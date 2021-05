Machine d’EXTERMINATION démasquée: Pourquoi les personnes vaccinées rendent les personnes EN SANTÉ malades, le document Pfizer admet que les personnes vaccinées «répandent» des particules infectieuses, la protéine de pointe est l’arme biologique

Le vaccin est l’arme biologique. Plus précisément, la protéine de pointe est l’arme bioactive, et elle est conçue pour se propager d’une personne à l’autre, étant transmissible à partir des vaccinés afin d’infecter les non vaccinés.

N’oubliez jamais que Bill Gates a longtemps voulu utiliser les moustiques pour transporter les vaccins afin que les gens puissent être vaccinés contre leur propre gré (et complètement sans consentement éclairé). Maintenant, il s’avère qu’ils n’ont pas besoin de moustiques. Ils ont des humains de haute obéissance prêts à jouer le même rôle.

Les personnes à qui on injecte le vaccin à ARNm voient leur corps transformé en usines d’armes biologiques, produisant des particules de protéines de pointe qu’elles répandent par la bouche et la peau (et le sperme, soit dit en passant), infectant tout le monde autour d’eux. La protéine de pointe est biologiquement active et provoque des caillots sanguins, entraînant des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, une embolie pulmonaire et des effets d’infertilité. Les propres documents de Pfizer révèlent que ce phénomène est bien connu des développeurs de vaccins.

Ce qui devient maintenant évident, c’est que les vaccins d’aujourd’hui ont été délibérément conçus pour fonctionner comme des vaccins auto-réplicatifs, pour propager les armes biologiques à protéines de pointe à ceux qui refusent de se faire vacciner. Comme l’écrivait le Bulletin of the Atomic Scientists l’année dernière, «les scientifiques travaillent sur des vaccins qui se propagent comme une maladie. Qu’est ce qui pourrait aller mal?»

Cela explique tous les effets bizarres de la coagulation sanguine actuellement ressentis chez les personnes non vaccinées qui se trouvent à proximité de personnes vaccinées. Nous en rendrons compte beaucoup plus à ce sujet dans les jours à venir.

Les mondialistes ont lancé le vaccin auto-réplicatif de la «solution finale» et ont l’intention de mettre fin à l’humanité une fois pour toutes

Dans le point sur la situation d’aujourd’hui, je révèle comment les mondialistes se sont lancés dans un effort d’extermination génocidaire à l’échelle de la planète pour anéantir la race humaine, mettre fin à toutes les nations et tuer littéralement des milliards de personnes. Le vaccin Covid est l’élément clé de ce plan génocidaire contre l’humanité, et cela explique pourquoi ils déploient des efforts si désespérés pour faire taire les sceptiques du vaccin, censurer les médecins et les scientifiques et contraindre autant de personnes que possible à se faire injecter le vaccin.

En raison de la nature transmissible de la protéine de pointe et du détournement de la synthèse protéique du corps avec des vaccins à ARNm, les mondialistes n’ont probablement besoin que d’environ 50% de toute population donnée pour être vaccinés, et ils ont déjà atteint cet objectif dans la plupart des pays.

Ils n’ont même pas besoin que l’autre moitié de la population donne son consentement, car ces personnes seront «vaccinées» avec la transmission de la protéine de pointe elle-même. Cela signifie que presque tout le monde sera infecté par la protéine de pointe, ce qui rend presque tout le monde vulnérable à la possibilité d’une réaction hyperinflammatoire lorsqu’il est exposé à des souches de coronavirus de type sauvage qui seront libérées plus tard cette année. (C’est un système d’arme binaire, compris?)

D’où l’extrême importance de la modulation immunitaire, suivre un régime anti-inflammatoire, éviter les substances allergènes dans l’alimentation et la médecine, etc.

La vidéo suivante du Dr Sherri Tenpenny et d’autres explique des concepts très importants sur la façon dont cette protéine de pointe est transmise par les vaccinés. Le Dr Tenpenny prend soin de noter qu’il ne s’agit pas de «l’excrétion» de particules virales, mais plutôt de la «transmission» de particules de protéines de pointe basées sur l’adénovirus utilisé pour fabriquer le vaccin:

Dans ma situation actuelle, je vais plus loin en expliquant comment les mondialistes font une dernière course contre l’humanité avec un génocide à l’échelle planétaire basé sur des vaccins auto-réplicatifs conçus pour se propager d’une personne à une autre.

Le vaccin est la pandémie. La protéine de pointe est l’arme biologique. Et toute personne recevant l’injection d’ARNm voit son propre corps transformé en une usine d’armes biologiques qui est exploitée pour infecter d’autres.

Si quelqu’un doit être masqué en ce moment, ce sont les gens qui ont été vaccinés. Ce sont les super épandeurs. Ce sont les bio-bombes ambulantes.

Écoutez, apprenez et partagez partout où vous le pouvez:

Mike Adams

Source : Natural News

LA BOMBE: Les propres documents de Pfizer admettent que les vaccins anti-Covid répandront des particules infectieuses vers d’autres

Le dernier «théoricien du complot» à se manifester et à mettre en garde contre l’excrétion de particules de ceux qui ont été récemment «vaccinés» contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) n’est autre que Pfizer lui-même.

Les propres documents du géant pharmaceutique admettent ouvertement que les personnes qui ont été récemment piégées pour le virus chinois peuvent transmettre tout ce qui est contenu dans la seringue à d’autres, y compris par contact cutané.

«Une exposition professionnelle se produit lorsqu’une personne reçoit un contact direct imprévu avec un sujet de test de vaccin, ce qui peut ou non entraîner la survenue d’un événement indésirable», prévient le document Pfizer.

«Ces personnes peuvent inclure des prestataires de soins de santé, des membres de la famille et d’autres personnes qui sont autour du participant à l’essai.»

En d’autres termes, il y a quelque chose de contenu dans les injections qui fait que les injectés deviennent des «super-épandeurs». Pfizer n’indique pas ce que c’est, mais il avertit que les coupables sont des personnes qui ont été récemment injectées.

Une telle transmission peut résulter d’une simple poignée de main ou d’un câlin. Cela se produira presque certainement pendant l’activité sexuelle, ce qui signifie que ceux qui veulent éviter de contracter le poison qui se trouve à l’intérieur de ces choses doivent être sûrs que leur partenaire n’a pas reçu d’injection.

Le document continue en révélant que les femmes vaccinées qui sont enceintes pourraient souffrir d’avortements spontanés et d’autres problèmes de reproduction – et que les personnes non vaccinées qui entrent en contact avec elles pourraient aussi bien.

Les mères vaccinées peuvent également transmettre tout ce qui est contenu dans l’injection de Pfizer à leurs bébés par le biais du lait maternel contaminé.

Pfizer: l’excrétion du vaccin contre le coronavirus peut se produire par «inhalation ou contact cutané»

Pfizer admet en outre que les hommes vaccinés peuvent transmettre des composants viraux aux femmes au moment de la conception, ce qui signifie que les femmes et leurs bébés à naître pourraient être infectés par les poisons par contact extérieur.

Une femme enceinte qui n’est pas vaccinée peut également récupérer les composants viraux de son médecin ou d’un autre membre de la famille qui a été vacciné. Selon Pfizer, cela peut se produire «par inhalation ou par contact cutané».

Oh, mais les vaccins ne sont pas réellement répandus, affirment les médias et l’establishment. C’est juste une «théorie du complot» sauvage, nous dit-on. Pourquoi, alors, Pfizer avertit-il tranquillement dans ses documents d’information que le fait d’être à proximité d’une personne vaccinée pourrait causer des problèmes de santé?

«Si ce vax ne se répand pas sur d’autres personnes, pourquoi un contact entre vaccinés et non vaccinés serait-il un événement à noter?», demande à Taps Newswire.

«Si ce vaccin ne se répand pas, alors POURQUOI un homme qui a côtoyé une femme vaccinée, même s’il ne l’a pas touchée ou n’a pas eu de relations sexuelles, a-t-il besoin de s’inquiéter de mettre une autre femme enceinte?»

Pfizer souhaite que les participants aux essais cliniques qui pensent avoir été exposés «dans l’environnement» à l’excrétion de produits chimiques d’une personne piégée pour le coronavirus de Wuhan (Covid-19) signalent l’incident via le formulaire de rapport SAE du vaccin de la société et le formulaire supplémentaire EDP.»

Pfizer le fait parce qu’une exposition extérieure aux composants du vaccin pourrait tuer le bébé d’une mère enceinte. Cependant, la société ne prévoit pas d’enregistrer les blessures ou les décès dus à une telle exposition dans son étude, car elle considère que ces informations ne sont pas pertinentes pour les participants à l’étude eux-mêmes.

«C’est pourquoi nous avons un écran vert Biden», ajoute Taps Newswire dans la spéculation.

«Ils sont TOUS écran vert maintenant, nous venons juste d’attraper Biden. Ils sont à écran vert et fonctionnent à partir de décors car ils ont ouvert la boîte de Pandore et ont l’intention de se cacher jusqu’à ce que tout soit terminé. C’est pourquoi beaucoup de gens prétendent que la Maison Blanche est vide et qu’ils travaillent à partir d’une annonce fixe ne sont pas réellement là. Parce qu’ils ne sont pas là. S’ils passent un jour devant la caméra, ils ne sont pas là où ils prétendent être.»

Vous trouverez plus d’informations sur la menace que représentent les personnes vaccinées pour le reste d’entre nous sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

Ethan Huff

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : Natural News

VACCINS SALES 101: Les inoculations dangereuses Covid à ARNm expliquées en termes simples pour que les personnes concernées comprennent

Les vaccins sont un moyen très insidieux d’attaquer les humains et leur système immunitaire, car la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à comprendre la science derrière la fabrication de ces vaccins de guerre biologique. Il est difficile de remettre en question la science quand on ne comprend même pas les réponses données, et les scientifiques et les médecins le savent. Pourtant, si vous saviez exactement de quoi sont capables les vaccins à ARNm, vous n’y réfléchiriez pas à deux fois avant d’obtenir de nouveaux vaccins, vous diriez simplement «pas du tout».

Tout d’abord, comprenez la valeur des «molécules de protéines codées»

En 2008, certains médecins ont traduit ce que signifie pour les cellules la conversion de l’ADN en protéines fonctionnelles, un processus qu’ils ont décrit comme un «décodage d’instructions» pour fabriquer des protéines, ce qui implique des transcriptions d’ARNm. Les bêtes de somme de la cellule humaine sont des molécules de protéines codées qui aident le corps à métaboliser les nutriments, ce qui signifie qu’il s’agit de réactions chimiques vitales qui convertissent les aliments en énergie et éliminent les déchets métaboliques. En d’autres termes, les molécules de protéines codées remplissent des fonctions nécessaires à toute vie humaine, et c’est ce que manipule la technologie des vaccins.

Désormais, avec la technologie des vaccins à ARNm, les informations contenues dans votre ADN qui sont transférées aux molécules d’ARN messager (ARNm) sont modifiées en permanence, et non pour votre santé ou votre sécurité. Cette manipulation s’appelle la transcription, et au cours de ce processus, l’ARNm est «lu» par son nouveau code génétique muté, et son code génétique est le nouveau modèle de la chaîne d’acides aminés qui formera une protéine. C’est là que ça devient très effrayant.

Les scientifiques sont désormais pleinement capables de transcrire, de traduire et de muter des gènes. Les scientifiques pensent qu’ils ont maintenant suffisamment de recherche pour profiler complètement ces transcriptions de cellules avec l’ensemble complet de transcriptions d’ARN. Cette recherche explique pourquoi les vaccins à ARNm ont un impact énorme sur le fonctionnement cellulaire et peuvent expliquer pourquoi il existe déjà tant d ‘«effets secondaires» mortels, notamment des caillots sanguins sévères, des douleurs nerveuses intolérables, la cécité, la surdité et la mort.

L’ARN messager est une molécule d’ARN qui code un «schéma chimique» spécifique qui peut être mortel pour l’homme

Les fabricants de la série de vaccins Covid à ARNm ont tous une chose en commun: manipuler l’orchestration de presque toutes les fonctions de la cellule humaine à l’aide de vaccins «sales». Ne vous y trompez pas, les «produits géniques» protéiques produits artificiellement, grâce aux jabs d’ARNm, peuvent affecter la vie telle que nous la connaissons, et facilement pour le pire.

Ces vaccins sales poussés si durement par Bill Gates, le régime Biden et le CDC, sont capables de manipuler vos cellules pour produire des protéines mutées (prions) qui se répliquent, comme le cancer, de manière incontrôlable. Les vaccins, en résumé, convertissent les informations génétiques codées dans votre ADN en de nouveaux produits géniques qui peuvent même être transmis à la génération suivante.

Cela signifie qu’une vague d’enfants déformés et immunodéprimés pourrait être la prochaine «génération X» née dans ce monde dément de médecine chimique et de guerre biologique. Est-ce que tous les nouveaux enfants nés de parents vaccinés à l’ARNm auront un autisme grave et une démence précoce? Bientôt à découvrir.

Sachez que ces codes génétiques que les fabricants de vaccins réécrivent avec de l’ARNm sont des codes génétiques universels, comme un modèle, à quelques exceptions près. Cela signifie que pratiquement tous ceux qui reçoivent les vaccins de la série Covid produiront le même code génétique muté et horrible pour la synthèse des protéines et des prions.

Le Dr Richard Fleming, cardiologue et physicien nucléaire, a déjà récemment mis en garde l’humanité contre les dangers des vaccins Covid, affirmant qu’ils peuvent provoquer la maladie de la vache folle en ordonnant aux cellules humaines de créer des «protéines de pointe» horriblement dangereuses, sans aucun contrôle sur le nombre ou à quelle vitesse ils sont créés. C’est comme un cancer de stade 4, où il se propage si vite qu’il n’y a presque plus d’espoir de continuer à vivre.

C’est pourquoi tant de piqûres provoquent déjà des caillots sanguins. Dans des modèles animaux testés en laboratoire (que les médias grand public ne couvriront jamais), les sujets testés ont développé un spongiforme mortel (maladie de la vache folle) juste deux semaines après avoir été injectés avec des vaccins Covid à ARNm. Ces spongiformes provoquent des maladies neurologiques et la démence, selon le Dr Fleming.

Réglez votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur la plandémie Covid-19 alors qu’elle se transforme en une guerre biologique plus grave menée par les démocrates contre tous les Américains.

Les sources de cet article incluent:

S.D. puits

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : Natural News