Le vaccin est la pandémie: PLUSIEURS pays constatent une augmentation du nombre de décès de Covid APRÈS le début des vaccins contre les Covid

Un total de 26 pays et comptage signalent une augmentation massive des «cas», des blessures et des décès de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] maintenant que les «vaccins» sont largement utilisés.

Les îles d’Antigua-et-Barbuda dans les Caraïbes, qui ont commencé à piquer les gens le 17 février, ont toutes deux signalé une forte augmentation des décès dus au virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] – le plus élevé, en fait, depuis le lancement de la plandémie. Il a fallu deux mois complets pour que le nombre de cas revienne aux niveaux d’avant la vaccination.

Au Brésil, où les vaccins contre la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] ont commencé à être administrés le 16 janvier, les décès attribués au nouveau virus ont explosé. Quatre mois plus tard et ces décès sont toujours massivement plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la sortie des vaccins.

Le Paraguay connaît une hausse similaire. Son programme de vaccination a débuté le 21 février et les décès ont continué d’augmenter de façon exponentielle. Plus les vaccins sont administrés, plus les décès sont signalés.

En passant au Qatar, qui a commencé à piquer les gens le 28 janvier, une augmentation correspondante des décès dus aux vaccins est signalée. Cela fait plus de trois mois que les injections ont commencé et le nombre de décès n’est pas revenu aux niveaux d’avant le vaccin.

Les Maldives, la Mongolie, l’Estonie, Gibraltar, l’Inde et, oui, les États-Unis, font tous état de données similaires. Partout où les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] sont administrées, vous y trouverez la mort et la maladie qui sévissent.

Le culte pro-vax dit que la corrélation n’égale pas la causalité

Malgré une tendance claire et évidente à l’horreur derrière le bus du vaccin, le culte pro-vaccin insiste sur le fait que rien de tout cela ne prouve que les injections soient responsables. C’est juste une coïncidence que juste après les injections massives de personnes, les taux de maladie et de mortalité montent en flèche.

« Oui, les données sont associatives, mais rejeter les données UNIQUEMENT pour ces raisons n’est pas la façon dont la méthode scientifique fonctionne », a tweeté une personne. «C’est plutôt une dissonance cognitive.»

De nombreux médecins de première ligne aux soins intensifs se manifestent pour signaler qu’eux aussi observent une augmentation majeure de la maladie et de la mort parmi ceux qui ont été récemment vaccinés contre les germes chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Les gens piqués inondent maintenant les salles d’urgence, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) attribuent tout cela au «virus», qualifiant ces événements de «percée» d’infections.

Cette tirade de clown est quelque chose que nous attendions de la CDC, une société privée, qui n’admettra jamais en aucun cas que tout vaccin cause des blessures ou des dommages.

Ce sont les vaccins, et non une «variante», qui inaugurent la «troisième vague» du génocide chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. Et pourtant, le gouvernement continuera à blâmer le «virus», ainsi que ceux qui refusent d’être piégés.

On estime que très bientôt, le nombre de décès après vaccin va augmenter considérablement pour atteindre des dizaines de milliers. À partir de là, le ciel est la limite en termes de millions de personnes potentiellement qui finissent par perdre la vie à cause des injections chinoises [, américaines, françaises, britanniques et alliées – MIRASTNEWS].

Cette troisième vague de décès provoqués par les vaccins se répercutera très probablement au début, et finira par se transformer en une véritable pandémie qui sera en fait perceptible en dehors de la télévision et des médias sociaux.

«Ces injections déchirent essentiellement votre propre système immunitaire, de sorte que même le rhume vous tue plus facilement», a écrit l’un de nos propres commentateurs sur la façon dont le composant ARNm des injections transforme les injections en usines de protéines à pointes ambulantes.

«Dr. Tenpenny a mentionné une équipe de médecins en Californie qui a fait un test de 55 cellules d’organes humains différentes allant du cerveau, du cœur, du foie, des reins, etc. et a surveillé ce que faisait le vaccin», a écrit un autre. «Il a attaqué 28 des 55 cellules d’organes humains ordinaires que tout le monde a dans son corps.»

[Est-ce en raison de tout cela que Facebook et les autres médias sociaux font restreindre déjà les comptes de plusieurs individus pour les Live ou la publicité sans raisons apparentes ?]

Le Dr Carrie Madej révèle à Health Ranger que les vaccins Covid contiennent des «nanotechnologies exotiques» pour le suivi et le contrôle biologique

Il y a tellement de choses dans le programme de «vaccination» contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] dont les gens ne sont pas au courant, mais que des experts comme le docteur en médecine interne, le Dr Carrie Madej, avertissent que cela a des implications inquiétantes pour l’avenir de l’humanité.

Dans l’épisode suivant de Brighteon Conversations avec Mike Adams, le Health Ranger, le Dr Madej explique comment nous devons faire connaître le composant protéique mortel «pic» et d’autres éléments des «vaccins» qui sont utilisés pour étiqueter, suivre et contrôler les populations du monde comme le bétail.

«Il semble que nous n’ayons pas de freins et de contrepoids», se lamente le Dr Madej sur la facilité avec laquelle il était facile pour «l’État profond» médical de perpétrer cette fraude sur les masses.

«C’est un peu comme un coup d’État dans le monde et on ne nous en a pas parlé. C’est donc une sorte de défi d’essayer de réveiller tout le monde et de les amener à voir comment on leur ment et la tromperie qui se passe.»

Pour aider à faire passer le mot sur ce qu’elle sait, la Dre Madej participe à un événement national de 90 jours appelé «The Arise Tour» qui débutera le 15 mai. Il mettra en vedette une variété d’experts qui parleront de la liberté médicale, de la parole, des droits constitutionnels et des droits de l’homme.

Les vaccins contre la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]transforment les humains en chimères synthétiques appartenant à Big Pharma

Ce qui semble le plus inquiéter le Dr Madej, ce sont les composants synthétiques des injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] qui transforment essentiellement les humains en organismes génétiquement modifiés (OGM).

Ce que fait Big Pharma en injectant des composants d’ARN messager (ARNm) dans le corps humain transforme le génome humain en quelque chose de synthétique, faisant des receveurs des chimères non humaines.

«Ils mettent en vous des gènes synthétiques, des gènes synthétisés et des génomes», prévient le Dr Madej. «Est-ce que c’est plus humain? Qu’est-ce que cela nous fait?

Elle explique également lors de l’entretien comment la Cour suprême convient qu’il est tout à fait possible de breveter des humains et de les transformer en propriété des sociétés pharmaceutiques grâce à ces types d’injections, qui contiennent des «nanobots exotiques» et d’autres technologies futuristes.

[La Cour suprême commet par cette position insensée un Crime contre l’humanité, une révolution devrait la balayer si les humains n’étaient pas conditionnés à devenir des moutons qui suivent bêtement leurs bourreaux dans leur hérésie. Trop de pouvoir a été laissé dans leurs mains. Cela démontre que les institutions actuelles sont tellement défaillantes qu’elles doivent être réformées en profondeur. JDDM – MIRASTNEWS]

«Breveter les humains est possible», ajoute-t-elle. «Qu’est-ce qui ne va pas dans notre monde en ce moment? Aucun humain ne doit être possédé comme une propriété ou un bien meuble.»

En ce qui concerne la protéine de pointe, le Dr Madej explique que ces additifs artificiels programment le corps non seulement pour réagir aux envahisseurs, mais aussi pour se blesser. Et une fois à l’intérieur du corps, ils peuvent être utilisés à d’autres fins, par exemple pour contrôler les personnes à travers des stimuli extérieurs tels que le rayonnement 5G.

«La protéine de pointe qu’ils programment pour que votre corps fabrique… il semble qu’elle peut être transmise et qu’elle peut nuire à votre corps», explique le Dr Madej.

«Qu’est-ce que cette substance synthétique, auto-réplicante, inorganique et non vivante – qu’est-ce que cela fait? Une fois que ces petites particules pénètrent à l’intérieur de vous, elles peuvent être utilisées comme biocapteurs. Pourraient-ils transmettre un signal ou une sorte d’impulsion pour vous contrôler? »

Le Dr Madej approfondit les preuves scientifiques qui existent pour étayer ses affirmations, alors assurez-vous de consulter l’interview complète ci-dessous:

https://www.brighteon.com/embed/8013f6d4-a765-46c0-af7f-b910e40fc403

«Comment savons-nous vraiment ce qui se passe lorsque personne n’a même analysé le contenu de ces flacons? Personne n’a demandé à un groupe de recherche indépendant de faire cela», dit-elle en outre à propos du mystère entourant ces injections.

« Je ne sais pas comment nous allons de l’avant avec cette expérience à la manière du Dr Mengele. »

Les sources de cet article incluent:

Brighteon.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News