Le Comité du peuple israélien – Rapport d’avril sur l’impact LETHAL du Pfizer One + 7 766 DECES, 330 218 Blessures dans l’Union européenne pour les «vaccins» COVID-19

Le Comité du peuple israélien – Rapport d’avril sur l’impact LETHAL du Pfizer One

Rédacteur ER: Dans l’édition anglaise du rapport récemment publié par le Comité populaire israélien sur l’état d’avancement de la vaccination de masse dans le pays, il y a plusieurs affirmations étonnantes dans le seul paragraphe ci-dessous. Mais remarquez celui où il est dit que «Pfizer nous a CHOISI pour être le pays expérimental grâce à…»:

Une grande entreprise pharmaceutique parvient à CIBLER un groupe de personnes en particulier?

Lequel se révèle être Israël?

Voici quelques faits choquants…

********

Rapport d’avril du Comité du peuple israélien sur l’impact mortel des vaccinations

GILAD ATZMON

Le Comité du peuple israélien (IPC), un organe civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a publié son rapport d’avril sur les effets secondaires du vaccin Pfizer. * Les résultats sont catastrophiques à tous les niveaux.

Leur verdict est qu’«il n’y a jamais eu de vaccin qui ait fait du mal à autant de personnes». Le rapport est long et détaillé. Je vais souligner quelques-unes des constatations les plus dévastatrices présentées dans le rapport.

«Nous avons reçu 288 rapports de décès à proximité de la vaccination (90% jusqu’à 10 jours après la vaccination), 64% d’entre eux étaient des hommes.» Pourtant, selon le rapport, «selon les données fournies par le ministère de la Santé, seuls 45 décès en Israël étaient liés aux vaccins». Si les chiffres ci-dessus sont sincères, alors Israël, qui prétendait mener une expérience mondiale (ER: pensez…), n’a pas véritablement rendu compte des résultats de son expérience. On entend souvent parler de caillots sanguins provoqués par le vaccin AstraZeneca. Par exemple, nous avons appris ce matin environ 300 cas de caillots sanguins en Europe. Cependant, si les conclusions de l’IPC sont authentiques, alors rien qu’en Israël, le vaccin Pfizer pourrait être associé à plus de décès que celui d’AstraZeneca dans toute l’Europe.

«Selon les données du Bureau central des statistiques de janvier à février 2021, au plus fort de la campagne de vaccination de masse israélienne, il y avait une augmentation de 22% de la mortalité globale en Israël par rapport à l’année précédente. En fait, janvier-février 2021 ont été les mois les plus meurtriers de la dernière décennie, avec les taux de mortalité globaux les plus élevés par rapport aux mois correspondants des 10 dernières années.»

L’IPC constate que «parmi la tranche d’âge des 20-29 ans, l’augmentation de la mortalité globale a été la plus spectaculaire. Dans cette tranche d’âge, nous détectons une augmentation de 32% de la mortalité globale par rapport à l’année précédente.»

«L’analyse statistique des informations du Bureau central des statistiques, combinées aux informations du ministère de la Santé, conduit à la conclusion que le taux de mortalité parmi les vaccinés est estimé à environ 1: 5 000 (1: 13 000 entre 20 et 49 ans, 1 : 6 000 de 50 à 69 ans, 1: 1 600 de 70 ans et plus). Selon cette estimation, il est possible d’estimer le nombre de décès en Israël à proximité du vaccin, à ce jour, à environ 1 000 à 1 100 personnes.»

Encore une fois, si cette analyse statistique est correcte, alors les chiffres rapportés par les autorités sanitaires israéliennes sont plus de 22 fois plus trompeurs.

Ceux qui suivent mes écrits sont conscients de mon travail sur la corrélation indéniable entre la vaccination, les cas de Covid-19, les décès et la propagation des souches mutantes. L’IPC confirme mon observation en fournissant des informations plus cruciales sur les tranches d’âge:

« Il existe une forte corrélation entre le nombre de personnes vaccinées par jour et le nombre de décès par jour, allant jusqu’à 10 jours, dans tous les groupes d’âge. De 20 à 49 ans – une plage de 9 jours entre la date de vaccination et la mortalité, de 50 à 69 ans – 5 jours de la date de vaccination à la mortalité, de 70 ans et plus – 3 jours de la date de vaccination à la mortalité.«

L’IPC révèle également que «le risque de mortalité après le deuxième vaccin est plus élevé que le risque de mortalité après le premier vaccin».

Mais la mort n’est pas le seul risque lié à la vaccination. L’IPC révèle que «à la date de publication du rapport, 2 066 rapports d’effets secondaires se sont accumulés au sein du Comité d’enquête civile et les données continuent d’arriver. Ces rapports indiquent des dommages à presque tous les systèmes du corps humain.… Notre L’analyse a révélé un taux relativement élevé de blessures cardiaques, 26% de tous les événements cardiaques sont survenus chez des jeunes jusqu’à l’âge de 40 ans, le diagnostic le plus courant dans ces cas étant la myosite ou la péricardite. De plus, un taux élevé de saignements vaginaux massifs, de lésions neurologiques et de lésions des systèmes squelettique et cutané a été observé. Il convient de noter qu’un nombre important de rapports d’effets secondaires sont liés, directement ou indirectement, à une hypercoagulabilité (infarctus), à un infarctus du myocarde, à un accident vasculaire cérébral, à des fausses couches, à une altération du flux sanguin vers les membres, à une embolie pulmonaire.

En Israël, le gouvernement cherche désespérément à vacciner les enfants. L’IPC souligne qu’une telle démarche peut être désastreuse:

Compte tenu de l’ampleur et de la gravité des effets secondaires, nous tenons à exprimer la position du comité selon laquelle la vaccination des enfants peut également entraîner des effets secondaires chez eux, comme on l’observe chez les adultes, y compris la mort d’enfants en parfaite santé. Étant donné que le coronavirus ne met pas du tout en danger les enfants, le comité estime que l’intention du gouvernement israélien de vacciner les enfants met en danger leur vie, leur santé et leur développement futur.»

L’IPC souligne qu ‘«il n’y a jamais eu de vaccin qui ait touché autant de personnes! Le système VAERS américain présente 2 204 rapports de mortalité de personnes vaccinées aux États-Unis au premier trimestre de 2021, un chiffre qui reflète une augmentation de plusieurs milliers de pour cent par rapport à la moyenne annuelle, qui était de 108 rapports par an.

Je dois mentionner que les travaux de l’IPC ont été très peu couverts par la presse israélienne. Ces experts de la santé sont engagés dans un travail courageux, sachant que leur autorisation d’exercer dans la profession médicale et leurs moyens de subsistance sont gravement menacés.

Pour lire le rapport en hébreu, cliquez ici

Version anglaise ici

************

Source

Publié sur The Liberty Beacon depuis l’EuropeReloaded.com

https://www.thelibertybeacon.com/the-israeli-peoples-committee-april-report-on-the-lethal-impact-of-the-pfizer-one/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

7 766 DECES, 330 218 Blessures: base de données européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les «vaccins» COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La base de données européenne des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux «vaccins» COVID-19 expérimentaux.

Voici ce qu’EudraVigilance déclare à propos de sa base de données:

Ce site Web a été lancé par l’Agence européenne des médicaments en 2012 pour fournir un accès public aux rapports d’effets secondaires suspectés (également connus sous le nom de réactions indésirables aux médicaments). Ces rapports sont soumis par voie électronique à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par les sociétés pharmaceutiques détenant des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments. EudraVigilance est un système conçu pour collecter les rapports d’effets secondaires suspectés. Ces rapports servent à évaluer les bénéfices et les risques des médicaments au cours de leur développement et à contrôler leur innocuité suite à leur autorisation dans l’Espace économique européen (EEE). EudraVigilance est utilisé depuis décembre 2001. Ce site Web a été lancé pour se conformer à la politique d’accès EudraVigilance, qui a été développée pour améliorer la santé publique en soutenant le contrôle de la sécurité des médicaments et pour accroître la transparence pour les parties prenantes, y compris le grand public. Le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments a approuvé pour la première fois la politique d’accès à EudraVigilance en décembre 2010. Une révision a été adoptée par le conseil en décembre 2015 sur la base de la législation de 2010 sur la pharmacovigilance. La politique vise à fournir aux parties prenantes telles que les autorités nationales de réglementation des médicaments dans l’EEE, la Commission européenne, les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les organismes de recherche, un accès aux rapports sur les effets secondaires suspectés. La transparence est un principe directeur clé de l’Agence et est essentielle pour instaurer la confiance dans le processus de réglementation. En augmentant la transparence, l’Agence est mieux en mesure de répondre au besoin croissant des parties prenantes, y compris du grand public, d’accéder à l’information. (Source.)

Leur rapport jusqu’au 17 avril 2021 répertorie 7766 décès et 330 218 blessures à la suite d’injections de quatre tirs expérimentaux de COVID-19:

MODERNE DE VACCIN ANRM COVID-19 (CX-024414)

VACCIN ANM COVID-19 PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN CONTRE LE COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre plans COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de classer chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Voici les données récapitulatives jusqu’au 17 avril 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech / Pfizer: 4 293 décès et 144 607 blessures au 17/04/2021

10 754 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 37 décès

6 993 Troubles cardiaques, y compris 499 décès

45 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

3 944 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 morts

103 Troubles endocriniens

4388 Troubles oculaires incl. 5 morts

32 024 Troubles gastro-intestinaux incl. 216 morts

99 747 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 1397 décès

199 Troubles hépatobiliaires incl. 15 morts

3165 Troubles du système immunitaire incl. 19 morts

9 534 Infections et infestations incl. 512 décès

3 653 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 79 morts

7 166 Enquêtes, y compris 161 décès

2407 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 85 morts

51 699 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 44 décès

133 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 7 morts

63 051 Troubles du système nerveux incl. 393 décès

177 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 7 morts

76 Problèmes de produit

5684 Troubles psychiatriques incl. 60 morts

885 Troubles rénaux et urinaires incl. 62 décès

911 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

13 181 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 490 décès

15 325 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 35 morts

409 Circonstances sociales incl. 6 morts

111 Procédures chirurgicales et médicales incl. 6 morts

7 694 Troubles vasculaires incl. 152 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna: 2094 décès et 15 979 blessures au 17/04/2021

766 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 14 morts

1184 Troubles cardiaques incl. 206 morts

8 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

339 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

20 Troubles endocriniens

518 Troubles oculaires incl. 3 morts

3523 Troubles gastro-intestinaux incl. 75 morts

11 366 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 938 décès

69 Troubles hépatobiliaires incl. 3 morts

439 Troubles du système immunitaire incl. 1 mort

1299 Infections et infestations incl. 107 décès

707 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 41 morts

5356 Enquêtes incl. 58 morts

472 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 42 décès

5 163 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 44 décès

46 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 7 morts

6 834 Troubles du système nerveux incl. 215 morts

44 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

8 Problèmes de produit

782 Troubles psychiatriques incl. 31 décès

271 Troubles rénaux et urinaires incl. 20 morts

96 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

2019 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 181 décès

1947 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 19 morts

151 Circonstances sociales incl. 6 morts

100 procédures chirurgicales et médicales incl. 12 morts

1035 Troubles vasculaires incl. 68 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford / AstraZeneca: 1360 décès et 169 386 blessés au 17/04/2021

4 740 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 61 morts

6744 Troubles cardiaques incl. 172 décès

67 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

4480 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

127 Troubles endocriniens incl. 2 morts

6983 Troubles oculaires, y compris 5 morts

52 560 Troubles gastro-intestinaux incl. 54 morts

130.827 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 442 décès

203 Troubles hépatobiliaires incl. 6 morts

1666 Troubles du système immunitaire incl. 6 morts

9 789 Infections et infestations incl. 88 morts

3736 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 16 morts

8792 Enquêtes, y compris 19 morts

6 575 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 14 morts

76 467 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 13 morts

125 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 3 morts

103 240 Troubles du système nerveux incl. 207 morts

88 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

42 Problèmes de produit

8 740 Troubles psychiatriques incl. 10 morts

1609 Troubles rénaux et urinaires incl. 10 morts

1688 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

14 224 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 130 morts

21 280 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 9 morts

330 Circonstances sociales incl. 3 morts

351 Procédures chirurgicales et médicales incl. 10 morts

7427 Troubles vasculaires incl. 78 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson: 19 décès et 246 blessés au 17/04/2021

(Pas encore de graphique)

9 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 1 mort

29 Troubles cardiaques incl. 5 morts

1 Trouble congénital, familial et génétique

16 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

1 Trouble endocrinien

14 Troubles oculaires

61 Troubles gastro-intestinaux

154 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 8 morts

4 Troubles hépatobiliaires

10 Troubles du système immunitaire

27 Infections et infestations

16 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures

40 Enquêtes

12 Troubles du métabolisme et de la nutrition

59 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

0 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes)

138 Troubles du système nerveux incl. 1 mort

0 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

1 problème de produit

24 Troubles psychiatriques

9 Troubles rénaux et urinaires incl. 1 mort

4 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

49 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 mort

28 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané

4 Circonstances sociales

4 Procédures chirurgicales et médicales

44 Troubles vasculaires incl. 2 morts

Il s’agit d’informations publiques financées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et tout le monde peut utiliser le système EudraVigilance et vérifier ces données.

Le Danemark et la Norvège ont complètement suspendu l’utilisation de l’injection COVID-19 expérimentale d’AstraZeneca.

Un communiqué publié par l’Institut norvégien de santé publique a déclaré que le «vaccin» COVID AstraZeneca est plus dangereux que la COVID lui-même, en particulier pour les jeunes.

L’EMA continue de le recommander. Ils ont cependant ajouté un avertissement de sécurité aux tirs de J&J, en raison de caillots sanguins mortels. (Source.)

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News