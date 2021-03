VACCINS ARNm, RISQUES DE CANCER! WLO: «Crimes contre l’humanité»

Le célèbre virologue Montagnier confirme le risque de tumeurs avec les thérapies géniques Pfizer et Moderna rapporté par le médecin légiste Bacco

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

«Personnellement, je considère ces vaccins comme une véritable atteinte à la santé des citoyens. Le Sars-CoV-2 d’avril / mai 2020 a été étudié sur un virus, un virus qui en pratique n’existe plus, compte tenu du nombre énorme de mutations. C’est également la première fois dans l’histoire humaine que la technologie de l’ARNm est utilisée dans un virus aussi mutable».

Ce sont les propos lapidaires du Dr Pasquale Bacco, devenu l’un des leaders des manifestants contre les vaccins expérimentaux et les risques d’implications génétiques grâce à sa blague caustique «I’m sewage» lors de l’émission Piazza Pulita de LA7 (lien en bas de l’article). Le coroner a assumé une visibilité nationale pour les batailles médiatiques menées avec l’Association L’Eretico qu’il a fondée avec le magistrat Angelo Giorgianni, qui en est le président, et avec qui il a donné naissance au projet international World Life Organization (WLO).

Cette nouvelle association, qui vient de créer la plateforme WLO News en cours de perfectionnement, fait appel à un grand comité scientifique comprenant le célèbre virologue italien Giulio Tarro et le psychiatre bien connu Alessandro Meluzzi (ancien parlementaire comme Giorgianni), devenu populaire dans le monde de la contre-information à la fois en tant que franc-maçon repentant et pour son engagement religieux à défendre les valeurs chrétiennes en tant qu’évêque de l’Église orthodoxe.

Magistrat Angelo Giorgianni

WLO a déjà préparé un appel sur les vaccins pour «crimes contre l’humanité» qui sera déposé dans quelques jours au Tribunal de La Haye comme Giorgianni, président de l’Organisation mondiale de la vie, le prévoit exclusivement.

Bacco, coroner de divers procureurs publics et chercheur scientifique pendant 25 ans sur le virus du VIH / sida également à l’Université de New York et de Chicago, a prononcé cette «condamnation sans appel» contre les vaccins, similaire à celle d’autres experts médicaux italiens, dans un brève intervention que nous lui avons demandé de faire la lumière sur les caractéristiques des différents sérums anti-Covid-19, tous autorisés uniquement à titre expérimental pour des raisons d’urgence pandémique par les différentes agences mondiales et l’Organisation mondiale de la santé, désormais clairement subordonnées à la logique de son principal financier Bill Gates qui cultive des intérêts spéculatifs macroscopiques dans Big Pharma.

LE VIRUS DU VIH À L’INTÉRIEUR DU SRAS-CoV-2

Mais aujourd’hui, pour confirmer la vision effrayante de Bacco sur le cauchemar de la vaccination, vient l’opinion monumentale de l’un des plus grands virologues de l’histoire contemporaine, le professeur Luc Montagnier, à qui a été décerné le prix Nobel de médecine en 2008 en référence à sa découverte du virus. VIH (immunodéficience humaine, cause du SIDA). En savoir plus…

