Une fille israélienne de 22 ans est MORTE suite à l’injection COVID à ARNm expérimentale de Pfizer

Shirel Hilel, 22 ans. Photo de Facebook.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le Times of Israel rapporte qu’une jeune fille de 22 ans est décédée d’une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, deux semaines après avoir reçu sa deuxième dose de l’injection d’ARNm expérimentale de Pfizer. (Merci au blog COVID d’avoir couvert cette histoire.)

La famille de Shirel Hilel (également parfois orthographiée Shirel Halal) poursuit l’hôpital où elle est décédée, affirmant qu’elle n’a pas reçu de traitement approprié.

Selon le Times of Israel, il y a eu d’autres cas de myocardite parmi les Israéliens qui ont reçu les deux vaccins, mais tous ont été traités avec succès, y compris des patients dans un état plus grave que Hilel.

La famille d’une jeune Israélienne décédée d’une inflammation cardiaque après avoir été vaccinée contre la COVID-19 a blâmé l’hôpital où elle a été soignée pour sa mort. Shirel Hilel, 22 ans, a reçu sa deuxième dose de vaccin il y a deux semaines, a déclaré sa sœur Nofar à la Treizième chaîne, dans un segment diffusé jeudi soir. Plus tard, elle a déclaré ne pas se sentir bien et avoir des douleurs musculaires. «Je lui ai dit, ‘prends [un analgésique]. Aucune aide? Demain, allez chez le médecin», a déclaré Nofar. Cependant, l’état d’Hilel s’est aggravé et elle a commencé à avoir des difficultés à respirer et des douleurs à la poitrine et a été emmenée au centre médical Ziv de Safed. À l’hôpital, Hilel a été diagnostiqué avec une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, ce que le petit ami Eyal a déclaré au médecin par rapport à une épaule enflée. «J’ai dit d’accord, trois, quatre jours ou une semaine. Je serai avec elle autant que nécessaire», a-t-il dit. Selon le réseau, il y a eu d’autres cas de myocardite parmi les Israéliens qui ont reçu les deux vaccins, mais tous ont été traités avec succès, y compris des patients dans un état plus grave que Hilel. Hilel a finalement été emmenée à l’unité de soins cardiaques, où sa famille a affirmé qu’elle n’était pas suffisamment surveillée par le personnel de l’hôpital. «J’ai regardé le moniteur, j’ai vu les respirations. Le moniteur émettait un bip et personne ne s’est approché», a déclaré Nofar Hilel. Deux jours plus tard, dit-elle, sa sœur s’est effondrée. « Je me suis préparé si vite et j’ai dit: » Je vais monter [à l’hôpital] pour voir ce que nous pouvons économiser. « Cinq minutes plus tard, ils ont appelé pour dire qu’elle était décédée », a déclaré Nofar. Elle a ajouté: «Elle s’est juste détériorée sous leurs yeux et personne, juste personne n’a même levé la main et dit qu’elle ne reçoit pas de soins.» Un avocat de la famille a déclaré que les proches de Hilel avaient l’intention d’engager une action en justice contre l’hôpital.

Lisez l’article complet du Times of Israel.

La sœur Nofer de Shirel Hilel et son petit ami Eyal ont été interviewés par Channel 13 en Israël. Il est en hébreu, mais vous pouvez le regarder sur de Bitchute ou le site d’actualités de Channel 13.

Comme l’a déjà rapporté Health Impact News, Binyamin Netanyahu d’Israël a conclu un accord avec Pfizer pour injecter au plus grand nombre de personnes possible dans la population israélienne les injections COVID ARNm expérimentales de Pfizer. Voir:

Le «vaccin» expérimental Pfizer fait-il plus de tort aux personnes que le COVID? Les populations israéliennes sont maintenant les rats de laboratoire du monde vendus à Pfizer

En conséquence, Israël a rapidement injecté un pourcentage plus élevé de sa population que tout autre pays du monde, et les décès dans la plupart des groupes d’âge ont grimpé en flèche en conséquence.

Les taux de mortalité montent en flèche en Israël à la suite des «vaccins» COVID expérimentaux de Pfizer

Israël a également été le premier pays à imposer un passeport de vaccin COVID comme une exigence pour faire certaines choses en Israël.

Ceux qui refusent de recevoir les injections expérimentales font appel au monde pour aider leur cause.

Les Israéliens crient au monde d’arrêter les injections COVID obligatoires alors qu’une action en justice est déposée devant la Cour pénale internationale pour violation du code de Nuremberg

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Le gouvernement fédéral offre des pots-de-vin aux médecins pour qu’ils donnent plus d’injections COVID expérimentales – offrant un double paiement pour les injections COVID

Génocide en marche à court, moyen et long termes avec les populations « moutons » – MIRASTNEWS

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Un médecin du Texas a alerté Health Impact News que le gouvernement fédéral, par le biais de son programme Medicare / Medicaid, offre désormais aux médecins du Texas le DOUBLE du remboursement normal par vaccin pour chaque injection COVID expérimentale qu’ils administrent à leurs patients.

Les injections sont «gratuites» pour les patients.

Source.

L’industrie des vaccins pharmaceutiques est l’activité la plus lucrative de l’histoire du monde. Ils [les BIG PHARMA] bénéficient de l’immunité légale si leurs vaccins causent des dommages, ils reçoivent des milliards de dollars pour développer le vaccin par le gouvernement américain, puis le gouvernement américain achète les vaccins à l’industrie pharmaceutique afin que les bénéficiaires n’aient généralement pas à payer pour eux, puis le gouvernement paie les médecins et autres pour administrer les vaccins.

S’ils veulent augmenter leur marché et distribuer plus de vaccins, ils les rendent simplement obligatoires pour des services tels que l’éducation du public.

Et s’ils réussissent et mettent en œuvre un nouveau passeport de vaccin COVID, ils seront mandatés pour de nombreuses autres activités dans la société, telles que les voyages en avion, l’entrée dans les lieux d’affaires, etc.

Traduction : MIRASTNEWS

Par Rishma Parpia

The Vaccine Reactive

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé que l’agence modifiait une déclaration d’urgence en vertu du Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) pour autoriser d’autres professionnels de la santé à administrer des vaccins COVID-19 expérimentaux distribués en cas d’urgence Utiliser l’autorisation (EUA). [1 2]

Cette annonce a été faite après que le président Biden ait déclaré qu’il avait l’intention de fournir des directives à tous les États et territoires pour rendre tous les adultes de plus de 18 ans éligibles aux vaccins COVID-19 expérimentaux d’ici le 1er mai 2021. [3]

Le secrétaire par intérim du HHS, Norris Cochran, a déclaré:

Comme l’a dit le président Biden hier soir, la clé pour nous ramener à nos vies est d’augmenter les vaccinations, et pour ce faire, nous avons besoin de plus de vaccinateurs. … Alors que l’approvisionnement en vaccins augmente, nous voulons nous assurer que les communautés ont l’aide dont elles ont besoin pour recevoir des vaccins contre toute personne aux États-Unis qui souhaite se faire vacciner contre la COVID-19. [4]

Élargissement de la liste des professionnels qualifiés pour administrer les vaccins COVID-19 en vertu de la loi PREP

L’effectif élargi de l’administration du vaccin COVID-19 comprend les professionnels de la santé suivants, qui sont actuellement ou précédemment actifs au cours des cinq dernières années (prestataires de santé à la retraite ou non): dentistes, techniciens médicaux d’urgence (EMT), sages-femmes, infirmières, optométristes, paramédicaux, pharmaciens, stagiaires en pharmacie, techniciens en pharmacie, médecins, assistants médicaux, podiatres, inhalothérapeutes et vétérinaires. [5]

Les étudiants sont également autorisés à administrer le vaccin COVID-19 aux personnes qui étudient dans les domaines suivants: dentaire, techniciens médicaux d’urgence (EMT), médical, sage-femme, soins infirmiers, optométrie, ambulancier, stagiaire en pharmacie et en pharmacie, assistant médical, podiatrie, thérapie respiratoire et vétérinaire. [6]

Le PREP ACT fournit une protection en matière de responsabilité à toute personne identifiée comme un «vaccinateur»

Les personnes identifiées comme vaccinateurs et répondant aux exigences de la déclaration PREP Act et de ses modifications bénéficient d’une protection contre les poursuites judiciaires si une personne à qui elle a administré un vaccin COVID-19 décède ou est blessée, sauf en cas de négligence grave. [7]

La loi PREP offre une large immunité de responsabilité civile en vertu des lois fédérales et étatiques aux personnes engagées dans des activités visant à lutter contre la pandémie COVID-19, y compris l’administration de vaccins COVID-19 expérimentaux ou sous licence autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ces garanties de responsabilité ont été accordées en vertu d’une déclaration émise par le secrétaire du HHS à compter du 4 février 2020. [8]

La déclaration du secrétaire du HHS stipule que les garanties de responsabilité sont en vigueur pour les «personnes couvertes» pour les activités recommandées impliquant des «contre-mesures couvertes» liées aux activités autorisées conformément à la santé publique et à la réponse médicale de l’autorité compétente, y compris l’administration des «contre-mesures couvertes» suite à une déclaration d’urgence.9 Les vaccins COVID-19 expérimentaux qui sont administrés en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) ou qui sont officiellement autorisés par la FDA sont classés dans la catégorie des «contre-mesures couvertes». [10]

Les «personnes couvertes» comprennent, entre autres, les professionnels de la santé agréés autorisés par la loi de l’État à administrer des «contre-mesures couvertes» et les personnes qui ne sont pas actuellement autorisées en vertu de la loi de l’État à administrer des «contre-mesures couvertes», mais qui sont expressément identifiées par HHS dans un PREP Acte de déclaration, et autorisé conformément à la santé publique et à la réponse d’urgence médicale. [11]

L’Association dentaire américaine déclare que les dentistes ont les connaissances et les compétences nécessaires pour administrer des vaccins

Actuellement, vingt-huit États ont déjà donné aux dentistes le feu vert pour administrer des vaccins expérimentaux contre la COVID-19 distribués dans le cadre d’une EUA pendant l’urgence de santé publique déclarée en cas de pandémie de COVID. La déclaration fédérale permet aux dentistes agréés dans tout le pays de vacciner le public contre la COVID-19, quelles que soient les lois des États interdisant aux dentistes de donner d’autres vaccins. [12]

Le président de l’American Dental Association, Daniel J. Klemmedson, DDS, MD et la directrice générale Kathleen T. O’Loughlin ont déclaré:

Les dentistes possèdent déjà les connaissances et les compétences requises pour administrer les vaccins et observer les effets secondaires – et beaucoup le font quotidiennement. Les dentistes sont bien formés en anatomie humaine, physiologie et physiopathologie et sont formés pour administrer une anesthésie locale intra-orale. Il est sans doute plus difficile d’administrer un bloc nerveux alvéolaire inférieur à l’intérieur de la cavité buccale que de vacciner un bras exposé et de gérer les effets secondaires. [13]

Les dentistes estiment que leurs relations avec les patients aideront à lutter contre l’hésitation à l’égard des vaccins

Les dentistes estiment que leurs relations personnelles avec leurs patients seront un facteur clé pour convaincre les patients d’obtenir les vaccins COVID-19 expérimentaux. Certains dentistes disent que les patients les voient plus souvent que leur médecin de premier recours, ce qui signifie qu’ils peuvent vacciner plus de personnes. [14]

Jessica Gruber, DDS, dentiste qui travaille à Germantown, dans le Wisconsin, affirme que la réputation de sa pratique familiale centenaire parmi ses patients de longue date pourrait aider à lutter contre l’hésitation à la vaccination. Elle dit:

Beaucoup de gens voient un dentiste et restent avec eux pendant des années et des années et des années. Avoir des fournisseurs de soins de santé qui ont cette base solide avec leurs patients pourrait être bénéfique pour convaincre les gens que c’est quelque chose qui est bon. [15]

Lisez l’article complet sur The Vaccine Reaction.

Références

1 Higgins-Dunn N. Dentists, veterinarians and med students authorized to administer Covid shots as Biden expands vaccine program. CNBC Mar. 12, 2021.

2 U.S. Food and Drug Administration. Emergency Use Authorization for Vaccines Explained. Nov. 20, 2020.

3 Ibid.

4 U.S. Department of Health and Human Services. Biden Administration Takes Action Through HHS to Increase Number of Vaccinators. Mar. 12, 2021.

5 HHS. Requirements for Joining the Expanded COVID-19 Vaccine Workforce. PHE.gov Mar.12, 2021.

6 Ibid.

7 KTVZ News. Oregon dentists, midwives, optometrists, veterinarians can now give COVID vaccine. Mar. 23, 2021.

8 Oregon Health Authority. PREP Act Authorization for the Administration of COVID-19 Vaccines. Mar. 22, 2021.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 American Dental Association. Dentists, dental students among providers now authorized to administer COVID-19 vaccine nationwide. Ada.org Mar. 12, 2021.

13 Ibid.

14 Bomey N. Would you get a COVID-19 vaccine from your dentist? ‘Drillers and fillers’ fight pandemic. USA Today Mar. 25, 2021.

15 Ibid.

UK Column News – 7 avril 2021

Crimes royaux et du Vatican contre l’humanité: Kevin Annett

Regardez Attwood pendant 4 heures et plus en déchaînant 5 ici: https://www.youtube.com/watch?v=gOBbP… Nos niveaux Patreon: https://www.patreon.com/shaunattwood?…​ Watch 400+ Epstein videos: https://www.youtube.com/playlist?list…

INTERVIEW WEBB DE WHITNEY – COUP D’ÉTAT EN TANZANIE, TECHNOCRATIE EN HAUSSE ET LA 4ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

https://www.bitchute.com/video/PIYnRcOAlpNy

Source : Health Impact News

Le vaccin consiste à posséder votre corps et votre âme

Kevin Boyle – Personne pour voter le 6 avril 2021

Le vaccin ne vise pas à protéger notre bonne santé. Il s’agit de posséder notre corps et notre âme.

Les nouveaux (non) vaccins vecteur viral / ARNm sont conçus pour modifier nos gènes de la même manière que le maïs et le soja génétiquement modifiés ont été génétiquement modifiés.

Les vecteurs viraux peuvent pénétrer dans nos cellules et, via son ARN constitutif, remplacer un fragment d’ADN dans notre propre génome.

Ce n’est pas un hasard si l’un des brins d’ARN «identifiés» comme une partie constitutive de Sars-Cov-2 est une réplique exacte d’une partie du chromosome 8, quelque chose qui existe sous sa forme DIVINE dans CHAQUE ÊTRE HUMAIN.

Le chromosome 8 est associé à la fonction cérébrale et à de nombreux troubles associés (cette liste est horrible), également à l’infertilité et aux cancers.

Comme pour les aliments génétiquement modifiés, un être humain qui a été génétiquement adapté par une société peut (au moins en théorie) être déclaré APPROPRIÉ par cette société …

… Mais si les changements cérébraux sont transcrits avec succès dans les cellules humaines, on se demande quel genre de société serait intéressée à posséder les probables zombies qu’ils ont créés.

Tout cela est au-delà de la folie.

On peut s’attendre à ce que l’entrée de l’ARN d’édition génique (maintenant dans le corps de millions de personnes et dormant dans des cellules protégées par un revêtement lipidique) dans le noyau des cellules des vaccinés soit déclenchée à une date future proche par une explosion de 5G qui libérera l’ARN de son revêtement lipidique et causera à beaucoup (mais probablement pas à tous les vaccinés) les dommages escomptés.

Peut-être qu’un grand nombre mourra.

La rage que de tels événements sont susceptibles de produire sera probablement la plus grande menace pour la vie sur terre depuis le déluge.

Les loyalistes de l’État seront encouragés à blâmer les non-vaccinés.

Nous devons trouver tous les moyens possibles pour dénoncer la folie de nos dirigeants et de ceux qui choisissent de les servir.

Source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News