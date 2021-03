De nombreuses thromboses après les vaccins: 3 soldats carabiniers morts. Mais les affaires d’AstraZeneca et d’Italie doivent continuer. A déclaré l’EMA…

Un médecin norvégien confirme les corrélations entre le vaccin et les troubles sanguins sévères

Sur la photo de couverture, l’enseignante Stefania Maccioni et le carabinier Emanuele Calligaris sont tous deux morts d’une thrombose après le vaccin.

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

VERSION ORIGINALE EN ITALIEN

L’entrepreneur italien qui produit le vecteur adénovirus utilisé par AstraZeneca pour le vaccin breveté par le Jenner Institute avec l’Université d’Oxford est un lobbyiste manager dans l’odeur de la franc-maçonnerie: jusqu’à il y a quelques années, il était le producteur télévisuel d’une émission du chanteur mélodique Pupo …

Le sérum de la multinationale anglo-suédoise est produit à partir d’une version sûre et affaiblie d’un adénovirus qui affecte les chimpanzés; un autre virus qui peut causer une maladie semblable au rhume.

Selon le site officiel du vaccin Sputnik V de fabrication russe, qui utilise à la place un recombinant basé sur deux types différents d’adénovirus d’origine humaine, ceux des singes n’ont jamais été utilisés tandis que ceux d’origine anthropique, sur lesquels l’antidote contre Covid-19 produits par Jannsen en Belgique pour le groupe Johnson & Johnson, fonctionnent depuis plus de 17 ans.

Peut-être que ces deux résultats amers suffiraient à expliquer pourquoi le vaccin AstraZeneca, temporairement bloqué par précaution par 16 pays de l’Union européenne pour suspicion de thrombose même létale, a enregistré le pourcentage le plus élevé d’effets indésirables graves dans la zone de l’UE comme le démontre le dossier préparé par Gospa News sur la base d’EudraVigilance et mis à jour le 27 février.

Mais le mantra du moment – face à un décès par thrombose veineuse avec des hémorragies cérébrales consécutives survenues en Italie, capables d’affecter même les soldats carabiniers en excellente santé (sinon ils ne pourraient pas être de service) et inciter le syndicat de police à justifier une vague d’annulations de réservation – il n’y en a qu’une: «pas de corrélation». La vaccination doit se poursuivre à tout prix. Même au risque de se retrouver devant le Tribunal de La Haye comme cela est arrivé à Israël pour la dénonciation de l’Organisation mondiale de la vie du juge Angelo Giorgianni en violation du code de Nuremberg.

C’est pourquoi nous avons rédigé cet article avant même que l’EMA (Agence européenne des médicaments), aujourd’hui jeudi 18 mars, n’ait donné l’autorisation accordée pour restaurer les administrations d’AstraZeneca déjà attendues dans les grands médias. C’est pourquoi nous pouvons le publier en temps réel avant 17h, heure de la conférence de presse officielle de l’agence européenne à Amsterdam sur le feu vert attendu, déjà suggéré par l’Organisation mondiale de la santé, en relation avec les «faibles risques» tant vantés…

Les cas de thrombose après l’administration du vaccin AstraZeneca «sont inférieurs» à ceux survenant dans la population non vaccinée, a déclaré Sabien Straus, président de la Prac (Commission de pharmacovigilance, confirmant l’accord de l’EMA pour la reprise des inoculations.

Mais en attendant, juste au moment de la publication de l’article, une nouvelle sensationnelle est venue de Norvège, premier ressortissant à signaler 29 décès anormaux il y a quelques semaines suite à l’inoculation du sérum Pfizer et à bloquer l’administration d’AstraZeneca ces derniers jours.

«Dans un énorme développement, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue. Auparavant, l’un des trois agents de santé admis au Rikshospitalet en Norvège est décédé. Ils ont tous été traités pour une maladie très rare: ils sont venus avec une douleur aiguë, ils avaient des caillots sanguins dans des endroits inhabituels, comme l’estomac et le cerveau, en plus, ils avaient des saignements et une faible numération plaquettaire» a écrit le webmedia d’investigation GreatGameIndia citant Sources scandinaves.

LE «MIRACLE ITALIEN» DANS LES RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Pour un véritable «miracle italien» presque inexplicable dans le pays où la célébration officielle des décès de Covid-19 est mise en avant (présumée parce que les corps des cercueils défilés de Bergame vers divers cimetières des régions voisines ont tous été incinérés…) le «fonctionnaire». Les données communiquées par l’Agence italienne des médicaments (AIFA) dans son rapport du 10 mars affirment que depuis décembre, les décès mortels ont été de 40 (13 seulement en janvier) et les effets indésirables graves de 6,1% bien que dans toute l’Europe, selon les données d’EudraVigilance, la Pharmacoviglance Society de l’EMA, a enregistré 34 733 effets indésirables graves sur 95 554 rapports pour les trois vaccins expérimentalement autorisés (Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca), dont 2787 cas mortels dépassant largement les 1637 décès signalés aux États-Unis par le CDC (Centre du contrôle et de la prévention des maladies).

Mais malheureusement il y a un problème de comparaison: ceux comptabilisés par l’entreprise pour le compte de l’EMA se réfèrent à des pathologies (donc des issues plus mortelles pourraient être référées au même individu) et le VRAI nombre de défunts reste donc un arcane, qui ne rapporte que des résumés des agences nationales du médicament peuvent révéler de manière généraliste en faisant valoir que parmi les événements graves, par exemple pour la Comirnaty de Pfizer (plus utilisée parce qu’elle a été autorisée en janvier) en Italie, il y en a 1700.

«Les réactions les plus fréquentes coïncident avec la distribution de toutes les réactions et sont principalement représentées par une forte fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires / articulaires généralisées et une asthénie. Moins fréquemment sont également rapportés des réactions de type allergique, lymphadénopathie, paresthésie, tachycardie et crise hypertensive et paralysie faciale »a rapporté l’AIFA.

Les effets indésirables du vaccin Astrazeneca différenciés entre graves et non dans le tableau EudraVigilance – lien vers le dossier complet de Gospa News à partir de l’image

Bien que l’Italie soit le pays à avoir enregistré plus de rapports d’effets indésirables (légers et graves) que toute l’Europe 30 015 sur 4 118 277 vaccinés (les données d’EudraVigilance rapportent 27 917 car elles sont moins mises à jour), c’est celui qui n’en a enregistré que 6,1% du total des réactions graves alors que la moyenne en Europe est de 29% pour le sérum Pfizer (78 305 rapports à EudraVigilance dont 23 082 pour des effets indésirables graves), 49,6% pour Moderna (1621 réactions graves sur 3266) et 78,2% pour l’antidote recombinant d’AstraZeneca (10 930 effets graves sur 13 983 rapports) réalisés avec le vecteur adénovirus de fabrication italienne… Nous attendons qu’un médecin expert nous rédige un rapport sur ces pourcentages étrangement divergents.

Mais en quelques jours, un décès par thrombose veineuse avec des hémorragies cérébrales consécutives a été enregistré en Italie et a également ciblé des personnes de constitution saine et robuste comme les soldats de l’armée des Carabinieri Benemerita.

Bien que les premiers résultats des autopsies ordonnées par la justice excluaient un lien prouvé de causalité directe et de corrélation avec le vaccin, il est bon de rappeler que les thrombus, avec des embolies massives, étaient l’une des affections aiguës inflammatoires qui devenaient souvent mortelles parmi les personnes infectées avec Covid-19 symptomatique, d’où l’utilisation de l’héparine en association avec ces anti-inflammatoires qu’initialement la communauté scientifique (internationale et italienne) avait interdit avec une erreur thérapeutique colossale coûtant des milliers et des milliers de vies humaines (comme la cortisone et l’hydroxychlorichine).

CARABINIERI SAINS: VACCINÉS ET MORTS

«Emanuele Calligaris, le carabinier de 46 ans qui travaillait à Udine et a été hospitalisé dans un état grave à l’hôpital Santa Maria della Misericordia, est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale. La nouvelle du décès a été communiquée par la direction d’Asufc. Il était aux soins intensifs et avait un pronostic réservé après s’être senti malade dans la nuit entre lundi et mardi, lorsqu’il a été transporté aux urgences – écrit RaiNews du 17 mars – L’homme était en bonne santé et avec un corps sportif. Depuis cinq jours, il avait de la fièvre et des vomissements, parlez-en à ses proches. Il y a environ dix jours, il avait été vacciné avec Astrazeneca. Selon les rapports du vice-président de la région Riccardo Riccardi, le carabinier n’avait pas été vacciné avec le lot saisi par le procureur de Biella il y a quelques jours. Calligaris laisse sa femme et un fils de huit ans». Un enseignant de 63 ans était décédé à Biella juste après avoir été vacciné avec le lot suspect.

L’enseignante Stefania Maccioni et le carabinier Emanuele Calligaris sont tous deux morts de thrombose après le vaccin

«Le maréchal des Carabiniers de Mantoue, 50 ans, n’a pas réussi. Il y a deux jours, il a été hospitalisé en urgence pour une thrombose cérébrale et a subi hier une opération chirurgicale désespérée qui, cependant, n’a rien pu faire pour lui sauver la vie. Ses conditions, en réanimation, sont en effet toujours restées très graves jusqu’à la mort cérébrale suivie de la mort avec le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale – rapporte le webmedia MantovaUno – Le soldat avait été vacciné avec le sérum AstraZeneca 11 jours avant son admission, c’est pourquoi une série d’enquêtes a été menée par Asst Mantova. Son dossier médical a déjà été envoyé à l’Institut Supérieur de la Santé. Les premiers jours après le vaccin, il semble que le carabinier allait bien, puis le sixième jour après la vaccination, il a commencé à souffrir de maux de tête sévères qui ne l’ont pas empêché de travailler. Jusqu’à il y a deux jours, son état s’est soudainement aggravé. Le scanner auquel il a été soumis immédiatement après son entrée aux urgences a permis de constater qu’il s’agissait d’une thrombose cérébrale ».

FRÈRE DE LA FEMME DANS LE COMA: «ARRÊTEZ CE VACCIN»

Stefania Maccioni, professeur de littérature au collège Salvo D’Acquista de Cerveteri, a reçu un vaccin du lot ABV5811 d’Astrazeneca, le premier à être retiré du stock par l’AIFA. L’injection le 25 février à Santa Severa, puis les problèmes ont commencé. Romana, 51 ans, professeur de lettres au collège Cerveteri. (Lire la suite).

L’ARTICLE ENTIER CONTINUE ICI

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS