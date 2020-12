Mise à jour de la situation, 20 décembre – Le stratagème de mauvaise direction – Comment tout saisir sans utiliser l’armée

Trump veut-il aider le peuple des États-Unis d’Amérique à établir un système politique juste et honnête ou laisser les libéraux, ultralibéraux et milliardaires poursuivre dans le mensonge, la manipulation, le dénis, la censure, la corruption et la fraude massive? Serait-il englué dans ses propres contradictions ou dépassé par les évènements? – MIRASTNEWS

Faits saillants du podcast Mise à jour de la situation du 20 décembre (intégré ci-dessous):

Maggie Haberman est un agent de désinfo de la CIA travaillant pour le journal discrédité de fausses informations le New York Times.

Le prétendu «scoop» de Haberman sur la réunion de Trump dans le bureau ovale n’existe que parce que Trump la joue; il voulait qu’elle rapporte cela.

Sidney Powell, le général Michael Flynn et Rudy Giuliani ont rencontré Trump. Cela intervient après que le secrétaire à la Défense, Chris Miller, a rencontré Trump la veille.

Les deux voies parallèles envisagées sont: 1) l’option Loi sur l’insurrection (les troupes saisissant les bulletins de vote et les machines du Dominion), 2) l’option des avocats spéciaux (l’avocat spécial saisissant les bulletins de vote et les machines du Dominion et inculpant les criminels démocrates).

Les généraux de l’armée américaine révèlent accidentellement que le plan de la loi sur l’insurrection est réel en affirmant publiquement que l’armée n’a aucun rôle dans la détermination des élections. Mais ils se trompent: il ne s’agit pas d’élections; il s’agissait d’une cyber-guerre dirigée par un pays ennemi agresseur (la Chine). Ces généraux traîtres peuvent être facilement traduits en cour martiale.

Giuliani dit que la stratégie juridique de Trump est en train de se concentrer sur l’acquisition de machines à voter pour prouver la fraude algorithmique (audits médico-légaux). Les avocats de Trump n’ont besoin que d’un à deux jours pour prouver la fraude, annulant les élections.

Stratégie «chirurgicale» de Trump pour remporter les élections du 6 janvier: Sidney Powell a nommé un avocat spécial, elle saisit les machines du Dominion, la fraude algorithmique est révélée et prouvée au public, complices des démocrates à la Chambre, le Sénat est inculpé, arrêté et destitué avant janvier. 6ème, retournant la maison au contrôle du GOP. Désormais, la liste des électeurs alternatifs peut être adoptée et approuvée par le Congrès.

Un juge fédéral affirme que la preuve de «Scorecard» et «Hammer» est sûre.

Pourquoi nous, le peuple, devons exhorter Trump à agir de manière décisive et à invoquer la loi sur l’insurrection ou à faire nommer un avocat spécial par le DOJ.

Le rapport explosif de Peter Navarro qui prouve une fraude électorale coordonnée et généralisée.

Trump dit que les machines à voter du Dominion ont peut-être été violées pendant l’élection en raison de la vulnérabilité de la porte dérobée de SolarWinds.

Les démocrates paniqués commencent à accuser les partisans de Trump de «trahison» s’ils signalent une fraude électorale.

Ramsland informe Newsmax de nouvelles preuves qui «changeront radicalement les règles du jeu» – cela fait référence aux résultats de l’audit médico-légal des machines Dominion au Michigan. Cela explique également le passage de Giuliani à se concentrer sur les machines.

Un hôpital arrête les vaccinations contre le covid-19 après que 4 travailleurs ont eu des effets indésirables. Même les médecins refusent d’administrer ces vaccins toxiques et expérimentaux.

Écoutez l’épisode complet du podcast ici:

Brighteon.com/937391ff-1849-49cd-b237-269d980ab75d

https://www.brighteon.com/937391ff-1849-49cd-b237-269d980ab75d

Pour plus de podcasts quotidiens de mise à jour de la situation, consultez le lien de chaîne suivant sur Brighteon.com:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC dit que les non-blancs obtiennent le vaccin D’ABORD, le professeur critiqué pour avoir dit que les blancs plus âgés meurent

Les criminels génocidaires à l’œuvre – MIRASTNEWS

Le général de l’armée de l’air à la retraite McInerney lance des appels à la création de tribunaux militaires et à la loi martiale après que l’État profond a volé les élections à Trump

Comme il est devenu évident que l’État profond aligné sur les démocrates déchaîné contre le président Donald Trump par son prédécesseur, l’éternel corrompu Barack Obama, a volé sa réélection, les patriotes qui ont sacrifié et servi notre république se lèvent pour sauver le pays.

Le lieutenant-général de l’armée de l’air à la retraite Thomas McInerney, ancien pilote de chasse qui a effectué quatre tournées au Vietnam et a effectué plus de 400 missions de combat, a déclaré que le vol électoral était le résultat d’une cyberattaque contre l’Amérique et qu’en tant que président, Trump devrait immédiatement invoquer la Loi sur l’insurrection et proclamer la loi martiale, comme l’a fait le président Abraham Lincoln au début de la guerre civile.

Dans une interview avec l’animateur de radio-débat basé en Géorgie, John Fredericks, McInerney a déclaré que des actes de «trahison» avaient été commis contre les États-Unis – que ce qui s’est passé en volant l’élection au président Trump est plus qu’une simple fraude.

«Nous ne parlons pas d’actes de vote frauduleux. Mais ce dont nous parlons de John est une trahison. Lorsque vous coordonnez six à dix États utilisant la cyberguerre pour changer le résultat, ce sont des actes de trahison», a déclaré McInerney.

«Ce ne sont pas des actes sales ou des votes frauduleux. Ce sont des actes de trahison passibles de la peine de mort. Ils essaient de prendre le contrôle de notre gouvernement. Lorsque vous utilisez la cyberguerre comme l’étaient [sic] comme vous l’avez vu dans les systèmes de vote du Dominion ainsi que dans les systèmes malveillants de la CIA dont ils ont utilisé Hammer et Scorecard dont nous avons parlé», a-t-il ajouté.

L’ancien général trois étoiles a également critiqué l’ancien chef de la cybersécurité du président Trump au département de la sécurité intérieure, qu’il a limogé après le jour du scrutin pour avoir faussement affirmé que les élections de cette année étaient les «plus sûres de tous les temps».

«De plus, vous n’avez pas d’enquête préalable du FBI ou du DOJ à ma connaissance. Et enfin, l’agence d’infrastructure et de sécurité de la cyber-guerre dirigée par un gars du nom de Chris Krebs disait que c’était l’élection parfaite. Aucun écart. Il doit être un idiot. Mais surtout, il est coupable de trahison. Et le président l’a congédié», a déclaré McInerney.

«Il fait partie de la cabale qui a créé cette attaque majeure, cette guerre majeure et c’est la guerre. C’est une guerre hybride au 21e siècle qui utilise la cyberguerre et d’autres techniques pour changer un gouvernement sans qu’un coup de feu ne soit tiré. Et c’est ce qui est si sérieux à ce sujet», a-t-il ajouté.

L’ancien procureur fédéral Sidney Powell et l’avocat basé en Géorgie Lin Wood ont fait des allégations similaires, affirmant dans leurs procès désormais tristement célèbres «Kraken» que les machines du Dominion étaient conçues pour voler des élections et ne jamais laisser de trace (sauf pour des raisons médico-légales).

« Maintenant, ce que je pense que le président devrait faire, c’est qu’il devrait déclarer aujourd’hui une urgence nationale et déclarer l’état d’urgence en utilisant son décret du 12 septembre 2018, déclarant une urgence nationale s’il y a une influence étrangère », a poursuivi le pilote vétéran de l’armée de l’air.

«Parce que nous savons qu’il y a une influence chinoise, russe et iranienne sur cette élection. Et il devrait utiliser cela et il devrait suspendre l’habeas corpus tout comme Lincoln et FDR l’ont fait lorsqu’ils ont rencontré des tragédies nationales dans des situations d’urgence comme celle-ci», a-t-il poursuivi.

Décrivant le vol des élections comme «flagrant», le vétérinaire de quatre tournées n’a pas mâché ses mots. (En relation: DNI Ratcliffe confirme l’ingérence étrangère dans les élections; l’État profond veut désespérément RETARDER le rapport.)

«Nous devrions commencer à les arrêter maintenant. C’est sérieux. N’appelons pas cette activité frauduleuse une trahison, John, dans la guerre hybride moderne du XXIe siècle. Nous devons suspendre le collège électoral et l’inauguration le 20 janvier jusqu’à ce que cela soit résolu», a-t-il déclaré.

Nul doute que cela créerait le chaos dans notre pays – la gauche marxiste qui menaçait d’attaquer les villes avant les élections si Trump gagnait réapparaissait et se réengagerait. Cela créerait également la pire crise constitutionnelle que nous ayons jamais connue depuis la guerre civile.

Ce sont plutôt les libéraux et ultralibéraux produits du système capitaliste et ses milliardaires corrompus qui en sont les premiers responsables, il ne faut pas dévier les responsabilités ou les transférer ; cependant il serait dommage que la Chine soit tombée dans ce bourbier, ce qui prouverait que leur système politique a des failles et faiblesses graves, incapables de projections réalistes pour éviter les pièges, est-ce à cause de leur concept d’économie socialiste de marché sans doute mal ficelé où la poursuite de l’intérêt personnel ou étatique s’apparente à celle du capitalisme moribond ? – MIRASTNEWS,

Mais comme c’était le cas à l’époque, ne rien faire n’est pas une option. Nous ne faisons rien et nous perdrons notre pays – pour de bon.

Les patriotes devraient s’unir derrière McInerney. Sinon, cette fois sera enregistrée dans l’histoire comme le moment où l’Amérique a cessé d’être une république constitutionnelle.

«Ce sont les dernières élections libres que nous aurons», a déclaré McInerney, si nous ne faisons rien.

Voir plus de rapports comme celui-ci sur CivilWar.news.

Notre commentaire : Pour la Russie par exemple, aucune preuve probante n’a été produite depuis de longues périodes, il s’agit plutôt d’un phénomène malsain et intrinsèque inhérent au système capitaliste dirigé par des dogmatiques libéraux et ultralibéraux, dominé à la fois par les démocrates, républicains et milliardaires. Si le problème de l’honnêteté des élections n’est pas tranché en faveur des votes réels du peuple sortis des urnes, alors les États-Unis d’Amérique entreront dans une période de dictature politique capitaliste obscurantiste comme jamais auparavant depuis la création de ce système moribond et mafieux système. JDDM – MIRASTNEWS

Les sources comprennent:

TennesseeStar.com

Orwell1984.Wordpress.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Des systèmes de vote Dominion trouvés en utilisant un logiciel signalé par CISA pour ses failles de sécurité ouvertes: SolarWinds

Dominion Voting Systems a été découvert en utilisant un logiciel signalé par une agence fédérale de cybersécurité pour des violations du réseau. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a averti le 13 décembre que les produits SolarWinds Orion avaient été compromis et a appelé à les mettre immédiatement hors tension. Le fournisseur de machines à voter faisait partie des entreprises connectées à la plate-forme SolarWinds Orion.

La directive d’urgence 21-01 de la CISA stipule que «les produits SolarWinds Orion… sont actuellement exploités par des acteurs malveillants. Cette tactique permet à un attaquant d’accéder aux systèmes de gestion du trafic réseau. La déconnexion des appareils concernés… est la seule mesure d’atténuation connue actuellement disponible.»

La directive d’urgence émise par CISA le 13 décembre a appelé toutes les agences fédérales à examiner leurs réseaux pour tout indicateur de compromis causé par des «acteurs malveillants» et à déconnecter ou éteindre ceux qui utilisent SolarWinds Orion dès que possible. Une déclaration CISA le même jour a ajouté: «Toutes les agences exploitant des produits SolarWinds devraient fournir un rapport complet à CISA avant 12h00. Heure normale de l’Est, le lundi 14 décembre.»

Le directeur par intérim de CISA, Brandon Wales, a déclaré: «Le compromis des produits de gestion de réseau Orion de SolarWinds pose des risques inacceptables pour la sécurité des réseaux fédéraux. [La directive d’urgence] vise à atténuer les compromis potentiels au sein des réseaux civils fédéraux, et nous exhortons tous nos partenaires – dans les secteurs public et privé – à évaluer leur exposition à ce compromis et à sécuriser leurs réseaux contre toute exploitation.»

Les machines à voter fournies par Dominion ont utilisé la plate-forme SolarWinds Orion, que les pirates ont réussi à enfreindre au moyen d’un code malveillant tissé dans une mise à jour logicielle. Le malware a été conçu de manière à ce que la victime ne soit pas alertée de toute intrusion: les pirates informatiques ont même déployé des efforts considérables pour se fondre dans l’activité normale du réseau. Le code malveillant visait à espionner le département américain du Trésor et le département du Commerce.

La violation s’ajoute à la liste des problèmes rencontrés par les systèmes électoraux fournis par Dominion

La plate-forme SolarWinds Orion compromise ajoute à la liste des problèmes auxquels les machines à voter Dominion sont confrontées. Initialement, Dominion a été signalé après qu’un «pépin» dans son système a fait compter 6 000 votes pour les républicains comme démocrates au Michigan.

En outre, un certain nombre de spécialistes de la cybersécurité ont signalé des problèmes de sécurité concernant les machines à voter Dominion. Le colonel Phil Waldron, expert en cybersécurité et témoin de l’équipe juridique de Trump, a déclaré lors d’une audience le 30 novembre en Arizona que les machines à voter étaient vulnérables à la manipulation hors site et sur place. Il a souligné que les machines pourraient être connectées à Internet et «être piratées pour manipuler des votes», ce qui présente un risque grave pour la sécurité. (Connexes: CONFIRMÉ: les machines à voter du Dominion en Géorgie ont été contrôlées à distance pendant les élections … l’ingérence étrangère est maintenant un FAIT.)

Un autre consultant en cybersécurité a témoigné en Géorgie au sujet des mesures de sécurité des serveurs mises en œuvre de manière laxiste lors des primaires d’août 2020 de l’État. L’observateur du sondage, Harri Hursti, a observé deux bureaux de comté permettant un «accès distant non sécurisé» aux serveurs, comme l’utilisation fréquente de clés USB, l’accès fréquent à Internet et l’utilisation d’applications extérieures non autorisées. Hursti a fait remarquer que de telles pratiques «creusent un trou» à travers des serveurs supposés sécurisés, ajoutant: «Sans ces protections de base, les logiciels malveillants peuvent pénétrer beaucoup plus facilement le serveur et le logiciel du système de vote opérationnel.»

En dehors de cela, Hursti a également noté que le personnel technique de Dominion ne mettait pas régulièrement à jour les journaux de serveur dans leur intégralité et «faisait même des suppressions» dans certaines sections. Les journaux de serveur sécurisés et complets jouent un rôle clé dans la sécurité du système car ils «fournissent la trace d’activité détaillée nécessaire à l’identification des menaces de sécurité et de l’activité du serveur», a déclaré l’expert.

Un troisième expert, ancien analyste du renseignement militaire, a affirmé dans un affidavit que d’autres pays avaient réussi à se connecter aux serveurs de Dominion. Leur affidavit soutenant le procès de l’avocat Sidney Powell le 23 novembre a montré que des entités étrangères ont des connexions avec les nœuds du réseau Dominion. Un réseau basé dans la province chinoise du Hunan, une adresse IP d’Iran et des utilisateurs de la capitale serbe de Belgrade où Dominion a des opérations figuraient parmi les entités extérieures connectées aux nœuds. (Connexes: les analystes affirment que le serveur de Dominion est connecté à l’Iran et à la Chine.)

VoteFraud.news vous donne les dernières nouvelles sur les machines à voter Dominion compromises.

Les sources comprennent:

TheGatewayPundit.com

Cyber.DHS.gov

CISA.gov

GreatGameIndia.com

NYPost.com

BigLeaguePolitics.com

TheEpochTimes.com

CourtListener.com [PDF]

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un rapport du Sénat montre que Hunter Biden a reçu des millions de dollars d’entreprises chinoises

Un rapport du Sénat américain a révélé que Hunter Biden, le seul fils restant du candidat démocrate Joe Biden, avait reçu des millions de dollars de ses transactions financières avec des entreprises chinoises.

Cette révélation est venue comme un addendum de cinq pages à une enquête du Sénat sur les relations commerciales de Hunter Biden à l’étranger. L’additif se concentre sur John Robinson Walker, un ancien fonctionnaire fédéral décrit comme un «associé de longue date» de Hunter. Walker avait déjà été accusé d’avoir averti un autre associé de Biden de ne pas divulguer publiquement ce qu’il savait concernant leurs relations commerciales.

Selon le rapport, Walker – qui a également travaillé sous les administrations des anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush – a envoyé deux virements électroniques de 3 millions de dollars sur le compte bancaire de Robinson Walker, LLC. Walker est l’unique propriétaire de cette société écran.

Ces deux virements bancaires provenaient de State Energy HK Ltd., une société basée à Shanghai qui «fournit des services de distribution d’électricité» à Hong Kong.

Le rapport dit qu’ils ne connaissent pas le but exact des transactions et qu’ils ne savent pas où ira cet argent. Cependant, cela montre qu’il existe un lien direct entre Hunter Biden et le gouvernement communiste chinois à travers les relations commerciales étroites de Hunter avec Walker. (Connexes: le courrier électronique de Hunter Biden prouve que papa Joe était impliqué dans les accords avec la Chine.)

Écoutez cet épisode spécial de mise à jour de la situation du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique comment le GOP dans sept États a choisi des électeurs parallèles pour voter pour Trump au Collège électoral, ouvrant la voie à le président de déclarer la victoire.

https://www.brighteon.com/29ea4d25-5472-4898-ac2c-b779158aae47

Un rapport du Sénat révèle un lien entre Hunter Biden et l’oligarque chinois, y compris encore plus de transferts d’argent

Lorsque les virements bancaires ont eu lieu, State Energy HK était étroitement liée à CEFC Infrastructure Investment, une société appartenant au conglomérat chinois CEFC China Energy, qui est détenue et contrôlée par l’oligarque chinois Ye Jianming.

Ye a été placé en garde à vue par les autorités chinoises au début de 2018 et a depuis disparu, mais est toujours répertorié comme étant le président de CEFC China Energy. Avant sa disparition forcée, il avait des liens étroits avec l’armée du Parti communiste chinois ainsi qu’avec ses services de renseignement.

Selon le rapport du Sénat, le cabinet d’avocats de Hunter Biden, Owasco, a accepté plus de 5 millions de dollars en honoraires de consultation et en représentation juridique de Ye par le biais d’une série de virements électroniques. Le rapport se lit comme suit:

Le 8 août 2017, CEFC Infrastructure Investment a viré 5 millions de dollars sur le compte bancaire d’Hudson West III. Ces fonds peuvent provenir d’un prêt émis sur le compte d’une société appelée Northern International Capital Holdings, une société d’investissement basée à Hong Kong identifiée à un moment donné comme un «actionnaire important» de CEFC International Limited avec Ye.

Bien que le Comité sénatorial des finances et le Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales qui ont mené l’enquête n’aient pas été en mesure de déterminer si Hunter Biden avait personnellement géré le compte d’Hudson West III, ils ont découvert que, le même jour, Northern International Capital Holdings avait envoyé 5 millions de dollars sur le compte de West, West a immédiatement commencé à envoyer des paiements fréquents à Owasco.

Ces paiements ont été décrits comme des «honoraires de consultation» et, en l’espace d’un an, le compte de West a envoyé près de 4,8 millions de dollars à Owasco.

Un autre million a été initialement transféré à Owasco, mais a été remboursé après que le cabinet d’avocats ait affirmé qu’il s’agissait du cabinet représentant un associé de Ye nommé Patrick Ho, un homme politique pro-Pékin de Hong Kong qui a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et de corruption internationale en 2019.

Hunter Biden a indiqué que ce million de dollars supplémentaires aurait dû être versé aux cabinets d’avocats Dechert LLP et Krieger Kim & Lewin LLP, qui auraient en fait représenté Ho.

Alors que Hunter Biden’s a remboursé 1 million de dollars sur les plus de 5 millions de dollars qui leur ont été donnés par Northern International, le rapport du Sénat souligne en outre que, quelques jours seulement après ces transactions initiales, entre le 14 août 2017 et le 3 août 2018, Owasco a envoyé 20 virements électroniques totalisant près de 1,4 million de dollars à Lion Hall Group, un cabinet de conseil qui répertorie James et Sara Biden – frère et belle-soeur de Joe Biden – sur le compte bancaire.

Le rapport du Sénat a signalé ces virements électroniques comme une activité financière potentiellement criminelle. Ces transferts avaient des notes vagues sur la ligne de note. Quinze d’entre eux ont simplement déclaré qu’ils étaient pour «un crédit supplémentaire» à James Biden. La ligne de note d’un transfert se lisait «HW3», ce qui indiquait qu’il s’agissait d’un paiement aux Bidens de Hudson West III.

Lorsque la banque utilisée par James et Sara Biden les a appelés au sujet de leurs préoccupations quant à la légalité des virements électroniques, Sara leur a dit que Lion Hall Group aidait Owasco avec «un client international» en fournissant des services de conseil aux entreprises. Lorsque la banque a demandé une confirmation supplémentaire, Sara a refusé et a également refusé de fournir des informations supplémentaires concernant les virements électroniques. Ils ont ensuite fermé le compte.

West a également envoyé un virement bancaire directement à Lion Hall Group. Selon le rapport du Sénat, James B.Biden a reçu un total de 76 746,15 $ de West entre janvier et octobre 2018.

Tous ces virements électroniques montrent les fils élaborés qui relient Hunter Biden et le reste de la famille Biden aux sociétés chinoises et aux oligarques. Apprenez-en davantage sur la corruption répandue dans la famille du candidat démocrate en lisant les derniers articles sur Corruption.news.

Les sources comprennent:

ThePalmieriReport.com

NYPost.com

Breitbart.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un audit médico-légal montre que le logiciel Dominion est «conçu intentionnellement» pour influencer les résultats des élections

Une vérification judiciaire des machines à voter du Michigan a révélé que les outils électoraux de Dominion Voting Systems étaient «intentionnellement conçus» pour influencer les résultats des élections. L’audit mené par la firme de données Allied Security Operations Group a déterminé que les machines à voter et les logiciels du Dominion avaient été conçus en gardant à l’esprit la fraude et l’ingérence électorale. Allied a publié les résultats préliminaires de son audit le 14 décembre après que le juge du 13e circuit Kevin Elsenheimer ait accepté la publication des résultats une semaine plus tôt.

Le co-fondateur d’Allied Russell Ramsland Jr. a déclaré dans le rapport préliminaire que «le système génère intentionnellement un nombre extrêmement élevé d’erreurs de vote… [qui] sont ensuite transférées pour décision. Les erreurs intentionnelles ont conduit à un arbitrage massif des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste d’audit… [conduisant] à une fraude électorale ou électorale.»

Ramsland et son équipe ont examiné au début du mois le serveur de gestion des élections du Dominion, les cartes mémoire et les clés USB utilisés dans le comté d’Antrim. La vérification a été effectuée dans le cadre de l’affaire électorale en cours Bailey v. Antrim County: le demandeur William Bailey a embauché Ramsland pour mener l’examen, ce qu’Elsenheimer a approuvé. Bailey allègue dans son procès qu’un incident au cours duquel 6 000 votes destinés aux candidats républicains ont été comptés pour les démocrates n’a peut-être pas été causé par une erreur humaine.

Le cofondateur des Alliés a déclaré que le journal de tabulation du serveur électoral du comté indiquait 15 676 événements individuels: environ 68% d’entre eux étaient des erreurs enregistrées, prouvant que le système électoral national «est défectueux et ne respecte pas les lois électorales fédérales ou étatiques». (Connexes: le rapport médico-légal d’Antrim Co. révèle que les machines Dominion ont été réglées à un taux d’erreur de 68,05%… ce qui signifie que 68,05% des bulletins de vote pourraient être envoyés pour un arbitrage de masse.)

Ramsland a précisé: «Notre examen des journaux du serveur indique que ce taux d’erreur élevé ne correspondait pas aux modèles des années précédentes. La déclaration attribuant ces problèmes à une erreur humaine n’est pas cohérente avec l’évaluation médico-légale, qui indique plus correctement des erreurs systémiques sur les machines et / ou les logiciels.»

Compte tenu de ces constatations, l’audit a conclu que «le système électoral du Dominion ne devrait pas être utilisé au Michigan [et] les résultats du comté d’Antrim n’auraient pas dû être certifiés».

Les responsables du Michigan critiquent les résultats et insistent sur le fait qu’aucune fraude électorale n’a eu lieu dans l’État

Cependant, les responsables et les avocats du Michigan ont critiqué les conclusions de Ramsland et de son équipe, insistant sur le fait que les élections de l’État étaient exemptes de fraude.

Le secrétaire d’État Jocelyn Benson a déclaré dans une déclaration à la suite de la publication du rapport: «Soyons clairs: [Les] élections générales du 3 novembre au Michigan et dans tout le pays ont été les plus sûres de l’histoire du pays. Il n’y a toujours aucune preuve de fraude généralisée. » Benson a déclaré dans un communiqué le mois dernier que les élections dans l’État «se sont déroulées de manière équitable, efficace et transparente» et reflètent fidèlement la volonté des électeurs du Michigan. (En relation: le secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, appelle à la «suppression massive des données électorales» au milieu des appels d’audit.)

Le procureur général adjoint Erik Grill a déclaré à Elsenheimer lors d’une audience le 14 décembre que le rapport d’Allied était «inexact, incomplet et trompeur». L’avocat du comté d’Antrim, Haider Kazim, était d’accord avec Grill, affirmant que ce rapport contenait plusieurs erreurs qui, selon le comté, étaient fondées sur des «hypothèses erronées et incorrectes».

Le directeur des élections de l’État, Jonathan Brater, a déclaré que le rapport «faisait une série de conclusions non étayées» dans un dossier judiciaire. Brater a ajouté que le rapport de la société Ramsland «attribue des motifs de fraude et d’obscurcissement à des processus facilement explicables comme des procédures électorales de routine ou des corrections d’erreurs» et «suggère sans explication» que les aspects des logiciels électoraux qui n’ont pas été utilisés dans l’État ont causé «l’absence ou des erreurs de tabulation ou de signalement faciles à expliquer.»

«Souvent, une partie engage un témoin expert pour appuyer la conclusion [qu’elle souhaite ou doit] parvenir. C’est la raison pour laquelle nous donnons aux autres parties à un procès une chance de révoquer l’expert et de contester ses qualifications devant le tribunal. Tout le monde peut avoir une opinion, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’opinion est fondée sur des faits ou des données scientifiques», a commenté le procureur général Dana Nessel.

Les porte-parole du comté d’Antrim et de Dominion Voting Systems n’ont pas répondu à la demande de commentaires de The Epoch Times.

En savoir plus sur les irrégularités et les problèmes de sécurité dans les machines à voter du Dominion sur VoteFraud.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

Beta.DocumentCloud.org

NYPost.com

Michigan.gov

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Obama et Pelosi n’ont pas remporté les élections au cours de la dernière décennie, c’était Dominion

A cette époque-là, le membre du Congrès Nancy Pelosi a assuré au public américain en 2018 que les démocrates gagneraient aux élections générales et prendraient la Chambre des représentants. Elle savait à l’avance que ce serait vrai bien sûr. Vous voyez, les démocrates ont eu Dominion depuis un certain temps maintenant. Ils savaient que le correctif était en place.

(Article de L Todd Wood republié de CreativeDestructionMedia.com)

Le logiciel des appareils Dominion Voting Systems a ses racines au Venezuela, selon des rapports récents. C’est là que Hugo Chavez a développé la technologie pour prendre le pouvoir et installer un régime socialiste dans le pays. Cette capacité a été exportée ailleurs et se trouve dans 28 de nos États-Unis à des fins électorales.

[Comme les Etats-Unis d’Amérique et les autres pays capitalistes occidentaux ont inventé la fraude en tout genre, leurs élèves dans le monde l’ont copié à la lettre, souvent soutenus par eux. Cela a fait que par exemple Alassane Dramane Ouattara, produit intellectuel sorti tout droit de l’école politique occidentale et du FMI, libéral et ultralibéral de son état, a copié à la lettre et a violé copieusement la Loi fondamentale de la Côte d’Ivoire. Pour parvenir à ses fins, il a planifié les violences de tous genres y compris les massacres et les décapitations avec des armes blanches comme les machettes et armes de guerre contre les manifestants ivoiriens aux mains nues qui réclament encore jusqu’à présent le respect de leur constitution qui interdisait formellement à Ouattara de se présenter à un troisième mandat. Cependant, lui, cyniquement n’en a cure, il fait comme s’il avait raison et emprisonne à tout va quiconque s’oppose, puis par une fraude massive avec un taux de participation de 8 % des électeurs avec un opposant unique choisi par lui, il a usurpé le pouvoir contesté fortement par 92 % des électeurs et toute l’opposition, pour soi-disant satisfaire ses rêves de devenir Empereur du mal et de la terreur en Côte d’Ivoire. C’est un titre qu’il a déjà décerné à son homologue du Congo-Brazzaville Denis Sassou NGUESSO lors de son investiture à Abidjan pourtant contestée par l’ensemble de l’opposition. Ce titre très honorifique et très convoité selon eux, a d’ailleurs été repris à leurs comptes par d’autres candidats à l’instar d’Alpha Condé de Guinée avec le soutien appuyé de prédateurs externes. JDDM – MIRASTNEWS]

Les résultats de l’examen médico-légal du comté d’Antrim ont révélé un logiciel conçu pour générer des erreurs – environ 70% – de sorte que la plupart des bulletins de vote sont «évalués» par un être humain, peut-être même en dehors du pays.

C’est ainsi que la con a été faite – créer des erreurs de scrutin dans les votes Trump, puis les appeler tous pour Biden par lots.

Chaque élection de la dernière décennie est suspecte. Pas de représentants conservateurs de Californie au Congrès? Se demander pourquoi? Parce que l’utilisation de Dominion a assuré ce résultat.

Il y a des mois, lorsque Pelosi a été interrogée sur le fait de «démettre Trump de ses fonctions», elle a déclaré: «Nous avons quelques surprises pour lui.»

Nous savons maintenant quelles étaient les «surprises» – un style chaviste électoral truqué.

Stacey Abrams dit en ce moment la même chose à propos du second tour en Géorgie le 5 janvier. C’est peut-être pour cette raison que le secrétaire d’État de Turncoat GA, Brad Raffesnperger, ne publiera pas d’informations sur une nouvelle demande de vote par correspondance, n’autorisera pas un recomptage de vérification de signature à l’échelle de l’État de la course du 3 novembre et souhaitait que les machines Dominion soient effacées.

Ils voleront le Sénat en Géorgie à moins que les dirigeants traîtres du GOP ne soient obligés de tenir des élections libres et équitables. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Pour en savoir plus: CreativeDestructionMedia.com

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le président Trump tweete « Loi martiale = Fake News » parce qu’il sait que la loi sur l’insurrection n’est pas la loi martiale

Tard hier soir, le président Trump a tweeté: «Loi martiale = Fake News».

Cela fait suite aux appels croissants du général Michael Flynn, de l’avocat Lin Wood, de l’avocat Sidney Powell et de nombreux autres qui appellent Trump à déployer l’armée dans un rôle limité pour saisir les bulletins de vote et les machines à voter dans les États dynamiques où une fraude électorale évidente eu lieu.

La plupart des Américains assimilent à tort l’Insurrection Act à la loi martiale. Mais Trump sait mieux.

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

La «loi martiale» décrit un scénario où la Constitution est suspendue, les élus ne sont plus aux commandes et la société est dirigée par des généraux militaires.

La «loi sur l’insurrection» fait référence à la loi adoptée par le Congrès et ratifiée par le président en 1807. Elle est entièrement constitutionnelle et légale et a été invoquée au moins 21 fois par les présidents précédents, le tout sans rien qui ressemble à la «loi martiale».

Le président Trump peut invoquer la loi sur l’insurrection, déployer des troupes militaires pour sécuriser les bulletins de vote et les machines à voter, puis retirer ces troupes des rues sans invoquer la «loi martiale» d’aucune sorte.

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui (pour le 20 décembre), je couvre le passage apparent de Trump à une stratégie entièrement différente qui saisirait les bulletins de vote et les machines à voter sans utiliser l’armée de quelque manière que ce soit. Cette stratégie parallèle dépend de la désignation d’un nouveau conseil spécial qui a une large autorité pour émettre des assignations à comparaître et des actes d’accusation. Sidney Powell serait justement considéré pour ce poste, pour toutes les raisons que j’explique dans le podcast:

Brighteon.com/937391ff-1849-49cd-b237-269d980ab75d

https://www.brighteon.com/937391ff-1849-49cd-b237-269d980ab75d

Obtenez plus de mises à jour d’analyse chaque jour sur NaturalNews.com.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News