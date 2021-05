Norvège: les experts appellent à l’absence de vaccin de Johnson & Johnson + La famille de l’ancien Premier ministre italien sous enquête pour fraude fiscale

Un comité d’experts du gouvernement norvégien et de la principale agence de santé du pays recommande de ne pas utiliser le vaccin corona de la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson. Ils partagent également le même avis pour AstraZeneca.

Les experts recommandent: non seulement l’arrêt du vaccin corona d’AstraZeneca, mais aussi la préparation de Johnson & Johnson ne devraient pas faire partie de la campagne de vaccination en Norvège.

Dans un rapport présenté lundi, le comité d’experts est arrivé à la conclusion que la préparation de Johnson & Johnson – tout comme celle d’AstraZeneca – ne devait pas être prise en compte dans la campagne de vaccination en cours. Cependant, le panel a recommandé que les vaccins soient mis à disposition en dehors de la campagne. Les experts n’étaient pas d’accord sur les conditions de cette opération.

Le gouvernement norvégien a demandé au comité il y a environ quatre semaines de donner son évaluation de l’utilisation des deux vaccins d’ici le 10 mai. Même dans ce cas, l’institut de santé FHI a recommandé que la préparation AstraZeneca soit retirée de la campagne de vaccination en raison du risque d’effets secondaires rares et graves. La Norvège avait déjà arrêté l’administration de la préparation du groupe anglo-suédois le 11 mars par mesure de précaution après que de rares caillots sanguins se soient produits après la vaccination, y compris des décès. Johnson & Johnson n’a pas encore été administré.

Jusqu’à présent, environ 1,5 million de personnes en Norvège ont reçu leur premier vaccin corona, et environ un demi-million ont déjà reçu leur deuxième. La majorité a reçu le vaccin de BioNTech / Pfizer. Près de 5,4 millions de personnes vivent en Norvège.

Le ministre de la Santé Bent Høie a déclaré qu’il examinerait maintenant attentivement le rapport et l’utiliserait comme base pour une décision, comme une recommandation du FHI Health Institute.

Son gouvernement a souligné que le comité que le comité considérait les fonds dans leur ensemble comme des vaccins efficaces contre la COVID-19. [Alors que de nombreux autres insistent sur le fait que les vaccins Pfizer ou Moderna seraient encore plus dangereux – MIRASTNEWS]

En Allemagne, la priorité accordée à Johnson & Johnson dans les cabinets médicaux et les médecins d’entreprise a été levée lundi. La Commission permanente de vaccination (Stiko) avait recommandé la préparation «pour les personnes âgées de 60 ans et plus», comme ce fut le cas avec AstraZeneca.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La famille de l’ancien Premier ministre italien sous enquête pour fraude fiscale! Même en raison de l’arrivée de nombreux millions de dollars de l’Unicef de New York…

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

Un enchevêtrement de demande d’informations, d’enquêtes, de mises en accusation et de condamnations. Désormais, pour un site d’information qui ne dispose pas d’une rédaction de journal, il devient impossible de suivre les événements de la famille et des collaborateurs de l’ancien premier ministre Matteo Renzi, à son tour sous enquête pour les fonds ouverts de sa campagne électorale, mais malgré ce protagoniste effronté de la politique nationale en tant que chef des sénateurs d’Italia Viva et aussi de l’international, comme nous le verrons dans une enquête à venir sur l’Arabie saoudite…

«Déclaration frauduleuse pour échapper aux impôts à l’aide de factures pour des opérations inexistantes et des déclarations fiscales infidèles: avec ces accusations, le parquet de Florence a demandé la mise en accusation des parents du dirigeant d’Italia Viva, Matteo Renzi. Les enquêteurs sont Tiziano Renzi et Laura Bovoli, dans le rôle de directeur de fait et représentant légal de l’entreprise familiale «Eventi 6». Pour les mêmes crimes, le report de la sœur de l’ancien Premier ministre, Matilde Renzi, représentante légale de «Eventi 6» en 2018 a également été demandé. L’audience préliminaire devant le juge aura lieu le 20 mai».

Le journal Il Giornale écrit cela dans une dernière mise à jour des faits juridiques, en omettant de mentionner, cependant, qu’Event srl est la société dans laquelle sont passés, par augmentation de capital, les dollars provenant des États-Unis: par Unicef à New York (alors dirigée par un homme de confiance de Barack Obama), et par Operation USA (dont la célèbre Julie Andrews est le témoignage) qui a intenté une action en justice contre les allégations de détournement de fonds et d’auto-blanchiment pour lesquelles, pour diverses raisons, ils ont été inculpés (première audience le 8 juin) les deux frères Alessandro et Luca Conticini.

Andrea Conticini: selon les enquêteurs, en tant que procureur spécial de son frère Alessandro (procuration spéciale du 30 décembre 2010), il aurait utilisé en 2011 une partie de l’argent destiné à l’Afrique (par l’Unicef et l’Opération Usa), pour un total de 187 900 euros, pour l’achat d’actions de la société Eventi 6 srl de Rignano Arno – une société attribuable aux membres de la famille de l’ancien Premier ministre Matteo Renzi dont Contincini est beau-frère, il a épousé Matilde, la sœur du dirigeant actuel d’Italia Viva.

Aucun frais, en relation avec cette augmentation de capital présumée, pour Matilde Renzi qui se retrouve à la place impliquée dans la dernière enquête sur la déclaration frauduleuse.

«D’après les enquêtes de la Guardia di Finanza également menées pour les enquêtes précédentes, entre 2016 et 2018, les «événements 6» auraient indiqué dans la déclaration fiscale fictive pour un total de plus de 5,5 millions d’euros, évitant les impôts pour environ 1,2 million. Selon l’accusation, la société basée à Rignano sull’Arno (Florence), dirigée par la famille Renzi, n’aurait fait appel aux services de la coopérative «Marmodiv» que pro forma. Selon les procureurs, la coopérative était également administrée par les époux Renzi, utilisant leurs effectifs pour le compte de «Eventi 6» et aurait pris en charge la sécurité sociale, la sécurité sociale et les charges fiscales. Le 10 mars, les époux Tiziano Renzi et Laura Bovoli ont été mis en examen pour les délits de faillite frauduleuse pour l’effondrement de trois coopératives leur imputables et l’émission de fausses factures».

La première audience est fixée au 1er juin. Seize autres personnes sont inculpées dans la même procédure, qui ont toutes été traduites en justice, accusées de diverses manières de faillite frauduleuse et d’émission de fausses factures. Comme les lecteurs les plus attentifs de Gospa News se souviendront du scandale Marmodiv, qui a abouti à l’arrestation des parents de Renzi, il a été évoqué en avant-première par ce webmedia grâce à l’inquiétant dossier-exposé préparé par l’activiste toscan Alessandro Maiorano à travers les documents qui lui ont été remis par un «lanceur d’alerte» de la coopérative, alarmé par la situation financière.

Mais les parents de l’ancien premier ministre, interpellés justement dans le cadre de l’enquête Marmodiv, ont déjà été condamnés pour une autre histoire de fausse facturation, précisément très controversée et même un peu banale, mais inquiétante à l’analyse en relation avec leur complice, le roi de Luigi D’Agostino, reconnu coupable de corruption dans un autre procès, qui avec ses déclarations a fait arrêter et condamner deux magistrats de Trani, dont l’un soupçonné d’avoir eu des entretiens embarrassants avec Tiziano Renzi, ainsi que l’ancien vice-président du CSM Giovanni Legnini et l’ancien ministre Luca Lotti, bras droit du Premier ministre Renzi, en difficulté avec son père pour trafic d’influences avec le scandale Consip.

Les noms du père Renzi, Lotti et Legnini sont apparus précisément lors des interrogatoires du procureur Antonio Savasta, miraculeusement promu juge à Rome lors de son arrestation. Bien qu’ils n’aient jamais été inculpés de plaintes ou d’hypothèses de nature criminelle, l’implication de Legnini, ancien député PD, a fait sensation en raison de ses relations intenses et de ses discussions avec l’ancien conseiller du Conseil supérieur de la magistrature, Luca Palamara, évincé du pouvoir judiciaire et sous enquête pour corruption d’actes judiciaires tels que Savasta.

Si les autorités judiciaires avaient appliqué le théorème du «ne pouvait pas savoir» souvent utilisé dans les procédures judiciaires contre l’ancien chef du Parti socialiste italien Bettino Craxi et l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi dans les enquêtes sur Mediaset, probablement le sénateur Matteo Renzi se trouverait aujourd’hui dans une situation beaucoup plus ambiguë que celle qui le voit sous enquête pour financement illicite dans un crime familial à trois étages qui va de la faillite frauduleuse, aux déclarations fiscales frauduleuses jusqu’à l’auto-blanchiment, pour le frère en La loi, de millions de dollars, a soudainement plu des États-Unis pour coïncider précisément avec son ascension politique favorisée par les dirigeants démocrates américains Hillary Clinton et Barack Obama.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS