité la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) à publier une note d’urgence exhortant toutes les «agences civiles fédérales» qui utilisent SolarWinds – et là sont nombreux – pour «éteindre» leurs systèmes pour éviter d’autres piratages.

Comme nous l’avons signalé, tout, du Pentagone aux entreprises Fortune 500 en passant par le bureau du président des États-Unis, utilise SolarWinds, ce qui signifie qu’un piratage à l’échelle du système comme celui qui s’est produit récemment a le potentiel de détruire de nombreux réseaux qui gèrent et régir notre vie quotidienne.

Après que la nouvelle du hack soit devenue publique, SolarWinds a répondu en recommandant à tous ses clients de «mettre à niveau» la mise à jour défectueuse d’Orion vers la dernière version. Il est conseillé aux clients qui ne peuvent pas le faire de désactiver l’accès Internet sur la plate-forme et de limiter tous les ports et connexions à ceux qui sont absolument nécessaires.

Les fournisseurs de SolarWinds, comme l’agent de la Couronne canadienne, sont-ils derrière le truquage des élections fédérales?

Maintenant que nous savons que les machines à voter Dominion étaient connectées à Internet pendant les élections tout en exécutant le logiciel SolarWinds, le récent piratage soulève encore plus de questions sur ce qui s’est réellement passé après les élections pour pousser Joe Biden au sommet.

Ces mystérieux «problèmes» qui ont entraîné une permutation ou une pondération incorrecte des votes semblent avoir été rendus possibles par un piratage de la porte dérobée du cheval de Troie un peu comme celui qui a été découvert dans la mise à jour d’Orion.

Vu comment Orion a été libéré cet été quelques mois avant les élections, est-il prudent de supposer que cette version particulièrement vulnérable du logiciel SolarWinds a été installée exprès pour cette raison précise, permettant à des acteurs malins de manipuler plus tard le décompte des voix. à distance?

À tout le moins, les autorités devraient sonder l’entreprise, avec Dominion, pour aller au fond de la situation. Le sort de notre république dépend des bons hommes qui font quelque chose plutôt que rien, après tout.

Selon GreatGameIndia, il est possible que les fournisseurs de SolarWinds, plutôt que les pirates, soient derrière le truquage. Peut-être que ces fournisseurs ont travaillé aux côtés de pirates pour rendre ce truquage possible?

La société Canadian Crown Agent basée à Denver, par exemple, est un fournisseur de SolarWinds qui a une longue histoire d’interférence et de truquage d’élections dans d’autres pays, y compris en Inde où les données de recensement ont été volées.

Il est important de noter que Trey Trainor, président de la Federal Election Commission des États-Unis, est pleinement convaincu que la fraude électorale a eu lieu dans tous les États où les bulletins de vote étaient encore comptés après le jour du scrutin. Trainor a déclaré publiquement qu’il pensait que les résultats des élections de 2020 étaient par conséquent illégitimes.

«Le Pentagone est le plus gros client de SolarWinds Orion avec l’armée américaine et la marine», rapporte GreatGameIndia.

«Le ministère des Anciens Combattants, qui est fortement impliqué dans la réponse américaine à Covid-19, est un autre client d’Orion et le plus gros dépensier sur l’outil ces dernières années. En août, il a renouvelé sa licence Orion dans le cadre d’une commande de 2,8 millions de dollars. Les National Institutes of Health, le DHS et le FBI font également partie des nombreuses branches du gouvernement américain qui ont déjà acheté l’outil.»

Vous trouverez plus de couverture de la fraude électorale sur Trump.news. Vous pouvez également soutenir la lutte de l’avocat Sidney Powell pour préserver des élections libres et équitables en visitant son site Web.

Les sources de cet article incluent:

GreatGameIndia.com

NaturalNews.com

Archive.vn

NaturalNews.com

DefendingTheRepublic.org

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les systèmes de vote du Dominion sont frauduleux, point final

Nous avons pu mettre la main sur une copie du rapport Antrim Michigan Forensics du Allied Security Operations Group (ASOG), et la conclusion évidente de sa lecture est que les machines Dominion Voting Systems sont intrinsèquement frauduleuses et ne peuvent pas être fiables pour produire des résultats électoraux honnêtes.

Le rapport a été rédigé par le directeur d’ASOG Russell James Ramsland Jr., un résident du comté de Dallas, au Texas, qui a montré que la technologie Dominion «est intentionnellement et délibérément conçue avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.»

«Le système génère intentionnellement un nombre extrêmement élevé d’erreurs de vote», explique Ramsland dans les conclusions préliminaires de son rapport. «Les bulletins de vote électroniques sont ensuite transférés pour décision.»

«Les erreurs intentionnelles conduisent à un arbitrage massif des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste d’audit», ajoute-t-il. «Cela conduit à une fraude électorale ou électorale. Sur la base de notre étude, nous concluons que le système électoral du Dominion ne devrait pas être utilisé au Michigan.»

Le rapport a été publié à la demande du juge du 13e district du Michigan, Kevin A. Elsenheimer, en réponse à un procès intenté par William Bailey, un habitant de la région.

Bailey, qui est représenté par l’avocat Matthew DePerno, soutient que les votes ont été illégalement transférés du président Donald Trump à Joe Biden. Les agents du scrutin auraient également fait passer les mêmes bulletins de vote frauduleux à travers les machines Dominion du comté plusieurs fois de suite pour accumuler plus de votes Biden.

Au cas où il disparaîtrait du site Web DePerno Law, le rapport ASOG Antrim Michigan Forensics a également été téléchargé sur notre propre serveur privé.

Chaque machine Dominion du pays a besoin d’un audit médico-légal complet, déclare Sidney Powell

Bien que l’affaire se concentre autour d’une enclave relativement petite au Michigan, les machines Dominion sont utilisées dans de nombreux autres États, y compris la plupart de ceux où la fraude électorale semble avoir eu lieu.

L’avocat Sidney Powell réclame maintenant un audit à grande échelle de toutes les machines Dominion où qu’elles soient utilisées. De telles machines devraient être saisies et soumises à un contrôle médico-légal, dit Powell.

Il y a plus qu’assez de cause criminelle probable pour justifier ce type d’audit, insiste Powell. Trump lui-même a également le pouvoir de l’ordonner, grâce à un décret qu’il a signé en 2018 et qui traite de l’ingérence étrangère dans nos élections.

« Cela lui donne toutes sortes de pouvoirs – pour tout faire, de la saisie des actifs, au gel des choses, exiger la mise en fourrière des machines », a déclaré Powell à The Epoch Times lors d’une interview sur son programme « American Thought Leaders ».

«En vertu des pouvoirs d’urgence, il pourrait même nommer un procureur spécial pour se pencher sur cette question, ce qui est exactement ce qui doit se passer.»

Pour plus d’informations sur les activités juridiques de Sidney Powell, consultez son site Web.

Powell appelle à ce que toutes les machines à voter du pays «soient saisies dès maintenant». Elle, travaillant indépendamment de l’équipe Trump, a également déposé de nombreuses demandes d’urgence auprès de la Cour suprême lui demandant de retirer la certification des résultats des élections de 2020 afin d’empêcher les électeurs de quatre États de voter.

Quant à l’OE 2018, le directeur du renseignement national (DNI) serait chargé de mener «une évaluation de toute information indiquant qu’un gouvernement étranger, ou toute personne agissant en tant qu’agent ou au nom d’un gouvernement étranger, a agi avec l’intention ou le but de s’ingérer dans cette élection »au plus tard 45 jours après l’élection.

En comptant 45 jours à partir du 3 novembre, nous arrivons à la date limite du 18 décembre – qui est demain.

«De nombreux Américains ne feront jamais confiance à une autre élection», a écrit un commentateur à The Epoch Times. «Les démocrates feront tout pour gagner afin de pouvoir continuer sur la voie du socialisme.»

Au fur et à mesure que de nouvelles informations sur les élections frauduleuses de 2020 éclatent, vous les trouverez sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

DepernoLaw.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

TheEpochTimes.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

RUPTURE: DNI Ratcliffe confirme l’ingérence étrangère dans les élections; État profond désespéré de RETARDER le rapport, la date limite du 18 décembre sera manquée

Par Mike Adams (de NaturalNews)

Dernières nouvelles. Développements critiques.

DNI John Ratcliffe a maintenant confirmé publiquement que les élections de 2020 ont connu une importante «ingérence étrangère» de la Chine et de l’Iran, et peut-être d’autres nations, qui remplissent les conditions nécessaires pour que Trump déclenche son décret de 2018 sur l’ingérence étrangère (que nous avons largement couvert dans articles précédents).

Cet OCOM permet au département du Trésor de Trump de saisir tous les actifs de toute société ou personne qui était engagée dans le soutien d’actes d’ingérence étrangère qui visaient l’infrastructure électorale américaine ou les résultats des élections. Toutes les grandes entreprises technologiques ainsi que les médias de gauche ont été complices de l’aide et de l’encouragement à l’ingérence étrangère dans les élections américaines.

John Ratcliffe sait que la Chine a été impliquée dans des vols électoraux, et il est sur le point de révéler ce fait sur le monde… avec d’énormes ramifications pour les allégations en cours de fraude électorale généralisée et de trucage électoral lors des élections du 3 novembre.

Comme le rapporte Breitbart:

Il y a prétendument «amplement» de renseignements bruts sur les intentions et les actions de la Chine liées aux élections, et de plus en plus de rapports de renseignement arrivent chaque jour.

Maintenant, les éléments de l’État profond qui relèvent de la DNI John Ratcliffe font des heures supplémentaires pour retarder ce rapport crucial qui doit être présenté le vendredi 18 décembre. Ils essaient d’enterrer la vérité sur l’ingérence étrangère et de retarder la capacité de Trump à agir sur cette information.

Via l’ODNI:

Cet après-midi, le DNI a été informé par des responsables du renseignement de carrière que la communauté du renseignement ne respecterait pas la date limite du 18 décembre, fixée par le décret et le Congrès, pour soumettre l’évaluation classifiée de l’IC sur les menaces étrangères aux élections américaines de 2020.

Le CI a reçu des rapports pertinents depuis l’élection et un certain nombre d’agences n’ont pas terminé la coordination sur le produit. Le DNI s’engage à fournir ce rapport à nos clients dans les meilleurs délais.

Selon Jack Posobiec, Ratcliffe est déterminé à s’assurer que le rapport mentionne les efforts d’interférence de la Chine, et Ratcliffe refuse de signer le document à moins qu’il ne contienne de tels détails.

Posobiec explique ce que nous avons expliqué, à savoir que le rapport DNI pourrait être utilisé par Trump pour invoquer des sanctions non seulement contre la Chine, mais également contre toute personne ou société aux États-Unis qui était complice des efforts d’ingérence:

Une autre source nous dit ce soir que le président Trump a ordonné à la plupart de son personnel administratif de quitter la zone de Washington et de nettoyer. Quelque chose de grand est sur le point de tomber.

Aujourd’hui, CodeMonkeyZ a également tweeté à propos de plusieurs sources lui disant que quelque chose d’énorme était sur le point de casser grand, en termes d ‘«urgence nationale».

Écoutez ma mise à jour de la situation du 16 décembre pour plus de détails sur ce que nous savons jusqu’au matin du 16 décembre. L’épisode du 17 décembre de demain vous apportera plus de détails sur le contenu de ce rapport DNI attendu vendredi.

JayTe

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran