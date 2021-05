Une armée de grandes entreprises de biotechnologie utilise des tactiques psychologiques pour «créer une demande de vaccins»

Les États-Unis sont inondés d’un excédent de vaccins contre les coronavirus, car il y a eu une baisse soudaine de la demande pour eux; la plupart des Américains qui veulent les vaccins les ont eues. Désormais, une armée d’agences de Big Biotech mises en place pour lutter contre «l’hésitation aux vaccins» intensifie leur marketing de masse pour «créer une demande» en utilisant la surveillance, l’analyse rapide des données, le contrôle des médias et une foule de stratégies de contrôle du comportement qu’elles ont décrites dans leurs playbooks.

La demande s’effondre

Environ 40% de la population adulte totale a été entièrement vaccinée, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). L’adoption a chuté de 25% après un pic à la mi-avril, et 56,4% des adultes ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Mais cinq millions de personnes – environ huit pour cent de ceux qui ont pris une première dose du vaccin – ne se sont pas présentées à leurs rendez-vous pour la deuxième dose, selon le CDC.

En conséquence, le stock de vaccins excédentaire s’est accumulé dans tout le pays. Les chaises étaient vides sur un site de vaccination de masse de Philadelphie où 4 000 doses inutilisées de vaccins devaient expirer. Un million de doses, soit une sur quatre envoyée en Louisiane par le gouvernement fédéral, se trouvaient sur des étagères. Un comté du Wyoming a demandé à l’État d’arrêter d’expédier des vaccins parce qu’il avait un excédent de 20 000 injections; La Caroline du Nord a fermé ses cliniques de vaccination faute de demande.

«Pour la toute première fois, nous avons eu des rendez-vous dans de nombreux sites de vaccination qui n’ont pas été remplis», a déclaré la directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, Barbara Ferrer, lors d’un point de presse jeudi dernier.

«Il [y a] beaucoup de gens ici qui… je ne pense pas qu’ils veulent se faire vacciner», a gloussé Ralph Merrill, un ingénieur qui siège au conseil d’administration du comté de l’Alabama.

Vaccin vs virus peur

De nombreux médias mainstream se sont inquiétés de «l’hésitation à l’égard des vaccins», la blâmant sur le déni de la COVID-19, les «théories du complot» et les partisans de QAnon, les partisans de Trump et la méfiance des minorités envers le gouvernement avec son histoire brutale d’eugénisme raciste. Personne n’a mentionné que certaines personnes ne pensaient tout simplement pas que le vaccin fonctionnait. Les médias mainstream ont tout simplement ignoré le professeur d’épidémiologie de Yale Harvey Risch, par exemple, qui a révélé que la majorité des personnes atteintes de la COVID-19 avaient été vaccinées contre le virus.

Ils n’ont pas non plus mentionné la principale raison du refus de se faire vacciner citée par 45 % des personnes dans un sondage réalisé en mars par le Groupe Delphi pour les chercheurs de Facebook, qui est cependant la peur des effets secondaires. Avec un total de 118 746 événements indésirables signalés aux États-Unis seulement, dont 3410 décès et 1595 incapacités permanentes, il s’agit d’un moyen de dissuasion légitime. Il en va de même pour l’arrêt brutal du vaccin d’AstraZeneca en raison de son taux élevé de caillots sanguins et l’arrêt du vaccin de Johnson & Johnson.

Beaucoup de gens craignent tout simplement le nouveau vaccin plus que le nouveau virus qui, selon le CDC, a un taux de survie global de 99,4% pour les personnes âgées de 50 à 65 ans qui contractent l’infection. Les chances augmentent à mesure que les gens vieillissent, mais diminuent si les gens sont plus jeunes. Pour les moins de 18 ans, le taux de mortalité par coronavirus estimé par le CDC est de 0,00002, ce qui se traduit par un taux de survie COVID de 99,98%. En fait, pour les moins de 18 ans, les chances à vie d’être frappé par la foudre sont plus élevées que les chances de mourir du virus.

Néanmoins, le président Joe Biden a déclaré mardi que maintenant que la plupart des personnes vaccinées sont des personnes âgées – dont 85% ont reçu au moins leur première dose de vaccin – il souhaite que 70% de tous les Américains reçoivent leur première dose d’ici le 4 juillet. le vaccin aux jeunes et a annoncé que son administration enverrait les vaccins aux pédiatres pour les distribuer au cours des prochaines semaines.

«Se faire vacciner non seulement vous protège, mais réduit le risque de transmettre le virus à quelqu’un d’autre», a déclaré Biden, utilisant une ligne classique de script de «marketing social» d’une industrie mondiale d’experts en changement de comportement obligeant les gens à prendre la photo.

Observatoire de la demande de vaccination

«Les experts de la santé [P]ublique savent que le dernier pouce – faire passer le vaccin d’un flacon à l’autre – peut être le plus difficile», selon l’Observatoire de la demande de vaccination.

Lancé la semaine dernière, l’Observatoire gère un «tableau de bord bêta» de données et de ressources «destiné à certains professionnels de la santé publique dans le monde».

L’Observatoire a été créé par un groupe appelé Public Good Projects (PGP) qui «conçoit et met en œuvre des programmes de changement de comportement à grande échelle pour le bien public», l’UNICEF – qui a reçu 86,6 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates depuis 2020 – et l’Institut Yale pour la santé mondiale, subventionné par Gates.

PGP a été fondé par Joe Smyser, un universitaire en santé publique formé au CDC et s’est associé à Google et Facebook. Les membres de son conseil d’administration comprennent des dirigeants de Merck Pharmaceuticals, de Pepsi, de Levi-Strauss, du Advertising Council, de Sesame Street, de Campbell’s et de TikTok.

Le site Web de PGP indique que «grâce à la surveillance des médias et aux robots, à l’organisation des médias sociaux à la base ou au leadership éclairé, nous déployons nos ressources et nos liens considérables pour communiquer pour le changement».

Les robots – ou robots Internet, également connus sous le nom de robots d’exploration – peuvent analyser le contenu des pages Web partout sur Internet et créer des conversations et des commentaires automatisés.

«PGP surveille les conversations médiatiques liées aux coronavirus 24h / 24 et 7j / 7 pour fournir aux organisations une expertise en matière de santé publique et des conseils en matière de messagerie en temps réel.»

Le groupe a déjà fait la promotion des vaccins. Il a développé la campagne #StopFlu, recrutant 120 «‘micro’ influenceurs des médias sociaux» dans les «communautés afro-américaines et latino-américaines de huit États» et leur donnant des incitations à vendre à leur public l’idée que la grippe est un problème grave et que les personnes en bonne santé ont besoin de se faire vacciner contre la grippe.

L’Observatoire de PGP affirme qu’il vise à «atténuer… la méfiance à l’égard de tous les vaccins». Awash in Brave New World, les «trois piliers» du programme sont «l’analyse de l’écoute sociale», un programme de formation et un «laboratoire d’interventions d’acceptation des vaccins» (VAIL) pour «s’inspirer de la recherche comportementale et sociale et des connaissances issues de l’écoute sociale» et développer des «messages de vaccination pour vacciner les gens contre la désinformation sur les vaccins». Celles-ci seraient «testées rapidement sur le terrain pour déterminer l’impact du changement de ton, de format et de comportement avant d’être mises en œuvre.»

En 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a créé un nouveau domaine de santé publique appelé «infodémiologie» – la «science de la gestion des infodémies». PGP et l’UNICEF dirigent le «Programme de formation des infodémiologistes sur le terrain (FITP)» basé dans les bureaux de pays de l’UNICEF, les bureaux gouvernementaux et les bureaux d’autres «partenaires multilatéraux» pour former les «responsables de l’infodémie sur le terrain» à mener une «surveillance de la santé publique en cas de désinformation» et à fournir «Soutien de la communauté dans les «flambées de désinformation».

Réseau mondial de Big Biotech

Parmi le vaste réseau d’organisations et de programmes impliqués dans le vaste marketing de masse de la demande de vaccins – en plus de l’OMS, des CDC, de l’UNICEF, du PGP et de Yale – les principaux orchestrateurs comprennent:

Stronger – une nouvelle campagne nationale formée par «un nombre toujours croissant de partenaires des secteurs public et privé», notamment PGP, Google et BIO. «Qu’il s’agisse de désinformation sur les vaccins ou de refus du changement climatique, nous voyons une souche dangereuse de rhétorique anti-scientifique se développer en ligne», indique son site Web. «Notre objectif est de réduire le bruit et de normaliser la vérité.»

BIO – Biotechnology Innovation Organization (BIO), la plus grande association de défense des biotechnologies au monde représentant des sociétés membres, notamment les fabricants de vaccins Pfizer Inc., Moderna Therapeutics Inc., Johnson & Johnson, Janssen Biotech et GlaxoSmithKline, ainsi que de grandes entreprises agricoles comme Monsanto ainsi que des universitaires institutions et «organisations apparentées».

Le projet RCAID – créé par PGP pour «Interprétation et diffusion de l’analyse rapide des collections» – fournit «une surveillance des médias en temps réel avec des analyses quotidiennes d’experts en santé publique».

Zignal Labs – une «plateforme de renseignement médiatique» pour «rédiger des messages» et «prendre le contrôle des récits menaçants avant qu’ils n’émergent».

Family Health International ou FHI 360 – une organisation qui utilise «la psychologie sociale, l’anthropologie, l’économie comportementale, le marketing social et d’autres sciences du comportement» pour effectuer un changement de comportement. Il a reçu des dizaines de millions de la Fondation Bill et Melinda Gates pour «créer une demande de contraceptifs à action prolongée» dans les pays pauvres. Ses donateurs comprennent également le CDC, la Banque mondiale et le fabricant de vaccins Johnson & Johnson. Il s’agit maintenant de créer une demande de vaccin COVID-19 également.

Règles du Playbook

Dans le monde de la «gestion infodémique», on rencontrera inévitablement le nom de Jeff French, professeur à l’université de Brighton et auteur de Strategic Social Marketing: For Behaviour and Social Change, dont le texte est référencé dans la plupart des guides de marketing de masse vaccins. French a publié un article en juillet 2020 avec la pandémie à peine quelques mois en cours et un vaccin qui serait toujours indisponible pour les années à venir sur la «stratégie de promotion de la vaccination préventive contre la COVID-19». Ses conseils ont évidemment inspiré une grande partie de la vente de vaccin pandémique standard:

«Une campagne efficace contre la désinformation sur les vaccins doit se concentrer sur les dangers de la maladie» et «s’appuyer sur le puissant facteur de motivation de la peur de la perte ainsi que sur la possibilité d’obtenir une santé positive»

«Appel aux émotions car les données seules ne suffiront pas.»

Ne placez pas les événements indésirables au centre des «efforts de création de la demande», mais «assurez-vous de les contextualiser» et aidez le public à comprendre que «la plupart seront rares et de durée limitée».

«Toute stratégie de gestion et d’engagement médiatique développée devra inclure des briefings médias proactifs et continus, la génération d’histoires, des flux éditoriaux… et devra également inclure des systèmes de surveillance des médias et de réfutation / correction 24h / 24 et 7j / 7.»

Les autorités devraient avoir des «accords en place» sur «comment et quand les informations trompeuses et les défenseurs de ces informations devraient être supprimés et signalés comme problématiques sur les réseaux sociaux».

Répétez «un message positif qui met l’accent sur les avantages protecteurs (individuels, familiaux et communautaires) du vaccin et la perte associée au fait de ne pas être vacciné (décès, mauvaise santé, perte de liberté et de solidarité sociale, incapacité de voyager», etc.)

«Partenariat» avec l’industrie pharmaceutique, d’autres organisations à but lucratif et des ONG pour promouvoir les vaccins.

«Rechercher des interventions» auprès des principaux dirigeants de la communauté anti-vaccination et «chercher à transformer ces informateurs en défenseurs de la vaccination».

«Continuez à promouvoir d’autres comportements protecteurs tels que le lavage des mains et l’éloignement physique.»

« Intégrez des incitations financières et non financières… ainsi que des sanctions en cas de non-conformité en imposant des restrictions sur les voyages, les études ou l’emploi. »

«Les gouvernements devront fournir et communiquer la combinaison d’incitations et de sanctions qui seront utilisées pour promouvoir la demande.»

Les techniques de modification du comportement et de conditionnement opérant sont un thème fréquent des écrits français; un article de 2014 qu’il a écrit pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l’utilisation du vaccin a déclaré que «les interventions comportementales devraient chercher à récompenser les comportements souhaités et, le cas échéant, à pénaliser les comportements inappropriés.

Une gamme de guides pour les agences de santé publique et les «parties prenantes» sur les stratégies pour faire suivre les instructions de French. L’Organisation mondiale de la santé a publié un «avis technique» dans la foulée des directives françaises, intitulé Considérations comportementales pour l’acceptation et l’utilisation des vaccins COVID-19 en octobre, toujours deux mois avant qu’un vaccin ne soit même disponible. Certains de ses conseils vous semblent très familiers maintenant:

«Tirez parti des regrets anticipés dans les communications.» Par exemple, en « demandant aux gens comment ils se sentiraient s’ils ne se faisaient pas vacciner et finissaient par contracter la COVID-19 ou le transmettre à leurs proches. »

«Mettez l’accent sur les avantages sociaux.» Dites aux gens que «la vaccination ne profite pas seulement à l’individu» mais renforce «le troupeau» ou «l’immunité de la population»

«Mettre l’accent sur les avantages économiques, comme la possibilité de rester sur le marché du travail et de subvenir aux besoins de sa famille, pourrait également encourager la vaccination»

«Gérez les attentes.» Étant donné que le recours au vaccin peut être «compromis par le fait que les vaccins COVID-19 ne sont pas pleinement efficaces, ce qui signifie que les gens devront continuer à adopter un comportement préventif (par exemple, le port de masque et la distanciation physique) même si et après avoir été vaccinés.»

Insistez sur le danger de maladie. «Si les gens perçoivent qu’ils courent un faible risque de contracter la COVID-19, ou que les conséquences de l’infection ne seront pas graves, ils seront moins disposés à se faire vacciner.»

Minimisez les dangers de la vaccination et les événements indésirables. «Certaines personnes peuvent essayer de comparer le risque d’être infecté avec celui de la prise d’un nouveau vaccin et de déterminer qu’entre les deux, le risque de COVID-19 est plus faible.» Les événements indésirables sont «souvent inévitables lorsqu’un grand nombre de personnes se font vacciner en peu de temps». Neutraliser le coup en «communiquant de manière proactive sur l’incertitude» et le risque d’invalidité et de décès associés aux vaccins.

‘Guide de terrain’

L’UNICEF et le Guide de terrain sur la gestion de la désinformation des vaccins de l’UNICEF et du PGP conseillent aux promoteurs de vaccins «d’envisager de placer la vaccination dans un cadre de gain». Montrez des gens heureux, en bonne santé et productifs dans des graphiques, et si vous devez montrer l’acte de vaccination, essayez d’éviter les aiguilles et les larmes.»

L’une de ses tactiques consiste à inciter les gens à accepter la vaccination comme une «norme sociale». Expliquez que «la majorité des gens adoptent certains comportements et c’est ce que les autres attendent de vous pour atteindre un bien commun».

FHI360 a publié son propre «guide de démarrage rapide» sur «Création de la demande et plaidoyer pour l’acceptation et l’utilisation du vaccin COVID-19» conseille aux gouvernements de «créer un groupe de travail sur la création de la demande et le plaidoyer» – ce que Biden a fait en mars, mettant de côté 1,5 $ pour un vaccin médiatique blitz publicitaire.

FHI 360 conseille également de diviser les gens en «segments d’audience» de «ventes faciles» qui ont «une grande confiance dans les prestataires de soins de santé et ne remettent pas en question les vaccins» aux «hésitants à l’égard des vaccins» qui ont «de fortes inquiétudes quant à la sécurité et «une faible confiance dans les institutions promouvant le vaccin.» Ensuite, créez des «messages ciblés», en créant des «fiches de référence sur les points de discussion pour les chefs culturels et religieux».

«Carotte et bâton»

Il est facile de trouver des exemples de méthodes de marketing de la psychologie opérante du français se déroulant dans le théâtre de pandémie du monde réel.

Les médias grand public ont manifestement pris en compte le fait que les «mesures d’incitation et de sanction» étaient à bord et que «l’immunité collective» est le nouveau Saint Graal que tous ceux qui ne sont pas des criminels téméraires devraient rechercher. « Nous luttons pour obtenir l’immunité collective », a déclaré Michael Smerconish de CNN avec le ton précis de peur et d’alarme qui provoquerait une modification du comportement. Un plein 26% des Américains ont dit qu’ils ne prendraient pas le vaccin, a-t-il dit, mais 44% des républicains résistaient.

«Ces gens mettent en péril notre capacité à obtenir plus rapidement l’immunité des troupeaux», a déclaré Smerconish avec dégoût. «Si nous ne sommes pas vaccinés et périodiquement renforcés, nous pourrions prolonger la pandémie et nous retrouver à continuer de mener cette bataille pendant des années.» Il a cité le professeur de droit Shanin Specter, qui a déclaré: «Sans une plus grosse carotte ou un plus gros bâton, de nombreux Américains ne seront pas vaccinés et nous subirons plus de morts et de luxations.»

Le concept d ‘«immunité collective» et comment y parvenir n’est pas une science établie. La déclaration de Great Barrington, signée par plus de 43 000 médecins et 14 000 scientifiques et médecins de la santé publique, propose que permettre à l’immunité naturelle de se propager tout en protégeant les personnes les plus vulnérables à l’infection COVID serait moins nocif que les verrouillages généraux.

«À mesure que l’immunité se développe dans la population, le risque d’infection pour tous – y compris les personnes vulnérables – diminue. Nous savons que toutes les populations finiront par atteindre l’immunité collective, c’est-à-dire le point auquel le taux de nouvelles infections est stable – et que cela peut être assisté par (mais ne dépend pas) d’un vaccin. Notre objectif devrait donc être de minimiser la mortalité et les dommages sociaux jusqu’à ce que nous atteignions l’immunité collective», indique la déclaration.

Conformément aux consignes relatives à l’infodémie, la politique de désinformation médicale de YouTube interdit expressément toute discussion sur l’immunité naturelle en matière d’immunité collective sur sa plate-forme.

Exercice du monde réel

Mettre l’accent sur la peur est également une stratégie fréquemment employée par le personnel expérimenté de la santé publique. «Dans les communautés où le taux d’adoption est moindre, il faudra beaucoup plus de temps pour que l’épidémie s’arrête», a déclaré Eric Toner, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, à Politico dans un article sur la baisse de la demande de vaccins, par exemple. «Il y aura plus de maladies et plus de décès dans ces communautés.»

L’ancien directeur du CDC, Tom Frieden, a utilisé une ramification de la tactique de «norme sociale» avec «insister sur le danger de la maladie» dans un récent tweet qui dépeignait les personnes non vaccinées comme des propagateurs «infectés» de variantes supposées mortelles.

Des recherches comme une étude récente de la Cleveland Clinic et de la Case Western Reserve University qui ont révélé que les nouveaux variants de coronavirus sont en fait plus faibles que la souche virale originale de Wuhan [et/ou américaine, française, britannique et alliée – MIRASTNEWS] doivent être ignorés ou traités comme de la «désinformation».

Les programmes de marketing pour recruter des chefs religieux ont également eu du succès, car des campagnes de vaccination se sont même déplacées à l’intérieur des mosquées pour convaincre les musulmans sceptiques de retrousser leurs manches. Et le pape François a adopté avec enthousiasme la mission de changement de comportement infodémique et organise cette semaine une conférence mondiale sur la promotion des vaccins pour la santé publique.

[Est-ce en raison de tout cela que Facebook et les autres médias sociaux font restreindre déjà les comptes de plusieurs individus pour les Live ou la publicité sans raisons apparentes ?]

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News